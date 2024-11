Revisión y revisiones de Pocket Option

PocketOption: una breve descripción del corredor de opciones binarias La plataforma del broker PocketOption (la marca pertenece a Gembell Limited) apareció en el mercado de opciones binarias hace relativamente poco tiempo, pero este broker merece atención, ya que ya ha recibido bastantes críticas positivas de los traders durante su trabajo. A los clientes se les ofrecen ratios de pago muy altos, que pueden alcanzar el 96% para los pares de divisas. Al mismo tiempo, el corredor tiene muchos torneos de opciones binarias gratuitos y de pago, y también implementa una funcionalidad de mercado única que le permite recibir bonos adicionales en su cuenta, que van desde mayores probabilidades hasta reembolsos. OPCIÓN DE BOLSILLO DEL SITIO WEB OFICIAL Opiniones de PocketOption

Principales características del broker de opciones binarias PocketOption

Sitios principales pocketoption.com, pocket-finance.ru, po.cash, po.site Fecha de fundación y lugar de inscripción. 2017, República de las Islas Marshall MH 96960 con número 86967 Nombre del regulador TsROFR Idiomas soportados Inglés, italiano, ruso y otros. Terminal comercial proporcionada ITTrendex Monto mínimo de reposición de saldo $5 (códigos promocionales y bonos disponibles) Inversión mínima en una operación 1 dólar Ingreso máximo por opción Hasta 92% Cantidad de bonos otorgados Hasta 150% Activos admitidos Más de 100 Tipos de opciones negociadas Clásico con tiempo de caducidad de 1 a 240 minutos. Instrumentos comerciales ofrecidos Materias primas, monedas, criptomonedas. Cuenta de dinero USD, EUR, GBP Métodos para reponer su saldo y retirar fondos Se admiten transferencias desde tarjetas bancarias y billeteras electrónicas (incluidas criptomonedas) Velocidad de retiro No más de tres días Disponibilidad de cuenta demo Comer Disponibilidad de comercio social Comer Torneos Comer Materiales educativos Comer Materiales analíticos Comer Soporte de contacto Chat 24 horas al día, 7 días a la semana en el sitio web Plataforma para dispositivos móviles Comer

Historia y estadísticas del corredor Pocket Option.

Broker Pocket Option se desarrolla constantemente y cada año ofrece nuevos servicios y funcionalidades, como lo confirma la siguiente tabla:

Año Actualizaciones 2017 Inicio de operación de la plataforma comercial. Se agregó comercio social, programa de afiliados, torneos y un mercado con logros. 2018 Se han creado aplicaciones móviles para facilitar el comercio fuera de casa. Se agregaron transacciones pendientes y lotería de cristal. El sitio ha sido adaptado para dispositivos móviles. 2019 Ha aparecido la extracción de cristales, se han actualizado indicadores y herramientas. Apareció la plataforma MT5 para Forex y se agregó un multigráfico. Se ha introducido un precio de ejercicio para las opciones binarias. Interfaz actualizada (temas de colores). Se han mejorado las condiciones para los clientes VIP. 2020 Se agregaron nuevos temas de color de interfaz. Apareció el comercio rápido. Se creó una sección con reseñas de clientes y comerciantes. El servicio de soporte ha sido reformado. 2021 Se ha actualizado el código del programa y se ha aumentado la velocidad de la plataforma. 2022 Se agregó el servicio "Seguro". Hay recompensas por copiar sus operaciones por parte de otros operadores a través del comercio social. Las cotizaciones OTC ahora están disponibles las 24 horas del día. Quick Trade se ha actualizado y se ha vuelto más funcional. Se ha ampliado la sección de señales gratuitas. Han aparecido los depósitos rápidos. La gama de bots en el mercado ha aumentado. El historial financiero se ha vuelto más completo y útil para rastrear transferencias y depósitos. Hay nuevas formas de ganar recompensas por reseñas.

Además, el corredor cuenta actualmente con más de cien mil usuarios activos de más de 95 países. El volumen de negocios comercial supera los 500.000.000 de dólares.

Registro con el corredor PocketOption

Para registrar una nueva cuenta en el sitio web oficial del corredor PocketOption , debe seguir el enlace "Registro rápido" directamente en la página principal:

En este apartado deberás introducir dos veces tu correo electrónico y contraseña. También se recomienda que se familiarice con los términos de cooperación y evite posibles problemas con el retiro de fondos haciendo clic en el enlace correspondiente " Términos de servicio ". Después del registro, se enviará un correo kwSs1bwG electrónico de confirmación de registro a la dirección de correo electrónico especificada. Para completar el procedimiento, debe seguir el enlace de activación que aparece en la carta e inmediatamente lo dirigirán a la terminal comercial del corredor.

También puede registrarse en el sitio web del corredor a través de sus cuentas personales de Facebook o Google+. Para ampliar la funcionalidad del sitio y obtener acceso a algunas funciones adicionales, se recomienda realizar el procedimiento de verificación de cuenta de Pocket Option . Para ello, deberá proporcionar a ewbn2dil documentos de identificación personal. El trámite se realiza a través de su cuenta personal en el sitio web del corredor.

Cuenta demo Pocket Option

La cuenta de demostración presentada en la plataforma del corredor PocketOption permite a los operadores novatos aprender los conceptos básicos del comercio de opciones binarias y las características operativas del terminal proporcionado. Una cuenta demo también se utiliza para practicar nuevas estrategias , que luego se pueden utilizar en la práctica. Para cambiar al modo de demostración, debe hacer clic en la pestaña del mismo nombre. Después de esto, los comerciantes reciben 10 mil dólares virtuales, que pueden usarse para operar. El saldo de dicha cuenta se puede recargar de forma independiente, lo cual es muy conveniente si aún no confía en sus habilidades y desea continuar entrenando. El acceso a la cuenta de formación está disponible para todos los comerciantes, incluidos aquellos que no han completado el procedimiento de registro y verificación.

Depósito mínimo en la plataforma PocketOption

El depósito mínimo del corredor c PocketOption es de $5 y para comenzar a operar en la plataforma PocketOption con dinero real, deberá recargar su depósito por la cantidad de $5, y un buen bono para los operadores novatos será el del corredor. En la plataforma puede utilizar activamente varios códigos promocionales y bonificaciones , como cancelar una operación perdedora de $10.

Después de realizar un depósito mínimo, puedes cambiar de una cuenta demo a una real. El acceso a la plataforma está disponible a través de la sección "Comercio". Todos los activos negociables de también se enumeran aquí. Puede leer más sobre el depósito mínimo en la plataforma del corredor PocketOption en nuestro artículo " Depósito mínimo de Pocket Option ".

Recargar su cuenta con un corredor

Para realizar un depósito en el sitio web del corredor, deberá ir a la sección "Finanzas" y seleccionar el método de pago adecuado:

Pocket Option admite varias dFYquWPb opciones para reponer su saldo, incluso desde billeteras electrónicas y cuentas bancarias. Dependiendo del monto depositado en la cuenta, al usuario se le asigna el estado apropiado. Por ejemplo, al reponer el saldo con $100, se hace referencia al comerciante como "novato". El estatus de "Gurú" (el máximo posible) se asigna cuando transfiere a un depósito una cantidad superior a 50 mil dólares. Antes de recargar su cuenta, le recomendamos que lea nuestro artículo TOP 10 formas "Cómo recargar su cuenta con un corredor" , así como utilizar códigos promocionales para recargar su cuenta PocketOption.

Programas de bonificación y códigos promocionales disponibles

Cuando recarga su cuenta por primera vez, el corredor PocketOption ofrece bonos de depósito básicos, que dependen directamente del monto del primer depósito:

Por ejemplo, si un operador recarga su saldo con $100, recibirá otros $27 (el monto del bono es del 27%). Además, los usuarios pueden rechazar esta oferta si no marcan la casilla en la ventana "Usar bonificación". También puede ingresar su código promocional tomándolo en nuestro sitio web.

En nuestro sitio web encontrará una lista de todos los códigos promocionales y bonos disponibles para el corredor Pocket Option, incluido el bono de depósito máximo y un código promocional para cancelar una operación perdedora de $10. No recomendamos rechazar dichos bonos al recargar su cuenta, ya que recibir un bono al recargar no limita el retiro de fondos.

Una lista completa de códigos promocionales actuales para el corredor PocketOption. Bonificación en tu primer depósito de hasta el 150% y hasta el 100% en cualquier próximo depósito.

Características de la terminal comercial del corredor.

El corredor admite más de 100 activos, que incluyen:

4 pares de criptomonedas (el comercio de estos activos también se realiza los fines de semana);

29 pares de divisas;

6 productos básicos;

20 acciones de las empresas líderes del mundo;

10 índices más populares.

La negociación de estos activos se realiza a través de una terminal suministrada por ITTrendex. Esta plataforma tiene una funcionalidad avanzada, que incluye una variedad de indicadores y osciladores. Los fines de semana, la terminal del corredor opera utilizando cotizaciones OTC y permite a los operadores realizar transacciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Tipos de opciones binarias en la plataforma PocketOption

En 2024, la plataforma de negociación del bróker PocketOption admitirá varias opciones diferentes de negociación y también brindará la oportunidad de realizar operaciones de Forex profesionales directamente a través del sitio web del bróker o mediante la terminal MetaTrader 5.

La plataforma de broker Pocket Option ofrece operaciones con opciones binarias estándar y opciones con un precio de ejercicio en cualquier intervalo de hasta 4 horas de vencimiento . Puede establecer la caducidad que necesita en el rango de 30 segundos a 4 horas, con una precisión de segundo.

La negociación de opciones turbo en la plataforma se realiza en un intervalo de 30 segundos a 1 minuto, lo que es esencialmente único para todos los corredores de opciones binarias. Para otros corredores, las opciones turbo se consideran transacciones de 1 a 5 minutos.

Además de las opciones binarias estándar y las opciones turbo, el broker también ofrece a sus clientes un tipo único de opciones: opciones expresas con una rentabilidad de hasta el 700% por operación. Las opciones Express le permiten hacer pronósticos simultáneos sobre varios activos comerciales a la vez, aumentando así las probabilidades de transacción. Puede leer más sobre este tipo de opciones sCBFbaq5 y cómo realizar correctamente dichas transacciones en un artículo separado en nuestro sitio web: cómo abrir una transacción exprés en PocketOption .

Negociar transacciones pendientes en la plataforma del corredor Pocket Option

La última versión de la plataforma de broker Pocket Option permite negociar opciones binarias utilizando órdenes pendientes (transacciones pendientes):

La plataforma proporciona dos tipos de transacciones pendientes:

A tiempo; al precio del activo.

Las operaciones retrasadas "por tiempo" le permiten realizar apuestas automáticamente en un momento específico. Esto es muy conveniente, 2cjNzW7B por ejemplo, si opera basándose en noticias, utiliza señales pagas del sitio web WinOptionSignals o, por ejemplo, un indicador del Grial para opciones binarias como SSS-Option V2 . Al operar con WinOptionSignals utilizando operaciones pendientes, puede reducir significativamente su tiempo de negociación y simplificar aún más el proceso de negociación de opciones binarias en la plataforma del corredor Pocket Option.

Las operaciones retrasadas "al precio de un activo" le permitirán abrir automáticamente operaciones a un precio predeterminado, lo cual es muy conveniente cuando se opera desde niveles de soporte y resistencia , líneas de tendencia o niveles de Fibonacci .

Comercio social

El comercio social es un tipo especial de comercio en la plataforma, en el que todas las operaciones se realizan de forma automática. Esta opción implica la copia automática de transacciones de otros comerciantes . Es decir, el sistema abre órdenes en la dirección en la que realizan operaciones los traders exitosos que usted seleccionó en la plataforma. Puede leer más sobre el comercio social en nuestro artículo " PocketOption Social Trading "

Trabajar con gráficos y cotizaciones

La plataforma de negociación PocketOption proporciona cotizaciones bastante precisas y admite cuatro tipos de visualización gráfica de los movimientos de las cotizaciones:

velas japonesas ;

barras;

líneas;

áreas.

En cada uno de los gráficos dados, puede establecer diferentes períodos de tiempo (pero no más de 60 segundos). Para evaluar el comportamiento del mercado y hacer pronósticos, la plataforma comercial proporciona indicadores integrados, que incluyen:

caimán ;

Bandas de Bollinger ;

medias móviles ;

fractales y 28 indicadores más.

Cada uno de los indicadores se puede mostrar mpuwr1ti en el gráfico de cotizaciones actual. Además, la terminal comercial le permite trazar líneas usted mismo. Esta opción es adecuada para comerciantes experimentados.

Características especiales del corredor Pocket Option 2023-2024

La actualización más esperada de la plataforma Pocket Option en 2024 fue la introducción de la función de trading con IA. Después de seleccionar un activo y hacer una apuesta, un trader puede simplemente hacer clic en el botón correspondiente, y el algoritmo de inteligencia artificial determinará de forma independiente qMMZ2cNY la dirección necesaria para comprar una opción y su vencimiento. Examinamos esta funcionalidad y la eficacia del trading utilizando IA con gran detalle en el artículo "¿Cuánto se puede ganar con el AI-Trading de Pocket Option?"

En 2024, como en el pasado, los clientes de Pocket Option podrán aprovechar las señales comerciales que muestran los momentos óptimos para ingresar al mercado:

Además, en el sitio web del corredor hay un indicador especial que muestra el estado de ánimo actual de los comerciantes de. Es decir, este servicio demuestra la dirección en la que comercian la mayoría de los usuarios. Lea más sobre las señales de PocketOptions en nuestro artículo " Cómo utilizar las señales de PocketOption "

Además, el sitio web del corredor alberga varios torneos de opciones binarias entre clientes. En cada uno de estos torneos puedes ganar una cantidad importante para tu cuenta, mientras que la participación en los torneos no es nada cara y algunos de ellos son completamente gratuitos. Para obtener más información sobre cómo participar y ganar en los torneos de PocketOption, lee nuestro artículo “. Cómo participar en torneos PocketOption gratis "

Único entre los corredores de opciones binarias es Achievements . Cada cliente de la empresa puede recibir importantes bonificaciones en su cuenta y aumentar aún más la rentabilidad del comercio.

Los logros incluyen bonificaciones de reposición, operaciones sin riesgo (puede revertir una operación perdedora de hasta $1000), refuerzos e incluso reembolsos en efectivo y reposición sin depósito.

Puedes activar bonos tanto por dinero real como por cristales acumulados, que se emiten por la actividad en la plataforma. Aquí puede activar uno de los códigos promocionales que encontró en nuestro sitio web, por ejemplo un código promocional (si no funciona, puede solicitar uno nuevo en nuestro sitio web), cancelará su operación perdedora de $10 y el dinero será devuelto a su cuenta. Si este código promocional ya no está activo, podrás obtener uno nuevo solicitándolo en tu cuenta personal en nuestra web.

Una característica importante del terminal comercial Pocket Option es la capacidad de verificar los cambios de precio de un activo seleccionado durante un período de tiempo determinado. Para hacer esto, debe apuntar el cursor al gráfico y moverlo en la dirección opuesta (de derecha a izquierda).

Seguro

Este servicio es nuevo, ya que apareció a principios de 2024. Puede encontrarlo en la sección "Finanzas" en la pestaña "Segura":

El servicio "Safe" de Pocket Option le permite ganar pasivamente hasta un 10% anual de inversiones que no se utilizan en el comercio. Puede recargar el depósito seguro o retirar ganancias y capital en cualquier momento sin comisión.

Según el propio corredor, esta oportunidad surgió gracias a la cooperación de la compañía con grandes bancos de Europa y Asia, gracias a los cuales invierte en bonos y fondos de inversión de renta fija. Además de los depósitos en dólares estadounidenses, puede abrir una caja fuerte Pocket Option en Bitcoin o Ethereum :

Hay cuatro programas para cada moneda:

3% (hasta $10,000); 5% (hasta $30,000); 7% (hasta 50.000 dólares); 10% (más de $50,000).

Las condiciones más detalladas se pueden ver en la imagen a continuación:

BTC y ETH tienen montos diferentes, los cuales siempre se ajustarán dependiendo del tipo de cambio.

Para mayor comodidad, existe una calculadora de rentabilidad en la que puedes seleccionar el porcentaje de rentabilidad, el monto del depósito y el monto que se agregará al depósito cada mes. Después de agregar datos, aparece un gráfico de rentabilidad:

También después de los gráficos hay una tabla de rentabilidad.

Programas de entrenamiento

El sitio web de Pocket Option contiene una gran lista de materiales educativos , incluidos aquellos sobre cómo trabajar con la terminal y estrategias comerciales. Esta información, parte de la cual se presenta en forma de videos, será suficiente para comenzar a operar inmediatamente con opciones binarias. También cabe destacar que el sitio web del corredor contiene estrategias comerciales óptimas para la mayoría de los usuarios y un plan dentro del cual se puede operar. En nuestro sitio web encontrará una lista ampliada de estrategias comerciales para Pocket Option en nuestro artículo " Estrategias para PocketOption "

Características de retirar dinero del sitio.

Para retirar los fondos ganados del depósito del corredor, también debe ir a la sección "Finanzas" y seleccionar la dirección de transferencia (tarjeta bancaria o billetera electrónica). Una condición importante para retirar dinero de Pocket Option es que el primer depósito de fondos sea posible exactamente en la dirección desde la que el comerciante repuso previamente el saldo. Por ejemplo, si el usuario recargó su cuenta de depósito con una tarjeta bancaria, solo se le enviarán las primeras ganancias. Los retiros posteriores serán posibles a cualquier instrumento de pago que le resulte conveniente. Para que pueda retirar fondos con éxito de Poketoption, definitivamente deberá pasar por el procedimiento de verificación de cuenta y, si es necesario, confirmar su tarjeta.

A menudo puede encontrar reseñas sobre PocketOption en Internet de que el corredor es un proyecto ESTAFA y no retira dinero ni bloquea las cuentas de los comerciantes, pero la mayoría de las veces estos problemas con el retiro de fondos están asociados precisamente con problemas con la verificación de la cuenta, así que tenga cuidado verificación y utilizar únicamente sus datos al registrar una nueva cuenta.

Cada solicitud de retiro de fondos de la plataforma se ejecuta manualmente y, por lo tanto, el retiro demora aproximadamente tres días. La cantidad mínima para retirar dinero de Pocket Option es de $15.

Guía detallada sobre cómo retirar dinero de PocketOption

Regulación y licencia del broker PocketOption. ¿Dónde escribir una queja sobre Pocket Option?

Las actividades del corredor Pocket Option están reguladas sobre la base de una licencia emitida por el Centro de Mercados Financieros. Este es el centro regulador de muchos corredores de opciones binarias. Por supuesto, dicha regulación no le brinda una garantía del 100% de que el corredor no bloqueará su cuenta y retirará su dinero. Muchos comerciantes no perciben la presencia de una licencia del Centro de Mercados Financieros como prueba de la fiabilidad del corredor. El hecho es que esta organización no es un regulador estatal del mercado de opciones binarias. Pero tiene derecho a resolver algunas situaciones de conflicto que surgen entre comerciantes y corredores, y usted puede presentar una queja ante esta organización. En cualquier caso, antes de comenzar a operar en la plataforma PocketOption, es mejor leer opiniones reales de clientes sobre el corredor, analizarlas todas y solo entonces abrir una cuenta real para operar con dinero real.

Características del soporte técnico.

Puede ponerse en contacto con el personal de soporte a través de un chat general en el sitio web del corredor abriendo un ticket especial en la sección "Ayuda" o por correo electrónico [email protected]

Quejas contra un corredor en 2024

Entre las desventajas del corredor en 2024, en sus reseñas, los comerciantes se quejan cada vez más de que el corredor dejó de realizar retiros directos a tarjetas bancarias y ahora utiliza el sistema de pago ADVcash para retirar dinero, que a su vez cobra una comisión del 2,5% sobre el retiro. cantidad: este inconveniente existe, pero se aplica a Georgia y Armenia, mientras que en Rusia y en la mayoría de los países de la CEI en general no existen tales problemas.

El segundo inconveniente es que los precios de algunos activos se indican con una precisión de hasta seis decimales. Además, a veces las cotizaciones en el sitio cambian a gran velocidad.

Opiniones de usuarios de Pocket Option

Las opiniones de los usuarios sobre el corredor Pocket Option son variadas y no siempre positivas. Además, algunas de las reseñas parecen claramente compradas. Es decir, dichas revisiones, independientemente de su naturaleza, buenas o malas, fueron ordenadas específicamente por el propio corredor o por sus competidores, tratando de denigrar al corredor y a los para atraer clientes. Todos ellos están escritos en su mayoría según una única plantilla.

Puede leer más reseñas reales sobre el corredor en nuestro sitio web al final del artículo. Le recomendamos encarecidamente que estudie todas las reseñas y no dude en hacer preguntas en los comentarios antes de operar con dinero real en la plataforma.

Pros y contras de la empresa.

Ventajas del corredor Pocket Option:

Depósito mínimo disponible.

Formación comercial.

Software de alta calidad.

Torneos gratuitos.

Bonos y regalos.

Mercado funcional.

Desventajas:

Una pequeña cantidad de criptomonedas y acciones.

Verificación obligatoria.

La caducidad máxima es de sólo 4 horas.

Resultados. ¿Deberías confiar en ello?

El corredor PocketOption ofrece condiciones comerciales atractivas en 2024. En particular, los ingresos por una opción pueden alcanzar el 96%. Para recargar su saldo, solo necesita depositar $50 y puede realizar una transacción con un dólar. También cabe señalar que el bróker admite más de 100 instrumentos comerciales, incluidos varios pares de criptomonedas, cuyos pagos alcanzan el 80% (para otras empresas, entre el 25 y el 50%). Además, PocketOption le permite recargar su saldo y retirar fondos utilizando alrededor de 50 sistemas de pago. La retirada de fondos normalmente no lleva más de 2 días, y la presencia de una licencia y muchas críticas positivas en nuestro sitio web hablan a favor del corredor. Este corredor es confiable y recomendado para operar en 2024.

