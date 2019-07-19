Стратегия бинарных опционов Low-Trace Signal подойдет даже абсолютным новичкам, так как не требует глубоких знаний рыночной структуры и применения сложных концепций. Стрелочные сигналы ее основного индикатора вовремя подскажут момент для открытия сделок по бинарным опционам. Однако часть из них малоэффективна. О том, как отфильтровать эти сигналы с помощью инструмента технического анализа, который есть в любом торговом терминале, расскажем в этом обзоре.

Характеристики стратегии для бинарных опционов Low-Trace Signal

Установка стратегии для бинарных опционов Low-Trace Signal

Индикаторы стратегии Low-Trace Signal устанавливаются в MetaTrader 4 стандартным способом. Для начала откройте терминал и в верхнем меню выберите «Файл» → «Открыть каталог данных». В появившемся окне перейдите в папку MQL4 → Indicators и скопируйте туда все файлы индикаторов.

Если в комплекте есть шаблоны, их нужно переместить в папку templates в корневом каталоге терминала.

После этого перезапустите платформу, чтобы новые индикаторы и шаблоны появились в списке. Более подробную инструкцию можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов Low-Trace Signal

Стратегия Low-Trace Signal использует кастомный стрелочный индикатор, указывающий оптимальный момент для открытия сделок. При этом зеленые стрелки под свечой сигнализируют о благоприятном моменте для открытия опционов Call, а красные стрелки над свечой подсказывают, когда лучше открывать опционы Put.

Однако полагаться исключительно на сигналы стрелочного индикатора было бы опрометчиво. Поэтому в систему добавлена экспоненциальная скользящая средняя с периодом усреднения за 9 свечей. Но, в отличие от стандартной практики, когда трейдеры используют для анализа тренда мувинги, построенные по ценам закрытия, в стратегии Low-Trace Signal применяется скользящая средняя, построенная по минимумам.

Она работает как динамический уровень поддержки и сопротивления. Когда скользящая средняя движется вверх и стрелочный индикатор подает сигналы на покупку в тот момент, когда свечи расположены выше Low MA, сделки с опционами Call становятся более надежными. При этом сама скользящая средняя помогает отсечь сигналы, которые появляются во время коррекции или флэта.

Если стрелочный индикатор в стратегии Low-Trace Signal формирует сигнал на покупку, но при этом, как на изображении выше, свеча закрывается ниже мувинга, это указывает на завершение, паузу или краткосрочный откат внутри нисходящего движения. В таких ситуациях скользящая средняя помогает игнорировать подобные сигналы и снижает количество убыточных сделок.

Чтобы открыть опционы Call, необходимо дождаться появления стрелочного сигнала и убедиться, что цена находится выше Low MA. Только такое сочетание подтверждает достаточную силу восходящего импульса.

Настройки торговой системы остаются предельно простыми. У базового индикатора FractalE3 всего несколько параметров, и ключевые из них показаны на изображении ниже.

Положение стрелок на графике зависит от параметра FractalLvl, который задает номер свечи внутри паттерна фрактала. Чем выше значение, тем крупнее структура фрактала и тем реже появляются сигналы.

Настройки скользящей средней выглядят привычно и определяются тремя параметрами: Period, MA Method и Apply to. Они позволяют выбрать период усреднения, метод расчета и тип цены, по которой строится мувинг.

Если вы хотите больше узнать об индикаторах тренда и том, как правильно их применять в торговле бинарными опционами, загляните в нашу подборку статей на эту тему:

В ней много полезных материалов, которые помогут лучше разобраться в технических приемах и прокачать ваши навыки.

Правила торговли по Low-Trace Signal

Открывать сделки по этой стратегии следует на основе сигналов стрелочного индикатора FractalE3.ex4 и положения ценовых свечей относительно экспоненциальной скользящей средней с периодом 9, построенной по минимумам. Такая комбинация позволяет точнее определять направление движения и фильтровать ложные сигналы.

Открытие опциона Call

Убедитесь в наличии бычьего тренда – свеча закрылась выше EMA-Low. Дождитесь появления зеленой стрелки под свечой. На открытии следующей свечи откройте опцион Call.

Открытие опциона Put

Убедитесь в наличии медвежьего тренда – свеча закрылась ниже EMA-Low. Дождитесь появления красной стрелки над свечой. На открытии следующей свечи откройте опцион Put.

Рекомендуем устанавливать время экспирации равным трем свечам. Однако оптимальный период удержания позиций зависит от конкретного актива и должен подбираться вами с учетом результатов тестирования на исторических данных. Такой подход поможет адаптировать стратегию под особенности выбранного инструмента и повысить ее эффективность.

Специфика применения стратегии бинарных опционов Low-Trace Signal

Стратегию Low-Trace Signal лучше применять на трендовых активах, чтобы избегать длительных флэтовых участков. В таких зонах возрастает риск попасть в “пилу”, когда направление постоянно меняется и система дает нестабильные результаты.

Плюсы стратегии Low-Trace Signal

К преимуществам этой системы относится понятная интерпретация торговых сигналов и возможность открывать сделки в момент, когда рынок удерживает предыдущие минимумы выше скользящей средней. Такое поведение цены подчёркивает силу покупателей и повышает надежность входа.

Минусы стратегии Low-Trace Signal

К недостаткам торговой системы можно отнести запаздывающий характер ее основного индикатора. Для ряда активов сложно подобрать оптимальный период расчета Low MA. Трейдеру приходится искать компромисс: слишком короткий период делает скользящую среднюю чрезмерно чувствительной к рыночным колебаниям, а слишком длинный – усиливает запаздывание сигналов и снижает эффективность фильтра.

Заключение

Стратегия бинарных опционов Low-Trace Signal представляет собой комбинацию стандартной скользящей средней и кастомного стрелочного индикатора. Ее уникальность заключается в особом подходе к расчету мувинга, который заметно сокращает количество ложных сигналов, генерируемых стрелочным индикатором.

Перед применением этой системы в реальной торговле бинарными опционами, рекомендуем протестировать её на демо-счете у надежного брокера. Попутного тренда!

