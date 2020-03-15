Преимущества VIP-счета у брокера бинарных опционов Binarium

Брокер бинарных опционов Binarium известен среди трейдеров бинарными опционами уже очень давно, так как пре доставляет услуги по торговле с 2012 года. Основная часть клиентов компании обладает депозитами до $5 000/₽300 000 и низким или средним уровнем знаний. Но есть трейдеры, имеющие огромный опыт и такие же большие финансовые возможности. И именно для таких клиентов предусмотрены VIP-счета.

Общая информация о VIP-счетах у брокера бинарных опционов Binarium

Первое, что хочется отметить, это то, что владельцы VIP-счетов у брокера Binarium получают почти неограниченную свободу действий в отношении своих средств. Это означает то, что никаких ограничений как в количестве раз, так и в количестве сумм на вывод средств не предусмотрено.

Также для владельцев VIP-счетов предусмотрен личный менеджер, который будет на связи каждый день, исключая выходные. Поэтому можно получать ответы на любые вопросы и проводить персональные консультации в любое рабочее время.

Как стать владельцем VIP-счета у брокера бинарных опционов Binarium?

Для получения VIP-статуса необходимо пополнить счет на сумму не менее $5 000 одним платежом. Чтобы это сделать, потребуется войти в свой личный кабинет и открыть раздел «Касса» или «Пополнить счет», где выбрать вкладку «Типы счетов»:

Далее можно ознакомиться со всеми преимуществами и нажать на кнопку «ОТКРЫТЬ», после чего откроется окно пополнения счета:

Осталось выбрать удобную платежную систему, которых довольно много у брокера Binarium. И как только средства поступят на торговый счет, статус VIP будет присвоен аккаунту автоматически.

Ввод и вывод средств для владельцев VIP-счетов у брокера бинарных опционов Binarium

Владельцы VIP-счетов получают возможность выводить любые суммы прибыли любое количество раз. Это значит, что даже если за день было заработано $20 000, то вывести их можно будет без проблем и задержек со стороны брокера.

Важное примечание: есть два обязательных условия, которые относятся к любым типам счетов у брокера Binarium. Первое, что потребуется сделать перед оформлением заявки на вывод средств, это верифицировать счет. Вторым обязательным условием является то, что оформить заявку на вывод средств можно только на те же самые реквизиты, с которых и пополнялся счет.

Бонусы для владельцев VIP-счетов у брокера бинарных опционов Binarium

Каждый владелец VIP-счета имеет возможность получать бонусы при пополнении средств в размере 20%, и количество пополнений не ограничено.

Стоит отметить, что для счетов «Start» вообще не предусмотрены бонусы, а счета «Standart» имеют возможность получать всего лишь 5% на пополнение.

Трейдбек (кэшбек) для владельцев VIP-счетов у брокера бинарных опционов Binarium

Трейдбек (кэшбек) — это возможность получать возврат части средств от убыточных сделок обратно на счет.

Для владельцев VIP-счетов кэшбек составляет целых 15%, а это значит, что даже если будет потеряна $1 000, то $150 вернется обратно на счет. Главное то, что у конкурентов кэшбек может составлять максимум 7% не зависимо от типов счетов.

Дополнительные возможности для владельцев VIP-счетов у брокера бинарных опционов Binarium

Если говорить о дополнительных возможностях, то все владельцы VIP-счетов получают «Премиум» доступ к Торговой комнате.

Торговая комната — это специальный сервис, который предоставляет каждодневную эксклюзивную аналитику, дополнительные бонусы и торговые сигналы от самых опытных трейдеров платформы. А статус «Премиум» означает неограниченный доступ к торговым сигналам и другим возможностям комнаты.

Заключение

Как можно видеть, владеть VIP-счетов у брокера бинарных опционов Binarium довольно выгодно. А чтобы стать его владельцем, не обязательно иметь на счету сотни тысяч долларов.

Также VIP-статус является показателем того, что скорее всего трейдер имеет немалый опыт в торговле, что позволяет ему получать более выгодные условия для трейдинга и стабильно зарабатывать на финансовых рынках.

Но не стоит забывать, что какой бы размер счета не был у трейдера, всегда есть риски потерять все. Поэтому прежде, чем переходить на реальный счет, обязательно стоит опробовать все стратегии, индикаторы и идеи на демо-счету и не спешить в этом нелегком, но интересном деле.

ОТКРЫТЬ СЧЕТ В BINARIUM

Смотрите также:

Как правильно открыть новый счет в компании Binarium?

Мобильное приложение брокера бинарных опционов Bianrium

Вся правда о брокере бинарных опционов Binarium

Промокоды брокера Binarium