Verificación de cuenta con el bróker de opciones binarias Binarium

La verificación es un requisito obligatorio al trabajar con corredores de opciones binarias líderes, como Binarium . Esto garantiza que las empresas eviten el lavado de dinero (política AML) y diversos esquemas de fraude financiero. Todos los corredores que prestan servicios oficialmente en los mercados financieros se adhieren a las políticas AML, ya que el incumplimiento de estas normas puede resultar en multas significativas. Por lo tanto, si un corredor no cuenta con la verificación obligatoria, es muy posible que la empresa no esté planificando con antelación y sea fraudulenta.

¿Qué es la verificación y cómo se realiza?

En resumen, la verificación es el proceso de confirmar datos personales mediante copias escaneadas de documentos. Estos documentos casi siempre incluyen un pasaporte (nacional o internacional) y un extracto bancario o una factura de servicios públicos.

Las copias de los documentos deben ser de alta calidad, de modo que el nombre completo y demás información sean claramente legibles, de lo contrario la verificación será rechazada por el servicio de seguridad del corredor.

¿Cómo puedo verificarme con el broker de opciones binarias Binarium?

Binarium, bróker, ofrece oficialmente servicios de trading en los mercados financieros desde 2012. A lo largo de su trayectoria, la compañía se ha ganado el reconocimiento de numerosos operadores de la CEI. La mayoría de las reseñas de Binarium son positivas, y dado que la imagen es crucial en este sector, la compañía se adhiere a una política antilavado de dinero y opera de acuerdo con todas las regulaciones y leyes para mantenerla.

Nota: Puede encontrar información más detallada sobre los requisitos de verificación en el acuerdo de usuario del bróker Binarium. Además, contiene mucha más información que puede ser útil al trabajar con este bróker en el futuro.

Antes de completar la verificación, deberá abrir una cuenta de trading con la empresa. Todos los detalles y el proceso paso a paso se describen en el artículo " Cómo registrarse en Binarium ".

Después de abrir una nueva cuenta, cada comerciante recibirá su propia identificación personal en su cuenta personal.

Este ID es necesario para enviar un correo electrónico al equipo de soporte con el asunto "Verificación" y una carta de presentación explicando su deseo de completar este procedimiento. El código de ID se incluye en el cuerpo del correo electrónico para que los administradores de la empresa puedan identificar qué cuenta debe verificarse.

Antes de enviar una carta, por favor verifique que los datos personales proporcionados en su perfil sean correctos:

El correo electrónico de respuesta contendrá información sobre los detalles de la verificación y los documentos requeridos. La lista de documentos es la estándar:

Pasaporte.

Extracto bancario o recibo de pago de factura de servicios públicos.

Nota: Puede enviar copias escaneadas de documentos y fotos tomadas con un teléfono. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las fotos deben ser de la más alta calidad y que toda la información debe ser claramente legible.

¿Cuánto tiempo se tarda en verificar una cuenta con el broker de opciones binarias Binarium?

El proceso de verificación suele tardar 48 horas o dos días hábiles completos.

Una vez que su cuenta esté verificada, la empresa le enviará un correo electrónico a la dirección de correo electrónico que proporcionó durante el registro, confirmando que sus datos se han verificado correctamente.

¿Es posible eludir la verificación con el broker de opciones binarias Binarium?

Puedes abrir una cuenta y depositar fondos sin verificación. También puedes usar una cuenta demo para practicar. Sin embargo, si operas con éxito en una cuenta real y obtienes ganancias, probablemente no podrás retirar fondos sin verificación. La empresa se reserva el derecho de denegar retiros a usuarios no verificados, como se detalla en el acuerdo de usuario. Por lo tanto, es mejor ir a lo seguro y verificar tu perfil antes de depositar fondos y operar con una cuenta real.

Conclusión

La verificación es un procedimiento obligatorio que no debe descuidarse. No es tan difícil como parece. Su importancia radica en que proporciona a los operadores los máximos privilegios al trabajar con un bróker.

Tampoco hay necesidad de preocuparse por la divulgación de datos personales, ya que la política de privacidad del bróker protege a los clientes de que información confidencial sea utilizada por terceros.

Preste siempre atención a los requisitos de verificación del bróker. Si no los cumple, conviene considerar si la empresa es una estafa.

