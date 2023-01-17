Corredor de opciones binarias Binarium

Binarium, el bróker, lleva más de 10 años operando en el mercado de opciones binarias. Durante este tiempo, la compañía se ha ganado la confianza de los operadores gracias a tres ventajas clave: una plataforma de trading intuitiva, plazos de vencimiento flexibles y altos porcentajes de pago. Además, su bajo umbral de entrada (depósito mínimo) la hace especialmente atractiva para principiantes. Sitio web oficial de Binarium

La plataforma de trading Binarium opera desde 2012 y ha experimentado varias actualizaciones desde entonces. Por ejemplo, en 2017 se lanzó una nueva versión de la terminal de trading y un sitio web actualizado. Hoy en día, la funcionalidad del bróker no se limita a las herramientas estándar para operar con opciones binarias . Los clientes tienen acceso a configuraciones avanzadas de gráficos, una gama de indicadores técnicos y la posibilidad de operar con opciones binarias en el mercado extrabursátil (OTC) .

Contenido:

Características principales del bróker Binarium

Sitios web de corredores binarium.com, binarium.market, binarium.global Idiomas admitidos Ucraniano, inglés, ruso y otros (16 idiomas) Depósito mínimo $5 (puede variar dependiendo del sistema de pago utilizado) Monto mínimo de transacción 1 dólar (o monto equivalente en la moneda de su cuenta) Porcentaje máximo de pago por transacción En modo normal: hasta el 92%, en modo NFX: hasta el 10 000% Comercio de activos Depende del tipo de cuenta: Inicio - 67

Estándar - 76

Negocios - 92

Prima - 113

VIP-121 Clases de activos Índices, pares de divisas, metales, acciones y criptomonedas Moneda de la cuenta UAH, USD, EUR, BTC, LTC Métodos de reposición de cuenta Tarjetas bancarias, monederos electrónicos, criptomonedas Retiro de fondos Mínimo $5 o su equivalente en la moneda de su cuenta Cuenta demo Comer Torneos No Educación Comer Aplicación móvil Androide Contactar con el soporte técnico Soporte 24/7

La historia de Binarium: De startup a líder en el mercado de opciones binarias

Binarium broker opera desde 2012, un período excepcional para el mercado de opciones binarias. Durante este tiempo, la compañía ha recorrido un largo camino y ha atraído a una audiencia significativa: más de 51.000 operadores activos, y su aplicación móvil ha sido descargada por más de 500.000 usuarios en todo el mundo.

Inicialmente, la empresa se centró en el público de habla rusa y el mercado de la CEI. A medida que el proyecto avanzaba, se añadieron nuevas funciones y versiones en otros idiomas a la terminal de operaciones. Actualmente, el sitio web de Binarium está disponible en 16 idiomas, lo que demuestra la expansión de la empresa en los mercados internacionales.

El principal logro tecnológico de la compañía fue su propia terminal comercial con una interfaz sencilla e intuitiva, que integra gráficos, herramientas e indicadores de la popular plataforma TradingView .

En 2025, el bróker Binarium introdujo una serie de innovaciones:

El algoritmo mejorado de cotización de criptomonedas de la compañía es una respuesta al creciente interés en los activos digitales que se pueden negociar los fines de semana y feriados.

de la compañía es una respuesta al creciente interés en los activos digitales que se pueden negociar los fines de semana y feriados. Se han introducido modos comerciales únicos : la plataforma ahora cuenta con los modos "NFX" y "Tradeback", posicionados como únicos en el mercado de opciones binarias y destinados a aumentar la rentabilidad o reembolsar parcialmente los fondos de operaciones no rentables.

La estrategia clave de la compañía es ofrecer un umbral de entrada bajo (el depósito mínimo es de $5), lo que atrae a un público amplio sin un capital inicial significativo. En Binarium, los operadores tienen acceso a una amplia selección de más de 100 activos, incluyendo pares de divisas , acciones, índices, materias primas, criptomonedas e instrumentos extrabursátiles (OTC) disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana.

La empresa apoya activamente a los usuarios principiantes invirtiendo en contenido educativo: videotutoriales, seminarios web, artículos y programas de formación destinados a mitigar los riesgos asociados a la inexperiencia. Además, lanzó un servicio de trading social (Copy Trading), que permite a los usuarios menos experimentados copiar automáticamente las estrategias de traders exitosos. Para construir una comunidad y facilitar una comunicación eficiente, la empresa está desarrollando canales en redes sociales y ofreciendo soporte 24/7.

Así, en términos de desarrollo de brókeres, Binarium ha evolucionado desde una simple plataforma de trading de opciones binarias hasta un ecosistema integral. La compañía ha introducido herramientas educativas, trading social (copy trading), métodos modernos de financiación de cuentas, incluyendo criptomonedas, y modos de trading únicos.

Licencias y regulación

El bróker Binarium está registrado en las islas de San Vicente y las Granadinas y opera bajo jurisdicción local. Sin embargo, esto no disuade a muchos operadores. Las razones por las que un número significativo de brókeres se registran en zonas offshore se deben principalmente a las peculiaridades regulatorias de varios países, incluida Rusia. Este factor por sí solo no es un indicador directo de una mala calidad del servicio.

Al mismo tiempo, la falta de licencia rusa preocupa a algunos usuarios que buscan un bróker confiable. Al revisar foros y blogs que hablan sobre el potencial de ingresos de la plataforma, encontrará opiniones que indican que el servicio permite generar ganancias y retirar fondos.

Acuerdo de usuario de Binarium

En el sitio web oficial, el documento se denomina "Acuerdo del Cliente". Describe los términos básicos de la colaboración con el bróker: los derechos y obligaciones de las partes, el ámbito de responsabilidad de la empresa, las garantías y los procedimientos para abordar fallos técnicos y casos de fuerza mayor.

Antes de registrarse y depositar fondos, le recomendamos leer detenidamente este documento. Describe las reglas clave para trabajar con el bróker: cómo se resuelven las disputas, bajo qué condiciones se puede bloquear una cuenta y en qué casos la empresa de corretaje se exime de responsabilidad.

Un punto aparte es el procedimiento para abordar eventos de fuerza mayor (fallos técnicos, restricciones de acceso a la cuenta y otras situaciones de emergencia). En tales casos, Binarium declara que no compensará las pérdidas sufridas como resultado de dichas circunstancias. Esta es una práctica habitual para la mayoría de los brókeres, pero es importante que los usuarios comprendan los riesgos asociados.

El idioma también es un factor a considerar: la versión oficial del acuerdo solo está disponible en inglés. Esto puede dificultar la comprensión de los términos para algunos usuarios.

Según las disposiciones del documento, la empresa de corretaje tiene derecho a restringir el acceso a la plataforma o bloquear completamente una cuenta en caso de incumplimiento de las normas. Las siguientes son las causas para ello:

Proporcionar información falsa;

sospechas de fraude;

insolvencia del cliente.

En caso de infracciones graves, se podrá bloquear la cuenta por completo. En algunos casos, los retiros pueden seguir disponibles, pero está prohibido operar.

El acuerdo también estipula que Binarium no se responsabiliza de las pérdidas de trading de los clientes. Esto significa que el resultado financiero de las transacciones depende completamente de las decisiones del operador y de la situación del mercado.

Si bien este documento generalmente cumple con las prácticas estándar de la industria, revisarlo antes de comenzar a trabajar permite a los comerciantes comprender mejor los riesgos potenciales y los términos de la cooperación.

Condiciones de trading con Binarium

Las condiciones de trading en la plataforma se actualizan periódicamente: se amplía la gama de instrumentos, se ajustan los parámetros de trading y se añaden nuevas funciones. La compañía posiciona esto como una adaptación a las necesidades tanto de traders principiantes como experimentados.

Los usuarios destacan la facilidad para comenzar a usar Binarium como una de sus principales ventajas. El registro solo toma unos minutos y el acceso a una cuenta demo se proporciona sin verificación. El saldo de la cuenta demo es de $10,000 y se restaura automáticamente cada vez que se inicia sesión en la terminal.

Parámetros comerciales clave

Hay 5 tipos de cuentas reales y una cuenta demo separada.

Depósito mínimo:

$5 o el monto equivalente en la moneda de su cuenta.

Monto mínimo de transacción:

1 dólar o el monto equivalente en la moneda de su cuenta.

Monto máximo de transacción:

$100,000 o su equivalente en la moneda de su cuenta. El monto total y el número de operaciones abiertas simultáneamente dependen del tipo de cuenta.

Rendimiento de la opción:

Depende del activo y de las condiciones de la transacción. Puede alcanzar hasta el 92% del monto de la inversión.

Fechas de caducidad:

transacciones de corto plazo con un tiempo de vencimiento de hasta 5 minutos;

Transacciones de mediano y largo plazo con plazos de vencimiento desde 5 minutos hasta 3 meses.

Tipos de opciones:

Opciones turbo arriba/abajo

Opciones clásicas altas/bajas

Activos disponibles y modo de funcionamiento

La plataforma Binarium ofrece más de 100 activos de trading, incluyendo pares de divisas, materias primas, índices y criptomonedas. Gracias a las cotizaciones OTC, la negociación está disponible 24/7, tanto con activos OTC como con criptomonedas e índices.

La terminal permite abrir hasta 4 gráficos simultáneamente, almacena el historial de transacciones y brinda la posibilidad de verificar cotizaciones con el proveedor (el tiempo de procesamiento de la solicitud es de hasta 3 días hábiles).

Depósitos y retiros

Se admiten tarjetas bancarias, monederos electrónicos y monederos de criptomonedas. Los métodos de depósito y retiro disponibles pueden variar según la región. Puede encontrarlos en la sección "Cajero" de la terminal de operaciones.

El retiro estándar demora hasta 24 horas (excluyendo el tiempo de procesamiento por parte del banco o el sistema de pago).

A las cuentas VIP se les ofrecen retiros acelerados: hasta 1 hora.

Servicios adicionales:

señales comerciales y sala de negociación;

materiales analíticos;

comercio conjunto con un analista;

entrenamiento individual;

materiales educativos gratuitos (videotutoriales, estrategias, ayudas didácticas);

Aplicación móvil para Android;

Soporte 24/7 (5 días a la semana).

En general, los términos y condiciones se centran en barreras de entrada bajas y soporte activo para usuarios novatos, al tiempo que mantienen herramientas diseñadas para traders más experimentados.

Opciones para operar con Binarium

Hay dos tipos de opciones binarias disponibles para los clientes:

Las opciones turbo están diseñadas para operaciones a corto plazo, con vencimientos de entre 1 y 5 minutos. El rendimiento potencial de estos contratos digitales puede alcanzar el 92 % del monto invertido. Sin embargo, la alta velocidad de las transacciones aumenta el impacto del ruido del mercado: los indicadores técnicos son más propensos a generar señales falsas, lo que dificulta la predicción de las fluctuaciones de precios.

están diseñadas para operaciones a corto plazo, con vencimientos de entre 1 y 5 minutos. El rendimiento potencial de estos contratos digitales puede alcanzar el 92 % del monto invertido. Sin embargo, la alta velocidad de las transacciones aumenta el impacto del ruido del mercado: los indicadores técnicos son más propensos a generar señales falsas, lo que dificulta la predicción de las fluctuaciones de precios. Las opciones clásicas ofrecen vencimientos más largos, desde 15 minutos hasta tres meses. Este formato se considera menos dinámico y es preferible para operadores principiantes que buscan reducir el riesgo a corto plazo.

Independientemente del tipo de contrato que elija, se recomienda probar previamente las estrategias comerciales en una cuenta de demostración.

Para seleccionar el modo apropiado en el terminal, utilice los botones correspondientes: “1–5 min” o “5+ min”.

A continuación, el usuario establece el período de vencimiento, el tiempo después del cual la transacción se cierra automáticamente.

Cuentas de trading con el bróker Binarium: tipos y posibilidades

La plataforma Binarium ofrece 5 tipos de cuentas comerciales, cada una con un depósito mínimo diferente y una variedad de características adicionales:

Cuenta inicial (de $5 a $99). Esta cuenta básica está diseñada para familiarizarse con la plataforma. Los usuarios obtienen acceso a las funciones estándar del terminal y a herramientas básicas de análisis técnico. 67 de 121 activos están disponibles. No se ofrecen bonos ni acceso a la sala de operaciones. Estándar (de $100 a $499). Este plan incluye bonificaciones y una lista ampliada de activos para operar. También está disponible la función Tradeback (reembolso parcial de fondos en operaciones perdedoras). Negocios (desde $500 hasta $1999). Ofrece acceso a una sala de trading donde se publican señales de trading (hasta 30 al día), junto con materiales analíticos y recomendaciones. Premium (de $2,000 a $4,999). Incluye acceso al modo NFX con mayores rendimientos en operaciones individuales. Retiros prioritarios disponibles. VIP (desde $5,000). El nivel de cuenta más alto con más privilegios. Estas cuentas ofrecen diversas ventajas:

acceso a los 121 activos;

señales comerciales personales;

capacitación por parte de analistas de la empresa;

reembolso semanal de hasta el 15% de las pérdidas a la cuenta;

Condiciones de bonificación individuales y apoyo al gestor.

En algunos casos se indica la posibilidad de recibir un bono disponible para retiro, pero las condiciones para su acumulación y utilización dependen de las reglas internas de la plataforma.

El bróker Binarium establece límites en los retiros de ganancias según el tipo de cuenta comercial.

Comenzar

no más de 1 aplicación por día;

retiro máximo – $75 por día / $150 por semana;

el límite por solicitud es de $75;

Procesamiento de solicitud de retiro: hasta 5 días.

Estándar

hasta 2 aplicaciones al día;

retiro máximo – $200 por día / $500 por semana;

el límite por solicitud es de $75;

Procesamiento de solicitud de retiro: hasta 3 días.

Negocio

retiro máximo – $500 por día / $2000 por semana;

el límite por solicitud es de $150;

Procesamiento de solicitud de retiro: hasta 2 días.

De primera calidad

retiro máximo – $1,500 por día / $4,000 por semana;

el límite por solicitud es de $250;

Procesamiento de solicitud de retiro: hasta 1 día.

personaje

retiro máximo – $15,000 por día / $100,000 por semana;

no hay límite de aplicaciones;

Procesamiento de solicitud de retiro: hasta 1 día.

Los traders principiantes también pueden estar sujetos a un límite mensual acumulativo (hasta $1,000). A medida que aumenta el saldo de su cuenta, las restricciones de retiro se vuelven más flexibles.

El monto mínimo de retiro comienza desde $5 (o el equivalente en la moneda de la cuenta), pero el umbral real puede depender del sistema de pago elegido.

Matices importantes:

Los límites de Binarium pueden diferir de los límites de un sistema de pago específico.

Los bancos y los servicios de pago tienen derecho a cobrar sus propias tarifas.

La plataforma Binarium afirma no tener tarifas por depósitos y retiros, pero las tarifas del sistema de pago de terceros son reembolsadas por el cliente.

Las condiciones y los límites pueden cambiar de acuerdo con las políticas internas del corredor y las reglas del proveedor de pagos.

Una cuenta demo está disponible para todos los usuarios, independientemente del monto de la inversión.

Registrar una nueva cuenta

Según usuarios reales, registrarse en esta plataforma es rápido y solo toma unos minutos. Para crear una cuenta, debes proporcionar una dirección de correo electrónico, crear una contraseña y seleccionar la moneda de la cuenta.

La plataforma de opciones binarias Binarium admite transacciones en grivna ucraniana, euros, dólares estadounidenses y criptomonedas como Bitcoin y Litecoin.

También puedes registrarte e iniciar sesión con tu cuenta de Google. Si eliges este método, verifica previamente la exactitud de la información de tu perfil. Esta información (como tu nombre y apellidos) se transfiere automáticamente a tu cuenta de la plataforma. Si detectamos alguna discrepancia, el servicio de atención al cliente podría restringir temporalmente el acceso a tu cuenta personal hasta que se verifique la información.

Códigos promocionales actuales de Binarium

La plataforma de corretaje te permite usar códigos promocionales vigentes de Binarium para recibir un bono al recargar tu primer depósito. Estas ofertas suelen proporcionar fondos adicionales para operar.

ATENCIÓN: Al registrar una cuenta con el código promocional de afiliado WINOPTION, ¡recibirás mejores condiciones iniciales! Por ejemplo, si recargas tu cuenta con $100, tu saldo aumentará a $200 gracias a una bonificación del 100%.

Cómo activar un código promocional:

Vaya al sitio web oficial de Binarium y comience el registro; Ingresa tu correo electrónico, crea una contraseña y selecciona la moneda de la cuenta; En la siguiente etapa (al ingresar su nombre y número de teléfono), aparecerá el campo “Código de promoción de socio”; Introduzca el código de promoción WINOPTION ; Después de reponer su primer depósito de $20 o más, recibirá un bono del 100%.

Verificación de cuenta en Binarium

Las reseñas negativas de Binarium suelen plantear problemas con los retiros: los usuarios reportan retrasos o la imposibilidad de recibir sus fondos. Sin embargo, un análisis detallado de estas situaciones suele revelar que las restricciones se deben a la falta de verificación.

Nota: La verificación es obligatoria para realizar retiros. Este requisito se debe a las regulaciones de monitoreo financiero y a las políticas antifraude. Como parte del proceso, los clientes deben proporcionar copias (escaneadas o fotografías) de documentos que confirmen su identidad y domicilio.

La verificación de datos se realiza tras registrarse y completar la información pertinente en su perfil personal. Hasta que se complete este proceso, los retiros podrían estar restringidos.

Cuenta demo de Binarium

Tras registrarse, los usuarios obtienen acceso automático a una cuenta demo. El modo demo está disponible sin límite de tiempo y permite probar estrategias de trading sin riesgo de perder fondos reales.

Al operar con opciones binarias a través de la plataforma Binarium, una cuenta demo cumple dos funciones: le ayuda a practicar enfoques comerciales y le familiariza con la interfaz, las herramientas y la configuración de la terminal.

La disponibilidad de un modo de entrenamiento simplifica la transición al trading en vivo, especialmente para los traders principiantes que primero necesitan dominar la funcionalidad de la plataforma y los principios operativos básicos.

Abra una cuenta demo gratuita

Establecer un horario

Tras completar el registro y la autorización, el usuario accede a la terminal de operaciones. Según las reseñas y descripciones generales de la plataforma, la interfaz presenta una estructura intuitiva y un diseño lógico.

Esto permite que incluso los operadores novatos dominen rápidamente las funciones básicas de la terminal, la navegación y la ubicación de los instrumentos clave.

A pesar de la interfaz intuitiva, algunos usuarios aún tienen dificultades para configurar la plataforma tras su primer inicio de sesión. Esto se debe principalmente a la amplia gama de herramientas y funciones que, si se utilizan correctamente, pueden agilizar y simplificar el proceso de trading.

Según las reseñas, las características principales de la terminal Binarium incluyen:

añadiendo activos a la barra de acceso rápido;

visualización simultánea de hasta cuatro gráficos;

un menú lateral separado con secciones “Historial de operaciones”, “Cajero”, “Sala de operaciones” y “Promociones”;

selección rápida de período de tiempo y tipo de gráfico;

Conexión de indicadores técnicos y herramientas gráficas;

escalar y centrar el gráfico;

establecer el volumen de la transacción y el tiempo de vencimiento;

visualización de la rentabilidad actual de la opción binaria seleccionada.

Mercados disponibles:

La plataforma Binarium ofrece operaciones en las siguientes categorías de activos:

pares de divisas;

criptomonedas;

índices;

rieles;

existencias.

En la parte superior de la pantalla hay botones que permiten seleccionar el número de gráficos que se muestran simultáneamente. Puedes personalizar su diseño según tus preferencias tocando el icono de pantalla dividida.

A partir de 2026, las reseñas de los usuarios destacan la facilidad de uso de esta plataforma de trading. En concreto, la plataforma admite cuatro opciones de visualización de gráficos: velas , barras, líneas y áreas.

Herramientas gráficas e indicadores

La interfaz del terminal Binarium cuenta con un botón dedicado (ubicado en la esquina inferior izquierda de la pantalla) que proporciona acceso a herramientas gráficas. Estas incluyen:

líneas curvas y arbitrarias;

elipse;

herramientas de intersección;

líneas horizontales;

Niveles y líneas de Fibonacci;

rayos y otros elementos de marcado.

Los usuarios también destacan en sus reseñas la amplia gama de indicadores técnicos integrados. Esto permite un análisis técnico completo directamente en la terminal, sin necesidad de plataformas de terceros como MetaTrader 4 .

Los siguientes indicadores están disponibles para su análisis:

SMA

SSMA

Asociación Mundial de Mujeres

EMA

SAR parabólico

Caimán

Bandas de Bollinger

RSI

Oscilador estocástico

ATR

Oscilador impresionante

PVO

HML

Impulso

MACD

CCI

La selección y configuración de indicadores se realiza a través de la misma barra de herramientas: el usuario puede añadir el indicador deseado al gráfico y configurar sus parámetros de visualización.

Operaciones sin riesgos en Binarium

Una operación sin riesgo es una herramienta que, en caso de un resultado desfavorable, compensa al inversor por el importe invertido según las condiciones acordadas. En caso de un resultado positivo, la ganancia se abona como de costumbre.

La plataforma Binarium ofrece dos tipos de transacciones sin riesgo:

Real – el pago se acredita a la cuenta comercial principal;

– el pago se acredita a la cuenta comercial principal; Bono : la acumulación se realiza en una cuenta de bono separada y puede estar acompañada de condiciones para retirarlo.

Normalmente, el acceso a estas operaciones se otorga depositando fondos en su cuenta con un código promocional especial. Las condiciones de acumulación y uso dependen de las normas vigentes de la plataforma de corretaje.

La información sobre las operaciones sin riesgo disponibles se muestra en la terminal de operaciones, encima del botón de apertura de posición “Arriba”.

Tradeback en Binarium

El reembolso es un reembolso parcial de las pérdidas en las inversiones reales de un operador. Si las pérdidas totales superan las ganancias durante un período de liquidación, Binarium compensa entre el 5 % y el 15 % de las pérdidas sufridas. La pérdida se define como la diferencia entre la cantidad total de fondos reales perdidos del depósito y las ganancias obtenidas durante el período seleccionado.

El periodo de liquidación de la plataforma es de una semana y la acumulación de reembolsos se realiza los martes de 00:00 a 12:00 GMT+0. El importe del reembolso depende del tipo de cuenta: 5% para Estándar, 10% para Business, 12,5% para Premium y 15% para VIP.

La acumulación puede ocurrir como fondos de bonificación en una cuenta de bonificación especial (para Estándar, Business y Premium), o como dinero real en la cuenta principal (para VIP).

El servicio de tradeback puede desactivarse y reactivarse en cualquier momento a través de la sección "Cancelar Tradeback" de su cuenta personal. Esto suspenderá la acumulación de tradeback y cualquier tradeback ya acumulado para el período de facturación actual se cancelará. Una vez reactivado el servicio, no se contabilizarán las pérdidas sufridas durante el período de desactivación.

Modo de negociación NFX

El modo NFX es un tipo especial de trading en el que la rentabilidad del activo se calcula por separado para cada operación. El porcentaje de beneficio se ve influenciado por factores como el número de operadores activos y la volatilidad actual del mercado del activo. En este modo, la rentabilidad puede fluctuar considerablemente (del 10 % al 10 000 %), lo que permite obtener beneficios potencialmente elevados con predicciones acertadas.

Sala de operaciones

La sala de operaciones de Binarium es una sala de chat privada para clientes de la plataforma donde los participantes discuten estrategias comerciales, métodos de análisis de mercado y la situación actual del mercado.

En este formato, los usuarios pueden compartir experiencias, obtener aclaraciones adicionales sobre el funcionamiento de la terminal y debatir aspectos prácticos del trading. Según las reseñas, el chat también ofrece recomendaciones y ejemplos sobre cómo usar las funciones de la plataforma, que no siempre se describen en detalle en las instrucciones oficiales.

Esta herramienta le permite monitorear la actividad comercial de un analista y otros operadores experimentados con la capacidad de copiar sus operaciones.

Una señal comercial es una recomendación que indica en qué activo, en qué momento y en qué dirección se debe abrir una operación.

A cada señal se le asigna una calificación de intensidad, representada por uno a tres triángulos. Cuantos más triángulos, mayor es la confianza en la señal.

La plataforma ofrece dos formatos de salas de negociación: Business y VIP.

Business es un chat general para traders donde se publican señales comerciales (hasta 30 por día) y se discuten situaciones actuales del mercado.

La sala VIP se centra en la atención personalizada. A cada cliente se le asigna un gestor personal que le ofrece retroalimentación sobre señales y consejos de trading.

Hay varias formas de acceder a la sala de operaciones:

Recargue su cuenta con un importe correspondiente al tipo de habitación solicitado;

Aproveche las ofertas especiales o códigos promocionales que se distribuyen periódicamente a través de boletines informativos.

Los términos de acceso pueden variar dependiendo de los programas actuales y las políticas internas del broker.

Para acceder a la sala de operaciones Business, debe recargar su cuenta con $500, y para la sala VIP, con $5,000.

Cómo financiar su cuenta de operaciones en Binarium

A diferencia de muchos otros brókers, Binarium se centra en simplificar la negociación de opciones binarias. Esto se evidencia, en particular, en la intuitiva interfaz de su terminal de operaciones.

Para recargar su cuenta, simplemente haga clic en el botón "Recargar" ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.

De igual forma, puedes recargar tu cuenta a través de tu cuenta personal : ve a la sección “Cajero”, luego selecciona “Recargar tu cuenta” y sigue las instrucciones de la plataforma.

Según las opiniones de los usuarios, uno de los puntos fuertes de Binarium es su variedad de opciones de reposición de saldo.

Se admiten los siguientes métodos:

Tarjetas bancarias: Visa, Mastercard;

Visa, Mastercard; Sistemas de pago electrónico: Skypay, Piastrix Wallet;

Skypay, Piastrix Wallet; Transferencias de criptomonedas: Binance Pay a Tether, Bitcoin, Litecoin, Ripple, Ethereum, TRON, USDC, Toncoin, Solana, Binance Coin, Hamster Kombat, Dogecoin.

El depósito mínimo es de $5. Con el primer depósito, los clientes reciben un bono, cuyos términos dependen de las reglas de la plataforma.

Bonos de Binarium

Binarium, como la mayoría de los corredores de opciones binarias, ofrece a sus clientes diversos bonos destinados a atraer y retener usuarios.

Las operaciones sin riesgo le permiten operar sin perder fondos en caso de un resultado fallido. En estas operaciones, la inversión no se deduce del saldo principal, y las ganancias de una transacción exitosa se abonan en la cuenta de bonificación. Para retirar los fondos de bonificación, debe cumplir con los requisitos de apuesta establecidos por la plataforma.

Seguro de operaciones para cuentas VIP y Premium : Los usuarios pueden asegurar hasta tres operaciones. Si alguna operación no es rentable, el bróker reembolsará el importe depositado solo para esas operaciones. Las operaciones con ganancias se contabilizan por separado, y las ganancias se abonan en la cuenta junto con la inversión.

Bono de bienvenida : cuando realiza su primer depósito, el monto del bono puede alcanzar el 100% del monto de la transferencia.

Cotizaciones de corredores

Las cotizaciones de activos en la plataforma de opciones binarias Binarium son proporcionadas por una empresa externa, Leverate, un conocido proveedor de soluciones tecnológicas y liquidez en la industria del comercio en línea.

Si es necesario, los usuarios pueden solicitar una conciliación de cotizaciones al servicio de atención al cliente. Esta conciliación se realiza conjuntamente con el proveedor de liquidez, lo que aporta transparencia al proceso de formación de precios.

Es importante tener en cuenta que las cotizaciones pueden diferir de las de otros brókeres. Esto se debe a que cada empresa trabaja con diferentes proveedores de liquidez. Según los operadores, estas discrepancias no tienen un impacto crítico en el resultado financiero final de una operación; la ganancia o pérdida se determina según los términos de la plataforma específica.

Aplicación móvil

La plataforma de opciones binarias Binarium está disponible tanto para ordenadores como para dispositivos móviles. Dispone de una aplicación Android específica para smartphones y tablets, que permite operar desde cualquier lugar.

No existen diferencias significativas entre las versiones móvil y de escritorio del terminal. Ambas aplicaciones admiten el mismo conjunto de herramientas, funciones de trading y opciones de gestión de cuentas.

La aplicación móvil está disponible para descargar en Google Play . Tras la instalación, los usuarios pueden iniciar sesión con sus credenciales personales, sin necesidad de volver a registrarse.

Descargue la aplicación Binarium

Formación en trading con el bróker de opciones binarias Binarium

En 2026, las reseñas reales de Binarium suelen destacar la disponibilidad de materiales educativos gratuitos dirigidos tanto a principiantes como a operadores más experimentados. La plataforma proporciona la base de conocimientos necesaria para iniciarse en los contratos digitales.

Las principales secciones de formación incluyen:

Respuestas a preguntas frecuentes : explicaciones básicas sobre el funcionamiento de la terminal y las condiciones comerciales.

: explicaciones básicas sobre el funcionamiento de la terminal y las condiciones comerciales. 20 estrategias comerciales : los materiales están divididos por nivel de dificultad, lo que le permite mejorar gradualmente sus habilidades.

: los materiales están divididos por nivel de dificultad, lo que le permite mejorar gradualmente sus habilidades. El análisis de mercado y las señales comerciales son herramientas adicionales para la toma de decisiones.

son herramientas adicionales para la toma de decisiones. Chat en vivo para traders : una oportunidad para compartir experiencias.

: una oportunidad para compartir experiencias. Sesiones comerciales y calendario económico : información sobre el horario de apertura del mercado y eventos importantes.

Las secciones temáticas del sitio merecen especial atención:

Terminología : explicación de conceptos clave: tipos de transacciones, fechas de vencimiento, cotizaciones y precios.

: explicación de conceptos clave: tipos de transacciones, fechas de vencimiento, cotizaciones y precios. Cuenta : condiciones para depositar y retirar fondos, montos mínimos de transacción.

: condiciones para depositar y retirar fondos, montos mínimos de transacción. Bonificaciones : descripción de programas de fidelización, seguros de transacciones y otros incentivos.

: descripción de programas de fidelización, seguros de transacciones y otros incentivos. Activos y cotizaciones : información sobre los instrumentos disponibles, horarios de negociación e historial de precios.

Gracias a los amplios materiales de capacitación disponibles en el sitio web de Binarium, dominar la plataforma se vuelve significativamente más fácil y comenzar a operar se vuelve más comprensible y estructurado tanto para principiantes como para usuarios experimentados.

Retirar fondos de Binarium

Según las regulaciones de la plataforma, los usuarios pueden solicitar retiros de entre $75 y $15,000 (o su equivalente en otra moneda al tipo de cambio vigente). Si se requiere un retiro mayor, los operadores pueden solicitar múltiples retiros, sujetos a las restricciones vigentes:

para una cuenta básica: no más de dos aplicaciones por día;

Para otros tipos de cuentas: hasta cinco solicitudes por día.

Las reseñas de Binarium suelen plantear dudas sobre la fiabilidad de los pagos. Según los comentarios de clientes habituales, no han experimentado retrasos significativos en los retiros.

Según el acuerdo de usuario, el tiempo de procesamiento estándar para las solicitudes es de hasta tres días hábiles. Para los titulares de cuentas Business, los retiros se procesan más rápido: en 24 horas.

Los fondos se transfieren a los mismos detalles de pago desde los que se repuso el saldo.

La plataforma no cobra comisiones por retiro. Sin embargo, en algunas reseñas de Binarium, los usuarios indican que el monto depositado en su billetera puede ser ligeramente menor al monto de retiro solicitado; en ocasiones, la diferencia puede alcanzar varios puntos porcentuales.

Normalmente, esto no se debe a los términos y condiciones del bróker, sino a la comisión que cobra el sistema de pago o el banco a través del cual se procesa la transferencia. El importe cobrado depende del método de retiro seleccionado y de las comisiones internas del servicio correspondiente.

Quejas sobre el bróker

La mayoría de las reseñas negativas se relacionan con el rendimiento de la aplicación móvil. Algunos usuarios reportan bloqueos o errores ocasionales al iniciarla.

Al mismo tiempo, el equipo de soporte del bróker responde con prontitud a dichas consultas y toma medidas para resolver los problemas técnicos. Los usuarios pueden dejar sus comentarios o describir el problema en la sección correspondiente del sitio web.

Mesa de ayuda

El equipo de soporte de Binarium está disponible de lunes a viernes de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. Los clientes afirman que sus especialistas responden rápidamente a las consultas y se esfuerzan por resolver cualquier problema con prontitud.

Para recibir una respuesta, le recomendamos usar el chat en línea. El botón de chat se encuentra en la esquina inferior izquierda de la interfaz de la terminal de operaciones y en el sitio web oficial de Binarium.

El soporte se proporciona en ruso, lo que facilita la comunicación para los usuarios que hablan este idioma.

Pros y contras de la plataforma de trading Binarium

Muchos usuarios eligen Binarium por las siguientes razones:

Ventajas:

una amplia gama de activos subyacentes;

señales comerciales y análisis de operadores experimentados;

la capacidad de copiar las operaciones de los principales analistas;

trabajo rápido del servicio de soporte;

varios tipos de cuentas comerciales;

soporte para varias monedas;

depósito mínimo de 5 dólares;

acceso cómodo al calendario económico y al calendario de sesiones comerciales;

programas de bonificación y promociones;

protección de datos de los usuarios;

materiales educativos gratuitos;

retiro rápido de fondos (en algunos casos, en una hora);

Soporte para diez idiomas de interfaz.

La terminal de operaciones cuenta con una interfaz intuitiva. La versión móvil de la plataforma replica el diseño y la funcionalidad de la versión de escritorio, lo que la hace igualmente intuitiva en todos los dispositivos.

Contras:

falta de acceso a la sala de operaciones con señales avanzadas para los titulares de cuentas Start y Standard;

restricciones en las condiciones comerciales para los tipos de cuentas de nivel de entrada;

posibles diferencias en las cotizaciones respecto de los datos proporcionados en servicios de terceros como MetaTrader 4 o TradingView.

Las diferencias en las cotizaciones pueden deberse a diferencias en los proveedores de liquidez, formatos de datos, algoritmos de cálculo y zonas horarias.

¿Cuales son las opiniones sobre Binarium online?

La mayoría de los comentarios negativos sobre Binarium no están respaldados por pruebas concretas: los usuarios suelen dejar reseñas indignadas sin capturas de pantalla ni documentación que los avale. Sin embargo, los clientes reales destacan la fiabilidad del bróker y su cumplimiento de sus obligaciones de pago.

Algunas quejas se relacionan con el incumplimiento de las normas de la plataforma. Por ejemplo, según el acuerdo de usuario, las solicitudes de retiro pueden tardar hasta 24 horas en procesarse. En las reseñas, algunos clientes afirman que sus fondos llegaron en una hora, mientras que otros afirman que tardaron un día entero. Ambos casos son consistentes con las condiciones de la plataforma, ya que el plazo establecido es el máximo.

Otro tipo común de comentario negativo se refiere a la pérdida de depósitos. Estas acusaciones suelen basarse en la falta de comprensión de las opciones binarias y las estrategias de trading. Los usuarios, tras cometer un error al abrir una operación, a veces perciben la pérdida de fondos como una estafa del bróker.

Para reducir los riesgos y comprender los principios operativos de la plataforma, recomendamos completar la capacitación y practicar estrategias en una cuenta demo. Esto le permitirá comprender mejor las particularidades de los contratos digitales y evaluar los posibles riesgos de la negociación.

Conclusión

En 2026, Binarium, el bróker de opciones binarias, lanzó una plataforma con una interfaz intuitiva y una amplia gama de herramientas y funcionalidades. La plataforma cuenta con una extensa base de datos de materiales educativos gratuitos, útiles tanto para principiantes como para operadores experimentados.

El corredor de opciones binarias Binarium ofrece a sus clientes acceso a señales comerciales, análisis y herramientas para rastrear a operadores exitosos, así como una variedad de tipos de cuentas y métodos de depósito.

¡ Empieza a operar como VIP ! Activa el código promocional exclusivo de bonificación al registrarte: WINOPTION

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Es posible retirar las acumulaciones de bonificaciones?

Los fondos de bonificación se pueden transferir a una cuenta real solo después de que se cumplan las condiciones de la plataforma: el comerciante debe completar operaciones por un total de 40 veces el monto del bono.

¿Cómo inicio sesión en mi cuenta personal?

Para iniciar sesión, simplemente introduce tu usuario y contraseña, o inicia sesión a través de alguna de las redes sociales sugeridas haciendo clic en el icono correspondiente.

¿Cómo contactar con el soporte técnico?

Además del chat en línea disponible en su perfil o terminal comercial, los clientes pueden contactar al soporte por correo electrónico, teléfono o Telegram.

¿Cuál es el monto mínimo de retiro?

El monto mínimo de retiro de una cuenta de corretaje es de $5 o su equivalente en la moneda de su cuenta. Sin embargo, este monto puede variar según el sistema de pago que elija.

¿Es necesario realizar una verificación inmediatamente después del registro?

La verificación es opcional para el usuario, pero se vuelve obligatoria al enviar una solicitud de retiro.

¿Cómo copiar operaciones y recibir señales comerciales?

Para empezar a copiar operaciones de operadores experimentados, vaya a la sección "Copytrading" en la terminal de trading. Allí, seleccione al operador cuyas operaciones desea copiar. Puede obtener información sobre los líderes adecuados directamente de operadores, analistas, socios de la plataforma o gestores de Binarium. Pueden personalizar las condiciones de suscripción y copia.

¿Están disponibles las transferencias de criptomonedas?

Binarium admite depósitos en Bitcoin, Litecoin, Ripple, Ethereum, TRON, USDC, Toncoin, Solana, Binance Coin, Hamster Kombat, Dogecoin.

Abra una cuenta con Binarium

Ver también: