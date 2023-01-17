Брокер бинарных опционов Binarium

Binarium краткий отзыв Брокер Binarium работает на рынке бинарных опционов уже более 10 лет и за это время успел завоевать доверие множества трейдеров благодаря многофункциональной торговой платформе, широкому диапазону экспираций (чего нет у других брокеров) и высоким процентам прибыльности по торговым активам. Так же брокер держит довольно низкую сумму минимального депозита, чем привлекает начинающих трейдеров. Официальный сайт Binarium Binarium отзывы

Торговая платформа брокера Binarium впервые появилась в 2012 году. С того момента площадка не раз подвергалась изменениям. Так, в 2017 году появился ее новый вариант. Одновременно с этим был переработан сайт. Сегодня список возможностей брокера в 2024 году, доступных клиентам не ограничивается только стандартными инструментами для трейдинга бинарными опционами. Каждый трейдер может воспользоваться расширенным набором функций по настройке графиков, добавлению индикаторов и торговле на рынке ОТС.

Содержание:

Основные характеристики брокера Binarium

Сайты брокера binarium.com, binarium.trading, binarium.market, binarium.global Поддерживаемые языки Английский, русский, немецикй и другие (15 языков) Минимальная сумма пополнения 5 долларов Размер минимальной инвестиции 1 доллар Максимальный процент доходности 92% Торговые активы Более 50-ти Предлагаемые торговые инструменты Валюты, криптовалюты, акции, индексы Валюта счета USD, UAH, RUB, EUR, KZT, BTC, LTC Способы пополнения счета Банковские карты, электронные кошельки, криптовалюты Вывод средств до 24 часов Демо-счет Да Турниры Да Обучение Да Мобильное приложение Да Связь со службой поддержкой Круглосуточный поддержка

История брокера

Чтобы понять стоит ли доверять брокеру Бинариум, его обзор не должен включать в себя только рассмотрение возможностей функционала терминала. Надежность, как и доверие к брокеру, определяется также продолжительностью работы. Платформа была официально зарегистрирована на Кипре в 2012 году как Binarium Limited.

Однако брокеру потребовалось время, чтобы завершить подготовку к выходу на рынок. Только спустя 2 года после регистрации брокерской конторе удалось выйти на рынок бинарных опционов. А уже в 2017 году руководство приняло решение провести ребрендинг, затронувший официальные площадки и терминал. Спустя 3 года компания открыла несколько представительств в разных странах, включая Россию, Украину и Латвию. Но интерес проявляют трейдеры не только из этих стран:

Лицензия и регуляция

Несмотря на то, что это Российская компания, лицензию она получила на островах Сент-Винсент и Гренадины, где брокер официально зарегистрирован. Но данное обстоятельство не останавливает трейдеров. Причина, почему многие поставщики брокерских услуг регистрируются на независимых территориях, отчасти обусловлены особенностями российского законодательства. То есть на надежность поставляемых услуг это практически не влияет.

Однако отсутствие российской лицензии настораживает часть трейдеров, которые только пытаются найти надежного брокера. Но после прочтения тематических форумов и блогов с отзывами, где поднимается вопрос, можно ли заработать на Бинариум, отзывы указывают на то, что данная платформа позволяет постоянно получать прибыль и стабильно выводит деньги клиентам. Дополнительно компания работает над продлением срока действия двух лицензий: ЦРОФР и CySEC. Оба регулятора сравнительно жестко контролируют работу представителей финансовых рынков. В частности, при возникновении споров с клиентами обе организации при необходимости могут возместить потери, возникшие из-за неправильных действий брокерских контор. Данное обстоятельство должно развеять любые сомнения о Бинариум: развод или нет, выводит ли компания прибыль и можно ли доверять брокеру.

Пользовательское соглашение Binarium

Пользовательское соглашение на официальном сайте именуется как «Клиентское». Здесь представлена информация о:

ответственности, правах и обязанностях клиентов;

гарантиях, предоставляемых компанией;

способах устранения и возможных последствиях форс-мажоров, технических проблем и другого.

Эта информация позволяет понять все особенности сотрудничества. В частности, трейдеры, ознакомившись с представленным соглашением, смогут избежать ошибок при проведении операций и избежать недопонимания с технической поддержкой. Поэтому в целях профилактики подобных последствий, возникающих при сотрудничестве с конторой, регистрацию и перевод средств рекомендуется осуществлять только после прочтения приведенного документа.

В частности, это соглашение раскрывает информацию о том, чего ожидать при наступлении форс-мажоров (технический сбой, блокировка и другое). В подобных обстоятельствах Binarium не несет ответственности за потери, понесенные вследствие возникновения таких последствий:

Важно учесть, что клиентское соглашение на русском языке отсутствует. Вся информация представлена на английском. Но мы перевели для вас наиболее важные на наш взгляд моменты: Брокерская контора вправе заблокировать счет и прекратить сотрудничество при нарушении действующего соглашения, в том числе и при следующих ситуациях:

неплатежеспособность клиента;

предоставление недостоверных сведений о себе;

обвинения в мошенничестве (включая выдвинутые подозрение на совершение подобных действий).

Последнее нарушение приводит к полной блокировке счета. В ряде других ситуаций, включая описанные выше, деньги с депозита можно снять, но по условиям сотрудничества вход на торговую платформу будет закрыт:

Каждая брокерская контора, включая рассматриваемую, не берет на себя риски за случаи потери средств при проведении торговых операций. То есть если трейдер понес убытки после закрытия ордера, то компания не будет возмещать эти деньги:

Условия торговли с Binarium

Условия торговли постоянно изменяются вследствие увеличения числа доступных инструментов и улучшения условий сотрудничества, которые адаптируются под текущие запросы опытных и начинающих трейдеров. Брокер стремится обеспечить максимально комфортные условия для работы на финансовом рынке, чтобы клиенты могли сосредоточиться только на извлечении прибыли.

Среди достоинств сотрудничества с данной компанией пользователи выделяют не только простую регистрацию, занимающую не более пяти минут, но и доступ к демо-счету Бинариум без верификации с балансом в 60 тысяч рублей, который восстанавливается при каждом открытии терминала. Также к плюсам относят:

Бесплатную регистрацию, которая проходит всего в несколько шагов;

5 типов торговых счетов, а также демо-счет на 60 000 рублей (каждый новый вход в аккаунт восстанавливает баланс на демо-счете);

Введены новые валюты для открытия счетов: украинская гривна, австралийский доллар, Bitcoin, Litecoin;

Минимальный депозит составляет 5 долларов, 300 рублей, 5 евро, 150 гривен;

Минимальная сумма сделки – 60 рублей, 1 доллар, 1 евро, 1 австралийский доллар, 25 гривен;

Максимальная сумма сделки – 600 000 рублей, 10 000 долларов, 10 000 евро, 10 000 австралийских долларов или 250 000 гривен;

Максимальное число одновременно открытых сделок – 20 (каждая из 20-ти сделок может быть совершена на максимальную сумму);

Размер прибыли по опционам – до 92% от суммы инвестиций;

Количество типов опционов на платформе ­– 6;

Выбор по срокам экспирации: от 60 секунд до 3 месяцев;

Торговля 24 часа в сутки и 7 дней в неделю (благодаря OTC-котировкам от Binarium);

Более 50-ти торговых активов для совершения сделок;

В одном окне можно открыть до 4 графиков одновременно;

Хранение истории торговых операций в системе;

Мобильное приложение от Binarium для торговли бинарными опционами на базе Android;

Бесплатное обучение с материалами для обучения в виде видеоуроков, стратегий для Бинариум и пособий;

Индивидуальное обучение с аналитиком компании;

Клиенты Binarium могут пополнять счет и выводить прибыль с помощью банковских карт, электронных кошельков и платежных систем, а также криптовалют;

Вывод средств с торгового счета – в течение 24-х часов;

Вывод средств со счета VIP происходит за 1 час. Стоит учитывать время вывода непосредственно на банковский счет или платежную систему;

Торговые сигналы и торговая комната;

Аналитические материалы;

Совместная торговля с аналитиком компании;

Сверка котировок у поставщика по запросу. Время обработки – 3 рабочих дня;

Техническая поддержка брокера работает 24 часа в сутки и 5 дней в неделю.

При снятии и зачислении средств необходимо помнить, что указанное время установлено брокером. То есть, например, при работе с Бинариум в России следует учитывать, что банки и некоторые платежные системы иногда переводят деньги на счет с задержкой.

Виды опционов на платформе Binarium

Для клиентов компании доступны два вида бинарных опционов. Более опытные могут торговать турбо-опционами со сроком экспирации в 1-5 минут. Этот вариант позволяет за сравнительно короткий срок получать прибыль, достигающую 88% от инвестиции. Но при такой торговле необходимо помнить, что индикаторы часто дают ложные сигналы, из-за чего направление движения курса актива сложно предсказать.

Новичкам рекомендуется начинать с классических бинарных опционов, срок экспирации по которым варьируется от 15 минут до трех месяцев. Этот вариант подходит для тех, кто хочет избегать высоких рисков. Но вне зависимости от выбранного способа следует сначала проверять все стратегии, используемые в терминале Бинариум, на демо-счете.

Чтобы выбрать подходящий контракт, достаточно нажать на соответствующую кнопку: «1-5 мин» или «5+мин»:

После этого следует задать временной интервал, по истечении которого ордер закроется:

Торговые счета у брокера Binarium: виды и возможности

При работе онлайн доступны 5 видов счетов:

Start (депозит – от 5 до 99 долларов). Этот вариант подходит для новичков. При выборе данного счета торговля возможна только с контрактами, основанными на одном из 46 активов. Трейдеры не получают дополнительные бонусы за операции. Кроме того, закрыт доступ к торговой комнате. Standart (от 100 до 499 долларов). При выборе этого варианта трейдеры Бинариум получают бонусы и могут вернуть часть денег, потерянных в результате убыточных сделок. Также открывается доступ к большему числу активов. Business (от 500 до 1999 долларов) и Premium (от 2000 до 4999 долларов). Открывается доступ к торговой комнате, помогающей заработать. VIP (от 5000 долларов). Если после открытия счета на Binarium войти с такой суммой, то можно получить бонус в реальных деньгах, которые доступны для снятия. В остальных случаях подобные начисления нужно отрабатывать, совершая сделки.

Платформа Бинариум также вводит ограничения на снятие заработка в зависимости от типа выбранного счета. Новички могут выставлять не более одной заявки на вывод в сутки. При выборе Standart снимать деньги разрешается до двух раз за 24 часа. По мере увеличения объема вложений компания убирает ограничения на вывод.

Аналогичные правила касаются и размера максимальной суммы вывода. Для начинающего трейдера Бинариум ограничивает вывод средств. Такие пользователи могут оставлять заявки на сумму до 200 долларов в сутки и 1 000 в месяц. VIP-клиентам предоставляется возможность снимать до 15 и 100 тысяч долларов соответственно.

При этом у Binarium демо-счет открыт для каждого трейдера вне зависимости от размера инвестиций.

Регистрация нового счета

Отзывы о сайте заявляют, что регистрация в Бинариум проходит быстро. Для этого достаточно ввести адрес электронной почты и пароль, а также указать тип предпочтительной валюты:

Компания принимает переводы в российских рублях, евро, американских долларах, гривнах и тенге. Кроме того, пополнять депозит можно в Биткоинах и Лайткоинах.

Для упрощения работы с платформой вход и регистрация на площадке сегодня возможна с помощью социальных сетей: VK.com, «Одноклассники», Facebook и Google+. При выборе этого варианта создания учетной записи рекомендуется сначала проверить информацию, указанную на странице. Если, например, в соцсети приведена неправильная фамилия, то последняя будет автоматически перенесена в профиль трейдера на сайте брокера. После проверки и выявления несоответствия в предоставленных данных службой поддержки Binarium вход в личный кабинет будет заблокирован.

Бонусная система Binarium

Привлекательная система бонусных предложений – одно из главных преимуществ Binarium. Промокоды позволяют трейдерам получить дополнительный заработок и возможности для совершения сделок в плюс. Зарегистрировавшись на платформе с промокодом на пополнение первого депозита, вам открываются улучшенные условия.

Дарим партнерский промокод для тех, кто заинтересовался торговлей на платформе! Для успешного старта удвойте сумму первоначального вложения: например, вводите 100 $ и получите на баланс 200 $. Преимущество бонусной программы – в том, что пользователь не тратит собственные деньги, увеличивая размер потенциальной прибыли с бонусных средств.

Промокод WINOPTION действует на этапе регистрации. Введите его в специальном поле, которое появляется, когда платформа просит ваше имя и номер телефона. Сумма вместе с бонусом начисляется при первом пополнении от 20$.

Как получить промокод?

Перейдите на официальный сайт Binarium для регистрации. Введите e-mail-адрес и создайте пароль, выберите валюту счета. На втором этапе регистрации, когда вводите имя и телефон, у вас появится поле “Партнерский промокод”. Во всплывающем поле запишите WINOPTION. Автоматически получайте 100% бонус на дальнейшую торговлю после пополнения первого депозита от 20 долларов.

Верификация счета в Binarium

Нередко негативные комментарии о Бинариум в отзывах (разводят или нет, платят ли деньги и других) встречается информация о том, что пользователи не могут снять деньги. Но при детальном рассмотрении описываемой проблемы становятся понятны причины блокировки средств.

Важным условием для получения заработка считается прохождение верификации. Обязательства по проведению этой процедуры накладывают на брокера сторонние регуляторы. Для прохождения верификации клиенты должны предоставить копии (сканы или фотографии) документов, подтверждающих личность человека (ФИО и адрес проживания).

Эта процедура проводится только после регистрации и заполнения соответствующих полей в профиле:

Демо-счет от Бинариум

После завершения регистрации на площадке каждому клиенту открывается доступ к учебному счету. Этот инструмент доступен постоянно. В частности, при выборе метода торговли опционами через Binarium демо-счет позволяет отрабатывать стратегии без риска потери денег. Одновременно с этим инструмент призван облегчить знакомство с особенностями терминала и помогает разобраться с доступными функциями. Благодаря демонстрационному счету новичкам проще переходить на реальный.

Открыть демо счет

Настройка графика

После завершения всех регистрационных действий на сайте открывается вход на русском для пользователей из РФ или других стран, выбравших этот язык в качестве основного. После авторизации открывается рабочий терминал. Судя по комментариям о Бинариум и обзорам торговой платформы, последняя отличается интуитивно понятным интерфейсом. Благодаря этому даже новички смогут быстро разобраться с расположением основных кнопок и функций в данном терминале:

Несмотря на сказанное, после запуска площадки у многих пользователей возникает проблема, как настроить платформу. Отчасти сложности возникают из-за того, что данный продукт отличается обширным функционалом, который при правильном применении помогает ускорить проведение операций.

Пользователи платформы в отзывах отмечают следующие особенности этой разработки:

функция добавления активов в панель для быстрого доступа;

поддержка одновременного отображения четырех графиков;

наличие истории торговли, кассы, акций и турниров, которые вынесены в отдельное боковое меню;

быстрый доступ к настройкам таймфреймов и графиков;

возможность добавления индикаторов и графических инструментов;

функция изменения масштаба и центрирования графика;

выбор торгового объема и времени экспирации.

Почитав отзывы, можно узнать что в терминале отображается информация о доходности выбранного опциона. Торговать у данного брокера можно:

В верхней части экрана располагаются кнопки, позволяющие задать нужное количество графиков. Последние можно упорядочивать в зависимости от личных предпочтений. Для этого достаточно нажать на иконку разделения:

При рассмотрении платформы в 2024 году, отзывы клиентов также часто отмечают удобство работы с терминалом. Связано это с тем, что на данной площадке можно выбрать один из четырех вариантов отображения графиков: свечи, бары, линейные и зональные:

Дополнительно в интерфейсе терминала предусматривается специальная кнопка (вынесена в левую нижнюю часть), при нажатии на которой открывается доступ к графическим инструментами типа:

кривых;

эллипса;

пересечения;

горизонтальной линии;

линий Фибоначчи;

луча и другим.

Одной из важных особенностей Binarium, в отзывах о сайте, трейдеры отмечают наличие обширного перечня индикаторов. Благодаря этому клиенты могут проводить технический анализ, не используя сторонние разработки типа MetaTrader 4. Для анализа графика пользователям Бинариум доступны:

Выбрать и настроить подходящий индикатор можно через ту же панель:

Бесплатные турниры на платформе брокера Binarium

Начинающие и опытные трейдеры могут проверить свои силы в турнирах, попытавшись выиграть солидную сумму на депозит. Для этого на сайте регулярно проводятся платные и бесплатные турниры с крупным призовым фондом:

Количество турниров, как и размер выигрышей регулярно меняется. При этом трейдеры, которые пишут отзывы про Бинариум, отмечают важную особенность подобных турниров: стоимость участия не превышает восьми долларов. Такое «ограничение» позволяет принимать участие в состязаниях с минимальным риском.

Однако одним из минусов брокера Binarium, является то, что он не позволяет сразу выводить полученный в турнире приз. Чтобы снять деньги, пользователь должен достигнуть определенного оборота.

Торговая комната брокера Бинариум

Торговая комната доступна для пользователей, которые пополнили баланс на сумму от 100 долларов. Также важно, чтобы клиенты прошли процедуру верификации личности.

Данный инструмент похож на специализированный форум бинарных опционов. Участники торговой комнаты могут рассматривать разные стратегии и обсуждать подходы к анализу рынка в кругу людей с аналогичными интересами. В частности, здесь трейдеры нередко получают информацию о скрытых и дополнительных возможностях терминала, о которых не рассказывают обзоры платформы Бинариум.

Удобство использования этого инструмента заключается в том, что клиенты получают возможность отслеживать сделки ведущего аналитика брокера и при желании проводить аналогичные транзакции. В комнате можно высказаться по поводу выбранного варианта торговли и о ситуации на рынке:

Для упрощения заработка Бинариум, предлагает постоянным клиентам бесплатные торговые сигналы, которые поставляются с дополнительными объяснениями. По отзывам этот вспомогательный инструмент, отличается высокой эффективностью. Однако при торговле бинарными опционами через Бинариум, судя по отзывам трейдеров в 2024 году, нельзя полностью полагаться на подобные сигналы. Они могут ошибаться, показывая неверный вариант для открытия сделки, все лучше проверять самостоятельно:

Торговая комната – это удобный интерфейс для спекулянтов разного уровня подготовки. Новички здесь могут получить нужный опыт, узнать о применяемых аналитических и торговых методах; опытные трейдеры – повысить профессионализм и подкорректировать используемую стратегию.

Несмотря на сказанное, при торговле опционами на Бинариум, копирование сделок ведущего аналитика действительно помогает наращивать прибыль. Но нужно учитывать, что риски, связанные с неверным его прогнозом, несете Вы. То есть, если пользователь использовал совет аналитика, который принес убыток, брокер не возмещает потери.

При анализе предложенных сигналов необходимо обращать внимание на следующие обстоятельства:

время выхода сигнала;

направление движения цены;

тип актива;

степень интенсивности сигнала (показана в виде звезд — чем больше, тем выше уверенность аналитика в успешности сделки);

продолжительность действия.

Помимо приведенных выше плюсов копирования транзакции ведущего аналитика Бинариум такая поддержка дополняется тем, что специалист комментирует свои действия, объясняя, почему принял определенное решение.

Пополнение торгового счета в Binarium

В отличие от других бирж Бинариум, как было отмечено ранее, стремится упростить торговлю опционами. Это проявляется, в частности, в удобстве интерфейса предложенного терминала. Для пополнения баланса на платформе достаточно нажать на одноименную кнопку, вынесенную в правый верхний угол:

Аналогичную операцию можно провести через личный кабинет, перейдя в раздел «Касса», далее - «Пополнить счет»:

Помимо перечисленных достоинств, отзывы о сайте Binarium отмечают еще один важный плюс: пользователям доступны разные варианты для пополнения баланса. Перевести деньги на депозит можно с помощью банковских карт (поддерживаются Visa и Mastercard) и платежных систем (Юмани, Webmoney, Qiwi). Кроме того, возможны переводы в BTC, LTC, ETH и XRP. В дополнении к этому поддерживаются операции с кошельками на Piastrix, FK Wallet и Monetix Wallet.

На binarium.com в личном кабинете приведены все доступные способы пополнения баланса. На депозит разрешается переводить не менее пяти долларов (300 рублей). Через это раздел можно выставлять заявки на вывод заработка и просматривать историю ранее совершенных транзакций.

При первом пополнении счета, каждому клиенту зачисляется бонус. Также трейдерам доступны специальные промокоды от Бинариум, которые увеличивают размер первого депозита:

Бонусы от Бинариум

Как и другие брокеры, предоставляющие услуги по торговле бинарными опционами, Бинариум предлагает трейдерам разнообразные бонусы. Делается это для увеличения клиентов компании.

Говоря о Бинаруим, он предоставляет такой бонус, как безрисковая сделка. Воспользовавшись этой возможностью, клиент не теряет деньги в случае, если сделка окажется убыточной. Причина заключается в том, что при выставлении подобного ордера брокер не списывает деньги с баланса. Однако, если сделка приносит прибыль, то вся сумма переходит на бонусный счет. То есть эти деньги нельзя будет снять без выполнения определенных условий.

Клиенты со счетами VIP или Premium имеют возможность застраховать три торговых операции. Если эти сделки принесут убыток, то компания вернет всю сумму, которую пользователь инвестировал в операцию. Среди важных особенностей Binarium отзывы отмечают тот факт, что данная опция доступна для каждой отдельной операции. То есть, если трейдер страхует 3 сделки, одна из которых приносит прибыль, то брокер компенсирует затраты только по двум. А доход, полученный от такой операции, вместе со всей суммой инвестиции зачисляется на счет.

Размер приветственного бонуса, которые выдается при первом переводе на депозит, может достигать 100%:

Котировки брокера

Котировки активов, на которых базируются бинарные опционы, поставляет сторонняя компания Leverate, которая успела заработать положительную репутацию и стать одним из лидеров в своем сегменте рынка. Дополнительно брокер позволяет сверять информацию, которая отображается в терминале.

При возникновении сомнений по поводу правильности котировок клиент вправе запросить у службы поддержки сверку, которая проводится с поставщиком ликвидности. Необходимо учитывать, что данные, доступные клиентам брокера, могут отличаться от тех, что предоставляют другие компании. Это объясняется тем, что участники рынка пользуются услугами разных поставщиков. Но рассматривая особенности Бинариум и трейдинг, отзывы опытных спекулянтов обращают внимание на то, что подобные расхождения не влияют на вероятность получения и размер прибыли или убытков.

Мобильное приложение

Брокерская платформа доступна пользователям мобильной техники и компьютеров. В первом случае компания предлагает специальное приложение, разработанное под устройства на Android. Разницу между мобильной и настольной версией программы нет. Оба варианта терминала поддерживают одинаковые функции и торговые инструменты.

Также для мобильной и компьютерной версий терминала разработан одинаковый интерфейс, чтобы клиенты могли не тратить время на ознакомление с продуктом и сразу приступать к торговле.

Приложение доступно на Play Market. После установки на смартфон или планшет можно заходить в программу, используя ранее введенные данные от личного кабинета.

Скачать приложение Binarium

Обучение трейдингу от брокера бинарных опционов Binarium

Проводя обзор сайта в 2024 году, реальные отзывы нередко отмечают наличие обучающих материалов, которые предоставляются бесплатно. Здесь собрана информация, необходимая новичкам для начала работы с цифровыми контрактами.

Среди обучающих материалов можно выделить следующие:

Ответы на популярные вопросы. Подробное описание 20 эффективных стратегий, которые разделены на несколько групп в зависимости от сложности. Рыночная аналитика, торговые сигналы, «живой» чат с другими трейдерами. Торговые сессии и экономический календарь.

Отдельного внимания заслуживают следующие разделы Бинариум:

Терминология. Здесь собрана информация о видах и продолжительности сделок, котировках, ценах и другом. Счет. В этом разделе расписаны доступные варианты пополнения и снятия с депозита, размеры минимального перевода и так далее. Бонусы. Виды дополнительных зачислений, особенности турниров, страхование и другое. Активы и котировки. В этом разделе можно найти подобные сведения о сделках, торговых часах, истории и так далее.

Благодаря столь обширному списку обучающих материалов, представленных на сайте Binarium, торговля существенно упрощается.

Вывод средств из Binarium

Согласно условиям сотрудничества, платформа позволяет выводить на выбор сумму в пределах от 300 до 15 тысяч рублей (либо в другой валюте, перерасчет проводится по текущему курсу). Однако, если необходимо вывести больше, то трейдер может сделать несколько заявок на снятие при условии соблюдения описанных ограничений (для базового счета – не более двух в сутки, для остальных – до пяти).

В сети часто встречается вопрос в отзывах: выводят ли он деньги. Согласно комментариям клиентов, которые давно сотрудничают с этим брокером, он не задерживает выплаты. Но, по условиям пользовательского соглашения, заявки обрабатываются в течение трех дней (владельцы счетов Business получают деньги за сутки). Перевести средства можно на тот же кошелек, с которого ранее был пополнен баланс:

Брокер не взимает комиссии за проведение подобных транзакций. Но в некоторых случаях трейдеры жалуются на то, что на кошелек поступает не вся сумма, снятая со счета и разница может достигать нескольких процентов. Это происходит потому, что система, через которую осуществляется перевод, берет собственную комиссию.

Жалобы на брокера

Основной поток жалоб связан с некорректной работой мобильного приложения. По заявлениям людей, эта программа периодически зависает либо выдает ошибки о проблемах при запуске. Вы можете оставить свой отзыв в конце статьи. Брокерская служба поддержки оперативно реагирует на подобные сообщения, устраняя возникшие неполадки:

Служба поддержки

Техническая поддержка у брокера работает только с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов. При этом специалисты быстро отвечают на поступающие вопросы, стремясь оперативно разрешить возникшие ситуации.

Чтобы быстро получить нужный ответ, рекомендуется написать сообщение в онлайн-чат. Для этого нужно нажать на соответствующую кнопку, вынесенную в нижний левый угол:

Открыть онлайн-чат можно через личный кабинет на официальном сайте:

Служба поддержки дает ответы на русском языке.

Плюсы и минусы торговой платформы Binarium

Выбор в пользу этого поставщика брокерских услуг многие люди делают по следующим причинам:

широкий список базовых активов;

торговые сигналы и аналитика от опытных трейдеров;

возможность совершения операций по советам от ведущего аналитика;

оперативное решение возникающих проблем;

несколько типов торговых счетов;

поддержка нескольких видов валют;

размер минимального депозита составляет 5 долларов;

удобный доступ к экономическому календарю и расписанию торговых сессий;

крупные бонусные начисления и акции;

надежная защита данных;

обширный перечень обучающих материалов, выдаваемых бесплатно;

быстрый вывод денег (от одного часа);

поддержка десяти языков.

Торговый терминал отличается удобным и понятным интерфейсом. Версия платформы для мобильных аппаратов имеет аналогичный дизайн.

Но у платформы Bimarium есть и минусы:

Отсутствие доступа к торговой комнате с эффективными сигналами для владельцев двух начальных счетов (Start и Standart). Ограничения, которые вводятся на торговлю для владельцев двух стартовых счетов. Торговать в выходные дни разрешено только криптовалютами и индексами. Binarium нередко предоставляет котировки, отличающиеся от тех, что доступных в других источниках, например MT4 или TradingView. Это происходит из-за разницы в форматах, используемых расчетных формулах и во времени.

Какие отзывы о Binarium в Сети?

В основном, негативные комментарии о компании не подкрепляются реальными доказательствами. Люди пишут гневные отзывы, не прикладывая скрины, которые подтверждают сделанные заявления. Реальные клиенты компании придерживаются противоположного мнения, заявляя, что Binarium – это надежный брокер бинарных опционов. Часть негативных комментариев появилась из-за того, что люди не читают условия пользовательского соглашения и нарушают предписанные правила сотрудничества:

Приведенный выше комментарий подтверждает сделанное заявление. Один из клиентов заявил, что получил средства спустя час после подачи заявки. Второй человек возразил, что компания выводит деньги только в течение 24-х часов. Но в пользовательском соглашении указано, что этот срок – крайний. То есть деньги могут выйти как за пять минут, так и за сутки.

Также нередко встречаются негативные комментарии, связанные с тем, что Binarium «сливает» депозиты. Но при детальном рассмотрении подобных сообщений становится понятным, что писавшие это люди не понимают особенности работы с опционами. То есть, совершив ошибку, человек обвиняет компанию в обмане:

Во избежание аналогичных ситуаций рекомендуется сначала пройти комплексное обучение, включающее в себя и тренировки на демо-счете. Это поможет понять особенности трейдинга цифровыми контрактами и выяснить риски, связанные с такой деятельностью.

Планы и цели брокера на 2023-2024 годы

Компания, которая изначально работала только в странах СНГ, теперь планирует расширить область деятельности и выйти на мировой рынок. Попутно Binarium намеревается:

повысить качество предоставляемых услуг, за счет чего увеличить клиентскую базу;

улучшить торговые условия;

расширить список базовых активов;

создать рабочее зеркало сайта для трейдеров из России;

проводить обучение торговле цифровыми контрактами, увеличив набор соответствующих материалов.

Одновременно с этим планируется работа над улучшением качества обслуживания технической поддержки.

Часто задаваемые вопросы брокеру

Ниже можно получить ответы на самые частые вопросы от трейдеров.

Можно ли выводить бонусные начисления?

Поставить бонусы на вывод можно при условии, если трейдер совершает сделки на общую сумму, которая в 40 раз превышает первоначальные начисления.

Как войти в личный кабинет на официальном сайте?

Чтобы зайти в личный кабинет, нужно ввести логин и пароль либо через одну из предложенных социальных сетей, нажав на соответствующую иконку.

Как связаться с технической поддержкой?

Помимо онлайн-чата, открыть который можно через профиль или торговый терминал, клиенты могут связаться с поддержкой с помощью электронной почты, по телефону или через Telegram.

Какова минимальная сумма, которую можно поставить на вывод?

С брокерского депозита разрешено снимать не менее 300 рублей.

Обязательно ли проводить верификацию сразу после регистрации?

Верификацию разрешено проводить в любое время. Но эта процедура обязательна для тех, кто ставит заявку на снятие средств.

Как копировать сделки и получать торговые сигналы?

Чтобы получить возможность копирования сделок опытных трейдеров, необходимо пополнить баланс на сумму от 30 тысяч рублей.

Проводит ли брокер бесплатные турниры без взносов?

Каждый клиент компании может регулярно принимать участие в бесплатных турнирах с призовым фондом в 1 500 долларов.

Доступны ли переводы в криптовалюте?

Компания поддерживает пополнение баланса в Bitcoin, Litecoin, Ethereum и Ripple.

Заключение

В 2024 году Binarium предоставляет удобную с точки зрения интерфейса, инструментария и оформления платформу, предназначенную для торговли бинарными опционами. Брокер предлагает клиентам обширный список обучающих материалов, которые могут быть полезными начинающим и опытным трейдерам. Дополнительно на официальном сайте проводятся турниры с хорошим призовым фондом.

Несмотря на описанные плюсы, при открытии сделок на Binarium следует помнить, что все риски, связанные с неправильным прогнозом, несут трейдеры и брокер не возмещает потери.

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