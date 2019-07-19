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        Бинарные опционы

        Что такое бинарные опционы?

        Сегодня о заработке в интернете мечтают многие. И стоит разобраться, почему большинство новичков выбирают именно бинарные опционы для заработка на финансовых рынках. Считается, что освоить их в кратчайшие сроки может каждый. И это действительно так, но все же не без нюансов, способных превратить возможность заработка в гарантированное финансовое фиаско. Чтобы этого не допустить, необходимо иметь хотя бы минимальное представление о том, что это за инструмент и как он работает. Обо всем этом и многом другом вы узнаете из нашего подробного гайда, который поможет вам избежать распространенных ошибок и успешно стартовать в торговле бинарными опционами.

        Содержание:

        что такое бинарные опционы

        Бинарные опционы – это просто!

        Бинарные опционы представляют собой финансовый инструмент, который позволяет делать ставку и зарабатывать на изменении цен какого-то актива: золота, нефти, акций компаний, курса криптовалют или валютных пар. Представим, что мы играем в игру "орел-решка". что такое call и put

        Если выпадает орёл, мы получаем прибыль, если решка – ничего. В случае бинарных опционов, этот механизм работает следующим образом: трейдер выбирает актив и прогнозирует будущее изменение цен, будут ли они через определённый промежуток, называемый временем экспирации (от латинского "Expirare" – “истекать”), выше или ниже текущего уровня.

        Если прогноз окажется верным, трейдер получит прибыль до 95% (определяется брокером бинарных опционов) от ставки, если нет – теряет всю сумму первоначальных инвестиций. Такой подход делает бинарные опционы привлекательными для новичков благодаря своей простоте и минимальным требованиям к начальному капиталу.

        Этот финансовый инструмент называется бинарным из-за того, что существует только два варианта сделки: "выше" – на рост цены анализируемого инструмента или "ниже" – на его снижение. При этом ставка на рост цены делается с помощью покупки опциона Call, а на снижение через покупку опциона Put.

        Чем выделяются бинарные опционы на фоне других инструментов?

        Если сравнить бинарные опционы с классическими биржевыми инструментами – акциями, фьючерсами или валютными парами, то разница очевидна. На традиционных финансовых рынках открытые сделки можно держать неограниченное время. В то время как срок сделки с бинарными опционами жестко ограничен временем экспирации.

        Кроме того, бинарные опционы отличаются тем, что у сделок с этим инструментом заранее известны:

        • Будущая прибыль (в случае положительного исхода)
        • Возможные убытки (в случае негативного исхода)
        • Период удержания позиции (время экспирации)

        в чем разница бинарных опционов и других интструментов

        Благодаря такой особенности трейдерам бинарных опционов не нужно выставлять ордера «stop-loss» и «take-profit». В этом нет необходимости, т.к. ограничение убытков и фиксация прибыли заложены в саму механику опционов. При этом все возможности для проведения технического анализа финансовых инструментов на разных таймфреймах по-прежнему сохраняются. Также не стоит забывать и про грамотное управление капиталом на основе специально разработанных правил риск-менеджмента.

        Тем не менее, многие новички, приходя на рынок бинарных опционов, видят в нем легкий способ обогащения, который больше напоминает игру в рулетку, чем серьезные инвестиции. Однако, если вы до сих пор думаете, что бинарные опционы – это развод или казино, а не сложная работа, требующая определенных знаний и опыта, советуем внимательно изучить этот обзор, чтобы разобраться во всех тонкостях и преимуществах этого финансового инструмента.

        В отличие от казино, где все основано на случайности, в бинарных опционах можно глубоко исследовать рынок, имея в своем арсенале инструменты технического и фундаментального анализа. Изучая графики, новости и экономические индикаторы, трейдеры пытаются предсказать будущее движение цены, а не полагаться на удачу.

        Чтобы понять, как заработать на бинарных опционах, необходимо постоянно учиться и совершенствовать свои навыки. Трейдинг – это процесс, требующий постоянного развития и адаптации к меняющимся условиям рынка. Научитесь анализировать рыночные тренды и использовать надежные стратегии для бинарных опционов. Постоянное обучение и практика помогут вам стать успешным трейдером и минимизировать риски, делая торговлю бинарными опционами более прибыльной и эффективной.

        Откуда взялись бинарные опционы?

        Несмотря на то, что опционы считаются относительно новым финансовым инструментом, история его возникновения уходит далеко в прошлое, в те времена, когда торговля была еще в зачаточном состоянии. Первые упоминания об этом инструменте появляются в древних китайских источниках. Позднее, примерно к середине XVII века, голландские купцы стали их использовать для страхования рисков, заранее определяя сроки и цену поставки своих товаров.

        Однако, основное развитие опционы получили с момента создания в 1973 году Чикагской биржи опционов (CBOE). Это событие стало поворотным моментом в их истории, так как именно тогда они приобрели современный вид и стали стандартизированным финансовым инструментом.история возникновения бинарных опционов

        Что касается бинарных опционов, они как отдельный класс активов появились значительно позже, уже в эпоху активного развития интернет-трейдинга. Их популярность начала стремительно расти с 2008 года благодаря своей простоте: трейдеру необходимо всего лишь предсказать, вырастет или упадет цена базового актива за определенное время.

        Кроме этого, в них трейдеров привлекают акции, бонусы, турниры и всевозможные конкурсы брокеров бинарных опционов. Благодаря им эти цифровые контракты стали еще более популярны.

        Тем не менее, не стоит поддаваться ажиотажу и думать, что всего за несколько дней можно разогнать депозит, используя агрессивные стратегии. Помните о рисках и возможности частичного или полного слива депозита.

        Какой вид бинарных опционов идеально подходит именно вам

        Рынок бинарных опционов открывает перед начинающим трейдером широкий спектр инструментов для извлечения прибыли. Многие брокеры предлагают клиентам различные виды контрактов, поэтому перед началом торговли очень важно в них разобраться и изучить их особенности. Тем не менее, несмотря на такое разнообразие, большинство торговых платформ бинарными опционами предлагают стандартные контракты на повышение/понижение, которые, как правило, выступают отправной точкой для большинства трейдеров.

        В 2024 году брокеры предлагали клиентам не менее 16 видов бинарных опционов. Однако в этом обзоре мы рассмотрим детально только самые популярные из них:

        1. Выше/Ниже– этот вид бинарных опционов самый известный среди трейдеров. Открывая сделку, например, у брокера Pocket Option трейдер делает ставку на то, что цена на момент истечения контракта будет "Выше" или "Ниже" цены открытия опциона. Для получения прибыли достаточно, чтобы цена изменилась в сторону прогноза хотя бы на 1 пункт.

        вид бинарных опционов

        1. Отложенные сделки по цене – позволяют размещать сделки, когда цена актива достигнет определенного уровня. При этом ценовой уровень, процент выплат и время экспирации такого контракта вы задаете сами. Другими словами, ваша сделка будет размещена после выполнения указанных параметров. Вы также можете закрыть отложенную сделку до того, как она будет размещена, без каких-либо потерь.

        отложенные сделки по цене

        1. Отложенные сделки по времени – аналогичны предыдущему виду опционов, за тем исключением, что момент открытия сделки определяется не по достижению активом установленного ценового уровня, а по времени, указанному трейдером в параметрах контракта.

        отложенные сделки по времени

        1. Экспресс-сделки – составной прогноз, основанный на нескольких событиях для разных активов. Выигранная экспресс-сделка может дать выплату более 100%! При активации режима экспресс-торговли каждое нажатие на зеленую или красную кнопку добавляет ваш прогноз в экспресс-сделку. При этом выплаты по всем прогнозам многократно увеличиваются, что позволяет получать гораздо более высокую прибыль по сравнению с использованием одного прогноза. Обратите внимание, чтобы разместить экспресс-сделку необходимо сделать не менее трех прогнозов по различным активам. В нашем примере мы сделали ставку на одновременный рост акций трех компаний: American Express, Boeing и Facebook. В случае, если наш прогноз оправдается мы получим выплату в размере 608%!

        экспресс сделки

        1. Турбо-опционы– быстрые сделки со сроком экспирации менее одной минуты. У каждого брокера индивидуальные условия по таким контрактам, поэтому советуем внимательно изучить их.

        турбо-опционы

        Помимо вышеописанных самых популярных видов опционов встречается и экзотика:

        • Истечение контракта Внутри/Снаружи диапазона
        • Call/Put спреды
        • Касание/Нет касания уровня
        • Совпадение/Отличие (какое будет десятичное число в цене на момент экспирации)
        • Четное/Нечетное (четная или нечетная котировка)
        • Больше/Меньше (необходимо указать, насколько цена превысит прогноз (от 1 до 10) или наоборот цена будет ниже прогноза)
        • Останется внутри/Выйдет за пределы диапазона
        • Reset Call/Reset Put (цена в течение половины периода экспирации после закрытия сделки не должна выходить за уровень на момент экспирации)
        • Высокий тик/Низкий тик (необходимо определить, какой из 5 тиков периода экспирации окажется максимальным или минимальным)
        • Только вверх/Только вниз (ставка делается на последовательный рост или снижение заданного пользователем количества тиков)
        • Максимум-Закрытие/Закрытие-Минимум/Максимум-Минимум (необходимо определить диапазон одноминутной свечи между ценами Максимум-Закрытие, Закрытие-Минимум или Максимум-Минимум, умноженный на выбранный мультипликатор (от 1))
        • Азиатские (на момент экспирации цены должны двигаться в направлении прогноза и превышать/быть ниже среднего диапазона цен за период экспирации).

        Как выбрать лучшего брокера: все, что нужно знать новичкам

        Выбор надежного брокера бинарных опционов – это первое, с чего стоит начать начинающему трейдеру. От этого выбора будет зависеть не только прибыльность вашей торговли, но и безопасность ваших инвестиций. Давайте рассмотрим основные правила, на которые стоит опираться при выборе посредника для торговли бинарными опционами.

        В первую очередь обратите внимание на регулирование заинтересовавшего вас брокера, имеет ли он лицензию. Наличие такого документа говорит о том, что брокер проходит регулярные проверки и соответствует определенным стандартам финансовой индустрии. информация о брокере

        Далее следует собрать сведения о репутации брокерской компании, прочитав реальные отзывы о ней трейдеров на специализированных форумах и сайтах. Также обратите внимание на продолжительность работы выбранного вами брокера на рынке. Длительный период подтверждает его стабильность и надежность.

        После этого стоит внимательно изучить пользовательское соглашение и торговую платформу брокерской компании. Платформа должна быть интуитивно понятной и удобной в использовании, а пользовательское соглашение содержать информацию о минимальном депозите, допустимом размере сделок, сроках экспирации контрактов, ассортименте активов, диапазоне процентных выплат по успешным сделкам, а также о комиссиях и сборах.

        Затем пообщайтесь с поддержкой, чтобы понять, насколько она эффективна и быстро реагирует на пользовательские запросы. В будущем это вам пригодится, когда потребуется срочно решить какой-то вопрос в процессе торговли. Также поинтересуйтесь наличием у брокерской компании обучающих материалов и демо-счета. Хороший брокер всегда заботится о своих клиентах, предоставляя качественные видеоуроки, полезные статьи и вебинары.

        Надеемся, наши советы помогут вам избежать брокеров-мошенников, использующих самые разнообразные виды мошенничества, чтобы завладеть вашими средствами. Будьте бдительны и не доверяйте свои деньги сомнительным компаниям.

        Реально ли заработать на бинарных опционах? Отзывы, которые вас удивят!

        Прежде, чем открывать счет и приступать к торговле бинарными опционами у конкретного брокера, следует внимательно изучить опыт других трейдеров. Отзывы помогут понять насколько надежна та или иная брокерская компания, выплачивает ли она заработанную прибыль и соблюдает свои обязательства.

        Помимо этого из отзывов можно узнать о качестве обслуживания клиентов и скорости реагирования на проблемы со стороны службы поддержки, насколько удобна торговая платформа, есть ли в ней какие-то баги, насколько честные котировки у конкретного брокера, нет ли манипуляций с ценами и прочих неприятностей.

        Читая отзывы о разных брокерах вы сможете получить объективную оценку от пользователей этих компаний и на основании этого составить собственный рейтинг брокеров бинарных опционов, который поможет вам принять собственное взвешенное решение об открытии счета.

        Ниже представлены отзывы реальных пользователей, из которых вы можете получить представление о том, что, как правило, пишут новички в торговле бинарными опционами.

        отзыв пользователя о торговле бинарными опционами

        отзыв пользователя о торговле бинарными опционами

        отзыв пользователя о торговле бинарными опционами

        Плюсы и минусы бинарных опционов

        Бинарные опционы привлекают многих трейдеров своей простотой и потенциально высокой прибылью. Однако, как и у любого инструмента, у них есть свои достоинства и недостатки. Для начала давайте посмотрим на плюсы бинарных опционов:

        1. Простота. Для заработка достаточно просто предсказать, вырастет или снизится цена актива в течение определенного промежутка времени.
        2. Фиксированные прибыль и убыток. Еще до совершения сделки заранее известны как потенциальная прибыль, так и возможный убыток.
        3. Доступность. Благодаря небольшому минимальному депозиту бинарные опционы доступны абсолютно всем.
        4. Большое разнообразие доступных для торговли активов. Можно заключать сделки не только с валютными парами, но и с криптовалютой, фондовыми индексами, акциями и товарами.
        5. Гибкость. Благодаря большому количеству разнообразных видов бинарных опционов трейдер может выбрать тот, который наилучшим образом подходит под его торговую стратегию.
        6. Высокая скорость получения прибыли. Некоторые виды бинарных опционов, такие как турбо-опционы, позволяют трейдерам получать прибыль буквально в течение нескольких секунд.

        Из минусов бинарных опционов отметим следующие:

        1. Убыток больше прибыли. Как правило, процент выплат по бинарным опционам находится в диапазоне 70-90% за сделку. Это говорит о том, что в одной сделке вы рискуете потерять больше, чем заработать. Поэтому, чтобы добиться успеха в торговле бинарными опционами, необходимо добиться того, чтобы процент прибыльных сделок по вашей торговой стратегии превышал 55%. Помимо этого, необходимо научиться грамотно управлять капиталом.
        2. Возможность манипуляции ценами со стороны брокеров. Учитывая, что торговля ведется не на бирже, а у брокерской компании, не исключена манипуляция ценами активов со стороны недобросовестного брокера. Поэтому новичкам советуем избегать торговли OTC-контрактами.
        3. Слабое влияние фундаментального анализа на торговлю.Как правило, торговля бинарными опционами строится на краткосрочных прогнозах и техническом анализе. Влияние макроэкономических данных очень незначительно. По сути, за исключением выхода важных новостей и реакции на них рынка, долгосрочные тенденции в экономиках разных стран не оказывают влияния на торговлю бинарными опционами.

        Заключение

        Бинарные опционы – инструмент с двойственным характером. С одной стороны, они предлагают простой и доступный способ инвестирования, позволяя новичкам быстро начать получать прибыль. С другой стороны, вероятность убытка и возможность столкнуться с недобросовестными брокерами делают его не лишенным определенного риска. Перед тем как начать торговать бинарными опционами, советуем изучить основы технического анализа и выбрать надежного брокера.

        Чтобы повысить свои шансы на успех в торговле, рекомендуем пройти обучение, использовать демо-счет, постоянно следить за новостями финансовых рынков и разработать собственную торговую стратегию. Помните, что даже опытные трейдеры иногда терпят убытки, поэтому всегда будьте готовы к различным вариантам развития событий. И самое главное: никогда не инвестируйте больше, чем можете позволить себе потерять.

        ВЫБРАТЬ НАДЕЖНОГО БРОКЕРА

        PO

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        Комментарии

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        tirant
        tirant
        Все когда-то придумали китайцы. Аж противно.
        Трейдер БО, Интернет придумали не китайцы. Вам легче? ))))
        30 октября 2024
        Ответить
        said
        said
        Quotex самый лучший брокер и самое главное без обмана
        26 октября 2024
        Ответить
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Все когда-то придумали китайцы. Аж противно.
        Трейдер БО, Ну не все. Иногда действительно кажется что нет ничего нового под луной.))))
        Богдан, Так и да. Согласен. Всё это уже когда-то было.
        11 сентября 2024
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        Все когда-то придумали китайцы. Аж противно.
        Трейдер БО, Ну не все. Иногда действительно кажется что нет ничего нового под луной.))))
        12 августа 2024
        Ответить
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Все когда-то придумали китайцы. Аж противно.
        12 августа 2024
        Ответить
        tirant
        tirant
        Стала компактнее, но не менее информативной.
        08 августа 2024
        Ответить
        Артур
        Артур
        О, статья обновилась.
        08 августа 2024
        Ответить
        Farid
        Тут не поспоришь, все правильно сказано
        02 февраля 2024
        Ответить
        Suhrobi Abduroziq
        Самый лучший брокер это Quotex Советую всем
        26 января 2024
        Ответить
        Владимир
        Владимир
        Самая продвинутая, быстрая, удобная платформа: Quotex. Вывод, почти мгновенный, служба поддержки, отзывчивая, ребята молодцы.
        Илья Вязьминский , БЕЗСПОРНО - крутая и современная платформа! Пользуюсь давно и в восторге от интерфейса и всяких инновационных фишек... КВОТЕКС в этом деле ЛИДЕР! О кстати 22 января будет расширенное виде про новые фичи КВОТЕКС в 2024 году на канале WOC в ютубе, я жду - ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!!! Можно будет обсудить ...
        Тимофей, О! Приятно что все трейдеры отслеживают последние новости! Я тоже жду этого обзора, и чего стоит только анонс на видео - В этом видео мы откровенно и без прикрас рассмотрим работу брокера бинарных опционов Quotex в 2024 году. Заглянем под капот его инновационного терминала и узнаем какие плюшки приготовила команда разработчиков своим трейдерам. Что изменилось за год? Какие появились инструменты и промокоды? Смогут ли любители турниров превзойти опыт лучших трейдеров сезона и продемонстрировать свои навыки во всей красе? Кроме того, платформа брокера бинарных опционов Квотекс порадует профессионалов сделками с отложенными ордерами, широким перечнем периодов экспирации и множеством активов – от классических валютных пар до криптовалют и рынка-OTC, а процент выплат на уровне 95% от первоначальных инвестиций однозначно не оставит равнодушными новичков и станет весомым аргументом для профессионалов в пользу выбора брокера Quotex. Обо всем этом и не только в нашем обзоре. Коллеги - ДО ВСТРЕЧИ 22 на канале, приятно будет обсудить!
        19 января 2024
        Ответить
        Тимофей
        Тимофей
        Самая продвинутая, быстрая, удобная платформа: Quotex. Вывод, почти мгновенный, служба поддержки, отзывчивая, ребята молодцы.
        Илья Вязьминский , БЕЗСПОРНО - крутая и современная платформа! Пользуюсь давно и в восторге от интерфейса и всяких инновационных фишек... КВОТЕКС в этом деле ЛИДЕР! О кстати 22 января будет расширенное виде про новые фичи КВОТЕКС в 2024 году на канале WOC в ютубе, я жду - ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!!! Можно будет обсудить ...
        19 января 2024
        Ответить
        Тимофей
        Тимофей
        Бинарки конечно хорошо, но риски не соразмерны
        Daler, а где нет рисков? на дороге когда едешь на машине? в самолете? на корабле? в банке? везде 50 на 50 - или доедешь или нет, или долетишь или нет... и так далее ВЕздде нужно уменьшать риски - ехать внимательнее и не рисковать, выбирать надежную авиакомпании, считай брокера и так далее, везде и всю жизнь мы рискуем делая выбор... Не ошибается только тот кто ничего не делает))) и нет никаких рисков
        Сергей, хороший пример! БРАВО!!! поддерживаю на все 100% важно быть специалистом в тех вопросах где сам принмаешь решение или используешь авто сам например, а с авиакомпанией и банком - ЭТО В ДЕСЯТКУ! Брокер правильный и надежны очень важен!!! Я всегда отслеживаю рейтинги, а счета имею у разных )) на всякий случай))) Спасибо за коммент
        19 января 2024
        Ответить
        Сергей
        Сергей
        Бинарки конечно хорошо, но риски не соразмерны
        Daler, а где нет рисков? на дороге когда едешь на машине? в самолете? на корабле? в банке? везде 50 на 50 - или доедешь или нет, или долетишь или нет... и так далее ВЕздде нужно уменьшать риски - ехать внимательнее и не рисковать, выбирать надежную авиакомпании, считай брокера и так далее, везде и всю жизнь мы рискуем делая выбор... Не ошибается только тот кто ничего не делает))) и нет никаких рисков
        19 января 2024
        Ответить
        Derek Pickett
        Pocket Option is a very innovative broker that is constantly looking to enhance the trading experience. They have everything a new trader needs to become a successful and profitable trader. They have trading advantages available as well as a free Demo account to practice new strategies. Some traders have experienced difficulties when trying to withdraw funds from their trading account. I haven't experienced such difficulties withdrawing funds. I've made 10+ withdrawals and I've never had a single issue. Over 75% of my withdrawals were processed and sent to my BTC wallet in less than an hour. But I have had other issues with this broker. I was blocked from participating in tournaments and blocked from copying other traders a few months ago. I've tried numerous times to get an explanation as to why I was blocked from these things but I have yet to receive one. They either say that those things aren't available anymore for me or I don't even get a response at all. Those things don't impact my ability to trade or withdraw funds so I decided not to try to get an explanation anymore. It is very unprofessional not to offer some sort of reasonable explanation but as long as my withdrawals continue to process as normal, I'll continue to trade with this broker. If it wasn't for those couple of things, I would've given this broker 5 stars. And if you're still unsure if you should give Pocket Option a chance because of a few bad reviews, I would encourage you to take a leap of faith and judge for yourself. Every company/business that has a substantially large number of customers/clients will have some bad reviews. Start off by using only the practice account (Demo), which is completely free to use, to build readiness and experience before trading with actual funds. I hope that someone finds this information to be useful in some way. May The Trend Be With You (99276621)
        24 декабря 2023
        Ответить
        Daler
        Бинарки конечно хорошо, но риски не соразмерны
        21 ноября 2023
        Ответить
        Илья Вязьминский
        Самая продвинутая, быстрая, удобная платформа: Quotex. Вывод, почти мгновенный, служба поддержки, отзывчивая, ребята молодцы.
        27 октября 2023
        Ответить
        Ramzatullo
        Платформа quotex это лучше платформа в мире.ничего не могу плохо сказать о quotex чтобы это лучше
        Parvizi, дуруг гаме
        18 октября 2023
        Ответить
        Dipak Kumar Parihar
        One of the best binary option in market. I have never seen like Quotex .best part they provide bonus as well as good customer support.
        10 октября 2023
        Ответить
        Parvizi
        Платформа quotex это лучше платформа в мире.ничего не могу плохо сказать о quotex чтобы это лучше
        01 октября 2023
        Ответить
        Jumagul
        Ребята приложение огонь, лучшее из все который видела,хочу поделиться своими впечатления и об данной платформе и приложении:интерфейс очень удобный, проскальзованый в графиках не наблюдается. Вывод почти мгновенный.
        03 сентября 2023
        Ответить
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