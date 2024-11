Indicador para opciones binarias WinProfit80 V3 x2 mod (pago)

¡La versión oficial del indicador WinProfit80 sin virus y con funcionalidad completa está disponible solo en nuestro sitio web! No se aceptarán reclamos sobre archivos descargados de otros sitios.

De hecho, es muy difícil encontrar un indicador verdaderamente preciso para las opciones binarias en Internet, aunque en la descripción de casi todos estos indicadores "exactos" se pueden ver cifras de hasta el 80%, o incluso hasta el 90% de las señales rentables, pero en De hecho, el resultado normalmente apenas llega al 60%. Y por mucho que se esfuercen los autores del indicador, no pueden crear un indicador verdaderamente preciso.

Algunos indicadores fallan en condiciones planas, otros no pueden dar señales precisas contra la tendencia y otros no funcionan en todos los pares de divisas o marcos temporales.

El desarrollador del indicador WINPROFIT80 decidió corregir la situación, tener en cuenta todos los errores de autores anteriores y crear un indicador verdaderamente rentable para opciones binarias, con una precisión de pronóstico de hasta el 80% de las transacciones rentables, por lo que el indicador binario del primer autor opciones WINPROFIT80 en nuestra página web.

El autor del indicador es muy conocido en la comunidad mql5, pero no revela aquí su apodo. Pero al mismo tiempo, en el archivo del indicador encontrará datos para comunicarse con él y para resolver todos los problemas técnicos con el indicador.

De hecho, el indicador WINPROFIT80 no es sólo un indicador preciso para MetaTrader4 , sino toda una estrategia preparada para operar con opciones binarias. El indicador incluye una serie de indicadores y algoritmos para el análisis de gráficos en tiempo real, teniendo en cuenta muchos factores de comportamiento de la multitud cuando se opera con una tendencia y en un piso. Echemos un vistazo más de cerca al indicador WINPROFIT80 y descubramos cómo abrir operaciones con él.

Características del indicador para opciones binarias WinProfit80

Terminal: MetaTrader4

Tipo de indicador: Puntero

Plazo de solicitud: M1 a H1

Caducidad: Indicada por indicador

Activos comerciales: principales pares de divisas + oro y plata

Horario de negociación: de 7:00 a 19:00 GMT

Instalación del indicador en el terminal MetaTrader4

La instalación del indicador no es diferente de instalar otros indicadores en el terminal MT4 y se describe en detalle en nuestro canal de YouTube, por lo que si tiene dificultades para instalar indicadores en el terminal Meta Trader4, simplemente mire este video:

Descripción del indicador pagado WinProfit80

Como puede verse en las características anteriores, el indicador es un indicador de cuadrante , pero a diferencia de otros indicadores de cuadrante, el indicador también tiene un panel de señal incorporado, que le advierte con anticipación sobre la aproximación de una señal en particular. Este panel se muestra en el gráfico en forma de escala, cuyo color en un lado u otro indica la inminente emisión de una señal de compra (CALL) o venta (PUT), respectivamente.

Por supuesto, el indicador no se limita sólo a flechas y un panel de señales. El indicador tiene tres filtros de señal incorporados, cada uno de los cuales se puede activar o desactivar en la configuración del indicador.

Como puede ver, el indicador no tiene muchas configuraciones; el parámetro MainSignals es un parámetro de análisis clave y no tiene sentido deshabilitarlo; otros filtros simplemente comenzarán a funcionar mal;

BasicFilter : un filtro de señal básico que puede aumentar significativamente la cantidad de señales rentables

NormalFilter : un filtro más complejo, con una evaluación en profundidad de cada señal

HardFilter : el filtro más potente, con el filtrado de señal más preciso

Mostrar historial horizontal : activa/desactiva la visualización de señales sobre la escala

Alerta sobre señal : le permite habilitar o deshabilitar ventanas emergentes sobre la publicación de nuevas señales

La lista completa de señales emitidas actualmente se muestra en la esquina superior izquierda, con datos sobre el punto de entrada, el precio de cierre y el resultado de la transacción.

Las señales del indicador se emiten en forma de flechas en el gráfico, acompañadas del nivel de entrada y el tiempo de vencimiento al comprar una opción.

Características del uso del indicador WinProfit80

El indicador tiene tres filtros incorporados y, por supuesto, las señales más precisas se obtendrán cuando los tres filtros estén activados en el indicador. Pero habrá muy pocas señales de este tipo y tendrá que esperarlas durante mucho tiempo, especialmente si planea recibir señales de períodos de tiempo de M30 y superiores. Sin embargo, dichas señales indicadoras serán las más precisas y brindarán el máximo beneficio al comerciante; lo principal es elegir el momento óptimo para operar.

No es obligatorio habilitar los tres filtros y el indicador se puede utilizar con cada filtro por separado o en combinación. Por ejemplo, puede habilitar la recepción de señales de MainSignals, BasikFilter y HardFilter , o solo MainSignals y NormalFilter; dichas combinaciones también son capaces de producir señales muy precisas y alcanzar el 80% de las operaciones rentables en cualquier par de divisas.



Otra característica distintiva del indicador es que es capaz de generar señales incluso en gráficos diminutos para las opciones turbo, pero en este caso será necesario abrir operaciones muy rápidamente en la plataforma del corredor, ya que para las opciones turbo cada punto de entrada al mercado es muy importante.

Además, no olvide que el indicador no proporciona señales 100% precisas incluso cuando los tres filtros están activados, y a veces se producen señales falsas incluso en tres filtros; la precisión declarada del indicador es de hasta el 80% de las operaciones rentables .

Ejemplos de transacciones y reglas de entrada utilizando el indicador WinProfit80

El indicador funciona bien en cualquier par de divisas con alta volatilidad, durante las sesiones de negociación de Londres y Estados Unidos (consulte los horarios de las sesiones de negociación).

La compra de una opción para aumentar el precio ( CALL) se realiza inmediatamente en el momento en que aparece la flecha de señal verde, con el vencimiento especificado.

Si la señal se genera en un período de tiempo más alto (a partir de M15), entonces la operación se puede abrir más tarde, tan pronto como el precio vuelva al nivel especificado en la señal.

La compra de una opción de reducción de precio ( PUT) se realiza en el momento en que aparece la flecha roja, también con los vencimientos indicados cerca del punto de entrada.

La gran ventaja del indicador es que nunca vuelve a dibujar sus señales . Sin embargo, a muchos les puede resultar inconveniente que las operaciones deban abrirse inmediatamente en el momento en que se emite la flecha de señal.

Para resolver este problema, el indicador tiene un panel de señales incorporado, que nos permite saber que pronto se puede formar una señal de entrada en un par de divisas en particular.

Tenga en cuenta que cuando los filtros están encendidos, para que el indicador emita una señal, todas las escalas en el panel deben estar encendidas; de lo contrario, incluso si el panel está completamente lleno, la señal no se emitirá, ya que dicha señal no ha pasado. el filtrado que has elegido.

Por lo tanto, prepárese para ingresar a una operación solo en el momento en que el panel ya esté iluminado en el color deseado y la escala se acerque a llenarse por completo.

Puntos importantes al operar con el indicador WinProfit80

Opere únicamente durante las sesiones de negociación de Londres y Nueva York (consulte los horarios de las sesiones de negociación )

No desactive el parámetro MainSignals en la configuración del indicador

Cuando opere en plazos cortos, utilice al menos un filtro

Ingrese operaciones desde un nivel claramente indicado

En M1, no use HardFilter

Seguir la gestión del dinero

No negocie activos de corredores con una proporción inferior al 70%

¡Opere únicamente con un corredor confiable que retirará sus ganancias comerciales sin ningún problema!

El indicador, incluso con filtros mínimos, muestra muy buenos resultados y es una estrategia comercial completa para opciones binarias, y no en vano se proporciona únicamente de forma paga. El indicador WinProfit80 actualiza periódicamente sus algoritmos y lanza nuevas versiones. La última versión del indicador WinProfit80 siempre está disponible en nuestro sitio web.

WINPROFIT80 V2. ¿Qué se ha añadido a la nueva versión del indicador?

En la nueva versión del indicador WinProfit80 V2, tanto su configuración externa como interna han cambiado significativamente.

1. El diseño ha sido completamente actualizado por uno más moderno.

2. Escala de sentimiento del mercado agregada

Esta escala muestra qué tendencia prevalece en el período de tiempo que ha elegido. Como usted sabe, las operaciones que siguen la tendencia siempre son más precisas.

3. Se agregó rendimiento del indicador en diferentes intervalos de tiempo.

Esta escala le permite seleccionar el intervalo de tiempo óptimo para el comerciante en el que utilizará el indicador. La escala muestra la relación entre el número de señales generadas por el indicador y su precisión. Así, por ejemplo, cuando se utiliza el indicador en gráficos de quince minutos, la relación entre precisión y número de señales generadas será óptima. Y al operar en gráficos horarios, la precisión será mayor, pero habrá la menor cantidad de señales.

4. Se agregaron estadísticas horizontales.

Este panel le permite monitorear de manera más informativa cada señal del indicador y, si es necesario, se puede desactivar en la configuración.

5. Se agregó visualización del número de filtros de indicadores habilitados.

Esta modificación le permite monitorear más claramente la precisión de cada señal, en función de la cantidad de filtros utilizados al calcularla.

6. Tiempo de vencimiento extendido

Según sus comentarios sobre el indicador WinProfit80, quedó claro que la gran desventaja del indicador era que a menudo producía un vencimiento muy corto cuando se usaba en gráficos de minutos. Hemos revisado su configuración y algoritmo de cálculo; ahora el tiempo de vencimiento se calcula para un período más largo.

7. Se han optimizado los tres filtros indicadores.

Después de analizar el historial del indicador durante los primeros 6 meses de su existencia, optimizamos su configuración, eliminando hasta el 10% de las señales dudosas. Ahora, al calcular señales mediante filtros, las señales se producen con mayor precisión.

Revisión detallada del indicador WinProfit80 Revisión de los filtros WinProfit80

WINPROFIT80 V3 x2 mod. Cómo se ve la versión actual del indicador

La tercera versión del indicador mod WinProfit80 V3 x2 recibió este nombre no en vano, porque de hecho, se agregó al indicador otro algoritmo de búsqueda de señales completamente nuevo, que aumenta la cantidad de señales incluso con los tres filtros activados, al menos dos veces. .

¿Qué hay de nuevo en la tercera versión de WinProfit80?

En primer lugar, se trata, por supuesto, de un nuevo algoritmo que aumenta significativamente el número de señales del indicador. Este algoritmo se llama mod X2 y se muestra en el lado derecho de la pantalla como un panel rojo-verde (1).

Las señales producidas por el algoritmo mod x2 se muestran en el gráfico mediante flechas con un asterisco (2) y omiten todos los demás filtros. Este algoritmo aumenta significativamente la cantidad de señales en marcos de tiempo más altos (M30, H1), pero no se recomienda su uso en marcos de tiempo pequeños (M1, M5).

Si lo desea, puede desactivar este mod en la configuración del indicador, pero no tiene mucho sentido hacerlo. Si utiliza el indicador WinProfit80 en períodos de tiempo pequeños, simplemente puede ignorar las señales con un asterisco

Además del nuevo algoritmo mod X2, se ha agregado un nuevo panel de información (3) al indicador WinProfit80, que muestra la precisión preliminar del pronóstico de cada señal y ahora le resultará mucho más fácil evaluar qué filtro es mejor. usar.

Además, después de la compra, el archivo con el indicador también incluirá su versión en inglés (EN), que será útil no solo para la audiencia de habla inglesa, sino también para aquellos que tienen problemas con las fuentes cirílicas en las PC.

Como dijimos anteriormente, todas las actualizaciones de WinProfit80 son gratuitas y todos los que compraron el indicador anteriormente pueden actualizar la versión del indicador al mod V3 X2 de forma gratuita. Para hacer esto, solo necesita descargar un nuevo archivo usando el mismo enlace que descargó después de la compra. o escríbanos una solicitud de soporte y le enviaremos una nueva versión

Revisión detallada del indicador mod WinProfit80 V3 x2

La versión actual del indicador es 3.16.

Al adquirir este indicador en nuestra web, recibirás todas sus actualizaciones de forma gratuita . Se le enviará un enlace para descargar la nueva versión a la dirección de correo electrónico que proporcionó durante el registro.

