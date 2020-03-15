    Registro
        Cuenta VIP de Binarium: Resumen completo de beneficios y condiciones (2026)

        El bróker de opciones binarias Binarium es un nombre reconocido entre los operadores desde hace tiempo, ofreciendo servicios de trading de opciones binarias desde 2012. La mayoría de sus clientes tienen depósitos de hasta $5,000 y un nivel de conocimientos de trading bajo o medio. Sin embargo, algunos operadores cuentan con una amplia experiencia y recursos financieros similares. Binarium ofrece cuentas VIP a estos clientes.

        Contenido:

        vista previa del artículo

        ¿Qué proporciona una cuenta VIP a un trader en Binarium?

        Los titulares de cuentas VIP de Binarium tienen libertad prácticamente ilimitada sobre sus fondos. Esto significa que no hay restricciones en el número de solicitudes ni en los montos de retiro.

        Además, los titulares de cuentas VIP pueden contar con la asistencia de un gestor personal. Está disponible los 7 días de la semana, excepto fines de semana. Esto significa que pueden obtener respuestas a cualquier pregunta y concertar consultas personales en cualquier momento durante el horario laboral.

        ¿Cómo convertirse en cliente VIP de Binarium? Requisitos y condiciones para obtener este estatus.

        Antes de convertirse en cliente VIP, le recomendamos revisar los términos y condiciones de este tipo de cuenta. Puede hacerlo haciendo clic en el enlace "Tipos de cuenta" en el menú de información de la terminal de operaciones.

        Condiciones para proporcionar una cuenta VIP

        A continuación encontrará todos los términos y condiciones y beneficios de una cuenta VIP.

        tipos de cuentas

        Para actualizar el estado actual de su cuenta, haga clic en el botón "Actualizar".

        Cómo actualizar el estado de su cuenta

        Después de esto, se abrirá una ventana para reponer la cuenta, en la que deberá transferir fondos en un solo pago por un monto de $5000 o más.

        reposición de cuenta

        Depósitos y retiros para clientes VIP de Binarium: límites, velocidad y métodos exclusivos

        Los titulares de cuentas VIP pueden realizar un número ilimitado de solicitudes de retiro, desde $15,000 diarios hasta $100,000 mensuales. Los clientes con este tipo de cuenta de trading disfrutan de un servicio prioritario y un procesamiento más rápido de depósitos y retiros.

        Nota importante: Hay dos condiciones obligatorias que se aplican a todos los tipos de cuentas con el bróker Binarium:

        1. Antes de enviar una solicitud de retiro, asegúrese de completar el procedimiento de verificación de datos personales;
        2. Solo puedes enviar una solicitud de retiro utilizando los mismos datos que utilizaste para recargar tu cuenta.

        ¿Qué bonos reciben los clientes VIP de Binarium?

        Todos los titulares de cuentas VIP tienen la oportunidad de recibir una bonificación del 20% al recargar su cuenta. No hay límite de recargas.

        Por ejemplo, no hay bonificaciones para las cuentas "Inicio", y los titulares de cuentas "Estándar" solo pueden contar con una bonificación del 5% por reposición.

        ¿Cómo funciona el tradeback para los clientes VIP de Binarium?

        El reembolso (cashback) es una oportunidad de recibir un reembolso de una parte de los fondos provenientes de operaciones no rentables en su cuenta.

        Reembolso de cuenta VIP

        Los titulares de cuentas VIP reciben un increíble reembolso del 15% en dinero real, lo que significa que, incluso si pierden $1,000, se les devolverán $150 a su cuenta. Esto se compara con el reembolso máximo del 7% de la competencia, independientemente del tipo de cuenta.

        Características y privilegios ocultos de la cuenta VIP de Binarium

        En términos de características adicionales, todos los titulares de cuentas VIP reciben acceso Premium a la Sala de Operaciones.

        La Sala de Trading es un servicio especial que ofrece análisis diarios exclusivos, bonos adicionales y señales de trading de los traders más experimentados de la plataforma Binarium. El nivel Premium ofrece acceso ilimitado a señales de trading y otras funciones de la sala.

        Conclusión

        Como puede ver, tener una cuenta VIP con Binarium, el bróker de opciones binarias, es muy beneficioso. Y para alcanzar este estatus no es necesario abrir una cuenta de cientos de miles de dólares.

        El estatus VIP es una señal segura de que un comerciante tiene una experiencia comercial considerable, lo que le permite contar con términos de cooperación más favorables con un bróker.

        Sin embargo, independientemente de su capital, siempre existe el riesgo de perderlo todo. Por lo tanto, antes de operar en vivo, asegúrese de probar sus estrategias e indicadores en una cuenta demo. Le deseamos ganancias operando con Binarium.

        ABRIR UNA CUENTA EN BINARIUM

        Binarium

