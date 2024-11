registro con el corredor de opciones binarias Quotex

El corredor de opciones binarias Quotex es una empresa de corretaje moderna que ofrece una plataforma comercial innovadora con una gran cantidad de activos de alto rendimiento. Pero para comenzar a operar, debe registrar Quotex en la plataforma y abrir una nueva cuenta comercial. Esto le permitirá operar con opciones binarias utilizando todas las funciones disponibles del corredor.

En este artículo veremos en detalle:

Cómo registrar Quotex y obtener acceso a su cuenta personal en el sitio web oficial de la empresa;

Cómo iniciar sesión en una cuenta individual abierta en la plataforma de negociación de un corredor de opciones binarias;

¿Cuál es la inversión mínima requerida para comenzar a operar?

La información presentada en el artículo será útil para todos los que estén interesados ​​en la posibilidad de ganar dinero activamente en los mercados financieros a través del corredor Quotex y, por lo tanto, prestaremos atención tanto al trabajo en cuentas reales como al proceso de realizar transacciones en una cuenta demo. cuenta .

Quotex: registro con un corredor de opciones binarias

El proceso de registro de Quotex es sencillo e intuitivo y la única condición es tener un buzón de correo electrónico válido (E-mail). Es necesario tanto en la etapa inicial como en las etapas posteriores. Siga el enlace https://quotex.com , el botón “Registro” se encuentra tanto en la esquina superior derecha como al lado del botón “Abrir cuenta demo”. Para registrarte, puedes hacer clic en cualquiera de estos botones:

Después de esto, complete todos los campos en la ventana que se abre. Para registrar Quotex y acceder a su cuenta personal, debe:

Ingrese el correo electrónico activo;

Crear una contraseña;

Seleccione la moneda principal (puede elegir entre rublos, euros, dólares estadounidenses, grivnas ucranianas y otras monedas, incluido Bitcoin );

Estudie el acuerdo de usuario, luego marque la casilla, confirmando así su mayoría.

Después de la autorización, la moneda base de la cuenta comercial se puede cambiar en cualquier momento. Esta opción estará disponible en el menú, junto con otras acciones de gestión de cuenta:

Además, algunos pueden pensar que hay una tarifa por cambiar la moneda de la cuenta, pero esto no es cierto:

Para comenzar a operar en la plataforma del corredor de opciones binarias Quotex, deberá superar dos pasos más:

Verificar la cuenta comercial; Deposite dinero en él.

Obviamente, no puede prescindir de recargar su cuenta si planea operar y recibir ingresos reales. Comprender el procedimiento para realizar un depósito en una cuenta con el corredor Quotex no es difícil y el proceso en sí no llevará mucho tiempo. En su cuenta personal, existen muchas opciones para reponer su cuenta, entre las cuales el usuario podrá elegir la que más le convenga.

No olvide que cuando ingresa fondos en su cuenta, puede usar códigos promocionales de Quotex para recibir un bono de depósito y cancelar operaciones perdedoras de $10. Estos códigos promocionales brindan ventajas comerciales y la capacidad de reducir los riesgos durante las operaciones reales.

Hablando de la verificación de cuenta en Quotex , vale la pena señalar un punto importante: no es obligatorio y la propia empresa notificará al cliente que debe someterse a una verificación de antecedentes. Pero sería más correcto hacerlo de inmediato, ya que ocurre bastante rápido y al final le permitirá utilizar la plataforma de negociación sin ningún problema.

Además, la verificación de las cuentas de los usuarios de la plataforma es uno de los requisitos del regulador, que supervisa el trabajo de la empresa. El corredor Quotex tiene una licencia para realizar actividades de corretaje otorgada por el regulador TsROFR .

El proceso de verificación en sí es necesario principalmente para garantizar la seguridad de los fondos en las cuentas de los clientes de los corredores y detener los intentos de blanqueo de dinero. Este procedimiento se simplifica al máximo y el usuario debe confirmar sus datos personales enviando copias escaneadas de su pasaporte y recibo de pago de facturas de servicios públicos. Además, puede confirmar su identidad mediante otros documentos de identificación.

Si utiliza su cuenta personal para familiarizarse con la plataforma o para operar en una cuenta demo abierta con el broker Quotex, entonces no tiene sentido pasar por la verificación.

Registro en la plataforma comercial Quotex a través de las redes sociales

Tenga en cuenta también que puede registrar Quotex utilizando las redes sociales. Puedes optar por utilizar:

En contacto con; Facebook; Google.

En este caso, el proceso de registro es más sencillo y rápido.

Luego de seleccionar una red social y hacer clic en ella, deberá brindar confirmación para el procesamiento de datos personales, luego de lo cual iniciará sesión automáticamente en la plataforma:

Al completar el procedimiento de registro de esta forma, Quotex recibirá información sobre los datos personales especificados en el perfil de la red social seleccionada.

Inicie sesión en la plataforma comercial Quotex desde su teléfono inteligente

Registrarse e iniciar sesión en su cuenta personal desde un teléfono móvil o tableta es absolutamente similar al método descrito anteriormente. Si ya ha registrado Quotex usando una PC, todo lo que tiene que hacer es ingresar sus datos en el navegador de su teléfono inteligente.

En este caso, la apariencia de la cuenta cambiará ligeramente, donde los controles se combinarán en grupos según la funcionalidad:

La interfaz es extremadamente fácil de entender y, por lo tanto, incluso un operador sin experiencia puede manejarla.

Problemas para iniciar sesión en su cuenta de corredor de opciones binarias de Quotex

Los nuevos clientes pueden encontrar los siguientes problemas al crear una cuenta:

Usar credenciales incorrectas (nombre de usuario y contraseña);

Un intento de iniciar sesión con una cuenta de correo electrónico previamente registrada en el sistema;

Ingresar una dirección de correo electrónico que no existe;

Contraseña perdida después del inicio de sesión inicial.

Si especifica credenciales incorrectas, debe verificar cuidadosamente la exactitud de los caracteres ingresados ​​y encontrar el error. Tampoco estaría de más ver si la distribución del teclado cambia a inglés. Después de verificar, es mejor volver a ingresar su nombre de usuario y contraseña, verificando cada número y letra. Como regla general, después de esto el problema desaparece. Si aún no puede iniciar sesión en su cuenta, deberá restablecer su contraseña o registrar Quotex nuevamente.

Otro caso común cuando se registra un nuevo Quotex es que el usuario ingresa datos que ya existen en el sistema. Esto puede suceder por falta de atención o por olvido. En esta situación, aparecerá la advertencia correspondiente, luego de lo cual deberá regresar a la página de inicio de sesión y completar nuevamente los campos requeridos, indicando otros datos.

Es muy importante utilizar la dirección de correo electrónico correcta. Las notificaciones del sistema se envían al correo electrónico del comerciante durante las operaciones, algunas de las cuales pueden ser muy importantes para el comercio. Un correo electrónico inexistente priva al comerciante de la oportunidad de recibir la información necesaria, por lo que después de completar la autorización, debe iniciar sesión en su correo electrónico y verificar si ha recibido una carta de Quotex. Si falta, lo más probable es que el correo electrónico esté ingresado incorrectamente. En este caso, deberás regresar a la página de registro y completar los datos nuevamente o cambiar tu correo electrónico en tu cuenta personal.

Perder tu contraseña también es uno de los problemas más comunes. Al completar el formulario de registro de Quotex se indica una vez, ya que el sistema no requiere repetición, por lo que puede resultar difícil de recordar. Para tal caso, en la parte inferior de la ventana de entrada de datos hay una sugerencia especial "¿Olvidó su contraseña?" Al hacer clic en ella, puede iniciar un procedimiento simple de recuperación de contraseña:

Para cambiar tu contraseña necesitas seguir dos sencillos pasos:

En la ventana que se abre, ingresa tu correo electrónico, luego haz clic en el botón “Confirmar correo electrónico”:

Después de esto, vaya al correo electrónico especificado y abra una carta del corredor Quotex, que contendrá un enlace a la página de cambio de contraseña.

Después de hacer clic en el enlace, debe ingresar una nueva contraseña y confirmarla ingresando nuevamente los mismos caracteres en la siguiente línea. Después de hacer clic en el botón “Cambiar contraseña”, se abrirá el acceso a su cuenta personal de Quotex con las credenciales ya actualizadas.

Comience a operar con el corredor de opciones binarias Quotex

Para los principiantes, es mejor explorar las capacidades de la plataforma Quotex operando en una cuenta demo o abrir una cuenta real con un depósito mínimo de $5. A medida que se completen las transacciones, el comerciante podrá evaluar las oportunidades emergentes para ganar dinero con opciones binarias.

Además, para entender cómo funciona la plataforma Quotex, será útil leer las reseñas de otros usuarios, ya que de ellos podrás conocer todos los pros y contras de la empresa.

Llevará tiempo dominar todas las complejidades del comercio independiente de opciones binarias, por lo que no hay necesidad de apresurarse. Al comprender los matices, podrá elegir el método de negociación de opciones binarias más adecuado para usted. Una vez que haya dominado las técnicas, podrá mejorar sus operaciones aplicando estrategias simples para el corredor Quotex y utilizando varios activos comerciales e indicadores técnicos directamente en la plataforma:

Comprar opciones de compra y venta en Quotex

Inicialmente, todos los operadores reciben automáticamente acceso a una cuenta de demostración por $10,000 y pueden comenzar inmediatamente a capacitarse y aprender todas las funciones de la plataforma de operaciones del bróker Quotex. Las opciones se compran en función de precios reales que cambian en el momento actual.

La ventaja de una cuenta demo es que puede estudiar la funcionalidad y comprender todas las características técnicas de realizar transacciones sin invertir ni un centavo de sus propios fondos. Este es un tipo de simulador real de comercio de opciones binarias. Una cuenta virtual también es útil para un operador experimentado para poder estudiar las condiciones comerciales del corredor Quotex y los instrumentos que ofrece sin arriesgar su propio capital.

En la ventana de la terminal, seleccione la cuenta con la que se sienta más cómodo operando. En consecuencia, se trata de una cuenta real o de demostración:

Si deseas trabajar con una cuenta real, puedes recargarla inmediatamente. Como se mencionó anteriormente, el depósito mínimo con el corredor Quotex es de $5 (o 300 rublos). Y para realizar la primera transacción (comprar una opción Call o Put) solo necesita 1 dólar (o 60 rublos).

La lista de activos con los que puede realizar transacciones financieras en una cuenta demo es tan completa como en una cuenta real. Si durante la capacitación te quedas sin dinero virtual, el saldo se puede restablecer en cualquier momento en las opciones de la cuenta.

Conclusión

Broker Quotex es una empresa funcional e innovadora con una terminal comercial bien diseñada que será apreciada por todos los operadores experimentados e inexpertos.

El proceso de registro de Quotex, así como los posibles problemas y las formas de resolverlos, se analizan anteriormente con el mayor detalle posible, lo que permitirá que incluso un operador novato que no haya abierto previamente cuentas comerciales ni se haya registrado en ninguna empresa de corretaje comprenda todos los complejidades. Para los operadores experimentados, el registro de Quotex puede ser útil para cubrir riesgos en transacciones abiertas en otras terminales comerciales.

