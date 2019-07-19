Японские свечи - графический анализ графиков онлайн

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Время выдачи сигналов Круглосуточно Средняя точность прогнозов онлайн сигналов 79% Мартингейл Не используется Валютные пары Основные валютные пары, золото,серебро, Bitcoin Рабочие таймфреймы M5, M15, M30, H1 Кол-во паттернов 50 Рекомендованные брокеры Quotex, PocketOption, Binarium, Binary.com,

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Но самым главным моментом на данном этапе, будет подобрать оптимальную экспирацию, сейчас она установлена как 3 свечи для всех паттернов, но возможно вы сможете ее оптимизировать более успешно.

Чем может быть полезен виджет японских свечей?

Паттерны японских свечей очень мощный индикатор рынка форекс, а значит при торговле бинарными опционами будет задавать общее направление тренда и вы можете использовать его сигналы как основной индикатор смены тренда, комбинируя с другими индикаторами для бинарных опционов или нашими онлайн сигналами.

В данный момент виджет может определять 50 таких паттернов японских свечей: Молот и перевернутый молот, «Бычья харами», «бычье поглощение Короткие свечи в «звездной позиции, утренняя звезда в трех — свечной позиции Короткая свеча в «харами», Японские свечи «Доджи», Крест «харами», Просвет в облаках, или Проникающая линия (Piercing line), «Двойной толчок Пинцет (Щипцы,) «Поглощение» в сочетании с «молотом», «Проникающая линия в щипцах» , Бычье «брошенное дитя Сильное дно, «крепость», Быстрый прорыв и три новых низа,«Бычья линия встречи»,Тройной гэп на черных свечах,8—10 новых низов,«Бычье окно»,«Бычья» игра, заканчивающаяся разрывом (гэпом),«Медвежья харами», «Медвежье поглощение, Медвежий крест «харами», «Трехлинейная звезда в задумчивости» или по-другому «отбитое наступление трех белых солдат», «Южный вечерний крест», Доджи в позиции «звездный разворот», «Бычьи щипцы», «Медвежье окно», Трех-свечная «вечерняя звезда», «Медвежья» линия встречи , «Медвежий трех-линейный прорыв и линия сопротивления», «Висельник», «Медвежье брошенное дитя», Сильный верх, «крепость», 8—10 новых вершин (обратная ситуация 8-10 новых низов), «Медвежья игра, заканчивающаяся разрывом», «Три белых солдата», Три вороны», «Метод трех снижений» и «Метод трех восхождений», «Медвежий» и «Бычий» гэп «Тасуки». Разрыв «Тасуки», «Три одновременных крыла» , «Бычий гэп край к краю белых линий».

50 основных комбинаций японских свечей. Определяемся с трендами

Большинство экспертов сходится во мнении, что наиболее удобным графиком, отображающим движение цены актива, является свечной. Цвет японской свечи, соотношение размеров тела и теней показывают борьбу «быков» и «медведей» в определенном интервале времени. Различные свечные комбинации дают представление о рыночных тенденциях и наряду с другими методами и инструментами теханализа (индикаторами, графическими моделями, уровнями поддержки/сопротивления) позволяют спрогнозировать разворот тренда. В данном материале мы рассмотрим основные паттерны, которые говорят о смене направления или, напротив, о продолжении роста/падения цены. Под термином «паттерн» подразумевается комбинация или фигура, состоящая из нескольких японских свечей.

Самый популярный на сегодняшний день вид интервального графика известен с XVIII века. Создателем свечей считается владелец огромных плантаций риса Хомма Мунэхиса, который активно участвовал в торгах на японских рисовых биржах. Он хотел наглядно видеть самую высокую и самую низкую цену, а также стоимость товара в начале и в конце определенного временного промежутка. В силу обособленности Японии и закрытости от внешнего мира, свечной способ отображения динамики котировок получил распространение в Европе и США только в конце 20 века, благодаря книгам трейдера и аналитика Стива Нисона. Высокая информативность японских свечей была по достоинству оценена биржевыми игроками, поэтому они сильно потеснили другие способы отображения цены (бары, линейные графики) и стали одним из ключевых средств технического анализа. Японские свечи не только наглядно демонстрируют направление движения котировок, но и позволяют понять текущую настроенность продавцов и покупателей.

Свечные паттерны, свидетельствующие о развороте нисходящего тренда

Японские свечи, которые мы опишем первыми, называются «молот» и «перевернутый молот». Молот характеризуется длинным фитилем (тенью) внизу, отсутствием верхней тени и коротким светлым телом. Перевернутый молот имеет длинную верхнюю тень и короткое темное тело, без нижнего фитиля. Обычно такие свечи образуются в конце падающего тренда и (как и все описанные ниже комбинации) указывает на разворот цены вверх:

Комбинация «Бычья харами» включает две свечи: первая имеет длинное темное тело, вторая – короткое светлое и располагается параллельно первой. Образно говоря, первая свеча как бы «беременна» второй. Слово «беременная» звучит по-японски «харами»:

Обратное сочетание называется «бычье поглощение». В этом варианте первой появляется свеча с маленьким темным телом, а затем светлая с длинным телом:

Рассмотренные комбинации встречаются чаще всех остальных. Те, которые мы перечислим далее, формируются гораздо реже.

Короткие свечи в «звездной позиции». Звездой называют компактную свечу с короткими телом и фитилями. Она должна образоваться ниже предшествующей свечи (как правило, с вытянутым телом) и иметь небольшой ценовой отрыв от нее (гэп). Третья темная свеча появляется выше второй и также отличается компактностью тела и теней:

«Утренняя звезда в позиции 3-х свечей». Комбинация начинается с длинной темной свечи, что говорит о сильном падении цены. Вторая свеча-звезда обладает маленьким телом и начинается с отрывом от предыдущей. Третья – непременно светлая, означающая сильное движение вверх. При этом заключительная свеча паттерна должна вырасти до середины тела первой свечи или выше. В идеале свеча-звезда должна сформироваться с гэпом относительно левой и правой свечи, однако разрыв с третьей свечой встречается редко:

Короткая свеча в позиции харами. Отличие этого паттерна от «бычьего харами» в том, что вторая свеча не светлая, а темная. Но она также параллельна первой свече и находится «внутри» границ ее тела. Заключительная свеча непременно должна быть светлой:

«Доджи» — японские свечи, которые формируются, когда цены минимума и максимума совпадают или отличаются очень незначительно. Они похожи на кресты, то есть тело очень короткое или просто линия, а фитили довольно длинные. Доджи, формирующиеся среди свечей с большими телами, могут предсказывать ценовой разворот:

«Доджи» в «звездной позиции». Эта комбинация практически аналогична коротким свечам в «звездной позиции», только короткие свечи заменяются доджами. Если после того, как образовался «додж», следующая свеча формируется с гэпом в противоположном тренду направлении, можно с уверенностью утверждать, что в период создания «доджа» на рынке победили «быки»:

Крест «харами». Здесь все по аналогии с предыдущими харами-позициями, только второй свечой является «додж». Комбинация включает две свечи. Первая с длинным телом, в границах которого находится «додж»:

Проникающая линия, имеет еще одно, образное, название – «просвет в облаках». Паттерн включает две свечи. Первая имеет большое темное тело, вторая – большое светлое. При этом правая свеча открывается ниже минимального ценового уровня левой и вырастает не меньше чем до половины ее тела. Характерно, что чем сильнее вырастает вторая свеча, тем выше вероятность трендового разворота:

«Двойной толчок». Здесь после темной свечи нисходящего тренда идет светлая свеча, которая открывается ниже минимального ценового значения темной свечи и не доходит до ее середины. Следующая свеча также должна быть светлой и располагаться выше. То есть светлые как бы «выталкивают» медвежий тренд вверх. Если такая комбинация повторится два раза, возможен разворот:

Щипцы или Пинцет. Паттерн включает не менее двух свечей, формирующихся на падающем рынке. При этом свечи должны иметь равные ценовые минимумы. Не имеет значения, как выглядит свеча (с большим телом, с длинным фитилем, додж и т.п.). Особое внимание на такую комбинацию следует обращать после длительного падения, хотя в целом она дает не слишком точный прогноз:

«Поглощение» в сочетании с «молотом». Это трехсвечная модель. Первая свеча – «молот», сочетание 2-й и 3-й – «бычье поглощение»:

«Проникающая линия в пинцете» - паттерн включает две свечи и, как вы, безусловно, поняли, объединяет две ранее описанные комбинации:

Бычье «брошенное дитя». Комбинация включает три свечи. Первая – длинная темная, вторая – додж, третья – длинная светлая. Центральная свеча располагается ниже и с гэпом от левой и правой:

Сильное дно или крепость. Эта модель обычно знаменует скорое окончание нисходящей тенденции либо возможную коррекцию. Состоит из 3-х и более элементов и заканчивается свечой, открывающейся с разрывом и растущей вверх:

Быстрый прорыв + три новых низа – в данной модели темная свеча стартует с гэпом при нисходящей тенденции, затем следуют еще две темных свечи, после которых также с разрывом вверх открывается светлая свеча:

Бычья линия встречи. Комбинация из двух свечей. В первый таймфрейм формируется темная свеча, а во 2-й – светлая. При этом обе закрываются на одном или приблизительно одном уровне:

Тройной гэп на темных свечах. Такой паттерн на дневном таймфрейме представляет собой три темных свечи, при этом каждая последующая открывается с ценовым разрывом от предыдущей. Хороший сигнал о развороте тренда, поскольку спустя три дня падения актив становится сильно перепроданным:

8–10 новых низов. Образуются при сильном медвежьем движении, когда минимальный ценовой уровень снижается несколько таймфреймов подряд. Обычно трейдеры закрывают сделку, когда после длительного падения формируется разворотная свеча или комбинация. Если при коррекции светлые свечи образуют восемь-десять новых минимумов, то можно прогнозировать смену тренда. Если меньше, – отсчет начинают сначала:

Бычье окно. На длительно падающем рынке формируется светлая свеча. После этого возможен резкий скачок вверх. Следующая свеча открывается с разрывом, что подтверждает разворот:

«Бычья» игра, завершающаяся гэпом. Модель характеризуется чередованием светлых и темных свечей примерно в одном ценовом диапазоне, что говорит о борьбе «быков» и «медведей». В результате происходит гэп вверх и смена тенденции:

Ниже посмотрите сочетание четырех различных комбинаций: «перевернутый молот», сильное дно, «доджи» и бычье поглощение:

Свечи и свечные паттерны, свидетельствующие о развороте восходящего тренда

Медвежья харами. Аналогична бычьей. Отличие в том, что первым формируется большое светлое тело, а затем маленькое темное, которое входит в его границы.

Медвежье поглощение. Обратный предыдущему паттерн. Левая свеча – короткая светлая, правая большая темная. Тело 1-ой «внутри» тела 2-ой:

Падающая звезда. Имеет компактное светлое тело, верхний фитиль очень длинный, а нижний отсутствует:

Медвежий крест «харами» образуется из сочетания большой светлой свечи и свечи додж, которая выступает в роли «младенца»:

Трехлинейная звезда в задумчивости. Паттерн с таким пространным названием имеет другое, еще более длинное – «отбитое наступление трех белых солдат». При этом за столь сложным наименованием кроется весьма обычная модель, изображение которой можно увидеть на рисунке. Три светлых свечи идeт друг за другом, при этом уровень закрытия предыдущей совпадает с уровнем открытия последующей. Тени отсутствуют или очень короткие. Если тело 3-ей свечи (а иногда и 2-ой) становится меньше, а тени удлиняются, значит, модель сформировалась. Следует обратить на нее особенное внимание после долгого бычьего движения:

Южный вечерний крест. Эта комбинация включает три свечи. Первой идет светлая свеча, максимальные значения которой выше, чем у предыдущей. Второй идет доджи, линия тела которой также выше максимумов первой свечи. 3-я свеча – темная, без верхней тени, и должна открываться с гэпом вниз от уровня закрытия 2-ой свечи:

Звездный разворот. Как и предыдущая, модель включает три свечи. 1-я светлого цвета, 2-я темная, открывается с разрывом относительно ценового максимума 1-ой. 3-я свеча также должна быть темного цвета, без верхней тени, и уровень ее открытия должен совпадать с уровнем закрытия 2-ой свечи или быть чуть выше:

Доджи в позиции «звездный разворот» – паттерн, практически идентичный предыдущему, за исключением того, что второй свечой идет «доджи». Соответственно, последняя свеча в комбинации (темная) должна открыться выше максимальных ценовых значений доджи:

Бычьи «щипцы»– это модель не менее чем из двух свечей, формирующихся на восходящем тренде. При этом свечи должны иметь равные ценовые максимумы. Не имеет значения, как выглядит свеча (с большим телом, с длинным фитилем, додж и т.п.). Особое внимание на такую комбинацию следует обращать после длительного роста, хотя в целом она дает не слишком точный прогноз:

Медвежье «окно» – трехсвечная комбинация. Причем первая свеча светлого цвета, однако следующая – темная и открывается с большим разрывом относительно цены закрытия (и даже ниже цены открытия) первой свечи. 3-я свеча также темная и формируется почти параллельно второй:

Вечерняя звезда. Комбинация также строится на трех свечах и является медвежьим двойником «утренней звезды». Центральная формирует компактное тело, и чем оно короче, тем вероятнее ценовой разворот. Ее открытие происходит с гэпом от начальной свечи паттерна, тело может быть как светлым, так и темным. 3-я свеча темная, уровень ее открытия ниже уровня закрытия средней свечи, а при закрытии она должна доходить как минимум до половины тела первой свечи. Чем длиннее тело заключительной свечи, тем серьезнее настрой «медведей»:

Медвежья «линия встречи». Комбинация из двух свечей. В первый таймфрейм формируется светлая свеча, а во 2-й – темная. При этом обе закрываются на одном или приблизительно одном уровне. 3-я свеча темного цвета открывается на таком же уровне, на каком закрылась вторая свеча:

Медвежий трехлинейный прорыв + линия сопротивления. Данная комбинация наглядно продемонстрирована на рисунке ниже:

Висельник. Эта свеча очень напоминает «молот», имеет короткое тело без верхней тени и длинный нижний фитиль. Отличие в том, что она формируется при восходящей тенденции. Может быт как светлого, так и темного цвета:

Медвежье «брошенное дитя». Трехсвечная модель, идентичная той, которая возникает на бычьем рынке. Ранее мы о ней уже рассказывали. Включает длинную светлую свечу, доджи с гэпом и длинную темную свечу с гэпом, как видно на изображении:

Темная накрывающая туча. Комбинация противоположна «просвету в облаках». Она включает две свечи – с большим светлым телом и большим темным. Уровень открытия темной свечи расположен выше максимального уровня светлой, а уровень закрытия опускается ниже половины тела первой свечи. При этом чем длиннее последнее тело, тем вероятнее смена направления ценового движения:

Сильный верх или крепость. Эта модель обычно знаменует скорое окончание восходящей тенденции либо возможную коррекцию. Состоит из 3-х и более элементов и заканчивается темной свечой, открывающейся с разрывом от предыдущей темной свечи:

8–10 новых вершин. Образуются при сильном бычьем движении, когда максимальный ценовой уровень повышается несколько таймфреймов подряд. Обычно трейдеры закрывают сделку, когда после длительного роста формируется разворотная свеча или комбинация. Если при коррекции темные свечи образуют восемь-десять новых максимумов, то можно говорить о смене тренда. Если меньше, – отсчет начинают сначала:

Медвежья игра, завершающаяся разрывом. Формация представляет собой чередование светлых и темных свечей. В конечном итоге свеча открывается с разрывом вверх и происходит смена направления ценового движения:

Паттерны, сигнализирующие о продолжении тенденции

Комбинации, прогнозирующие разворот тренда, достаточно легко распознаются на графике и помогают строить успешную торговую стратегию. Вместе с тем, мы советуем обратить внимание и на паттерны продолжения трендового движения, поскольку они позволяют понять настроения «быков» и «медведей» и «выжать» из рынка максимум

Три белых солдата. Комбинация формируется в период явной силы «быков» и говорит о том, что рынок склонен к росту. Она состоит из трех светлых свечей без теней или с короткими тенями, уровни закрытия которых последовательно повышаются. При этом уровни открытия 2-ой и 3-ей свечи находятся «в телах» предшествующих, и не происходит заметного уменьшения размера тел. Когда такой паттерн складывается после продолжительной медвежьей тенденции или при локальном боковом тренде, он свидетельствует о мощной защите своих интересов покупателями. Поэтому в ближайшее время можно прогнозировать взлет котировок:

Зеркальная формация – «Три вороны». Эта модель представляет собой три длинные темные свечи с небольшими фитилями, которые выстраиваются «лестницей». При этом цена открытия последующей свечи находится в границах тела предыдущей. Паттерн обычно указывает на слабость бычьего тренда и вероятность резкого снижения цен:

Методы 3-х снижений/3-х восхождений». Комбинация обладает необычной структурой и включает пять и более свечей. Первая длинная свеча закрывается по тренду (может быть как светлой, так и темной), далее формируется несколько небольших свечей, как правило, противоположного цвета, а затем появляется последняя свеча, окрашенная аналогично первой:

Разберем метод трех снижений более детально. Первая свеча в комбинации темного цвета, с большим телом и короткими фитилями. Три следующие свечи (их может быть 2 или 4) имеют короткие светлые тела и располагаются в границах тела первой свечи. Последняя свеча длинная, темного цвета, закрывается гораздо ниже минимумов начальной свечи. После завершения модели обычно следует продолжение ценового движения вниз, что и требуется «медведям».



Обязательно обратите внимание – последняя свеча паттерна должна закрыться выше максимума первой свечи (для метода трех снижений) или ниже минимума при трех восхождениях.

Гэп (разрыв) «Тасуки» – актуален и при восходящем, и при нисходящем тренде. Этот паттерн включает три свечи, знаменует продолжение движения. Две первых свечи должны быть «бычьими» при восходящей тенденции, или «медвежьими» при нисходящей. Непременное условие – наличие гэпа между уровнями закрытия 1-ой свечи и открытия 2-ой. Последняя свеча – обратного цвета, с уровнем открытия в границах тела второй свечи, и ценой закрытия в пределах разрыва или немного ниже/выше:

3 одновременных крыла. Данный паттерн включает три свечи, тела которых выстраиваются правильной «лестницей». При этом 2-я и 3-я свечи стартуют с того же ценового уровня, на котором закрылась предшествующая:

Бычий гэп (разрыв) «край к краю светлых линий». Состоит из 3-х светлых свечей. 2-я и 3-я имеют тела приблизительно равного размера, открываются на близких уровнях и отделены от первой разрывом. В том случае, когда уровень закрытия 4-ой свечи превысит наиболее высокую свечу паттерна, можно предполагать продолжение восходящего тренда:

Заключение

Подводя итог, хотим напомнить, что существует множество инструментов технического анализа, позволяющих спрогнозировать поведение рынка. Японские свечи должны быть в арсенале каждого трейдера, и их использование в совокупности с показаниями осцилляторов и трендовых индикаторов способно дать достаточно точные сигналы для проведения прибыльных сделок. Также советуем не забывать, что эффективное управление депозитом предполагает соблюдение правил мани менеджмента. Оптимальное соотношение прибыли и риска – залог успешной торговли.