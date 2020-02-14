    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Обзоры брокеров
        /
        Вся правда о брокере Finmax
        /
        Какие преимущества дает VIP-счет брокера FiNMAX?

        Преимущества VIP-счетов у брокера бинарных опционов FiNMAX

        Брокер бинарных опционов FiNMAX предоставляет услуги высокого качества в биржевом трейдинге как для малых счетов, так и для крупных. Все клиенты компании получают быстрое исполнение и поддержку по любым вопросам. Обычно у большей части трейдеров сумма на торговых счетах варьируется от $100 и до $5000. Но есть категория трейдеров, у которых имеется большой опыт в торговле бинарными опционами и большие финансовые возможности. Поэтому для тех, кто планирует пополнять счет на $100 000 и более, предусмотрены специальные VIP-счета. Условия для работы на таких счетах заметно выгоднее стандартных. Далее рассмотрим, чем же VIP-счета выгоднее в пользовании.

        VIP-счет FiNMAX характеристики

        Углубленное обучение от профессионалов для владельцев VIP-счетов у брокера бинарных опционов FiNMAX

        Кроме обычных обучающих материалов, которые доступны всем клиентам компании FiNMAX, владельцы VIP-счетов получают персональное обучение и материалы, направленные на более профессиональное повышение навыка в торговле. Такие материалы включают в себя не только оффлайн обучение, а и общение онлайн с ведущими экспертами и аналитиками брокера FiNMAX, которые будут содействовать в обучении и помогать максимально понять механизм движения цен. Кроме повышения навыков, всем владельцам VIP-счетов эксперты помогают разработать свой собственный бизнес-план для работы на рынке. И в дополнение ко всему у всех VIP-клиентов есть свой персональный консультант, который находится на связи 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

        Вывод денежных средств вне очереди для владельцев VIP-счетов у брокера бинарных опционов FiNMAX

        Заявки на вывод средств от владельцев VIP-счетов рассматриваются вне очереди и обрабатываются максимум до 24 часов, когда все остальные заявки могут рассматриваться от 2 до 5 дней. Быстрое рассмотрение заявок распространяется на все виды платежных систем, будь то пластиковые карты или электронные кошельки.

        Чтобы проблем при выводе прибыли не возникало, потребуется пройти простую процедуру верификации личного счета. Это распространяется на всех клиентов компании FiNMAX в независимости от типа счета и суммы. Для верификации необходимо загрузить скан-копии или качественные фотографии документов в соответствующем разделе личного кабинета. Многие трейдеры не любят верифицировать аккаунт и часто спрашивают, для чего нужна такая процедура. Ответ максимально прост — таким образом брокер борется с отмыванием денег, так как работает по определенному законодательству. И в дополнение проверка счета повышает безопасность при хранении ваших средств на торговом счету. Также, пройдя верификацию, появляется возможность выводить со счета любые суммы в любое время и столько раз, сколько вам потребуется.

        Персональная аналитика и новости для владельцев VIP-счетов у брокера бинарных опционов FiNMAX

        аналитика рынкаЕще одним преимуществом владения VIP-счетом является получение уникальной ежедневной аналитики об экономической обстановке в мире и на финансовых рынках. Эти обзоры делаются более полными специально для VIP-клиентов и дополнительно ориентируют в принятии решений.

        Торговые сигналы для владельцев VIP-счетов у брокера бинарных опционов FiNMAX

        Некоторые трейдеры в компании FiNMAX специально пополняют торговый счет на ту сумму, которая требуется для получения сигналов онлайн. Для владельцев VIP-счетов эта услуга уже включена автоматически. Доступ с таким сигналам неограничен, и кроме стандартных указаний (Call или Put) будет поставляться информация со временем входа в позицию и периоде экспирации для опциона. Эти сигналы будут доступны как в веб-платформе брокера бинарных опционов FiNMAX, так и в мобильном терминале, который можно установить на смартфон или планшет. Получение таких сигналов дает явное преимущество в трейдинге и помогает увеличить процент прибыльных сделок при объективном подходе.

        Бонусы и уникальные предложения для владельцев VIP-счетов у брокера бинарных опционов FiNMAX

        Что касается бонусов, то все VIP-клиенты имеют возможность удваивать свой депозит при пополнении счета. Использование бонусов в трейдинге увеличивает возможности для заработка и уменьшает риски, так как часть этих рисков берет на себя бонусная часть торгового счета.

        Кроме бонуса на пополнение торгового счета первая сделка может быть совершена абсолютно без риска. То есть если купленный опцион окажется убыточным, то компания вернется все потерянные средства обратно на счет VIP-клиента. Для открытия такого опциона можно использовать до 50% от суммы счета.

        Вдобавок к этому, на каждую убыточную сделку можно получать «кешбэк», который составляет 6% от суммы, потраченной на опцион.

        Другие возможности для владельцев VIP-счетов у брокера бинарных опционов FiNMAX

        торговля бинарными опционами с планшетаВот еще некоторые из преимуществ, которые доступны владельцам VIP-счетов:

        • Для торговли открыты все инструменты, которых 100+.

        • Процент выплат по опционным контрактам достигает 90%.

        • Экспирация опционов от тридцати секунд и до шести месяцев.

        • Платформа для торговли доступна 24/7.

        • Безлимитное пользование социальным трейдингом, который даст еще больше возможностей для заработка.

        Заключение

        Изучив всю информацию, данную в статье, можно сделать вывод, что преимуществ у владельцев VIP-счетов в разы больше по сравнению с остальными типами счетов. Кроме персональной аналитики и общения с ведущими трейдерами компании, VIP-клиенты получают ускоренный вывод средств, персонального консультанта, доступ без ограничений к сигналам и социальной торговле. А для уменьшения рисков предусмотрено несколько различных бонусов и акций.

        Но хочется заметить, что не смотря на все преимущества и возможности трейдеров с большими финансовыми возможностями, никогда нельзя забывать про соблюдение рисков и грамотное управление капиталом. Ведь именно эти факторы и влияют на прибыльную торговлю максимально сильно.

        ОТКРЫТЬ СЧЕТ В FINMAX

        Alpari

        Смотрите также:

        Вся правда о брокере бинарных опционов FiNMAX

        Как правильно открыть новый счет в компании FiNMAX?

        Промокоды FiNMAX

        Обзор брокера Finmax FX

        Бинарные опционы - это развод?

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Option Bull
        Option Bull
        Так как Finmax больше не работает, я стал заниматься трейдингом на сайте брокера Quotex, потому что это молодой и на мой взгляд очень перспективный и конкурентоспособный брокер, который может дать фору любой, даже самой старой и проверенной временем компании)
        14 февраля 2023
        Ответить
        Рэм Абдуланиев
        Рэм Абдуланиев
        Было бы интересно стать участником онлайн общения с аналитиками и экспертами брокера. Насколько мне известно, на других платформах такой возможности нет. Что скажете, посоветуете по этому поводу?
        23 марта 2021
        Ответить
        Maxtrade
        Maxtrade
        Сумма конечно внушительная, 100 000 долларов есть далеко не всех, но условия на таком счету классные)
        14 февраля 2020
        Ответить
        Генчик
        Мне вот интересно, есть хоть один человек с таким счетом у финмакса?)))
        14 февраля 2020
        Ответить
        Нурлан
        Нурлан
        Мне вот интересно, есть хоть один человек с таким счетом у финмакса?)))
        думаю что такие есть и не один, не все же такие как мы с 300 баксами)))
        14 февраля 2020
        Ответить
        Наш сайт использует файлы cookie и похожие технологии, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям, предоставляя персонализированную информацию, запоминая предпочтения в области маркетинга и продукции, а также помогая получать получить правильную информацию.
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

        Благодарим Вас за регистрацию на нашем сайте. Теперь вам доступна бесплатная рассылка сигналов, стратегий и индикаторов с нашего сайта, так же вы можете оставить комментарий под любой статьей на нашем сайте

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * Если для регистрации Вы используете почту GMAIL, то письмо скорей всего попадет в спам, проверьте папку спам и нажмите кнопку НЕ спам, что бы получать уведомления в дальнейшем или используйте другую почту для регистрации.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло Вам на другую почту, так же проверьте папку спам или напишите нам в поддержку [email protected]

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

         

        Так же вы можете ознакомиться с нашим FAQ

        Удачной торговли вместе с нами!