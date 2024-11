Corredor de opciones binarias Binarium

Breve reseña de Binarium Broker Binarium opera en el mercado de opciones binarias desde hace más de 10 años y durante este tiempo ha logrado ganarse la confianza de muchos traders gracias a su plataforma de negociación multifuncional, una amplia gama de vencimientos (que otros brokers no tienen) y altos porcentajes de rentabilidad de los activos comerciales. El corredor también mantiene un monto de depósito mínimo bastante bajo, lo que atrae a operadores novatos. Sitio web oficial Binario Opiniones de Binarium

La plataforma comercial del corredor Binarium apareció por primera vez en 2012. Desde entonces, el sitio ha sufrido cambios más de una vez. Entonces, en 2017, apareció una nueva versión. Al mismo tiempo, se rediseñó el sitio web. Hoy en día, la lista de oportunidades de corredores disponibles para los clientes en 2024 no se limita a las herramientas estándar para negociar con opciones binarias. Cada operador puede aprovechar un conjunto ampliado de funciones para configurar gráficos, agregar indicadores y operar en el mercado OTC.

Contenido:

Principales características del broker Binarium

Sitios web de corredores binarium.com, binarium.trading, binarium.market, binarium.global Idiomas soportados Inglés, ruso, alemán y otros (15 idiomas) Monto mínimo de reposición 5 dólares Monto mínimo de inversión 1 dólar Porcentaje máximo de rentabilidad 92% Activos comerciales Mas de 50 Instrumentos comerciales ofrecidos Monedas, criptomonedas, acciones, índices Cuenta de dinero USD, UAH, RUB, EUR, KZT, BTC, LTC Métodos de reposición Tarjetas bancarias, billeteras electrónicas, criptomonedas Retiro de fondos hasta 24 horas cuenta demo Sí Torneos Sí Educación Sí Aplicación movil Sí Soporte de contacto Soporte 24 horas al día, 7 días a la semana

Historia del corredor

Para saber si se debe confiar en el broker Binarium, su revisión no solo debe incluir la consideración de las capacidades de funcionalidad del terminal. La fiabilidad, al igual que la confianza en un corredor, también está determinada por la duración del trabajo. La plataforma se registró oficialmente en Chipre en 2012 como Binarium Limited.

Sin embargo, el corredor se tomó tiempo para completar los preparativos para ingresar al mercado. Sólo 2 años después del registro, la casa de bolsa logró ingresar al mercado de opciones binarias. Y ya en 2017, la dirección decidió realizar un cambio de marca, que afectó a los sitios oficiales y al terminal. Después de 3 años, la empresa abrió varias oficinas de representación en diferentes países, entre ellos Rusia, Ucrania y Letonia. Pero no sólo los comerciantes de estos países muestran interés:

Licencia y regulación

A pesar de que se trata de una empresa rusa, recibió una licencia en las islas de San Vicente y las Granadinas, donde el corredor está registrado oficialmente. Pero esta circunstancia no detiene a los comerciantes. La razón por la que muchos proveedores de servicios de corretaje están registrados en territorios independientes se debe en parte a las peculiaridades de la legislación rusa. Es decir, esto prácticamente no afecta la confiabilidad de los servicios prestados.

Sin embargo, la falta de una licencia rusa preocupa a algunos comerciantes que simplemente intentan encontrar un corredor confiable. Pero después de leer foros temáticos y blogs con reseñas, donde se plantea la pregunta de si es posible ganar dinero en Binarium, las reseñas indican que esta plataforma le permite obtener ganancias constantemente y retirar dinero a los clientes de manera consistente. Además, la empresa está trabajando en ampliar la validez de dos licencias: TsROFR y CySEC . Ambos reguladores tienen un control relativamente estricto sobre el trabajo de los representantes del mercado financiero. En particular, si surgen disputas con los clientes, ambas organizaciones, si es necesario, pueden compensar las pérdidas sufridas debido a acciones indebidas de las casas de bolsa. Esta circunstancia debería disipar cualquier duda sobre Binarium: si se trata de una estafa o no, si la empresa retira beneficios y si se puede confiar en el corredor.

Acuerdo de usuario de Binario

El acuerdo de usuario en el sitio web oficial se denomina "Acuerdo del cliente". Aquí hay información sobre:

responsabilidades, derechos y obligaciones de los clientes;

garantías proporcionadas por la empresa;

formas de eliminar y posibles consecuencias de fuerza mayor, problemas técnicos y otros.

Esta información le permite comprender todas las características de la cooperación. En particular, los comerciantes, después de leer el acuerdo presentado, podrán evitar errores al realizar transacciones y evitar malentendidos con el soporte técnico. Por lo tanto, para evitar las consecuencias que surgen al colaborar con una oficina, se recomienda realizar el registro y la transferencia de fondos solo después de leer el documento proporcionado.

En particular, este acuerdo revela información sobre qué esperar en caso de fuerza mayor (fallo técnico, bloqueo, etc.). En tales circunstancias, Binarium no es responsable de las pérdidas sufridas como consecuencia de las siguientes consecuencias:

Es importante señalar que el acuerdo con el cliente no está disponible en ruso. Toda la información se presenta en inglés. Pero hemos traducido para usted los puntos más importantes en nuestra opinión: la oficina de corretaje tiene derecho a bloquear la cuenta y cancelar la cooperación en caso de violación del acuerdo actual, incluso en las siguientes situaciones:

insolvencia del cliente;

proporcionar información falsa sobre usted;

acusaciones de fraude (incluidas sospechas de tales acciones).

La última infracción conduce al bloqueo completo de la cuenta. En otras situaciones, incluidas las descritas anteriormente, se puede retirar dinero del depósito, pero según los términos de cooperación, el acceso a la plataforma de negociación estará cerrado:

Cada casa de bolsa, incluida la que estamos considerando, no asume riesgos en casos de pérdida de fondos durante las operaciones comerciales. Es decir, si un comerciante sufre pérdidas después de cerrar una orden, la empresa no le reembolsará este dinero:

Condiciones de negociación con Binarium

Las condiciones comerciales cambian constantemente debido al aumento en la cantidad de herramientas disponibles y a mejores condiciones de cooperación, que se adaptan a las necesidades actuales de los operadores experimentados y novatos. El corredor se esfuerza por brindar las condiciones más cómodas para trabajar en el mercado financiero para que los clientes puedan concentrarse únicamente en obtener ganancias.

Entre las ventajas de cooperar con esta empresa, los usuarios destacan no solo el simple registro, que no lleva más de cinco minutos, sino también el acceso a una cuenta demo de Binarium sin verificación con un saldo de 60 mil rublos, que se restablece cada vez que se reinicia el terminal. abrió. Las ventajas también incluyen:

Registro gratuito, que requiere sólo unos pocos pasos;

5 tipos de cuentas comerciales, así como una cuenta de demostración por 60.000 rublos (cada nuevo inicio de sesión en la cuenta restablece el saldo de la cuenta de demostración);

Se han introducido nuevas monedas para abrir cuentas: grivna ucraniana, dólar australiano, Bitcoin , Litecoin ;

El depósito mínimo es de 5 dólares, 300 rublos, 5 euros, 150 jrivnia;

El importe mínimo de la transacción es 60 rublos, 1 dólar, 1 euro, 1 dólar australiano, 25 hryvnia;

El importe máximo de la transacción es de 600.000 rublos, 10.000 dólares, 10.000 euros, 10.000 dólares australianos o 250.000 jrivnia;

El número máximo de transacciones abiertas simultáneamente es 20 (cada una de las 20 transacciones se puede realizar por el monto máximo);

El beneficio de las opciones es de hasta el 92% del importe de la inversión;

La cantidad de tipos de opciones en la plataforma es 6;

Elección de fechas de caducidad: de 60 segundos a 3 meses;

Negociar las 24 horas del día y los 7 días de la semana (gracias a las cotizaciones OTC de Binarium );

Más de 50 activos comerciales para realizar transacciones;

Puede abrir hasta 4 gráficos simultáneamente en una ventana;

Almacenar el historial de operaciones comerciales en el sistema;

Aplicación móvil de Binarium para operar con opciones binarias basadas en Android;

Capacitación gratuita con materiales de capacitación en forma de lecciones en video, estrategias para Binarium y manuales;

Formación individual con un analista de la empresa;

Los clientes de Binarium pueden recargar su cuenta y retirar ganancias utilizando tarjetas bancarias, billeteras electrónicas y sistemas de pago, así como criptomonedas;

Retiro de fondos de una cuenta comercial – dentro de las 24 horas;

El retiro de fondos de la cuenta VIP se realiza en 1 hora. Vale la pena considerar el momento del retiro directamente a una cuenta bancaria o sistema de pago;

Señales comerciales y sala de operaciones;

Materiales analíticos;

Negociación conjunta con un analista de la empresa;

Conciliación de cotizaciones con el proveedor previa solicitud. Tiempo de procesamiento: 3 días hábiles;

El soporte técnico del corredor está disponible las 24 horas del día y los 5 días de la semana.

Al retirar y depositar fondos, debe recordar que el tiempo especificado lo establece el corredor. Es decir, por ejemplo, cuando se trabaja con Binarium en Rusia, se debe tener en cuenta que los bancos y algunos sistemas de pago a veces transfieren dinero a la cuenta con retraso.

Tipos de opciones en la plataforma Binarium

Los clientes de la empresa disponen de dos tipos de opciones binarias . Los más experimentados pueden negociar opciones turbo con un período de vencimiento de 1 a 5 minutos. Esta opción le permite recibir una ganancia de hasta el 88% de la inversión en un período de tiempo relativamente corto. Pero al operar de esta manera, es necesario recordar que los indicadores a menudo dan señales falsas, lo que hace que sea difícil predecir la dirección del movimiento del precio de un activo.

Se recomienda a los principiantes comenzar con opciones binarias clásicas, cuyo período de vencimiento varía de 15 minutos a tres meses. Esta opción es adecuada para quienes quieren evitar altos riesgos. Pero independientemente del método elegido, primero debes comprobar todas las estrategias utilizadas en el terminal Binarium en una cuenta demo.

Para seleccionar un contrato adecuado, simplemente haga clic en el botón correspondiente: “1-5 min” o “5+min”:

Después de esto, deberás establecer el intervalo de tiempo después del cual se cerrará la orden:

Cuentas comerciales con el corredor Binarium: tipos y posibilidades

Al trabajar en línea, hay 5 tipos de cuentas disponibles:

Inicio (depósito – de 5 a 99 dólares). Esta opción es adecuada para principiantes. Al elegir esta cuenta, solo es posible operar con contratos basados ​​en uno de los 46 activos. Los comerciantes no reciben bonificaciones adicionales por las transacciones. Además, el acceso a la sala de negociación está cerrado. Estándar (de 100 a 499 dólares). Al elegir esta opción, los operadores de Binarium reciben bonificaciones y pueden devolver parte del dinero perdido como resultado de operaciones no rentables. También abre el acceso a más activos. Business ($500 a $1999) y Premium ($2000 a $4999). Tienes acceso a una sala de operaciones que te ayuda a ganar dinero. VIP (desde $5.000). Si, después de abrir una cuenta en Binarium, inicias sesión con esta cantidad, podrás recibir un bono en dinero real, que está disponible para retirar. En otros casos, dichos devengos deben liquidarse mediante transacciones.

La plataforma Binarium también introduce restricciones a la retirada de ganancias según el tipo de cuenta seleccionada. Los principiantes no pueden enviar más de una solicitud de retiro por día. Al elegir Estándar, puedes retirar dinero hasta dos veces en 24 horas. A medida que aumenta el volumen de inversiones, la empresa elimina las restricciones de retiro.

Se aplican reglas similares al tamaño del monto máximo de retiro. Para un operador novato, Binarium limita el retiro de fondos. Dichos usuarios pueden dejar solicitudes por hasta $200 por día y 1000 por mes. Los clientes VIP tienen la oportunidad de retirar hasta 15 y 100 mil dólares, respectivamente.

Al mismo tiempo, Binarium tiene una cuenta demo abierta a todos los operadores, independientemente del tamaño de la inversión.

Registrar una nueva cuenta

Las reseñas del sitio indican que el registro en Binarium es rápido. Para ello, simplemente introduce tu dirección de correo electrónico y contraseña, e indica el tipo de moneda preferida:

La empresa acepta transferencias en rublos rusos, euros, dólares estadounidenses, grivnas y tenge. Además, podrás reponer tu depósito en Bitcoins y Litecoins.

Para simplificar el trabajo con la plataforma, ahora es posible iniciar sesión y registrarse en el sitio utilizando las redes sociales: VK.com, Odnoklassniki, Facebook y Google+. Si elige esta opción para crear una cuenta, se recomienda que primero verifique la información proporcionada en la página. Si, por ejemplo, se proporciona un apellido incorrecto en una red social, el apellido se transferirá automáticamente al perfil del comerciante en el sitio web del corredor. Después de verificar e identificar discrepancias en los datos proporcionados por el servicio de soporte de Binarium, se bloqueará el acceso a su cuenta personal.

Sistema de bonificación Binarium

Un atractivo sistema de ofertas de bonificación es una de las principales ventajas de Binarium. Los códigos promocionales permiten a los comerciantes recibir ingresos adicionales y oportunidades para realizar transacciones positivas. Al registrarte en la plataforma con un código promocional para reponer tu primer depósito, tendrás mejores condiciones.

¡Estamos regalando un código promocional de afiliado para aquellos que estén interesados ​​en operar en la plataforma! Para un comienzo exitoso, duplique el monto de la inversión inicial: por ejemplo, ingrese $100 y reciba $200 en su saldo. La ventaja del programa de bonificación es que el usuario no gasta su propio dinero, lo que aumenta la cantidad de ganancias potenciales de los fondos de bonificación.

El código promocional WINOPTION es válido en la etapa de registro. Introdúcelo en el campo especial que aparece cuando la plataforma te pide tu nombre y número de teléfono. El monto junto con el bono se acredita en el primer depósito de $20 o más.

¿Cómo obtener un código promocional?

Vaya al sitio web oficial de Binarium para registrarse. Ingrese su dirección de correo electrónico y cree una contraseña, seleccione la moneda de su cuenta. En la segunda etapa de registro, cuando ingrese su nombre y número de teléfono, verá el campo "Código promocional de afiliado". En el campo emergente, escriba WINOPTION . Reciba automáticamente un bono del 100% para seguir operando después de reponer su primer depósito de $20 o más.

Verificación de cuenta en Binarium

A menudo, los comentarios negativos sobre Binarium en las reseñas (si hacen trampa o no, si pagan dinero y otros) contienen información de que los usuarios no pueden retirar dinero. Pero tras un examen más detenido del problema descrito, las razones del bloqueo de fondos quedan claras.

Una condición importante para recibir ganancias es pasar la verificación . La obligación de llevar a cabo este procedimiento la imponen al corredor reguladores externos. Para someterse a la verificación, los clientes deben proporcionar copias (escaneos o fotografías) de los documentos que confirmen la identidad de la persona (nombre completo y dirección residencial).

Este trámite se realiza únicamente después de registrarse y completar los campos correspondientes en el perfil:

Cuenta demo de Binarium

Después de completar el registro en el sitio, cada cliente tiene acceso a una cuenta de capacitación. Esta herramienta siempre está disponible. En particular, al elegir un método de negociación de opciones a través de Binarium, una cuenta demo le permite practicar estrategias sin riesgo de perder dinero. Al mismo tiempo, la herramienta está diseñada para facilitar el conocimiento de las características del terminal y ayudar a comprender las funciones disponibles. Gracias a una cuenta demo, a los principiantes les resulta más fácil cambiar a una cuenta real.

Abrir una cuenta demo

Configurar un horario

Después de completar todos los pasos de registro, el sitio abre una entrada en ruso para los usuarios de la Federación Rusa u otros países que hayan elegido este idioma como idioma principal. Después de la autorización, se abre una terminal de trabajo. A juzgar por los comentarios sobre Binarium y las reseñas de la plataforma comercial, esta última tiene una interfaz intuitiva. Gracias a esto, incluso los principiantes podrán comprender rápidamente la ubicación de los botones y funciones principales de este terminal:

A pesar de lo anterior, después de iniciar el sitio, muchos usuarios tienen problemas sobre cómo configurar la plataforma. Parte de la dificultad surge del hecho de que este producto tiene una amplia funcionalidad que, cuando se usa correctamente, ayuda a acelerar las operaciones.

Los usuarios de la plataforma en sus reseñas notan las siguientes características de este desarrollo:

función de agregar activos al panel para un acceso rápido;

soporte para visualización simultánea de cuatro gráficos;

la presencia de historial comercial, caja registradora, promociones y torneos, que se enumeran en un menú lateral separado;

acceso rápido a la configuración de plazos y gráficos;

la capacidad de agregar indicadores y herramientas gráficas;

función para cambiar la escala y centrar el gráfico;

selección del volumen de negociación y el tiempo de vencimiento.

Después de leer las reseñas, puede descubrir que el terminal muestra información sobre la rentabilidad de la opción seleccionada. Puede operar con este corredor:

pares de divisas ;

CRIPTOMONEDAS ;

materias primas;

rieles.

En la parte superior de la pantalla hay botones que le permiten configurar la cantidad requerida de gráficos. Este último se puede organizar según las preferencias personales. Para hacer esto, simplemente haga clic en el ícono de dividir:

Al considerar la plataforma en 2024, las opiniones de los clientes también suelen destacar la facilidad de uso del terminal. Esto se debe al hecho de que en este sitio puede elegir una de las cuatro opciones para mostrar gráficos: velas, barras, lineal y zonal:

Además, la interfaz del terminal proporciona un botón especial (ubicado en la parte inferior izquierda), al hacer clic, se accede a herramientas gráficas como:

curvas;

elipse;

intersecciones;

linea horizontal;

líneas de Fibonacci;

viga y otros.

Una de las características importantes de Binarium, en las reseñas del sitio, los comerciantes notan la presencia de una extensa lista de indicadores. Gracias a esto, los clientes pueden realizar análisis técnicos sin utilizar desarrollos de terceros como MetaTrader 4. Para el análisis de gráficos, los usuarios de Binarium tienen acceso a:

AME ;

SSMA;

LWMA;

EMA;

SAR parabólico ;

caimán ;

Bandas de Bollinger ;

RSI ;

Oscilador Estocástico ;

ATR;

Oscilador impresionante;

OVV;

HML;

Impulso;

MACD ;

CCI .

Puede seleccionar y configurar un indicador adecuado a través del mismo panel:

Torneos gratuitos en la plataforma del broker Binarium

Los principiantes y los operadores experimentados pueden probar su fuerza en torneos, tratando de ganar una cantidad significativa de su depósito. Para ello, el sitio organiza periódicamente torneos gratuitos y de pago con grandes premios acumulados:

El número de torneos, así como el tamaño de las ganancias, cambian periódicamente. Al mismo tiempo, los comerciantes que escriben reseñas sobre Binarium destacan una característica importante de este tipo de torneos: el coste de la participación no supera los ocho dólares. Esta "restricción" le permite participar en competiciones con un riesgo mínimo.

Sin embargo, una de las desventajas del broker Binarium es que no permite retirar inmediatamente el premio recibido en el torneo. Para retirar dinero, el usuario debe alcanzar una determinada facturación.

Sala de operaciones del broker Binarium

La sala de operaciones está disponible para los usuarios que hayan recargado su saldo con una cantidad de $100 o más. También es importante que los clientes se sometan a un procedimiento de verificación de identidad.

Esta herramienta es similar a un foro especializado en opciones binarias . Los participantes en la sala de operaciones pueden considerar diferentes estrategias y discutir enfoques de análisis de mercado entre personas con intereses similares. En particular, aquí los comerciantes suelen recibir información sobre capacidades ocultas y adicionales del terminal, que las revisiones de la plataforma Binarium no cubren.

La conveniencia de utilizar esta herramienta es que los clientes tienen la oportunidad de rastrear las transacciones del analista líder del corredor y, si lo desean, realizar transacciones similares. En la sala podrá comentar sobre la opción comercial elegida y la situación del mercado:

Para facilitar la obtención de dinero, Binarium ofrece a sus clientes habituales señales comerciales gratuitas, que vienen con explicaciones adicionales. Según las revisiones, esta herramienta auxiliar es muy eficaz. Sin embargo, al operar con opciones binarias a través de Binarium, a juzgar por los comentarios de los operadores en 2024, no se puede confiar completamente en dichas señales. Pueden cometer errores y mostrar la opción incorrecta para abrir una operación; es mejor comprobarlo todo usted mismo:

La sala de negociación es una interfaz cómoda para especuladores de distintos niveles de formación. Los principiantes aquí pueden adquirir la experiencia necesaria, aprender sobre los métodos analíticos y comerciales utilizados; comerciantes experimentados: aumente el profesionalismo y ajuste la estrategia utilizada.

A pesar de lo anterior, al negociar opciones en Binarium, copiar las operaciones del analista líder realmente ayuda a aumentar las ganancias. Pero hay que tener en cuenta que los riesgos asociados a una previsión incorrecta corren a cargo de usted. Es decir, si el usuario utilizó el consejo de un analista que resultó en una pérdida, el corredor no reembolsa la pérdida.

Al analizar las señales propuestas, se debe prestar atención a las siguientes circunstancias:

tiempo de salida de señal;

dirección del movimiento de precios;

tipo de activo;

el grado de intensidad de la señal (que se muestra en forma de estrellas; cuanto más, mayor será la confianza del analista en el éxito de la transacción);

duración de la acción.

Además de las ventajas mencionadas anteriormente de copiar una transacción de un analista líder de Binarium, dicho apoyo se complementa con el hecho de que el especialista comenta sus acciones, explicando por qué tomó determinada decisión.

Financiar su cuenta comercial en Binarium

A diferencia de otros intercambios, Binarium, como se señaló anteriormente, se esfuerza por simplificar el comercio de opciones. Esto se manifiesta, en particular, en la comodidad de la interfaz del terminal propuesto. Para recargar tu saldo en la plataforma, simplemente haz clic en el botón del mismo nombre ubicado en la esquina superior derecha:

Puede realizar una operación similar a través de su cuenta personal yendo a la sección "Cajero", luego "Recargar su cuenta":

Además de las ventajas enumeradas, las reseñas del sitio web de Binarium señalan otra ventaja importante: los usuarios tienen acceso a diferentes opciones para recargar su saldo. Puede transferir dinero a un depósito utilizando tarjetas bancarias (se admiten Visa y Mastercard) y sistemas de pago (Yumani, Webmoney, Qiwi). Además, son posibles transferencias a BTC, LTC, ETH y XRP. Además de esto, se admiten operaciones con billeteras en Piastrix, FK Wallet y Monetix Wallet.

En binarium.com, en su cuenta personal, puede ver todos los métodos disponibles para recargar su saldo. Se le permite transferir al menos cinco dólares (300 rublos) al depósito. A través de esta sección, puede enviar solicitudes de retiro de ganancias y ver el historial de transacciones completadas anteriormente.

Al recargar la cuenta por primera vez, a cada cliente se le acredita un bono. Los comerciantes también tienen acceso a códigos promocionales especiales de Binarium , que aumentan el tamaño del primer depósito:

Bonificaciones de Binarium

Al igual que otros corredores que ofrecen servicios de negociación de opciones binarias, Binarium ofrece a los operadores una variedad de bonificaciones. Esto se hace para aumentar los clientes de la empresa.

Hablando de Binaruim, ofrece la ventaja de ser una operación libre de riesgos. Aprovechando esta oportunidad, el cliente no pierde dinero si la transacción resulta no rentable. La razón es que al realizar dicha orden, el corredor no deduce dinero del saldo. Sin embargo, si la transacción genera ganancias, el monto total se destina a la cuenta de bonificación. Es decir, este dinero no se puede retirar a menos que se cumplan ciertas condiciones.

Los clientes con cuentas VIP o Premium tienen la oportunidad de asegurar tres transacciones comerciales. Si estas transacciones resultan en una pérdida, la empresa devolverá el monto total que el usuario invirtió en la transacción. Entre las características importantes de Binarium, las revisiones señalan el hecho de que esta opción está disponible para cada operación individual. Es decir, si un comerciante asegura 3 transacciones, una de las cuales genera ganancias, entonces el corredor compensa los costos de solo dos. Y los ingresos recibidos de dicha operación, junto con el monto total de la inversión, se acreditan en la cuenta.

El monto del bono de bienvenida, que se emite en la primera transferencia a un depósito, puede alcanzar el 100%:

Cotizaciones de corredores

Las cotizaciones de los activos en los que se basan las opciones binarias las proporciona una empresa externa, Leverate, que ha logrado ganarse una reputación positiva y convertirse en uno de los líderes en su segmento de mercado. Además, el corredor le permite verificar la información que se muestra en la terminal.

Si existen dudas sobre la exactitud de las cotizaciones, el cliente tiene derecho a solicitar una conciliación al servicio de soporte, que se lleva a cabo con el proveedor de liquidez. Tenga en cuenta que los datos disponibles para los clientes de los corredores pueden diferir de los proporcionados por otras empresas. Esto se explica por el hecho de que los participantes del mercado utilizan los servicios de diferentes proveedores. Pero considerando las características de Binarium y el trading, las opiniones de especuladores experimentados llaman la atención sobre el hecho de que tales discrepancias no afectan la probabilidad de obtener ni el monto de la ganancia o pérdida.

Aplicación movil

La plataforma de corretaje está disponible para usuarios de dispositivos móviles y computadoras. En el primer caso, la empresa ofrece una aplicación especial desarrollada para dispositivos Android. No hay diferencia entre las versiones móvil y de escritorio del programa. Ambas opciones de terminal admiten las mismas funciones y herramientas comerciales.

Además, se ha desarrollado la misma interfaz para las versiones móvil y de computadora del terminal, para que los clientes no pierdan el tiempo en familiarizarse con el producto y comenzar a operar inmediatamente.

La aplicación está disponible en Play Market. Después de la instalación en su teléfono inteligente o tableta, puede iniciar sesión en el programa utilizando los datos previamente ingresados ​​​​de su cuenta personal.

Descarga la aplicación Binario

Capacitación comercial del corredor de opciones binarias Binarium

Al revisar el sitio en 2024, las revisiones reales a menudo señalan la disponibilidad de materiales educativos que se proporcionan de forma gratuita. Aquí está la información que los principiantes necesitan para comenzar con los contratos digitales.

Entre los materiales de formación se encuentran los siguientes:

Respuestas a preguntas populares. Una descripción detallada de 20 estrategias efectivas, que se dividen en varios grupos según la complejidad. Análisis de mercado, señales comerciales, chat en vivo con otros comerciantes. Sesiones de negociación y calendario económico .

Especial atención merecen las siguientes secciones de Binarium:

Terminología . Aquí puede encontrar información sobre los tipos y duración de las transacciones, cotizaciones, precios y más. Controlar . Esta sección describe las opciones disponibles para reponer y retirar un depósito, el tamaño de la transferencia mínima, etc. Bonificaciones . Tipos de inscripciones adicionales, características de torneos, seguros y más. Activos y cotizaciones . En esta sección puede encontrar información similar sobre operaciones, horarios de negociación, historial, etc.

Gracias a una lista tan extensa de materiales educativos presentados en el sitio web de Binarium, el comercio se simplifica enormemente.

Retirar fondos de Binarium

Según los términos de cooperación, la plataforma le permite retirar una cantidad de su elección que oscila entre 300 y 15 mil rublos (o en otra moneda, el recálculo se realiza al tipo de cambio actual). Sin embargo, si es necesario retirar más, el comerciante puede realizar varias solicitudes de retiro, sujeto a las restricciones descritas (para una cuenta básica, no más de dos por día, para otras, hasta cinco).

A menudo surge una pregunta en las reseñas en línea: ¿retiran dinero? Según los comentarios de los clientes que cooperan con este corredor desde hace mucho tiempo, él no retrasa los pagos. Pero, según los términos del acuerdo de usuario, las solicitudes se procesan en un plazo de tres días (los titulares de cuentas comerciales reciben dinero por día). Puede transferir fondos a la misma billetera desde la que se recargó previamente el saldo:

El corredor no cobra comisiones por dichas transacciones. Pero en algunos casos los comerciantes se quejan de que no todo el importe retirado de la cuenta se acredita en la cartera y la diferencia puede llegar a varios puntos porcentuales. Esto sucede porque el sistema a través del cual se realiza la transferencia cobra su propia comisión.

Quejas sobre el corredor

La principal corriente de quejas está relacionada con el incorrecto funcionamiento de la aplicación móvil. Según la gente, este programa se congela periódicamente o da errores sobre problemas al iniciarse. Puedes dejar tus comentarios al final del artículo. El servicio de soporte de corretaje responde rápidamente a dichos mensajes, eliminando los problemas que surgen:

Apoyo

El soporte técnico del broker solo está disponible de lunes a viernes de 10 a 19 horas. Al mismo tiempo, los especialistas responden rápidamente a las preguntas entrantes, intentando resolver rápidamente las situaciones que surgen.

Para obtener rápidamente la respuesta que necesita, se recomienda escribir un mensaje en el chat en línea. Para ello haga clic en el botón correspondiente ubicado en la esquina inferior izquierda:

Puede abrir un chat en línea a través de su cuenta personal en el sitio web oficial:

El servicio de soporte proporciona respuestas en ruso.

Pros y contras de la plataforma comercial Binarium

Mucha gente elige este proveedor de servicios de corretaje por los siguientes motivos:

una amplia lista de activos subyacentes;

señales comerciales y análisis de operadores experimentados;

la capacidad de realizar transacciones basándose en el asesoramiento de un analista líder;

pronta resolución de problemas emergentes;

varios tipos de cuentas comerciales;

soporte para varios tipos de monedas;

El depósito mínimo es de $5;

acceso conveniente al calendario económico y al calendario de sesiones de negociación;

grandes bonificaciones y promociones;

protección de datos confiable;

una extensa lista de materiales educativos proporcionados de forma gratuita;

retiro rápido de dinero (desde una hora);

soporte para diez idiomas.

La terminal comercial tiene una interfaz cómoda e intuitiva. La versión de la plataforma para dispositivos móviles tiene un diseño similar.

Pero la plataforma Bimarium también tiene desventajas:

Falta de acceso a una sala de operaciones con señales efectivas para los propietarios de dos cuentas iniciales (Start y Standart). Restricciones que se introducen en el comercio para los propietarios de dos cuentas iniciales. El comercio los fines de semana sólo está permitido en criptomonedas e índices. Binarium a menudo proporciona cotizaciones que difieren de las disponibles en otras fuentes, como MT4 o TradingView. Esto se debe a diferencias en los formatos, las fórmulas de cálculo utilizadas y los plazos.

¿Cuáles son las opiniones sobre Binarium en Internet?

La mayoría de los comentarios negativos sobre la empresa no están respaldados por pruebas reales. La gente escribe críticas enojadas sin adjuntar capturas de pantalla que confirmen las declaraciones hechas. Los clientes reales de la empresa tienen la opinión contraria y afirman que Binarium es un corredor de opciones binarias confiable. Algunos de los comentarios negativos aparecieron debido al hecho de que las personas no leen los términos del acuerdo de usuario y violan las reglas de cooperación prescritas:

El comentario anterior confirma la afirmación hecha. Un cliente afirmó que recibió fondos una hora después de enviar su solicitud. La segunda persona objetó que la empresa sólo retira el dinero dentro de las 24 horas. Pero el acuerdo de usuario establece que este período es una fecha límite. Es decir, el dinero puede salir en cinco minutos o en un día.

También suele haber comentarios negativos relacionados con el hecho de que Binarium “gotea” depósitos . Pero tras un examen más detenido de dichos mensajes, queda claro que las personas que escribieron esto no comprenden los detalles de trabajar con opciones. Es decir, habiendo cometido un error, una persona acusa a la empresa de engaño:

Para evitar situaciones similares, se recomienda realizar primero una formación integral, que incluye formación en una cuenta demo. Esto le ayudará a comprender las características del comercio de contratos digitales y a descubrir los riesgos asociados con dichas actividades.

Los planes y objetivos del corredor para 2023-2024

La empresa, que inicialmente operaba únicamente en los países de la CEI, ahora planea expandir su área de actividad e ingresar al mercado global. En el camino, Binarium pretende:

mejorar la calidad de los servicios prestados, aumentando así la base de clientes;

mejorar las condiciones comerciales;

ampliar la lista de activos subyacentes;

crear un espejo funcional del sitio para los comerciantes de Rusia;

Realizar capacitación en el comercio de contratos digitales, aumentando la gama de materiales relevantes.

Al mismo tiempo, se prevé trabajar para mejorar la calidad de los servicios de soporte técnico.

Preguntas frecuentes al corredor

A continuación puede obtener respuestas a las preguntas más frecuentes de los traders.

¿Es posible retirar los bonos acumulados?

Puede colocar bonificaciones por retiro siempre que el comerciante realice transacciones por un monto total 40 veces mayor que las acumulaciones iniciales.

¿Cómo iniciar sesión en su cuenta personal en el sitio web oficial?

Para iniciar sesión en su cuenta personal, debe ingresar su nombre de usuario y contraseña o mediante una de las redes sociales propuestas haciendo clic en el icono correspondiente.

¿Cómo contactar al soporte técnico?

Además del chat en línea, que se puede abrir a través del perfil o del terminal comercial, los clientes pueden comunicarse con el soporte por correo electrónico, teléfono o Telegram.

¿Cuál es la cantidad mínima que se puede apostar para retirar?

Se le permite retirar al menos 300 rublos de un depósito de corretaje.

¿Es necesario realizar la verificación inmediatamente después del registro?

La verificación está permitida en cualquier momento. Pero este procedimiento es obligatorio para quienes presentan una solicitud de retiro.

¿Cómo copiar operaciones y recibir señales comerciales?

Para poder copiar transacciones de comerciantes experimentados, debe recargar su saldo por un monto de 30 mil rublos.

¿El corredor organiza torneos gratuitos sin comisiones?

Cada cliente de la empresa puede participar periódicamente en torneos gratuitos con un fondo de premios de 1.500 dólares.

¿Están disponibles las transferencias en criptomonedas?

La compañía admite la reposición de su saldo en Bitcoin, Litecoin, Ethereum y Ripple.

Conclusión

En 2024, Binarium proporcionará una plataforma diseñada para el comercio de opciones binarias que sea fácil de usar en términos de interfaz, herramientas y diseño. El corredor ofrece a sus clientes una lista extensa de materiales educativos que pueden resultar útiles tanto para principiantes como para operadores experimentados. Además, en el sitio web oficial se celebran torneos con buenos premios acumulados.

A pesar de las ventajas descritas, al abrir operaciones en Binarium, debe recordar que todos los riesgos asociados con un pronóstico incorrecto corren a cargo de los comerciantes y el corredor no compensa las pérdidas.

Abrir una cuenta en Binarium

Ver también:

Cómo verificar una cuenta con Binarium

¿Cómo abrir una nueva cuenta con Binarium?

Aplicación móvil para el corredor de opciones binarias Bianrium

¿Cuáles son los beneficios de una cuenta VIP con el broker Binarium?

Toda la verdad sobre el broker de opciones binarias Binarium

Códigos promocionales del corredor Binarium

Opiniones de Binarium