    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Стратегии торговли опционами
        /
        Low-Trace Signal

        Стратегия бинарных опционов Low-Trace Signal

        Стратегия бинарных опционов Low-Trace Signal подойдет даже абсолютным новичкам, так как не требует глубоких знаний рыночной структуры и применения сложных концепций. Стрелочные сигналы ее основного индикатора вовремя подскажут момент для открытия сделок по бинарным опционам. Однако часть из них малоэффективна. О том, как отфильтровать эти сигналы с помощью инструмента технического анализа, который есть в любом торговом терминале, расскажем в этом обзоре.

        Содержание:

        график Low-Trace Signal

        Характеристики стратегии для бинарных опционов Low-Trace Signal

        Установка стратегии для бинарных опционов Low-Trace Signal

        Индикаторы стратегии Low-Trace Signal устанавливаются в MetaTrader 4 стандартным способом. Для начала откройте терминал и в верхнем меню выберите «Файл» → «Открыть каталог данных». В появившемся окне перейдите в папку MQL4 → Indicators и скопируйте туда все файлы индикаторов.

        Если в комплекте есть шаблоны, их нужно переместить в папку templates в корневом каталоге терминала.

        После этого перезапустите платформу, чтобы новые индикаторы и шаблоны появились в списке. Более подробную инструкцию можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов Low-Trace Signal

        Стратегия Low-Trace Signal использует кастомный стрелочный индикатор, указывающий оптимальный момент для открытия сделок. При этом зеленые стрелки под свечой сигнализируют о благоприятном моменте для открытия опционов Call, а красные стрелки над свечой подсказывают, когда лучше открывать опционы Put.

        сигналы в Low-Trace Signal

        Однако полагаться исключительно на сигналы стрелочного индикатора было бы опрометчиво. Поэтому в систему добавлена экспоненциальная скользящая средняя с периодом усреднения за 9 свечей. Но, в отличие от стандартной практики, когда трейдеры используют для анализа тренда мувинги, построенные по ценам закрытия, в стратегии Low-Trace Signal применяется скользящая средняя, построенная по минимумам.

        уровни в Low-Trace Signal

        Она работает как динамический уровень поддержки и сопротивления. Когда скользящая средняя движется вверх и стрелочный индикатор подает сигналы на покупку в тот момент, когда свечи расположены выше Low MA, сделки с опционами Call становятся более надежными. При этом сама скользящая средняя помогает отсечь сигналы, которые появляются во время коррекции или флэта.

        сигналы в Low-Trace Signal

        Если стрелочный индикатор в стратегии Low-Trace Signal формирует сигнал на покупку, но при этом, как на изображении выше, свеча закрывается ниже мувинга, это указывает на завершение, паузу или краткосрочный откат внутри нисходящего движения. В таких ситуациях скользящая средняя помогает игнорировать подобные сигналы и снижает количество убыточных сделок.

        Чтобы открыть опционы Call, необходимо дождаться появления стрелочного сигнала и убедиться, что цена находится выше Low MA. Только такое сочетание подтверждает достаточную силу восходящего импульса.

        Настройки торговой системы остаются предельно простыми. У базового индикатора FractalE3 всего несколько параметров, и ключевые из них показаны на изображении ниже.

        параметры настроек Low-Trace Signal

        Положение стрелок на графике зависит от параметра FractalLvl, который задает номер свечи внутри паттерна фрактала. Чем выше значение, тем крупнее структура фрактала и тем реже появляются сигналы.

        Настройки скользящей средней выглядят привычно и определяются тремя параметрами: Period, MA Method и Apply to. Они позволяют выбрать период усреднения, метод расчета и тип цены, по которой строится мувинг.

        настройки в Low-Trace Signal

        Если вы хотите больше узнать об индикаторах тренда и том, как правильно их применять в торговле бинарными опционами, загляните в нашу подборку статей на эту тему:

        В ней много полезных материалов, которые помогут лучше разобраться в технических приемах и прокачать ваши навыки.

        Правила торговли по Low-Trace Signal

        Открывать сделки по этой стратегии следует на основе сигналов стрелочного индикатора FractalE3.ex4 и положения ценовых свечей относительно экспоненциальной скользящей средней с периодом 9, построенной по минимумам. Такая комбинация позволяет точнее определять направление движения и фильтровать ложные сигналы.

        Открытие опциона Call

        1. Убедитесь в наличии бычьего тренда – свеча закрылась выше EMA-Low.
        2. Дождитесь появления зеленой стрелки под свечой.
        3. На открытии следующей свечи откройте опцион Call.
        сигнал на покупку опциона call
         

        Открытие опциона Put

        1. Убедитесь в наличии медвежьего тренда – свеча закрылась ниже EMA-Low.
        2. Дождитесь появления красной стрелки над свечой.
        3. На открытии следующей свечи откройте опцион Put.
        сигнал на покупку опциона put
         

        Рекомендуем устанавливать время экспирации равным трем свечам. Однако оптимальный период удержания позиций зависит от конкретного актива и должен подбираться вами с учетом результатов тестирования на исторических данных. Такой подход поможет адаптировать стратегию под особенности выбранного инструмента и повысить ее эффективность.

        Специфика применения стратегии бинарных опционов Low-Trace Signal

        Стратегию Low-Trace Signal лучше применять на трендовых активах, чтобы избегать длительных флэтовых участков. В таких зонах возрастает риск попасть в “пилу”, когда направление постоянно меняется и система дает нестабильные результаты.

        Плюсы стратегии Low-Trace Signal

        К преимуществам этой системы относится понятная интерпретация торговых сигналов и возможность открывать сделки в момент, когда рынок удерживает предыдущие минимумы выше скользящей средней. Такое поведение цены подчёркивает силу покупателей и повышает надежность входа.

        Минусы стратегии Low-Trace Signal

        К недостаткам торговой системы можно отнести запаздывающий характер ее основного индикатора. Для ряда активов сложно подобрать оптимальный период расчета Low MA. Трейдеру приходится искать компромисс: слишком короткий период делает скользящую среднюю чрезмерно чувствительной к рыночным колебаниям, а слишком длинный – усиливает запаздывание сигналов и снижает эффективность фильтра.

        Заключение

        Стратегия бинарных опционов Low-Trace Signal представляет собой комбинацию стандартной скользящей средней и кастомного стрелочного индикатора. Ее уникальность заключается в особом подходе к расчету мувинга, который заметно сокращает количество ложных сигналов, генерируемых стрелочным индикатором.

        Перед применением этой системы в реальной торговле бинарными опционами, рекомендуем протестировать её на демо-счете у надежного брокера. Попутного тренда!

        Скачать Low-Trace Signal

        Скачать

        Попробовать на демо

        PO

        Смотрите также:

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку [email protected]

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!