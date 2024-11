¿Qué son las opciones binarias?

Hoy en día, mucha gente sueña con ganar dinero en Internet. Y vale la pena entender por qué la mayoría de los principiantes eligen opciones binarias para ganar dinero en los mercados financieros. Se cree que cualquiera puede dominarlos en el menor tiempo posible. Y esto es cierto, pero no sin matices que pueden convertir la oportunidad de ganar dinero en un fiasco financiero garantizado. Para evitar esto, es necesario tener al menos un conocimiento mínimo de qué es esta herramienta y cómo funciona. Aprenderá sobre todo esto y mucho más en nuestra guía detallada, que lo ayudará a evitar errores comunes y comenzar con éxito en el comercio de opciones binarias.

¡Las opciones binarias son fáciles!

Las opciones binarias son un instrumento financiero que permite realizar una apuesta y ganar dinero sobre cambios en los precios de algún activo: oro, petróleo, acciones de empresas, tipos de criptomonedas o pares de divisas . Imaginemos que estamos jugando a un juego de cara y cruz.

Si sale cara, obtenemos ganancias; si sale cruz, no ganamos nada. En el caso de las opciones binarias, este mecanismo funciona de la siguiente manera: el operador selecciona un activo y predice cambios futuros en el precio, si serán superiores o inferiores al nivel actual después de un cierto período, llamado tiempo de vencimiento (del latín "Expirare" - “caducar”).

Si el pronóstico resulta correcto, el operador recibirá una ganancia de hasta el 95% (determinada por el corredor de opciones binarias ) de la apuesta; si no, perderá el monto total de la inversión inicial; Este enfoque hace que las opciones binarias sean atractivas para los principiantes debido a su simplicidad y requisitos mínimos de capital inicial.

Este instrumento financiero se denomina binario debido a que sólo existen dos opciones de transacción: “más alto” – para un aumento en el precio del instrumento analizado o “más bajo” – para su disminución. En este caso, se apuesta por un aumento de precio mediante la compra de una opción Call y por una disminución mediante la compra de una opción Put.

¿Cómo se destacan las opciones binarias de otros instrumentos?

Si comparamos las opciones binarias con los instrumentos de cambio clásicos: acciones, futuros o pares de divisas, la diferencia es obvia. En los mercados financieros tradicionales, las operaciones abiertas se pueden mantener indefinidamente. Mientras que el plazo de una transacción con opciones binarias está estrictamente limitado por el tiempo de vencimiento.

Además, las opciones binarias se diferencian en que las transacciones con este instrumento se conocen de antemano:

Beneficio futuro (si el resultado es positivo)

Posibles pérdidas (en caso de un resultado negativo)

Período de tenencia de la posición (tiempo de vencimiento)

Gracias a esta característica, los operadores de opciones binarias no necesitan realizar órdenes de “stop-loss” y “take-profit”. Esto no es necesario, porque limitar las pérdidas y asegurar las ganancias están integrados en la mecánica misma de las opciones. Al mismo tiempo, se mantienen todas las posibilidades de realizar análisis técnicos de instrumentos financieros en diferentes plazos . Además, no se olvide de una gestión competente del capital basada en reglas de gestión de riesgos especialmente desarrolladas.

Sin embargo, muchos recién llegados al mercado de opciones binarias lo ven como una forma fácil de enriquecerse, lo que recuerda más a jugar a la ruleta que a una inversión seria. Sin embargo, si todavía piensa que las opciones binarias son una estafa o un casino , y no un trabajo complejo que requiere ciertos conocimientos y experiencia, le recomendamos que estudie detenidamente esta revisión para comprender todas las complejidades y ventajas de este instrumento financiero.

A diferencia de un casino, donde todo se basa en el azar, en las opciones binarias puedes explorar profundamente el mercado, teniendo en tu arsenal herramientas de análisis técnico y fundamental . Al estudiar gráficos , noticias e indicadores económicos , los operadores intentan predecir movimientos futuros de precios en lugar de confiar en la suerte.

Para entender cómo ganar dinero con opciones binarias , necesita aprender y mejorar constantemente sus habilidades. El comercio es un proceso que requiere un desarrollo y una adaptación constantes a las condiciones cambiantes del mercado. Aprenda a analizar las tendencias del mercado y utilice estrategias confiables de opciones binarias . La capacitación y la práctica constantes lo ayudarán a convertirse en un operador exitoso y minimizar los riesgos, haciendo que el comercio de opciones binarias sea más rentable y eficiente.

¿De dónde vienen las opciones binarias?

A pesar de que las opciones se consideran un instrumento financiero relativamente nuevo, la historia de su origen se remonta a los días en que el comercio aún estaba en su infancia. Las primeras menciones de este instrumento aparecen en fuentes chinas antiguas. Posteriormente, a mediados del siglo XVII, los comerciantes holandeses comenzaron a utilizarlos para asegurar riesgos, determinando de antemano el momento y el precio de entrega de sus mercancías.

Sin embargo, las opciones han experimentado un gran desarrollo desde la creación de la Bolsa de Opciones de la Junta de Chicago (CBOE) en 1973. Este evento marcó un punto de inflexión en su historia, ya que fue entonces cuando adquirieron su forma moderna y se convirtieron en un instrumento financiero estandarizado.

En cuanto a las opciones binarias, aparecieron como una clase separada de activos mucho más tarde, ya en la era del desarrollo activo del comercio por Internet. Su popularidad comenzó a crecer rápidamente en 2008 debido a su simplicidad: el operador sólo necesita predecir si el precio del activo subyacente subirá o bajará durante un tiempo determinado.

Además, los operadores se sienten atraídos por promociones, bonificaciones , torneos y todo tipo de competiciones de corredores de opciones binarias. Gracias a ellos, estos contratos digitales se han vuelto aún más populares.

Sin embargo, no debes dejarte llevar por las exageraciones y pensar que en tan solo unos días podrás dispersar tu depósito utilizando estrategias agresivas. Recuerde los riesgos y la posibilidad de pérdida parcial o total del depósito .

¿Qué tipo de opciones binarias es ideal para ti?

El mercado de opciones binarias abre una amplia gama de herramientas para obtener ganancias para un operador novato. Muchos brokers ofrecen a sus clientes varios tipos de contratos, por lo que antes de empezar a operar es muy importante entenderlos y estudiar sus características. Sin embargo, a pesar de esta variedad, la mayoría de las plataformas de negociación de opciones binarias ofrecen contratos estándar arriba/abajo, que tienden a ser el punto de partida para la mayoría de los operadores.

En 2024, los corredores ofrecieron a sus clientes al menos 16 tipos de opciones binarias. Sin embargo, en esta revisión consideraremos en detalle solo los más populares:

Superior/Inferior : este tipo de opciones binarias es el más famoso entre los traders. Al abrir una operación, por ejemplo, con el broker Pocket Option , un operador apuesta a que el precio en el momento del vencimiento del contrato estará “por encima” o “por debajo” del precio de apertura de la opción. Para obtener ganancias, basta con que el precio cambie hacia el pronóstico en al menos 1 punto.

Operaciones de precio retrasadas: le permiten realizar operaciones cuando el precio de un activo alcanza un cierto nivel. En este caso, usted mismo establece el nivel de precio, el porcentaje de pago y el tiempo de vencimiento de dicho contrato. En otras palabras, su operación se realizará después de que se cumplan los parámetros especificados. También puede cerrar una operación pendiente antes de realizarla sin ninguna pérdida.

Las transacciones diferidas son similares al tipo anterior de opciones, con la excepción de que el momento de apertura de una transacción no está determinado por el hecho de que el activo alcance el nivel de precio establecido, sino por el tiempo especificado por el comerciante en los parámetros del contrato.

Las operaciones exprés son un pronóstico compuesto basado en varios eventos para diferentes activos. ¡Una operación exprés ganadora puede resultar en un pago de más del 100%! Cuando se activa el modo de comercio exprés, cada clic en el botón verde o rojo agrega su pronóstico al comercio exprés. Al mismo tiempo, los pagos por todos los pronósticos aumentan muchas veces, lo que le permite obtener ganancias mucho mayores en comparación con el uso de un solo pronóstico. Tenga en cuenta que para realizar una operación exprés, debe realizar al menos tres pronósticos para diferentes activos. En nuestro ejemplo, apostamos por el crecimiento simultáneo de las acciones de tres empresas: American Express, Boeing y Facebook. Si nuestro pronóstico es correcto, ¡recibiremos un pago del 608%!

Las opciones turbo son operaciones rápidas con una fecha de vencimiento de menos de un minuto. Cada corredor tiene condiciones individuales para dichos contratos, por lo que le recomendamos que las estudie detenidamente.

Además de los tipos de opciones más populares descritos anteriormente, también existen otros exóticos:

Vencimiento del contrato dentro/fuera del rango

Spreads call/put

Nivel táctil/sin toque

Coincidencia/Diferencia (cuál será el número decimal en el precio al vencimiento)

Par/Impar (comilla par o impar)

Más/Menos (debes indicar en qué medida el precio superará la previsión (de 1 a 10) o, por el contrario, el precio será inferior a la previsión)

Permanece dentro/Se sale del alcance

Restablecer Call/Reset Put (el precio durante la mitad del período de vencimiento después del cierre de la transacción no debe exceder el nivel en el momento del vencimiento)

tick alto/tick bajo (debe determinar cuál de los 5 ticks del período de vencimiento será el máximo o el mínimo)

Solo arriba/Solo abajo (la apuesta se realiza en un aumento o disminución secuencial en el número de ticks especificado por el usuario)

Cierre Alto/Cierre-Bajo/Alto-Bajo (es necesario determinar el rango de una vela de un minuto entre los precios de Cierre Alto, Cierre-Bajo o Alto-Bajo, multiplicado por el multiplicador seleccionado (de 1))

Asiático (en el momento del vencimiento, los precios deben moverse en la dirección del pronóstico y exceder/debajo del rango de precios promedio para el período de vencimiento).

Cómo elegir el mejor bróker: todo lo que los principiantes necesitan saber

Elegir un corredor de opciones binarias confiable es el primer lugar que debe comenzar un operador novato. De esta elección dependerá no sólo la rentabilidad de sus operaciones, sino también la seguridad de sus inversiones. Veamos las reglas básicas en las que debe confiar al elegir un intermediario para operar con opciones binarias.

En primer lugar, preste atención a la regulación del corredor que le interesa, si tiene licencia. La presencia de dicho documento indica que el corredor se somete a controles periódicos y cumple con ciertos estándares de la industria financiera.

A continuación, debe recopilar información sobre la reputación de la empresa de corretaje leyendo reseñas reales de comerciantes sobre ella en foros y sitios web especializados . También preste atención al tiempo que el corredor elegido ha estado en el mercado. El largo período confirma su estabilidad y fiabilidad.

Después de esto, debe estudiar detenidamente el acuerdo de usuario y la plataforma comercial de la empresa de corretaje. La plataforma debe ser intuitiva y fácil de usar, y el acuerdo de usuario debe contener información sobre el depósito mínimo, el tamaño permitido de las transacciones, las fechas de vencimiento del contrato, la variedad de activos, el rango de pagos de intereses en transacciones exitosas, así como las comisiones. y honorarios.

Luego hable con el soporte para ver qué tan eficientes y receptivos son a las solicitudes de los usuarios. En el futuro, esto le resultará útil cuando necesite resolver urgentemente algún problema durante el proceso de negociación. Pregunte también sobre la disponibilidad de materiales de capacitación y una cuenta de demostración en la empresa de corretaje. Un buen corredor siempre cuida de sus clientes proporcionándoles tutoriales en vídeo de alta calidad, artículos útiles y seminarios web.

Esperamos que nuestros consejos le ayuden a evitarcorredores fraudulentos que utilizan una ampliavariedad de estafas para robar sus fondos. Esté atento y no confíe su dinero a empresas dudosas.

¿Es posible ganar dinero con opciones binarias? ¡Reseñas que te sorprenderán!

Antes de abrir una cuenta y comenzar a operar con opciones binarias con un corredor en particular, debe estudiar detenidamente la experiencia de otros operadores. Las revisiones le ayudarán a comprender qué tan confiable es una empresa de corretaje en particular, si paga las ganancias obtenidas y cumple con sus obligaciones.

Además, a partir de las reseñas podrá conocer la calidad del servicio al cliente y la velocidad de respuesta a los problemas por parte del equipo de soporte, qué tan conveniente es la plataforma de negociación, si tiene errores y qué tan justas son las cotizaciones de un corredor en particular. son, si hay manipulaciones de precios y otros problemas.

Al leer reseñas sobre diferentes corredores, puede obtener una evaluación objetiva de los usuarios de estas compañías y, en base a esto, crear su propia calificación de corredores de opciones binarias , que lo ayudará a tomar su propia decisión informada sobre cómo abrir una cuenta.

A continuación se muestran reseñas de usuarios reales, a partir de los cuales puede hacerse una idea de lo que suelen escribir los principiantes en el comercio de opciones binarias.

Pros y contras de las opciones binarias

Las opciones binarias atraen a muchos comerciantes debido a su simplicidad y ganancias potencialmente altas. Sin embargo, como toda herramienta, tienen sus ventajas y desventajas. Primero, veamos las ventajas de las opciones binarias:

Simplicidad . Para ganar dinero, basta con predecir si el precio de un activo aumentará o disminuirá durante un determinado período de tiempo. Pérdidas y ganancias fijas . Incluso antes de realizar la transacción, tanto la ganancia potencial como la posible pérdida se conocen de antemano. Disponibilidad. Gracias a un pequeño depósito mínimo, las opciones binarias están disponibles para absolutamente todos. Amplia variedad de activos disponibles para negociar. Puede realizar transacciones no sólo con pares de divisas, sino también con criptomonedas, índices bursátiles, acciones y materias primas. Flexibilidad. Gracias a la gran cantidad de tipos diferentes de opciones binarias, un operador puede elegir la que mejor se adapte a su estrategia comercial. Alta velocidad de generación de beneficios . Algunos tipos de opciones binarias, como las opciones turbo, permiten a los operadores obtener ganancias literalmente en segundos.

Entre las desventajas de las opciones binarias, destacamos las siguientes:

La pérdida es mayor que la ganancia . Normalmente, el porcentaje de pago de las opciones binarias está en el rango del 70-90% por operación. Esto significa que en una operación corre el riesgo de perder más de lo que gana. Por lo tanto, para tener éxito en el comercio de opciones binarias, debe asegurarse de que el porcentaje de operaciones rentables en su estrategia comercial supere el 55%. Además, es necesario aprender a gestionar correctamente el capital. Posibilidad de manipulación de precios por parte de los brokers. Teniendo en cuenta que la negociación no se realiza en la bolsa de valores, sino en una empresa de corretaje, no se excluye la manipulación de los precios de los activos por parte de un corredor sin escrúpulos. Por lo tanto, recomendamos a los principiantes que eviten operar con contratos OTC. Débil influencia del análisis fundamental en el trading. Como regla general, el comercio de opciones binarias se basa en pronósticos y análisis técnicos a corto plazo. El impacto de los datos macroeconómicos es muy pequeño. De hecho, con la excepción de la publicación de noticias importantes y la reacción del mercado a ellas, las tendencias a largo plazo en las economías de diferentes países no afectan el comercio de opciones binarias.

Conclusión

Las opciones binarias son un instrumento con carácter dual. Por un lado, ofrecen una forma sencilla y accesible de invertir, lo que permite a los principiantes empezar a obtener beneficios rápidamente. Por otro lado, la probabilidad de pérdida y la posibilidad de encontrar intermediarios sin escrúpulos hacen que no esté exenta de cierto riesgo. Antes de comenzar a operar con opciones binarias, le recomendamos que aprenda los conceptos básicos del análisis técnico y elija un corredor confiable.

Para aumentar sus posibilidades de éxito en el comercio, le recomendamos que complete la capacitación, utilice una cuenta de demostración, monitoree constantemente las noticias del mercado financiero y desarrolle su propia estrategia comercial. Recuerde que incluso los traders experimentados a veces sufren pérdidas, así que esté siempre preparado para distintos escenarios. Y lo más importante: nunca inviertas más de lo que puedas permitirte perder.

