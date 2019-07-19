Список брокеров бинарных опционов. Обзоры брокеров опционов, CFD, Forex.

Выбираем надежного брокера: обзоры компаний в помощь трейдеру

Бинарные опционы — современный вид заработка на финансовых рынках. Доступ к торговле обеспечивают брокеры. Поскольку их услуги очень востребованы, количество подобных компаний увеличивается из года в год.

Благодаря жесткой конкуренции между ними и постоянной борьбе за клиентов, сегодня любой желающий может попробовать себя в роли солидного инвестора, имея всего 10$. Опционы гораздо проще, чем Форекс, этим они привлекают все новых и новых трейдеров. Даже новичок, пройдя доступное бесплатно обучение, приобретет новую прибыльную профессию и начнет получать дополнительный доход.

Выбор брокера во многом предопределяет успешный старт, ведь начальный негативный опыт может отбить всякое желание продолжать деятельность на бирже.

Список брокеров бинарных опционов обширен. Есть множество различных компаний, предлагающих открыть у них счет. Сотрудничество с добросовестным брокером, который заботится о своих клиентах и создает для них максимально комфортные условия — одна из составляющих успеха на финансовых рынках.

Компаний на рынке — более 200, среди них есть и российские брокеры бинарных опционов, и международные. Как не растеряться и подобрать организацию с оптимальными именно для вас условиями? На этот вопрос ответ найти несложно: качественные рейтинги с обзорами брокеров — надежный «путеводитель» в мир опционов.

Как составляют обзоры брокеров

В любой сфере деятельности есть лидеры рынка, занимающие прочные позиции. Опционные брокеры, отвечающие целому ряду жестких требований, находятся на вершине рейтинга.

Самые лучшие компании имеют безупречную репутацию и большой стаж работы. Они не гонятся за максимальной прибылью, у них совершенно другие задачи: удержание и пополнение клиентской базы благодаря отличному сервису. Даже если брокер-лидер работает всего несколько лет, вероятнее всего, основателями компании являются люди, имевшие ранее подобный бизнес или бывшие сотрудниками аналогичной финансовой организации.

Обзор брокеров бинарных опционов с демо счетом будет полезен и новичкам, и более опытным трейдерам, желающим опробовать новую стратегию перед применением ее на реальном депозите.

Параметры, по которым оценивается брокер бинарных опционов:

подходящее название и наличие опыта в торговле бинарными опционами. Если до расширения перечня услуг компания занималась, например, только Форексом, при открытии нового направления на начальном этапе вероятны сложности, вызывающие недовольство клиентов;

вид лицензии. Организация, прошедшая проверку и выполнившая все требования регулирующего органа, не «кинет» клиентов;

контактные данные — от адреса до номеров телефонов и скайпа. Вызывает больше доверия та компания, которая предлагает связаться с ней многими способами;

количество доступных для трейдеров функций. Чем больше возможностей открывается перед пользователями, тем удобнее пользоваться платформой;

предоставление бонусов, акции. Компания, работающая на перспективу, постоянно анализирует предложения конкурентов и применяет завлекающие приемы, которые могут заинтересовать трейдеров.

Воспринимайте брокера как вашего помощника. Если предоставляемые им услуги — хорошего качества, программное обеспечение работает без сбоев, на все обращения следует оперативная реакция, значит, выбор оказался правильным. Обзор брокеров бинарных опционов — ваша «дорожная карта» для поиска такого надежного партнера.