Курсы, прогнозы, график, рейтинг криптовалют

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Что представляет собой криптовалюта

Криптовалюта (с англ. CryptoCurrency) – разновидность электронных денег в виде математического кода. При осуществлении транзакций используются специальные криптографические элементы (электронная подпись). Единица криптовалюты – койн (с англ. Coin – «Монета»).

Впервые название криптовалюты появилось в 2011 году в журнале Forbes и с тех пор стало использоваться в широких массах. В то время прогноз криптовалют не давал никаких оснований полагать, что в скором времени они станут такими популярными.

Криптовалюта не имеет физического воплощения в виде бумажных банкнот или монет. Она функционирует только в электронном виде.

Основное отличие криптовалюты от обычных денег состоит в их формировании в цифровом пространстве. Криптоденьги изначально формируются в электронном виде, а реальные необходимо внести на электронный кошелек или счет.

Есть несколько вариантов создания электронных денег:

ICO (первичный выпуск токенов, инвестирование);

майнинг (использование мощностей ПК для решения математических задач и генерирования новых монет);

форжинг (формирование в имеющихся криптовалютах новых блоков).

Таким образом, интернет – источник формирования криптовалюты.

Еще одно принципиальное отличие криптовалюты от стандартных денег заключается в их децентрализации. Выпускать койны способен любой желающий, а эмитировать стандартные деньги вправе только Центробанк.

Выпуск криптовалюты – это создание математического кода и электронной подписи. Чтобы проводить транзакции с криптовалютой, сотрудничать с банками и другими финансовыми организациями не надо.

Транзакции с помощью криптовалюты происходят так же, как и электронные безналичные переводы. Отличительная черта – наличие бирж, на которых электронные деньги можно перевести в стандартные платежные средства, монетизировав их.

Криптовалюта функционирует на основе блокчейна. Данная технология – база данных, которая распределена на огромном количестве персональных ПК пользователей со всего мира. Хранение и запись информации осуществляются на всех ПК одновременно. Этим достигается открытость транзакций и прозрачность проводимых переводов.

Причины высокой популярности криптоденег

Есть несколько причин того, почему криптовалюта резко стала популярной. Основная из них состоит в том, что такие деньги являются универсальными, не привязанными к финансовому учреждению и даже стране. В наше информационное время эта черта очень востребована.

Для проведения транзакций требуется только номер кошелька, вследствие чего криптовалюте не нужно физическое выражение. Для защиты виртуальных денег используется криптографический код, в результате чего их надежность значительно повышается. Децентрализация выпуска криптовалюты предотвращает их запрет или подделку.

Транзакции с криптовалютой полностью анонимны. При их проведении информация о получателе и отправителе денег отсутствует – имеются данные только о номере электронного кошелька.

Криптовалюту можно получить самому. Зарабатывают на ней посредством инвестирования в электронные деньги, их покупки и продажи при повышении курса.

Если обменять виртуальные деньги на настоящие, они начнут приносить доход.

Рейтинг криптовалют

Первые цифровые деньги возникли в 2008 году и были представлены Биткоином. Сейчас же создано несколько тысяч разных видов криптовалют, каждая из которых имеет свои отличительные особенности. Из них почти половина не обеспечена содержанием – такие деньги являются «мыльными пузырями» и рассматриваться в статье не будут.

Всего сегодня существует 6 самых популярных электронных денег. Рассмотрим лучшие криптовалюты.

Биткоин (bitcoin, BTC). Это первая в мире криптовалюта – на ее основе разрабатывались и появлялись последующие валюты. Разработчиком является некий человек по имени Сатоши Накамато. Есть теория, что под этим именем работали несколько разработчиков. Предел биткоина – 21 миллион монет, который на сегодня пока не достигнут. Эфириум (ethereum, ETH). Криптовалюта, которая появилась под руководством Виталия Бутерина – отечественного программиста. Она была выпущена в 2015 году и быстро стала второй по популярности криптовалютой в мире. Лайткоин (litecoin, LTC). Разработчиком выступил программист Чарли Ли. Криптовалюта появилась на свет в 2011 году. Если биткоин считается аналогом золота, то лайткоин представляет собой аналог серебра. Предел лайткоина – 84 млн монет. Зикеш (Z-cash, ZEC). Криптовалюта с открытым исходным кодом, разработчиком выступила компания Zerocoin Electric Coin Company, деятельность которой связана с выборочной прозрачностью осуществляемых переводов и конфиденциальностью. Предел криптовалюты – 21 млн монет, как и у биткоина. Dash – открытая децентрализованная криптовалюта. Майнеры получают 90% вознаграждения, которое распределяется между ними, а оставшееся идет на финансовое обеспечение различных проектов. В Dash используются несколько математических алгоритмов. То, как будет осуществляться последующее развитие системы, решают все члены данной криптографической сети посредством децентрализованного управления. Риппл (Ripple, XRP)представляет собой платежную систему с функцией валютного обмена. Имеется поддержка «токенов», которые представляют собой криптовалюту, фиатные деньги, биржевые товары или даже минуты сотовой связи, мили летающий пассажиров.

Есть и другие достаточно популярные криптовалюты – EOS, Stellar, Neo, TRON, IOTA, Cardano и т. д. Они входят в ТОП криптовалют 20,50, 100.

Однако биткоин был и остается наиболее популярной криптовалютой. Бит – это мельчайшая единица информации, а коин дословно переводится как «монета» с английского (coin). У биткоина есть отдельная программа и цифровой кошелек, предназначенный для хранения данной валюты.

Криптовалюты стали настолько популярными, что на данный момент стали действовать специальные банкоматы, позволяющие осуществить перевод биткоина в фиатные деньги. Некоторые магазины и торговые сети принимают платежи биткоинами, вместе со стандартными монетами и бумажными купюрами. Существуют даже фриланс-биржи, где заказчики оплачивают работу исполнителей криптовалютой. Рейтинг криптовалют позволит отслеживать самые популярные.

Курс криптовалют онлайн в реальном времени меняется каждую минуту.

Плюсы и минусы криптоденег

Криптовалюта во многом отличается от тех денег, к которым привыкли люди. Различия имеют как позитивный, так и негативный характер.

Перечислим преимущества электронных денег:

Отдельный эмиссионный центр и органы, которые контролируют оборот криптовалюты, отсутствуют. В результате этого заниматься майнингом (добычей монет) может любой желающий при наличии у него достаточных мощностей. Также децентрализация делает контроль над данными деньгами невозможным. Ни одно финансовое учреждение и даже государство не в состоянии ограничить выпуск криптовалюты или запретить его. Транзакции проводятся анонимно. Никто никогда не узнает сведения о владельце кошелька и о тех людях, которым он осуществлял переводы. Единственная информация, которая открыта всем, – это номер криптовалютного кошелька. У большинства криптовалют есть свой предел выпуска. Это исключает вероятность избыточной эмиссии, вследствие чего не будет и инфляции. Криптовалюту невозможно подделать или скопировать, поскольку она находится под защитой электронной подписи. Осуществление транзакций с криптовалютой проходит дешевле, чем с обычными деньгами. Поскольку посредник в виде банковских организаций отсутствует, не взимается и комиссия.

Рассмотрим недостатки криптовалют:

Находящихся в кошельке монет можно запросто лишиться, если потерять пароль от электронного кошелька. Да, контроль за осуществлением транзакций отсутствует, однако и гарантию безопасности и сохранности денег никто не дает. Волатильность – частая смена стоимости валюты (в сторону как повышения, так и понижения). Это характерная черта для любой криптовалюты. Несмотря на то, что государство не может контролировать криптовалюты, у него есть механизмы воздействия на людей, которые занимаются запрещенным майнингом или осуществляют мошеннические действия при покупке или продаже валюты. Майнинг со временем перестает быть прибыльным, поскольку чем дольше добывается криптовалюта, тем сложнее персональным компьютерам приходится решать математические задачи.

Перечисленные плюсы и минусы характерны для каждой криптовалюты с незначительными отличиями и исключениями. Однако криптовалюты имеют множество черт, которые свойственны и для обычных денег:

универсальность;

средство обмена и накопления;

средство выполнения денежных расчетов.

Цена криптовалюты зависит от того, какой на данный момент спрос на нее. Некоторые виды криптоденег стоили копейки и буквально через пару месяцев становились дороже в десятки тысяч раз, обогащая тех своих владельцев, которые успели их приобрести на раннем этапе существования.

Заработок на криптовалюте

Сегодня существует несколько способов того, как можно получить неплохой доход с криптовалюты.

Инвестиции в электронные деньги. Пользователь передает некую сумму денег в доверительное управление другому человеку. Чаще всего брокеры занимаются проблемами доверительного управления. Чтобы выбрать, во что инвестировать, нужно отслеживать курс криптовалют онлайн. Покупка криптовалюты и ее последующая продажа. Пользователь приобретает валюту, пока она стоит дешево, и продает ее, если курс криптовалют значительно повысился. Этот способ чаще всего используют владельцы биткоинов, так как стоимость данной криптовалюты в разы выше других монет. Чтобы покупать и продавать криптоденьги, есть специальные обменники и биржи. Майнинг криптовалюты. Для того чтобы заработать монеты, требуется использовать мощности своего ПК. Майнинг на обычных пользовательских компьютерах уже давно перестал быть выгодным. Сейчас потребуется приобрести специальное оборудование. Используются для получения криптовалюты и майнинг-фермы – правда, их стоимость высока, к тому же они требуют отдельного помещения с системой охлаждения и бесперебойной подачей дешевой электроэнергии. В последнее время популярным стал облачный майнинг: пользователь просто закупает часть мощностей у компании, имеющей самое мощное и передовое оборудование, и получает свою прибыль. Другая проблема – отличить честную компанию от мошеннической, которая действует по принципу финансовой пирамиды. Однако если обращаться только к надежным и проверенным сервисам, такой проблемы не возникнет, и приобретать дополнительное оборудование не придется. Получение монет на кранах. Это специальные сервисы, которые за простейшие действия (например, ввод капчи, посещение сайтов-партнеров) выдают пользователям монеты. Также получить криптовалюту можно и посредством привлечения рефералов. В некоторых биткоин-играх есть шанс выиграть определенную сумму электронных денег. Конечно, много заработать не получится – чтобы набрать минимальную сумму к выводу, потребуется не меньше месяца. Работать придется на нескольких подобных сервисах.

Итак, криптовалюта онлайн сегодня является популярным средством заработка, платежа, инвестиций, переводов, оплаты товаров и услуг. Такие электронные деньги соответствуют реалиям современности. Их уникальность состоит в том, что, не имея физического выражения, они все равно стали такими же популярными, как и стандартные фиатные деньги.

Сегодня есть много способов получить криптовалюту, даже не вкладывая собственных средств. Способы, которые затрагивают крупные суммы и требуют вложений, очень рискованны, однако и доход при благоприятном стечении обстоятельств можно получить солидный. Некоторые люди смогли построить на криптовалютах целое состояние. Главное – держать руку на пульсе и регулярно изучать график криптовалют, имеющих потенциал.

Криптовалюта имеет схожие черты с обычными деньгами, однако у нее нет недостатков, которые присущи реальной валюте. Например, отсутствует единый эмиссионный банк, нет контроля государственных органов. В результате криптовалюта быстро стала популярной в информационном пространстве. О том, каким будет ее будущее, покажет время. Сегодня можно изучить прогноз криптовалют, который дает приблизительные данные.