Cómo registrarse en Binarium

Para empezar a ganar dinero operando, necesitas elegir un bróker confiable, ya sea de Forex o de opciones binarias . El primer paso siempre es el mismo: registrarte en el sitio web. En este artículo, te guiaremos por los pasos para completar el registro y abrir una cuenta en la plataforma de opciones binarias Binarium.

Lo que necesitas saber antes de registrarte en el sitio web oficial de Binarium

El acceso para operar en la plataforma de opciones binarias Binarium está cerrado a las personas que residen en:

EE.UU;

UE;

RPDC y varios otros estados.

Según los términos y condiciones generales de Binarium, cada cliente solo puede tener una cuenta. Esto significa que los operadores no pueden crear varias cuentas a su nombre. Si pierde el acceso, deberá contactar con el soporte. Si crea varias cuentas, el bróker se reserva el derecho de bloquearlas todas, impidiendo así el retiro de ganancias. Si se encuentra en esta situación, contacte con el soporte, que le ofrecerá la opción de mantener una cuenta de uso permanente.

Antes de registrarse en el sitio web de Binarium y depositar fondos en su cuenta, es importante leer el acuerdo de usuario. Esto le ayudará a evitar problemas en el futuro.

Regístrate en la plataforma Binarium: empieza a operar en 5 minutos

Binarium ofrece servicios de corretaje desde 2012. Para aprovechar las oportunidades de la compañía, debe registrarse en el sitio web oficial. Este proceso es breve, pero hay algunos detalles que debe tener en cuenta.

Por ejemplo, el procedimiento de registro en el sitio web oficial de Binarium está disponible para todos los usuarios sin excepción, pero solo los adultos pueden abrir una cuenta y realizar operaciones comerciales.

El proceso para registrar una nueva cuenta con este bróker es muy sencillo. Para ello, abra la página principal del sitio web oficial de Binarium y la pestaña del mismo nombre:

En la ventana que se abre, ingrese:

La dirección de correo electrónico a la que se vinculará su cuenta.

Contraseña fuerte.

Moneda de la cuenta.

Al registrarse en el bróker Binarium, puede elegir la moneda de su cuenta comercial de la siguiente lista:

grivna ucraniana;

Dólar estadounidense;

Euro;

Bitcoin;

Litecoin.

Le recomendamos elegir la moneda que usa a diario. Esto significa que los comerciantes de Ucrania deberían usar la grivna, los ciudadanos de la UE el euro, etc. Esto le ahorrará comisiones de conversión. Sin embargo, puede elegir la moneda que desee.

Si tiene alguna pregunta sobre el registro en Binarium o las condiciones de colaboración, le recomendamos revisar el acuerdo de usuario. Puede acceder a él haciendo clic en el enlace del mismo nombre en la parte inferior de la pantalla:

Después de leer el “Acuerdo de usuario”, haga clic en el botón “Abrir una cuenta gratuita” y confirme la dirección de correo electrónico que proporcionó haciendo clic en el enlace correspondiente en el correo electrónico.

¿Cómo ahorrar tiempo? Registro rápido en Binarium a través de redes sociales.

Puedes agilizar el registro en la plataforma Binarium usando tu cuenta de Google en redes sociales. Sin embargo, esta opción solo debe usarse si la información de tu perfil es correcta. El sistema copia y pega automáticamente esta información en tu cuenta personal en el sitio web del bróker.

Es importante indicar con precisión su nombre completo, fecha de nacimiento y ciudad de residencia en su perfil de redes sociales. Si existe una discrepancia entre la información de sus redes sociales y la de su pasaporte, la empresa se reserva el derecho de bloquear su cuenta. Esto significa que los operadores no podrán retirar fondos de su depósito si este se repone.

Es posible que se le solicite que ingrese las credenciales de su cuenta de redes sociales. La plataforma Binarium le solicitará confirmación para usar sus datos personales. Tras confirmar su consentimiento, será redirigido a su cuenta personal y podrá realizar las transacciones necesarias disponibles en la plataforma de corretaje.

Registrarse en la aplicación móvil de Binarium

Operar con opciones binarias en la plataforma Binarium está disponible para usuarios de smartphones Android. La aplicación móvil de Binarium ofrece funciones similares a las de la aplicación para navegador. Por lo tanto, también puede registrar una cuenta a través de la aplicación móvil.

¿Qué incluye? Una descripción completa de la cuenta personal de Binarium tras iniciar sesión.

Una vez completado el registro, se cargará el espacio de trabajo de la terminal de operaciones. Para acceder a su cuenta personal, haga clic en el menú de usuario en la esquina superior derecha de la pantalla y seleccione "Perfil".

La nueva ventana contiene varias pestañas con la configuración de la cuenta. La primera le permite cambiar su información personal y vincular cuentas de redes sociales adicionales. Esto facilita el acceso a la plataforma de trading:

En la sección de contactos puedes especificar:

número de teléfono;

la zona horaria en la que reside el comerciante;

dirección residencial

La sección "Historial comercial" abre una lista de transacciones completadas previamente, que se pueden modificar estableciendo los intervalos de tiempo adecuados.

Las secciones restantes contienen:

materiales educativos;

información de la empresa;

Interfaz para reponer un depósito y más.

Para empezar a operar con opciones binarias, simplemente haga clic en el botón del mismo nombre. Esto abrirá la plataforma de operaciones con dos tipos de cuenta, entre los que puede cambiar con un solo clic.

La terminal de este bróker cuenta con funciones avanzadas. Los operadores tienen acceso a varios tipos de indicadores básicos ( estocástico , RSI , medias móviles y otros), herramientas de análisis de gráficos (niveles de Fibonacci, etc.), cuatro tipos de gráficos de acciones (barras, líneas, velas y zonas) y una variedad de marcos temporales (de 5 segundos a 12 horas).

Para adquirir habilidades iniciales de trading y practicar estrategias , Binarium ofrece una cuenta demo gratuita. Entre las ventajas de esta plataforma, los clientes del bróker destacan la interfaz intuitiva y la práctica disposición de los controles principales. Si tiene algún problema, siempre puede hacer una pregunta a través del chat de atención al cliente.

¿Cómo recargar tu cuenta y retirar ganancias?

Los depósitos y retiros se procesan a través de una sección dedicada, a la que se puede acceder haciendo clic en el botón en la esquina superior derecha:

La nueva ventana muestra todos los sistemas de pago admitidos por la empresa de corretaje:

Al depositar $50 o más por primera vez, recibirá un bono adicional del 50%, que solo podrá utilizar para transacciones. Los depósitos suelen tardar unos segundos. Sin embargo, pueden producirse retrasos debido a las características específicas del sistema de pago elegido.

Las ganancias se pueden retirar en la misma sección. Para retirarlas, envíe una solicitud, especificando el método de transferencia y el importe:

El bróker Binarium tiene varias restricciones de retiro, que dependen del tipo de cuenta. Las siguientes restricciones se aplican a las cuentas de principiantes:

Se permite una sola solicitud;

el monto mínimo es de 5 dólares, el máximo es de 15 mil;

Cada solicitud se procesa dentro de las 24 horas y solo en días laborables entre las 9:00 y las 18:00 horas;

Sólo los clientes verificados pueden solicitar un retiro de fondos.

Los fondos se transfieren a la cuenta del sistema de pago utilizado para la recarga inicial. Dado que cada solicitud se procesa manualmente, este proceso puede tardar hasta dos días. Los retrasos en las transferencias pueden deberse al sistema de pago o al banco. Si tiene alguna dificultad en estas circunstancias, le recomendamos contactar con atención al cliente.

Nota: Debe estar verificado para retirar fondos. Este procedimiento no es necesario para operar. Los clientes no verificados pueden depositar fondos y realizar operaciones. Sin embargo, no podrán retirar fondos de su depósito sin este procedimiento. Esta restricción se debe a los requisitos impuestos por los organismos reguladores a las empresas de corretaje.

Para verificar, deberá proporcionar la siguiente información:

Nombre;

apellido;

fecha de nacimiento;

país de residencia;

número de teléfono.

Después de esto, recibirás un código de verificación de tu número de teléfono. Deberás enviar documentos que confirmen tu identidad. Para más información sobre cómo hacerlo, consulta el artículo " Verificación con Binarium ".

Conclusión

Como puede ver, registrarse en Binarium, el bróker de opciones binarias, no toma más de cinco minutos. La compañía ofrece a los operadores varias opciones para registrar una nueva cuenta. Una vez iniciada la sesión, tendrá acceso a una plataforma de trading con amplias funciones, materiales educativos y otras herramientas esenciales para operar con opciones binarias.

Antes de abrir su primera transacción, le recomendamos que lea el acuerdo de usuario, ya que muchas transacciones financieras solo están disponibles si se cumplen ciertas condiciones.

