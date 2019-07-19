Стратегия бинарных опционов Traders Union состоит из двух базовых компонентов, сочетание которых позволяет определить не только направление тренда, но и оптимальный момент для открытия сделки. Все это объединено в одном универсальном индикаторе, который вы можете скачать с нашего сайта. Подобное сочетание инструментов технического анализа часто используется трейдерами бинарных опционов для оценки перспективного направления торговли и общей рыночной тенденции. О том, какая комбинация параметров обеспечивает эффективные торговые сигналы, расскажем в этом обзоре.

Содержание:

Характеристики стратегии для бинарных опционов

Установка стратегии для бинарных опционов

Индикаторы этой стратегии вы можете скачать с нашего сайта и установить в терминал MetaTrader 4 стандартным способом. Для начала откройте терминал и в верхнем меню выберите «Файл» → «Открыть каталог данных». В появившемся окне перейдите в папку MQL4 → Indicators и скопируйте туда все файлы индикаторов.

Если в комплекте есть шаблоны, их нужно переместить в папку templates в корневом каталоге терминала.

После этого перезапустите платформу, чтобы новые индикаторы и шаблоны появились в списке. Более подробную инструкцию можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов

В основе стратегии бинарных опционов Traders Union лежит индикатор определения тренда. С его помощью легко определить перспективное направление для открытия сделок. Если его ступенчатая линия окрашена в синий цвет, на рынке доминируют покупатели, и следует открывать только опционы Call. Если же линия становится красной, это указывает на преобладание продавцов, и предпочтение стоит отдавать опционам Put. Все просто и наглядно.

Однако этот ступенчатый индикатор не так прост, как может показаться на первый взгляд. Все дело в длине его ступеней. Внимательный читатель наверняка уже заметил, что по мере ускорения движения цены размер ступеней сокращается, а в периоды стабилизации рынка – флэта – их длина увеличивается. Это предупреждает трейдера о том, что тренд теряет силу, а скорость движения цены в прежнем направлении замедляется.

Это очень важный компонент анализа тренда. Большинство трейдеров сосредоточиваются исключительно на его направлении, упуская из виду такую значимую характеристику, как скорость изменения цены. Именно она помогает определить активы, по которым в текущий момент торговать проще всего. И наоборот, позволяет избегать открытия сделок в направлении стареющего тренда, теряющего импульс.

Помимо трендового индикатора, в данной стратегии используется «стрелочник». Его задача предельно проста – указывать оптимальный момент для открытия сделок. Синие стрелки сигнализируют о покупке опционов Call, а красные – о покупке опционов Put.

Учитывая, что торговая система состоит из одного продвинутого пользовательского индикатора, ее настройки предельно просты. Единственный ключевой параметр, который оказывает влияние на частоту торговых сигналов – это Frequency. По умолчанию установлено значение 25.

Если вы хотите больше узнать об индикаторах тренда и том, как правильно их применять в торговле бинарными опционами, загляните в нашу подборку статей на эту тему:

В ней много полезных материалов, которые помогут лучше разобраться в технических приемах и прокачать ваши навыки.

Правила торговли по Traders Union

Как несложно догадаться, сделки по данной торговой методике следует открывать по направлению ступенчатого индикатора в те моменты, когда текущий тренд набирает скорость, что определяется по размеру ступеней. Чем они короче, тем быстрее движется тренд в заданном направлении. Именно в этот момент следует открывать сделки по сигналам стрелочного индикатора. Оценка силы тренда по длине ступеней позволяет отфильтровывать слабые движения и избегать входа в рынок на излете ценового импульса, когда прежняя тенденция подходит к своему завершению.

Открытие опциона Call

Убедитесь в наличии бычьего тренда – ступенчатый индикатор синего цвета. Дождитесь появления коротких синих ступеней - тренд набрал необходимую скорость. Дождитесь появления синей стрелки под свечой. На открытии следующей свечи откройте опцион Call.

Открытие опциона Put

Убедитесь в наличии медвежьего тренда – ступенчатый индикатор красного цвета. Дождитесь появления коротких красных ступеней - тренд набрал необходимую скорость. Дождитесь появления красной стрелки над свечой. На открытии следующей свечи откройте опцион Put.

Рекомендуем устанавливать время экспирации равным трем свечам. Однако оптимальный период удержания позиций зависит от конкретного актива и должен подбираться вами с учетом результатов тестирования на исторических данных. Такой подход поможет адаптировать стратегию под особенности выбранного инструмента и повысить ее эффективность.

Специфика применения

Лучших результатов по данной торговой методике можно добиться, открывая сделки по активам, находящимся в ярко выраженном тренде. В этом случае трейдеру бинарных опционов остается лишь дождаться появления стрелки, указывающей оптимальный момент для покупки опциона по направлению тренда. Если по какой-то причине встроенный стрелочный индикатор вам не подходит, вы всегда можете заменить его любым сигнальным индикатором с нашего сайта.

Плюсы стратегии

К преимуществам стратегии относятся ясность и однозначность торговых сигналов, а также возможность визуально оценивать силу текущего тренда и своевременно распознавать его завершение. Благодаря ступенчатой скользящей средней невозможно перепутать наиболее перспективное направление торговли. Стрелочный индикатор и встроенные всплывающие уведомления помогают трейдеру не пропускать сигналы данной торговой стратегии.

Минусы стратегии

К недостаткам системы относятся относительно редкие точки входа, так как, несмотря на обилие сигналов стрелочного индикатора, многие из них отфильтровываются правилом размера ступеней основной трендовой скользящей.

Заключение

Стратегия бинарных опционов Traders Union предоставляет трейдеру не только информацию о направлении и силе тренда, но и качественные сигналы для покупки опционов Call и Put. Благодаря расширенной системе алертов, которые можно получать через push-уведомления, электронную почту и всплывающие сообщения, трейдер не пропустит очередной сигнал для открытия сделки или момент смены направления тренда.

Тем не менее, перед применением этой системы в реальной торговле бинарными опционами, рекомендуем протестировать её на демо-счете у надежного брокера. Попутного тренда!

Скачать стратегию Traders Union

Скачать

Попробовать на демо

Смотрите также: