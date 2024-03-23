Pocket Option обзор и отзывы

PocketOption – краткий обзор брокера бинарных опционов Платформа брокера PocketOption (торговая марка принадлежит компании Gembell Limited) появился на рынке бинарных опционов сравнительно недавно, но этот брокер заслуживает внимания, так как получил уже не мало положительных отзывов от трейдеров за время работы. Клиентам предлагаются очень высокие коэффициенты выплат, которые могут достигать 96% по валютным парам. При этом у брокера есть множество бесплатных и платных турниров по бинарным опционам, а так же реализован уникальный функционал маркета, позволяющий получать дополнительные бонусы к счету, начиная от повышенных коэффициентов и заканчивая кэшбэком. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ POCKET OPTION PocketOption отзывы

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Содержание:

Основные характеристики брокера бинарных опционов PocketOption

Основные сайты pocketoption.com, pocket-finance.ru, po.cash, po.site Дата основания и место регистрации 2017 год, Republic of the Marshall Islands MH 96960 с номером 86967 Название регулятора ЦРОФР Поддерживаемые языки Английский, итальянский, русский и другие Предоставляемый терминал для торговли ITTrendex Минимальная сумма пополнения баланса 5 долларов (есть промокоды и бонусы) Размер минимальной инвестиции в сделку 1 доллар Максимальный размер дохода по одному опциону До 92% Размер начисляемых бонусов До 150% Поддерживаемые активы Свыше 100 Виды торгуемых опционов Классические с временем экспирации от 1 до 240 минут Предлагаемые торговые инструменты Сырье, валюты, криптовалюты Валюта счета USD, EUR, GBP Способы пополнения баланса и вывода средств Поддерживаются переводы с банковских карт, электронных кошельков (включая криптовалютные) Скорость вывода денег Не более трех дней Наличие демо-счета Есть Наличие социального трейдинга Есть Проведение турниров Есть Обучающие материалы Есть Аналитические материалы Есть Связь со службой поддержкой Круглосуточный чат на сайте Платформа для мобильных устройств Есть

История и статистика брокера Покет Опшн

Брокер Покет Опцион все время активно развивается и каждый год предоставляет новые сервисы и функционал, что подтверждает таблица ниже:

Год Обновления 2017 Старт работы торговой платформы. Добавлена социальная торговля, партнерская программа, турниры и маркет с достижениями. 2018 Созданы мобильные приложения для удобной торговли вне дома. Добавлены отложенные сделки, лотерея кристаллов. Сайт был адаптирован под мобильные устройства. 2019 Появился майнинг кристаллов, обновлены индикаторы и инструменты. Появилась платформа MT5 для Форекс и был добавлен мультиграфик. Для бинарных опционов была введена страйк-цена. Обновлен интерфейс (цветовые темы). Улучшены условия для VIP-клиентов. 2020 Добавлены новые цветовые темы интерфейса. Появилась быстрая торговля. Был создан раздел с отзывами клиентов и трейдеров. Произошла реформация службы поддержки. 2021 Обновлен программный код и увеличена скорость работы платформы. 2022 Добавлен сервис «Сейф». Появились награды за копирование ваших сделок другими трейдерами через социальную торговлю. Котировки OTC стали доступны круглосуточно. Быстрая торговля была обновлена и стала более Bma6f4nc функциональной. Был расширен раздел бесплатных сигналов. Появились быстрые депозиты. Увеличился ассортимент ботов в маркете. Финансовая история стала более полной и полезной для отслеживания любых переводов и депозитов. Появились новые способы получить награды за отзывы.

Также у брокера на данный момент насчитывается более ста тысяч активных пользователей из более чем 95 стран. Торговый оборот составляет более 500 000 000 долларов.

Регистрация у брокера PocketOption

Чтобы зарегистрировать новый аккаунт на официальном сайте брокера PocketOption, нужно перейти по ссылке «Быстрая регистрация» прямо на главной странице:

В этом разделе необходимо ввести e-mail и дважды — пароль. Также рекомендуется ознакомиться с условиями сотрудничества и избежать возможных проблем с выводом средств, перейдя по соответствующей ссылке " Условий предоставления сервиса ". После регистрации на указанный адрес электронной почты придет письмо с подтверждением регистрации. Чтобы завершить процедуру, нужно перейти по ссылке активации из письма и вы сразу попадете в торговый терминал брокера.

Также зарегистрироваться на сайте брокера можно через личные аккаунты Facebook или Google+. Чтобы расширить функционал сайта и получить доступ к некоторым дополнительным возможностям, рекомендуется пройти процедуру верификации счета Pocket Option. Для этого потребуется предоставить документы, идентифицирующие личность. Процедура проводится через личный кабинет на сайте брокера.

Демо счет Pocket Option

Демонстрационный счет, представленный на платформе брокера PocketOption, позволяет начинающим трейдерам научиться основам торговли бинарными опционами и особенности функционирования предоставляемого терминала. Также демо-счет применяют для отработки новых стратегий, которые затем можно использовать на практике. Для того чтобы перейти в демонстрационный режим, нужно нажать на одноименную вкладку. После этого трейдерам предоставляются 10 тысяч виртуальных долларов, которые можно использовать для торговли. Баланс на таком счете можно пополнить самостоятельно, что очень удобно если вы еще не уверены в своих силах и хотите продолжить тренироваться. Доступ к тренировочному счету открывается всем трейдерам, включая и тех, кто не прошел процедуру регистрации и верификации.

Минимальный депозит на платформе PocketOption

Минимальный депозит брокера PocketOption составляет 5$ и чтобы приступить к торговле на платформе PocketOption на реальные деньги, потребуется пополнить депозит на сумму от 5 долларов, и приятным бонусом для начинающих трейдеров будет то, что на платформе брокера можно активно использовать различные промокоды и бонусы, такие как отмена убыточной сделки в 10$.

После внесения минимального депозита, вы сможете перейти с демо-счета на реальный. Доступ к платформе открывается через раздел «Торговля». Здесь же перечислены все торгуемые активы. Подробней про минимальный депозит на платформе брокера PocketOption вы можете прочитать в нашей статье "Минимальный депозит Pocket Option".

Пополнение счета у брокера

Для внесения депозита на сайте брокера потребуется перейти в раздел «Финансы» и выбрать подходящий метод оплаты:

Pocket Option поддерживает несколько вариантов пополнения баланса, в том числе с электронных кошельков и банковских счетов. В зависимости от суммы, внесенной на счет , пользователю присваивается соответствующий статус. Например, при пополнении баланса на 100 долларов трейдер именуется как «Новичок». Статус «Гуру» (максимально возможный) присваивается при переводе на депозит суммы, превышающей 50 тысяч долларов. Перед пополнением счета рекомендуем ознакомиться с нашей статьей ТОП-10 способов «Как пополнить счет у брокера», а так же использовать промокоды для пополнения счета PocketOption.

Доступные бонусные программы и промокоды

При первом пополнении счета, брокер PocketOption предлагает базовые бонусы к депозиту, которые напрямую зависят от суммы первого депозита:

Например, если трейдер пополняет баланс на 100 долларов, ему будет добавлено еще 27 долларов (размер бонуса равен 27%). Причем пользователи могут отказаться от данного предложения, не поставив флажок в окне «Использовать бонус». Также можно ввести свой промокод взяв его на нашем сайте.

На нашем сайте вы найдете список всех доступных промокодов и бонусов для брокера Pocket Option, включая максимальный бонус к депозиту и промокод на отмену убыточной сделки в 10$. Мы не рекомендуем отказываться от подобных бонусов при пополнении счета, так как получение бонуса при пополнении не ограничивает ваш вывод средств.

Полный список актуальных промокодов для брокера PocketOption. Бонус на первый депозит до 150% и до 100% на любое следующее пополнение.

Особенности торгового терминала брокера

Брокер поддерживает более 100 активов, включая:

4 криптовалютные пары (торговля этими активами ведется и в выходные дни);

29 валютных пар;

6 сырьевых товаров;

20 акций передовых компаний мира;

10 самых популярных индексов.

Торговля указанными активами ведется через терминал, который поставляет компания ITTrendex. Данная платформа отличается расширенным функционалом, включающим разнообразные индикаторы и осцилляторы. В выходные терминал брокера работает по котировкам OTC и позволяет совершать сделки трейдерам 24/7.

Виды бинарных опционов на платформе PocketOption

В 2024 году торговая платформа брокера PocketOption поддерживает целый ряд различных опционов для торговли, так же предоставляет возможность вести профессиональную торговлю на Forex прямо через сайт брокера или через терминал MetaTrader 5.

Платформа брокера Покет Опшен предлагает торговлю стандартными бинарными опционами и опционами со страйк-ценой с любым интервалом вплоть до 4 часов экспирации. Вы можете сами задать нужную вам экспирацию в диапазоне от 30 секунд до 4 часов, с точностью до секунды.

Торговля турбо-опционами на платформе ведется в интервале от 30 секунд до 1 минуты, что по сути уникально для всех брокеров бинарных опционов. У других брокеров турбо опционами считаются сделки от 1 до 5 минут.

Кроме стандартных бинарных опционов и турбо опционов, брокер так же предлагает своим клиентам уникальный тип опционов – экспресс опционы с доходностью до 700% за одну сделку. Экспресс опционы позволяют делать одновременный прогноз сразу на несколько торговых активов одновременно, тем самым увеличивая коэффициент сделки. Подробней об этом типе опционов и как правильно совершать такие сделки вы можете прочитать в отдельной статье на нашем сайте – как открыть экспресс сделку в PocketOption.

Торговля отложенными сделками на платформе брокера Pocket Option

Последняя версия платформы брокера Pocket Option дает возможность вести торговлю бинарными опционами с помощью отложенных ордеров (отложенных сделок):

На платформе предусмотрено два типа отложенных сделок:

по времени; по цене актива.

Отложенные сделки "по времени" позволяют автоматически делать ставки в указанное время. Это очень удобно, например, если вы торгуете по новостям, используете платные сигналы сайта WinOptionSignals или например такой Грааль индикатор для бинарных опционов, как SSS-Option V2. При торговле по сигналам WinOptionSignals, используя c отложенные сделки, вы можете значительно сократить время на трейдинг и еще больше упростить процесс торговли бинарными опционами на платформе брокера Pocket Option.

Отложенные сделки "по цене актива" позволят автоматически открывать сделки по заранее заданной цене, что очень удобно при торговле от уровней поддержки и сопротивления, трендовых линий или уровней Фибоначчи.

Социальный трейдинг

Социальный трейдинг – это особый вид торговли на платформе, при котором все операции осуществляются автоматически. Данный вариант предполагает автоматическое копирование сделок других трейдеров. То есть система открывает ордера в том направлении, в котором проводят операции выбранные вами успешные трейдеры на платформе. Подробней о социальном трейдинге вы можете прочитать в нашей статье "Социальная торговля PocketOption"

Работа с графиками и котировки

Торговая платформа от PocketOption выдает довольно точные котировки и поддерживает четыре типа графического отображения движения котировок:

На каждом из приведенных графиков можно устанавливать различные временные отрезки (но не более 60 секунд). Для оценки поведения рынка и составления прогнозов в торговой платформе предусматриваются встроенные индикаторы, к числу которых относятся:

Каждый из индикаторов можно вывести на текущий график котировок. Причем торговый терминал позволяет самостоятельно вычерчивать линии. Этот вариант подходит для опытных трейдеров.

Особые функции брокера Pocket Option 2023-2024

Самым долгожданным обновлением платформы Покет Опшен в 2024 году стало появление функции AI-trading. Выбрав актив и сделав ставку, трейдер может просто нажать на соответствующую кнопку, и алгоритм искусственного интеллекта самостоятельно определит нужное направление для покупки опциона и его экспирацию. Очень подробно данный функционал а также эффективность торговли с использованием ИИ мы рассматриваем в статье "Сколько можно заработать на AI-Trading от Pocket Option?"

В 2024 году, как и в прошлом, клиенты Pocket Option могут воспользоваться торговыми сигналами, которые показывают оптимальные моменты для входа на рынок:

Кроме того, на сайте брокера встречается специальный индикатор, показывающий текущее настроение трейдеров. То есть этот сервис демонстрирует направление, в котором торгует большинство пользователей. Подробней о сигналах для покетпошн читайте в нашей статьей "Как пользоваться сигналами от PocketOption"

Дополнительно на сайте брокера проводятся разнообразные турниры по бинарным опционам среди клиентов. В каждом из таких турниров вы можете выиграть значительную сумму на свой счет, при этом участие в турнирах совсем не дорогое, а часть из них вовсе бесплатное, подробнее о том как участвовать и выигрывать в турнирах PocketOption читайте в нашей статье "Как участвовать в турнирах PocketOption бесплатно"

Уникальным среди брокеров бинарных опционов являются «Достижения». Каждый клиент компании может получать существенные бонусы для своего счета и еще больше увеличить прибыльность торговли.

Среди достижений есть бонусы к пополнению счета, безрисковые сделки (вы можете отменить проигрышную сделку на сумму до 1 000$), бустеры и даже кэшбэк и бездепозитное пополнение счета.

Активировать бонусы вы можете как за реальные деньги, так и за накопленные кристаллы, которые выдаются за активность на платформе. Тут же вы можете активировать один из промокодов, которые вы нашли на нашем сайте, например промокод (если не работает, можно попросить новый у нас на сайте), отменит вашу убыточную сделку на 10$ и деньги вернуться вам на счет. Если данный промокод уже не активен, то вы можете получить новый,запросив его в личном кабинете на нашем сайте.

Важной особенностью торгового терминала Pocket Option является наличие возможности проверить изменение цен на выбранный актив в течение определенного временного промежутка. Для этого нужно направить курсор на график и повести им в обратную сторону (справа налево).

Сейф

Данный сервис является новым, так как появился в самом начале 2024 года. Найти его можно в разделе «Финансы» на вкладке «Сейф»:

Сервис от Pocket Option «Сейф» позволяет пассивно зарабатывать до 10% в год от инвестиций, которые не используются в торговле. Пополнять депозит сейфа или выводить прибыль и сам капитал можно в любой момент без комиссии.

Как утверждает сам брокер, данная возможность появилась благодаря сотрудничеству компании с крупными банками Европы и Азии, благодаря чему вы инвестируете в облигации и инвестиционные фонды с фиксированной доходностью. Помимо депозитов в американских долларах можно открывать сейф Pocket Option в Bitcoin или Ethereum:

Для каждой из валют существует четыре программы:

3% (до $10 000); 5% (до $30 000); 7% (до $50 000); 10% (более $50 000).

Более подробные условия можно увидеть на изображении ниже:

В BTC и ETH указаны другие суммы, которые всегда будут корректироваться в зависимости от курса.

Для большего удобства присутствует калькулятор расчет доходности, в котором можно выбрать процент доходности, сумму депозита и сумму, которая будет добавляться каждый месяц к депозиту. После добавления данных появляется график доходности:

Также после графиков присутствует таблица доходности.

Обучающие программы

На сайте Покет Оптион собран большой список обучающих материалов, в том числе и по работе с терминалом, и торговых стратегий. Данной информации, часть которой представлена в виде видеороликов, будет достаточно для того, чтобы сразу заняться трейдингом бинарными опционами. Примечательно и то, что на сайте брокера собраны оптимальные для большинства пользователей торговые стратегии и план, в рамках которого можно вести торговлю. На нашем сайте вы найдете расширенный список торговых стратегий для Pocket Option в нашей статье "Стратегии для PocketOption"

Особенности вывода денег с сайта

Чтобы вывести заработанные средства с депозита брокера, также необходимо перейти в раздел «Финансы» и выбрать направление для перевода (банковская карта или электронный кошелек). Важным условием вывода денег с Pocket Option является то, что первый вовод средств возможен именно по тому адресу, с которого трейдер ранее пополнял баланс. Например, если пользователь пополнил счет депозита с банковской карты, то только на нее будет отправлен первый заработок. Последующие выводы будут возможны на любой удобный для вас платежный инструмент. Для успешного вывода средств с покетопшн вам обязательно нужно будет пройти процедуру верификации счета и при необходимости подтвердить свою карту.

В сети часто можно найти отзывы о PocketOption, что брокер является SCAM проектом и не выводит деньги или блокирует счета трейдеров, но чаще всего такие проблемы с выводом средств связаны именно с проблемами верификации счета, по этому внимательно относитесь к верификации и используйте только свои данные при регистрации нового счета.

Каждая заявка на вывод средств с платформы исполняется вручную, в связи с чем вывод занимает около трех дней. Минимальная сумма для вывода денег с Pocket Option составляет 15$.

Подробное руководство как вывести деньги с PocketOption

Регуляция и лицензия брокера PocketOption. Куда писать жалобу на Pocket Option?

Деятельность брокера Pocket Option регулируется на основании лицензии, выданной ЦРОФР. Это центр регуляции для многих брокеров бинарных опционов. Конечно, такая регуляция не дает вам 100% гарантии, что брокер не заблокирует ваш счет и выведет вам деньги. Наличие лицензии от ЦРОФР многими трейдерами не воспринимается как доказательство надежности брокера. Дело в том, что данная организация не является государственным регулятором рынка бинарных опционов. Но она вправе разрешать некоторые конфликтные ситуации, возникающие между трейдерами и брокерами и вы можете подать жалобу в эту организацию. В любом случае, перед началом торговли на платформе PocketOption лучше почитать реальные отзывы клиентов об брокере, проанализировать их все и только потом открывать реальный счет для торговли на реальные деньги.

Особенности работы техподдержки

Связаться с сотрудниками службы поддержки можно через общий чат на сайте брокера, открыв специальный тикет в разделе "Помощь", либо через электронную почту [email protected]

Жалобы на брокера в 2024 году

Среди недостатков брокера в 2024 году, в своих отзывах, трейдеры все чаще жалуются на то, что брокер перестал делать прямой вывод на банковские карты и теперь использует для вывода денег платежную систему ADVcash, которая в свою очередь взымает 2,5% комиссии от суммы вывода - Данный минус действительно имеет место быть, но относится к Грузии и Армении, в то время как в России и большинстве стран СНГ в целом таких проблем нет.

Второй минус цены на некоторые активы указаны с точностью, до шести знаков после запятой. Кроме того, иногда котировки на сайте меняются с высокой скоростью.

Pocket Option отзывы пользователей

Отзывы пользователей о брокере Pocket Option разнообразны и не всегда положительные. Причем некоторые из отзывов кажутся явно купленными. То есть, такие отзывы вне зависимости от их характера хороший или плохой, специально заказал либо сам брокер, либо его конкуренты, пытаясь очернить брокера и переманить клиентов себе. Все они преимущественно написанны по единому шаблону.

Более реальные отзывы о брокере вы можете прочитать на нашем сайте в конце статьи, мы настоятельно рекомендуем изучить все отзывы и не стесняться задавать вопросы в комментариях перед торговлей на реальные деньги на платформе.

Плюсы и минусы компании

Плюсы брокера Покет Опшен:

Доступный минимальный депозит.

Обучение торговле.

Качественное программное обеспечение.

Бесплатные турниры.

Бонусы и подарки.

Функциональный маркет.

Минусы:

Небольшое количество криптовалют и акций.

Обязательная верификация.

Максимальная экспирация всего 4 часа.

Итоги. Стоит ли доверять?

Брокер PocketOption предоставляет привлекательные условия торговли в 2024 году. В частности, заработок по одному опциону может достигать 96%. Для пополнения баланса достаточно внести 50 долларов, а выходить на сделку можно с одним долларом. Также следует отметить, что брокер поддерживает более 100 торговых инструментов, включая несколько криптовалютных пар, выплаты по которым достигают 80% (у других компаний — 25-50%). Кроме того, PocketOption позволяет пополнять баланс и выводить средства, используя порядка 50 платежных систем. Вывод средств обычно занимает не более 2х дней, а наличие лицензии и масса положительных отзывов на нашем сайте, говорят в пользу брокера. Данный брокер заслуживает доверия и рекомендуется для торговли в 2024 году.

Регистрация в Pocket Option

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