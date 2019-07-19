Стратегия бинарных опционов Sniper

Стратегия для бинарных опционов Sniper полностью оправдывает своё название. Она генерирует торговые сигналы на основе точного авторского индикатора. Основным элементом системы выступает динамический ценовой канал, при касании границ которого и возникают сигналы на покупку бинарных опционов. О том, как правильно его настроить, читайте в этом обзоре.

Характеристики стратегии для бинарных опционов Sniper

Установка стратегии для бинарных опционов Sniper

Индикатор стратегии Sniper устанавливаются в MetaTrader 4 стандартным способом. Для начала откройте терминал и в верхнем меню выберите «Файл» → «Открыть каталог данных». В появившемся окне перейдите в папку MQL4 → Indicators и скопируйте туда все файл индикатора.

Если в комплекте есть шаблоны, их нужно переместить в папку templates в корневом каталоге терминала.

После этого перезапустите платформу, чтобы новые индикатор и шаблоны появились в списке. Более подробную инструкцию можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов Sniper

Стратегия для бинарных опционов Sniper основана на популярном методе торговли на возврате к средним значениям (Mean Reversion). В этом подходе трейдеры открывают сделки на отскок цены от границ определенного диапазона, который формируется с помощью технического индикатора с учетом текущего уровня волатильности.

В стратегии Sniper таким индикатором выступает Band от Belgo Trader. С его помощью система определяет так называемый “нормальный” ценовой интервал, в котором должна находиться цена анализируемого актива в обычном “спокойном” состоянии.

Как только цена актива приближается к одной из границ канала Band, построенного с учетом стандартных отклонений, указанных в настройках, подается сигнал в виде крестиков. Красный крест – сигнал на покупку опциона Put, зеленый – на покупку опциона Call.

Как нетрудно догадаться, параметры настроены так, чтобы сигналы этой торговой системы возникали в моменты пересечения ценой одной из линий динамического канала. Просто открываем сделки по крестикам, которые наносит на график индикатор BAND – belgo trader.

Правила торговли по Sniper

Правила торговли по этой системе очень простые и с ними справиться даже полный новичок в трейдинге бинарными опционами. Все что необходимо делать – следить за крестиками и вовремя на них реагировать. Поэтому сразу перейдем к описанию основных торговых правил.

Открытие опциона Call

Под свечой появился зеленый крестик. На открытии следующей свечи покупаем опцион Call.

Открытие опциона Put

Над свечой появился красный крестик. На открытии следующей свечи покупаем опцион Put.

Рекомендуем устанавливать время экспирации равным трем свечам. Однако оптимальный период удержания позиций зависит от конкретного актива и должен подбираться вами с учетом результатов тестирования на исторических данных. Такой подход поможет адаптировать стратегию под особенности выбранного инструмента и повысить ее эффективность.

Специфика применения стратегии бинарных опционов Sniper

У стратегии Sniper есть одна особенность, которую следует учитывать при торговле бинарными опционами. Речь идет о ее сигналах. Дело в том, что в момент формирования свечей торговые сигналы в виде зеленых и красных крестиков могут исчезать. Это связано с тем, что в коде стратегии отсутствует проверка на закрытие последнего бара, и вся ее логика работает на текущей свече. Из-за этого сигналы системы могут отменяться, если условия для открытия сделки больше не выполняются.

Поэтому, чтобы избежать неприятностей, связанных с возможной отменой сигнала, открывайте сделки по этой системе исключительно по закрытию свечи, а не в момент появления красных и зеленых крестиков.

Плюсы стратегии Sniper

К преимуществам этой системы можно отнести большое количество достаточно точных сигналов, благодаря которым можно вести активную торговлю в течение дня.

Минусы стратегии Sniper

Среди недостатков стоит отметить возможность отмены сигналов из-за изменения рыночных условий. Этот момент легко нейтрализовать, если реагировать на сигналы исключительно по закрытию свечей.

Заключение

Стратегия для бинарных опционов Sniper использует авторский индикатор для генерации торговых сигналов. Несмотря на некоторые неудобства, связанные с отменой сделок из-за изменения рыночной ситуации, эта система формирует достаточно большое количество качественных сигналов.

Перед переходом к торговле бинарными опционами на реальном счёте рекомендуется протестировать стратегию на демо-счёте – желательно у брокера с минимальным депозитом. И, конечно, не забывайте о базовых правилах риск-менеджмента и мани-менеджмента.

Удачи в торговле!

