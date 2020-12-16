¿Vale la pena operar los fines de semana? Matices sobre el mercado OTC y consejos de Binarium

Muchos principiantes se preguntan: ¿por qué operar con opciones binarias los fines de semana cuando hay una semana laboral con suficiente volatilidad en el mercado? Hay al menos dos razones para operar los fines de semana:

Simplemente no hay tiempo para operar entre semana. Este problema se ha solucionado parcialmente con la aplicación móvil del bróker Binarium . No todos pueden dedicarse por completo a las opciones binarias. Para ellos, los fines de semana son la única forma de sumergirse en el mundo del trading, ganar dinero y mejorar gradualmente sus habilidades. Nuevas oportunidades y mayores ganancias. Otra categoría de inversores, por el contrario, opera durante la semana laboral, comprende las complejidades y peculiaridades de cada día laborable y no le importa operar los fines de semana. Para ellos, esta es una oportunidad para probar nuevas estrategias durante la menor actividad del mercado, así como para obtener ingresos adicionales.

Entonces, ¿tiene sentido operar los fines de semana ? ¿Cómo funcionan los mercados extrabursátiles (OTC) y vale la pena invertir en ellos? Los expertos de Binarium describirán en detalle el proceso de operar con OTC los fines de semana.

Contenido:

¿Qué es OTC?

Mercado OTC los fines de semana: Cómo ganar dinero mientras todos los demás se relajan

Consejos clave para los operadores OTC de Binarium

Conclusión

¿Qué es OTC?

OTC es la abreviatura de "over the counter" (o extrabursátil). Se refiere a los activos que un bróker ofrece para operar los fines de semana, mientras las bolsas de valores están cerradas. ¿De dónde provienen las cotizaciones? El bróker genera cotizaciones basándose en la actividad del día anterior. La plataforma Binarium se reserva el derecho de ajustar las cotizaciones y establecer movimientos de precios según las operaciones abiertas en tiempo real.

¿Qué tan realista es para un operador ganar dinero cuando el propio bróker regula las cotizaciones y los movimientos de precios? En realidad, si la empresa opera con honestidad, nada cambiará. Sus ganancias dependerán de la precisión de sus pronósticos y del tamaño de su apuesta.

La cosa cambia si un bróker se rige por las reglas los fines de semana e intenta sacar provecho de los traders. En tales casos, no hay ninguna esperanza de equidad. Los análisis no solucionarán la situación, y los indicadores no servirán de nada. El resultado será desfavorable para el inversor, pase lo que pase.

Mercado OTC los fines de semana: Cómo ganar dinero mientras todos los demás se relajan

Para ganar dinero incluso los fines de semana, necesitas analizar correctamente y elegir estrategias de trading efectivas. Los expertos de Binarium recomiendan centrarse en los siguientes instrumentos:

"One Touch": el vencimiento óptimo es una semana; la apuesta será ganadora si, después de que el bróker establezca el precio del indicador, este alcanza el nivel de ejercicio.

Over the Counter: una forma de aumentar su apuesta en un 90%, a pesar de la volatilidad del mercado los fines de semana. Los precios se establecen con base en los datos de días anteriores. Para obtener ganancias, un operador solo necesita acertar en sus pronósticos.

Nuevamente, las estrategias y herramientas solo funcionarán si el bróker no intenta manipular los resultados. Los brókeres fraudulentos se aprovechan de la situación y de la falta de comunicación con el intermediario para ajustar las cotizaciones a su discreción, pero siempre de forma que los operadores queden en números rojos.

Por lo tanto, si es nuevo en el sitio web de una empresa y tiene dudas sobre su fiabilidad e integridad, evite operar los fines de semana. Verifique todos los aspectos de la empresa, desde las regulaciones hasta los retiros. Asegúrese de que el bróker cumpla sus promesas, se comunique eficazmente y no manipule las cotizaciones. Solo entonces debería considerar operar los fines de semana.

Consejos clave para los operadores OTC de Binarium

Si un bróker opera con responsabilidad, es posible ganar dinero incluso en fines de semana relativamente tranquilos. Los expertos de Binarium recomiendan prepararse para operar con antelación y seguir un plan de trading probado.

Para principiantes y quienes tengan dificultades para gestionar sus emociones, operar los sábados y domingos puede ser incluso útil. En estos momentos, nada distrae del análisis, el sentimiento del mercado es estable y la toma de decisiones es más sencilla.

Los sábados y domingos son un buen momento para operar con pares de divisas y criptomonedas . Al comparar las operaciones de fin de semana con las operaciones tradicionales entre semana, las diferencias se hacen evidentes:

Los fines de semana los ingresos son menores y los riesgos mayores;

Las instalaciones minoristas son limitadas;

Es imposible realizar un análisis a partir de las noticias;

Necesitas operar sin indicadores.

Conclusión

Por lo tanto, operar con opciones binarias los fines de semana es ciertamente viable con la experiencia adecuada, una estrategia y el compromiso del bróker con los operadores. Se diferencia del trading tradicional entre semana por la relativa calma del mercado y la fijación de precios del bróker basada en los precios de la semana anterior.

Para aumentar sus posibilidades de éxito, los operadores de opciones binarias pueden utilizar herramientas auxiliares, como figuras gráficas y patrones de velas japonesas.

