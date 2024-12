Bonos exclusivos para PocketOption

Opciones binarias el broker Pocket Option ofrece varios bonos a los traders. Estos pueden ser bonos de depósito y bonos sin depósito, bonos por crear contenido en YouTube, o bonos por usar apalancamiento. Cada uno tiene condiciones y particularidades únicas que los traders deben considerar al elegir y usar. Este estudio revisará exhaustivamente todos los bonos de Pocket Option mencionados. También veremos sus ventajas y desventajas. Quienes terminen esta revisión aprenderán muchos secretos y consejos prácticos sobre bonos en el trading de opciones binarias. Esto te ayudará a tomar una decisión informada sobre cuál se adapta mejor a ti.

Tabla de contenidos:

¿Qué es un Bono de Pocket Option?

Supongamos que estás buscando fondos extra para operar con opciones binarias. En ese caso, probablemente te interesarán las ofertas especiales de Pocket Option. Estas ofertas, conocidas como bonos, pueden venir como un aumento porcentual en tu depósito inicial, bonos sin depósito u otras recompensas.

¿Por qué el broker Pocket Option hace esto? La respuesta es simple: los bonos atractivos son muy populares entre los principiantes. Les permiten comenzar a operar con opciones binarias con pequeñas cantidades. Los fondos de la compañía de corretaje animan a los traders a operar más activamente, lo que aumenta los ingresos de la plataforma.

Además, las promociones y bonos regulares ayudan a la compañía de corretaje a retener traders y aumentar su lealtad. Tales promociones son significativas dado el carácter altamente competitivo de la industria de opciones binarias. Los traders se benefician de la oportunidad de mejorar su volumen de trading a través de bonos de depósito. También usan estos bonos para probar varias estrategias de trading y aprender cómo trabajar con la terminal de trading en condiciones reales del mercado.

Entendiendo Cómo Funcionan los Bonos de Pocket Option

Ahora, veamos cómo funcionan los bonos en la plataforma Pocket Option. En primer lugar, es necesario recordar que, por regla general, este es capital adicional que un broker de opciones binarias proporciona a los traders para varios propósitos. En este caso, como ya hemos descubierto, los bonos pueden proporcionarse como un porcentaje del depósito o una cantidad fija. Para recibirlos, completa el proceso de registro estándar en la plataforma de trading Pocket Option.

A continuación, financia tu cuenta con al menos la cantidad mínima especificada en los términos del bono. Por ejemplo, al momento de escribir esta reseña, debes financiar un mínimo de $100 para recibir un bono del 100% sobre tu depósito.

Condiciones similares se aplican a cada bono. Después de financiar tu cuenta, la plataforma acredita automáticamente el bono a tu saldo. Sin embargo, algunos bonos requerirán activación manual.

Como hemos descubierto, Pocket Option típicamente requiere que los traders cumplan con un requisito de volumen de trading para usar los bonos. Un trader debe alcanzar un volumen de trading específico para retirar los fondos del bono y cualquier ganancia generada a partir de ellos. Por ejemplo, con el bono mencionado anteriormente del "100% de depósito", el trader debe operar al menos $5,000, lo que corresponde a 50 veces la cantidad recibida de la compañía.

Otro punto que los traders principiantes de opciones binarias deben tener en cuenta son las fechas de vencimiento de los programas de bonos de Pocket Option. Recuerda que la compañía perderá el bono y cualquier ganancia obtenida si no cumples con estos plazos.

Tipos de Bonos de Pocket Option

Es hora de entender qué tipos de bonos ofrece Pocket Option. Cada trader de esta compañía puede contar con un bono por el primer depósito, un bono sin depósito, bonos por contenido de YouTube y el uso de apalancamiento. A continuación, te contaremos más sobre cada uno de ellos.

Bono de Bienvenida

Los bonos de bienvenida son simplemente regalos del broker Pocket Option. Permiten a los nuevos clientes explorar la plataforma de trading y sus características. Cuando te registras y haces tu primer depósito, la plataforma añade un cierto porcentaje como bono de bienvenida.

Por ejemplo, si financias tu cuenta con $100 y el monto del bono es del 50%, tu saldo de cuenta mostrará automáticamente $150. Con estos fondos adicionales del broker, puedes probar una estrategia de trading o indicador que te interese. Incluso si pierdes algunos fondos del bono, aún tendrás dinero para continuar operando.

Para recibir el bono de bienvenida, necesitas seguir unos simples pasos:

Registra tu cuenta en la plataforma Pocket Option. Lee y comprende los términos y condiciones del bono. Deposita la cantidad mínima requerida. Activa tu bono. La mayoría de las veces sucede automáticamente, pero hay códigos promocionales que necesitas activar tú mismo ingresándolos en un campo particular de la terminal de trading. Sigue las reglas de la plataforma y no violes las condiciones para la provisión de fondos de bonos.

Bono de Primer Depósito

Usualmente, el primer bono de depósito de Pocket Option es un porcentaje de tu depósito inicial. Por ejemplo, un bono del 100% duplicará tu depósito de $500. Al mismo tiempo, tu saldo alcanzará los impresionantes $1000. Sin embargo, este dinero no es gratis, y necesitas realizar cierto número de operaciones para obtenerlo, lo que se llama volumen de trading. Por lo tanto, antes de usar cualquier bono, debes entender claramente las condiciones bajo las cuales el broker los proporciona.

Al mismo tiempo, es imposible pasar por alto las evidentes ventajas del bono de primer depósito. En primer lugar, es un aumento en tu capital de trading. Debido al bono, puedes abrir más operaciones y probar cualquier estrategia de trading. Además, los bonos reducen el riesgo general del trading de opciones binarias. Incluso si pierdes los fondos del bono, aún tendrás tu propio dinero, que podrás gestionar mejor con la experiencia que hayas ganado. Un plus adicional - un bono en tu primer depósito- te estimulará a operar y desarrollarte activamente como trader.

Bono Sin Depósito

Hemos notado que el Broker Pocket Option tiene una oferta para clientes que lo distingue de sus competidores. El bono sin depósito permite a los nuevos traders probar suerte en los mercados financieros sin depositar sus fondos. El broker proporciona este dinero gratis a sus clientes para que puedan impulsarse en el trading y evaluar las capacidades de su avanzada plataforma de trading.

Regístrate y verifica tu cuenta en la plataforma Pocket Option para el bono sin depósito. Después de eso, necesitarás cumplir una condición adicional. Por regla general, confirmar tu número de teléfono o dirección de correo electrónico. Posteriormente, el broker acreditará automáticamente los fondos del bono a tu cuenta de trading.

Las ventajas de tal bono son obvias: los nuevos usuarios pueden comenzar a operar con activos tangibles sin arriesgar su propio dinero. Además, las operaciones sin riesgo te permitirán practicar estrategias de trading en el mercado real y ganar experiencia práctica. Tal trading te permitirá estudiar las funciones de la plataforma y entender cómo funciona.

Sin embargo, ten en cuenta las limitaciones y términos y condiciones del Bono Sin Depósito:

Por regla general, el tamaño del Bono Sin Depósito es limitado.

Puede ser necesario alcanzar un volumen de trading para retirar las ganancias obtenidas usando los fondos del bono.

El período de validez de los bonos es limitado para evitar abusos y para aumentar la actividad de los traders de la compañía.

Está prohibido usar estrategias específicas de trading, como martingala, scalping, o hedging, durante el período del bono.

Bono por Contenido en YouTube

Otra manera de obtener una ventaja sobre otros traders es participar en los concursos de creación de contenido en video de Pocket Option en YouTube. Es deseable hacer videos sobre trading de opciones binarias en varios instrumentos financieros, aplicando análisis técnico, trading de CFDs, desarrollando estrategias de trading y usando varios indicadores.

Para aprovechar estas ofertas especiales de Pocket Option, necesitas hacer lo siguiente:

Empezar a hacer videos sobre trading en mercados financieros usando la plataforma Pocket Option.

El broker te pagará dinero y diferentes bonos dependiendo del número de visualizaciones, suscriptores y otras métricas.

¿Por qué es necesario, y qué ventajas ofrece un concurso de videos de YouTube? Para muchos propietarios de canales de YouTube, esta es una gran oportunidad para monetizar sus videos y ganar ingresos extra. El broker se beneficia de atraer nuevos clientes y aumentar la popularidad de su marca.

Bono de Apalancamiento

El apalancamiento es un concepto familiar para los traders en los mercados de Forex, acciones y CFDs. Recientemente, el broker Pocket Option también ha comenzado a recompensar a sus usuarios no solo por el dinero depositado sino también por usar apalancamiento. Esta característica permite a los traders controlar una posición más prominente en el mercado de lo que podrían con sus inversiones iniciales.

Con un mayor volumen de trading, puedes obtener mayores ganancias con la misma inversión inicial. Sin embargo, este tipo de bono requiere tu atención, ya que su uso puede no llevar a la cancelación, y continuarás operando con apalancamiento.

Algunos brokers de opciones binarias ofrecen operaciones libres de riesgo, bonos de cashback y el Bono de Apalancamiento. Antes de usarlos, recomendamos que revises cuidadosamente la advertencia de riesgo para cada uno. Trata de incorporar no solo trading social y análisis técnico sino también patrones de velas, sobre los cuales puedes aprender más en esta colección de artículos:

Análisis de Velas y Opciones Binarias

Velas Japonesas – Análisis Gráfico

Usando "Pin Bars" en el Trading de Opciones Binarias

Bonos Especiales Para Nuestros Suscriptores

Aquellos que se registren en Pocket Option a través de nuestro sitio web recibirán bonos exclusivos de mercado absolutamente GRATIS:

Bono Código promocional 1 cristal rojo gratis Mostrar código 1 cristal azul gratis Mostrar código 1 cristal verde gratis Mostrar código x10 10 cristales rojos gratis Mostrar código x5 5 cristales azules gratis Mostrar código x2 2 cristales verdes gratis Mostrar código Potenciador x1 Mostrar código Cancelar operación perdedora $10 Mostrar código Reembolso 2% Mostrar código Reembolso 3% Mostrar código Boleto gratuito para torneo Mostrar código Licencia de minería de cristales rojos Mostrar código Bono máximo de depósito Obtenerlo

Condiciones de los Bonos de Pocket Option: Lo Que los Traders Deben Saber

Supongamos que quieres aprovechar uno de los bonos más significativos del broker Pocket Option. En ese caso, recomendamos financiar tu cuenta de trading con al menos $100 después del registro. La plataforma igualará esta cantidad, añadiendo $100 extra a tu cuenta. No dejes que estos números te intimiden; aún puedes invertir tan poco como $1 por operación. Sin embargo, debes financiar tu cuenta con al menos $100 para duplicar tu depósito.

Puedes cancelar el bono en cualquier momento, y la plataforma lo deducirá de tu saldo de Cuenta Real. Puedes retirar tu depósito completo y cualquier ganancia obtenida con fondos suficientes. Sin embargo, deberías retirar cualquier fondo antes de cumplir con los requisitos del bono. En ese caso, la plataforma deducirá el bono de tu saldo de Cuenta Real. Necesitarás un volumen de trading neto de al menos $5000 para cumplir con los requisitos del bono.

La siguiente tabla enumera las condiciones para recibir y trabajar el bono del 100% de depósito:

Depositar dinero $ 100 Bono 100 % Saldo de cuenta $ 200 Reglas de volumen del bono х 50 Volumen de trading $ 5000 Pocket Option se reserva el derecho de modificar los términos anteriores para la provisión y uso de bonos en cualquier momento. Para mantenerte actualizado sobre todos los cambios, te recomendamos suscribirte al boletín de nuestro sitio web.

Cómo Usar y Maximizar los Bonos de Pocket Option

Los bonos de Pocket Option pueden ser una excelente herramienta para aumentar tu capital de trading. Sin embargo, debes usarlos sabiamente. Para hacerlo, considera algunos puntos esenciales.

Revisa los términos del programa de bonos

Hemos descubierto que la mejor manera de comenzar tu viaje de trading con un broker de opciones binarias es a través de la verificación. Por favor, completa todas sus etapas para retirar los fondos ganados del trading con el bono.

Además, infórmate sobre el volumen mínimo de trading que necesitas alcanzar para retirar el dinero del bono y las ganancias generadas por su uso. Adicionalmente, te recomendamos aclarar el marco temporal dentro del cual debes cumplir todas las condiciones del programa de bonos.

Desarrolla una estrategia de trading

Antes de invertir fondos en trading online en una cuenta real, prueba exhaustivamente tu estrategia de trading en una cuenta demo. Durante este tiempo debes determinar qué activos operarás usando el bono. Te recomendamos elegir instrumentos financieros que conozcas bien y seguir consistentemente un sistema transparente de gestión de riesgos para minimizar pérdidas potenciales.

Aumenta tu volumen de trading

Por experiencia, hemos aprendido que empezar a operar con operaciones pequeñas funciona mejor. Nunca arriesgues la cantidad total del bono; es poco prudente. Comienza con operaciones de volumen pequeño para adaptarte a las nuevas condiciones de trading. A medida que acumules ganancias gradualmente, aumenta el tamaño de tus operaciones.

Usa el bono para probar nuevas estrategias

Gracias al bono, puedes probar nuevas estrategias de trading sin arriesgar perder tu dinero. Además, cuando operes con el bono de depósito de Pocket Option, necesitas analizar los resultados de tus operaciones para entender qué estrategias funcionan mejor.

Gestiona los riesgos

A pesar de todas las ventajas, recuerda siempre que los bonos de alto apalancamiento aumentan las ganancias potenciales y los riesgos. No cedas a las emociones; nunca abras una operación sin un plan claro.

Dónde Encontrar Bonos de Pocket Option: Una Guía para Comenzar

Hablemos sobre dónde puedes obtener información sobre las promociones y bonos actuales de Pocket Option. Antes de buscar un nuevo código promocional o bono, te recomendamos verificar la información actual de las fuentes oficiales de la compañía de corretaje.

Por supuesto, la fuente más confiable de información es el sitio web oficial de Pocket Option. Normalmente puedes encontrar información sobre bonos en el encabezado del sitio, la sección "Promociones" y la sección de finanzas de la plataforma de trading.

Puedes encontrar información adicional sobre bonos en nuestro sitio web. Asegúrate de suscribirte para recibir las últimas noticias sobre bonos y promociones de Pocket Option directamente en tu correo electrónico. Además, suscríbete a nuestras páginas en redes sociales: Facebook, Medium, Mirror, Quora, Instagram, Twitter, LinkedIn, y YouTube. Allí, frecuentemente publicamos anuncios de nuevos códigos promocionales y bonos.

Ten en cuenta que la información sobre bonos, distribuida libremente en línea, rápidamente se vuelve obsoleta. Por lo tanto, te recomendamos que siempre te suscribas a nuestras redes sociales para ser el primero en recibir los últimos códigos promocionales y bonos y estar al tanto de los últimos eventos.

Adquiriendo Bonos en Pocket Option: Tu Camino hacia Recompensas Extra

Completa los siguientes pasos para reclamar un bono en la plataforma Pocket Option:

Regístrate en la plataforma

Ve al sitio web oficial de Pocket Option (1) y completa el formulario de registro (2), donde necesitas proporcionar tu correo electrónico y contraseña. Después de eso, recibirás un correo electrónico (3) con un enlace para activar tu cuenta. Haz clic en el enlace y confirma tu registro.

Verificación de cuenta

Para verificar tu identidad, debes completar el procedimiento de verificación eligiendo un tipo de documento para verificación: tarjeta de identificación, pasaporte, permiso de residencia o licencia de conducir. (4). Toma una selfie con el documento seleccionado para confirmar tu identidad (5), y envía la foto o escaneo a la compañía para verificación. (6) Típicamente, el proceso toma varias horas. Una vez que la verificación esté completa, recibirás una notificación por correo electrónico. Puedes leer más sobre el proceso de verificación de cuenta en el artículo "Verificación en Pocket Option".

Depositar fondos

Ve al menú "Depósito" en la sección "Finanzas" de la plataforma de trading. (7) Elige un método de depósito conveniente entre las opciones disponibles (8) ofrecidas por Pocket Option, incluyendo tarjetas bancarias, billeteras electrónicas y criptomonedas. Ten en cuenta que algunos bonos pueden requerir una cantidad de depósito mínimo. (9)

Estudia los términos del bono

Abre el menú "Códigos Promocionales" en la sección "Finanzas" de la plataforma de trading (10). En la ventana mostrada, escribe el código promocional en el campo designado (11). Lee cuidadosamente los términos de uso del bono. Cada uno tiene requisitos: volumen mínimo de trading, fecha de vencimiento, restricciones de retiro, etc (12). Después de eso, activa el bono haciendo clic en el botón "Activar". (13)

Trading con un bono

Comienza a operar abriendo operaciones con los fondos del bono que recibiste. Te recomendamos realizar un seguimiento regular de tu progreso en el cumplimiento de las condiciones del bono: completar el número requerido de operaciones o alcanzar el volumen de trading requerido.

Consejos para Elegir el Mejor Bono de Pocket Option

Hemos descubierto que seleccionar el bono correcto en Pocket Option depende de varios factores clave, y nos gustaría compartirlos contigo:

Para traders principiantes

El bono de primer depósito es una excelente manera para que los principiantes aumenten su capital inicial y prueben diferentes estrategias de trading. Pocket Option ofrece muchos bonos, pero ten en cuenta las condiciones requeridas para canjearlos, ya que pueden ser desafiantes. Hemos encontrado que los traders principiantes se benefician más de los bonos y promociones con períodos de validez más extensos y requisitos de volumen de trading menos estrictos.

Para traders experimentados

Recomendamos que los traders avanzados se centren en los bonos de recarga – recompensas que la compañía ofrece por depósitos adicionales. Otro tipo de bono para traders experimentados es el reembolso. Los programas de reembolso te permiten recuperar algunos fondos gastados en operaciones de trading, lo que puede ser particularmente ventajoso para traders de alto volumen. Además, no olvides los concursos y torneos que regularmente organiza el broker. Participar en estos eventos proporciona oportunidades para ganar fondos extra y te ayuda a mejorar tus habilidades de trading.

Nuestras recomendaciones para elegir el bono más adecuado:

Define tus objetivos. ¿Qué pretendes lograr en el trading? ¿Quieres aumentar tu capital, mejorar tus habilidades de trading o ganar ingresos extra? Evalúa honestamente tu experiencia. Cuanto más conocimiento tengas, más complejos y beneficiosos pueden ser los bonos que puedas manejar. Lee reseñas de otros traders. La retroalimentación de tus compañeros puede ayudarte a entender qué tan rentable y conveniente puede ser un bono en particular.

Recomendamos elegir bonos que se alineen con tu capacidad financiera y no causen presión psicológica innecesaria. Revisa cuidadosamente todos los términos del bono para evitar sorpresas desagradables. Además, recuerda los riesgos: incluso las ofertas más atractivas del broker no garantizan ganancias.

Ventajas y Desventajas de los Bonos de Pocket Option

✔️ Ventajas ❌ Desventajas Aumento en la cuenta de trading Términos de bonos complejos Oportunidades adicionales Riesgo de pérdida del depósito Mayor motivación Restricciones de retiro Capacidad de probar estrategias usando fondos del broker Impacto en la estrategia de trading

Errores Comunes a Evitar con los Bonos de Pocket Option

Usar bonos en el trading puede ser una excelente manera de aumentar tu depósito. Sin embargo, muchos traders principiantes cometen errores comunes que pueden resultar en la pérdida de fondos del bono y sus inversiones. Veamos los más comunes y proporcionemos consejos sobre cómo evitarlos.

Lectura descuidada de los términos

Probablemente el error más común es la lectura descuidada de los términos y condiciones bajo los cuales se proporciona el bono. Los principiantes, en particular, tienden a cometer este error. No prestan suficiente atención a los requisitos del bono y las condiciones de volumen, lo que puede resultar en que no puedan retirar fondos o pierdan todo el bono debido a requisitos no cumplidos. Para evitar esto, te recomendamos que revises cuidadosamente todos los puntos de los términos del bono, prestando particular atención al volumen de trading, período de validez, instrumentos de trading restringidos y otras limitaciones.

Trading agresivo

Otro error es el trading agresivo. Por regla general, los principiantes intentan recuperar el bono rápidamente y abren muchas operaciones de alto riesgo. Esta estrategia mal considerada lleva a una pérdida rápida tanto de los fondos del bono como de sus propios presupuestos. Para evitar que esto suceda, te recomendamos que te adhieras estrictamente a tu propia estrategia de trading y no dejes que las emociones influyan en tus decisiones.

Ignorar los riesgos

Los traders sin experiencia olvidan que los bonos no son dinero gratis sino una herramienta para atraer nuevos clientes a una compañía de corretaje. Y como cualquier herramienta, tiene sus pros y contras. Si juzgas mal todos los riesgos, puedes perder tu depósito. Recuerda que un bono es solo una oportunidad adicional, no una garantía de ganancia. Nunca arriesgues más de lo que estás dispuesto a perder.

Elegir bonos inadecuados

A veces, los traders eligen bonos que no coinciden con su experiencia o estilo. En este caso, cumplir con los requisitos de volumen del bono puede ser difícil, lo que puede llevar a perder fondos. Te recomendamos elegir solo ofertas que se alineen con tus objetivos de trading y conocimientos.

Para evitar los errores anteriores, siempre compara los términos y condiciones de diferentes brokers. No olvides aprender en una cuenta demo. Antes de operar con fondos reales, perfecciona tus habilidades con dinero virtual. Establece objetivos realistas para ti mismo. No trates de recuperar el bono rápidamente - esto solo perjudicará tu trading. Trata de seguir las noticias y estar al tanto de los últimos eventos. Mantén un registro de operaciones y analiza las estadísticas de tu estrategia de trading. Si las condiciones del bono no te convienen, no dudes en rechazarlo.

Reflexiones Finales

Entonces, supongamos que quieres mejorar tus habilidades de trading y aprender a operar opciones binarias en la plataforma Pocket Option. En ese caso, es una buena idea usar bonos. Con su ayuda, obtendrás recursos financieros adicionales que puedes usar para probar tus estrategias de trading y ganar dinero.

Sin embargo, no olvides que los bonos por sí solos no resolverán todos tus problemas de trading. Para lograr ganancias sostenibles, necesitas combinarlos con una gestión competente de riesgos y capital. Por lo tanto, antes de decidir usar algún tipo de bono, verifica cuidadosamente los términos que proporciona el broker de opciones binarias. Elige solo aquellos que mejor se adapten a tus objetivos de trading y capacidades financieras.

