Как выбрать брокера бинарных опционов?

Заработок в интернете с каждым годом становится все популярнее и выбрать брокера бинарных опционов становится все сложнее. И это не удивительно, ведь данный финансовый инструмент является одним из самых простых и позволяет очень быстро начать вести торговлю на мировых финансовых рынках. Но чтобы торговля была прибыльной и комфортной, необходимо выбрать действительно надежного брокера бинарных опционов, что не всегда может быть просто. Поэтому в данной статье, мы рассмотрим десять самых актуальных и важных факторов, которые влияют на выбор брокера и его деятельность, а также расскажем, как выбрать честного брокера бинарных опционов правильно, не потеряв при этом свои деньги.

Правильный выбор брокера бинарных опционов зависит от разных показателей, и в статье рассмотрим:

Далее рассмотрим каждый фактор более детально, после чего выбор брокера будет происходить намного проще.

Наличие лицензий у брокера

Каждую неделю на рынке появляется один-два новых брокера бинарных опционов, происхождение которых довольно сомнительно. Такие брокеры чаще всего не имеют лицензий или присваивают себе чужие сертификаты. Также лицензии могут подделываться, но это относится лишь к брокерам-мошенникам, выбирать которых конечно же не стоит. В остальных случаях брокеры, которые планируют долговременное сотрудничество с трейдерами и другими клиентами, стараются получить как минимум одну лицензию, а в некоторых случаях даже несколько.

Также стоит отметить, что отсутствие лицензии не говорит о ненадежности брокера. Возможно, этот брокер новичок на рынке и его лицензия находится на рассмотрении, но все же надежнее выбрать брокера с регуляцией, причем лучше, если лицензий будет сразу несколько.

Регуляторов в мире существует достаточно много, но надежными можно считать лишь некоторых, так как все зависит от страны, в которой находится регулятор, а также от полномочий данного регулятора. Немаловажную роль играет и доверие трейдеров и инвесторов из мирового сообщества к такой организации.

Вся брокерская деятельность на биржах лицензируется по странам:

Россия . Лицензию выдает Банк России.

. Лицензию выдает Банк России. США . SEC (The United States Securities and Exchange Commission – Комиссия по ценным бумагам и биржам), помимо этого брокерская деятельность контролируется FINRA (Financial Industry Regulatory Authority – Регулирующий орган финансовой индустрии) и NFA (National Futures Association – Национальная фьючерсная ассоциация).

. SEC (The United States Securities and Exchange Commission – Комиссия по ценным бумагам и биржам), помимо этого брокерская деятельность контролируется FINRA (Financial Industry Regulatory Authority – Регулирующий орган финансовой индустрии) и NFA (National Futures Association – Национальная фьючерсная ассоциация). ЕС . Лицензируется правовыми нормами доверительного стандарта Евросоюза.

. Лицензируется правовыми нормами доверительного стандарта Евросоюза. Великобритания. FSA (Financial Services Authority – центральный орган надзора за рынком финансовых услуг) и квази-судебным регулирующим органом.

Также существуют и более простые регуляторы, которые по сути являются коммерческими организациями, но при этом наличие их лицензии также может говорить о качестве предоставляемых брокерских услуг. К таким регуляторам можно отнести:

FinaCom (Финансовая Комиссия);

BVI (Британские Виргинские острова);

VFSC (Комиссия по финансовым операциям Вануату);

MFSA (Комиссия по финансовому регулированию Мальты).

Бонусы, акции, подарки от брокера

Приветственный бонус, то есть бонус за первое пополнение счета – немаловажный фактор, который часто учитывается, когда происходит выбор брокера. Однако не стоит забывать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и потому этот момент стоит сразу обсудить с брокером. Иногда лучше отказаться от бонуса, чем соблюдать все его условия.

То, что предлагают вам даром, таит опасность: обычно за этим стоит хитрый трюк или скрытое обязательство. За то, что чего-то стоит, стоит заплатить. Оплачивая свой путь, вы избавляетесь от необходимости благодарить, испытывать вину и обманывать. Часто умнее бывает заплатить полную цену – нельзя блистать и экономить одновременно. Не жалейте денег, заставляйте их работать, щедрость является признаком власти и притягивает ее.

Роберт Грин «48 Законов Власти»

Также некоторые брокеры могут предоставлять Welcome-бонус, который не требует пополнения реального счета своими деньгами, но стоит отметить, что такой бонус можно получить всего раз. Брокер Pocket Option является одним из брокеров, который выдает Welcome бонус. Получить Welcome бонус от брокера Pocket Option довольно легко и такую возможность не стоит упускать, так как трейдер ничем не рискует в данном случае.

Для тех трейдеров, у которых уже есть торговые счета, можно использовать промокоды и бонусы, которые дают возможность получать различные полезные подарки и дополнительные средства при пополнении счета.

Минимальный депозит

Для трейдеров-новичков при выборе брокера крайне важно, чтобы компания позволяла начинать торговлю с минимальных сумм. Это дает возможность попробовать торговлю на реальном счету, а также позволяет начать зарабатывать без больших вложений. И если ранее минимальный депозит в $5-10 позволяли только очень крупные брокеры, то на данный момент почти каждый брокер бинарных опционов дает возможность начать торговлю с таких сумм, что бесспорно является большим плюсом и привлекает множество новых трейдеров. Примерами брокеров с минимальным депозитом для торговли являются Pocket Option ($5), Binarium ($10) и Quotex ($10).

Выбрать брокера бинарных опционов конечно можно и с более высокой «планкой» для стартовой торговли, но стоит понимать, что чем больше минимальный депозит у брокера, тем выше вероятность, что он является мошенником, и примером такого брокера может послужить Daily Trades, торговлю у которого можно было начать с $250. Но по итогу эта брокерская компания не выводила прибыль, а в некоторых случаях и сам депозит.

Обучение от брокера

Сейчас в интернете каждый может без проблем найти множество как платных, так и бесплатных обучающих материалов на тему трейдинга. Но если выбор брокера бинарных опционов падет на ту компанию, которая предоставляет обучение азам торговли бинарными опционами, то это будет плюсом.

Благодаря такому обучению от брокера нет необходимости искать разные материалы, и можно начать изучать то, что относится именно к торговле на торговой платформе у данного брокера.

Некоторые брокеры бинарных опционов могут давать лишь базовое обучение по технической части торговли, но иногда можно найти и более полное обучение, которое после теории предоставит и стратегии для торговли, по которым можно будет повышать свой навык на демо-счету.

Трейдерам с опытом, конечно, не обязательно обращать внимание на компании, которые помогают с обучением своих клиентов, но вот для новичков это может быть важным критерием, когда нужно выбрать брокера бинарных опционов.

Пополнение и вывод средств

Если у брокера слишком мало способов пополнения счета, это должно навести вас на мысль, что, возможно, у него не все так благополучно с финансами и выбирать такую брокерскую компанию для торговли не стоит.

У надежного брокера обязательно должна присутствовать возможность использования банковских карт, банковского перевода, электронных кошельков, а в дополнение – криптовалют и мобильных операторов. Если же в брокерской компании есть возможность использовать лишь несколько способов для пополнения и вывода средств, то от услуг такой компании стоит отказаться. И важно, чтобы у брокера была платежная система, удобная для вас, иначе вам придется потом терять проценты на переводах и конвертациях между разными платежными системами.

Некоторые брокеры могут взимать комиссии при выводе средств, и это необходимо выяснить заранее, особенно если вы планируете совершать переводы более раза в день. Помимо этого, у брокера могут быть ограничения (лимиты) по ежедневному, еженедельному или ежемесячному выводу средств и это также стоит учитывать при выборе брокера.

Капитализация брокера

Скорее всего ни у кого не стоит вопрос – какого брокера выбрать, крупного и работающего давно или нового и малоизвестного. Выбор тут будет очевиден в силу множества преимуществ, которые может предоставить авторитетный и крупный брокер бинарных опционов.

Так как в крупных брокерских компаниях ежедневный оборот средств довольно велик, то и выплаты трейдерам до $1 000 не являются ощутимыми для брокера, тогда как в новой компании даже $250-500 будет выплатить уже намного сложнее. И если платить новому брокеру будет нечем, то будут возникать задержки, которые могут тянуться неделями. А если брокер окажется мошенником (что бывает часто среди новых компаний), то не стоит рассчитывать вернуть даже десятую часть от своего депозита.

Поэтому чтобы выбрать брокера бинарных опционов правильно, обязательно стоит обращать внимание на его популярность и величину в сфере бинарных опционов, что может подтверждать дата его основания, наличие лицензий и большое количество клиентов.

Техническая поддержка клиентов

Немаловажным является и отношение к клиентам в компании, так как зачастую можно встретить отзывы трейдеров о том, что поддержка определенного брокера работает очень медленно или вообще игнорирует своих клиентов.

Если выбрать брокера бинарных опционов удалось правильно, то буквально сразу после регистрации поддержка перезванивает трейдеру и предоставляет всю нужную ему информацию. Поэтому при регистрации лучше указывать свой реальный номер телефона.

Также при выборе брокера бинарных опционов можно потратить время и проверить работу менеджеров компании перед регистрацией, предварительно связавшись с ними через чат или по телефону, задав интересующие вопросы. Чтобы понять, что из себя представляет брокер, у менеджера можно узнать о:

наличии лицензии или регуляции;

способах пополнения и вывода средств;

доступных инструментах для торговли;

торговой платформе (это может быть веб-терминал, терминал для мобильных устройств или терминал для ПК);

бонусах и акциях, которые предоставляет компания.

Если поддержка работает качественно, и компания ценит своих клиентов (как будущих, так и настоящих), то ответы можно будет получить даже на самые часто задаваемые вопросы и по нескольку раз.

Если же менеджер отвечает очень долго, невнятно или не знает ответы на вопросы, то стоит насторожиться и задуматься о том, стоит ли выбирать этого брокера.

Также зачастую в торговле используется множество специфических терминов, поэтому даже если вы владеете базовыми знаниями в каком-либо из предложенных иностранных языков, то разобраться со всеми нюансами будет сложно. Поэтому лучше выбрать брокера, который предоставляет платформу на родном вам языке. Не будет лишним изучить и словарь трейдера, чтобы понимать значения разных слов.

Торговые условия

Условия торговли являются одними из самых важных факторов, когда необходимо выбрать брокера для торговли бинарными опционами, ведь если для торговли будет доступно всего несколько инструментов с единственно возможной экспирацией в один час, то прибыльно торговать у такого брокера будет почти невозможно. Такие торговые условия часто можно наблюдать у брокеров-мошенников или брокеров, которые не настроены на долгосрочное сотрудничество. Примерами таких брокерских компаний могут послужить KingTrade и BinTradeClub.

Также при выборе брокера важно изучить возможности торговой платформы, а именно:

количество торгуемых активов;

процент выплат по опционами;

выбор времени экспирации;

наличие демо-счета;

возможность просмотра торговой истории на графике;

мобильное приложение.

Обязательно просмотрите список доступных для торговли активов. Возможно, что актива, которым вы собираетесь в последствии торговать, у данного брокера нет. В свою очередь брокеры, предоставляющие небольшое количество активов, должны вызывать дополнительные подозрения. В крупной компании для торговли чаще всего доступно не менее 30-50 видов торговых активов, которые включают в себя валютные пары, акции американских, европейских или российских компаний, сырьевые товары (золото, нефть) и криптовалюты (Биткоин, Эфириум).

Процент выплат разные брокеры оценивают по-разному, причем эти отличия могут существовать на совершенно разные активы и в совершенно разное время. Это связанно в первую очередь с тем, что некоторые брокеры сами открывают похожие позиции по этим активам, но в куда больших объемах, а предлагаемый вам процент служит как страховка для сделки. В случае вашего выигрыша брокер получит куда большую сумму, из которой он и сделает вам выплату. Если же вы проиграете, то ваши средства компенсируют брокеру потерю его ставки.

Время экспирации, пожалуй, самый важный технический момент в торговле бинарными опционами. Если прогноз направления движения цены еще подвергается анализу, то определить нужное время экспирации очень сложно. Поэтому будет лучше, если брокер будет предоставлять как можно больший диапазон экспираций. Чаще экспирации ограничены 4-часовым периодом, но есть брокеры, которые позволяют торговать с экспирацией в один день и даже больше.

Демо-счет, конечно же, не является основополагающим фактором, когда нужно выбрать брокера бинарных опционов, но лучше, если он все-таки будет. На нем вы сможете опробовать все виды торговли бинарными опционами или отработать свои новые стратегии, не рискуя потерять свой капитал. Особенно демо-счет будет полезен новичкам, так как он позволяет понять принцип торговли опционами, протестировать торговую платформу и посмотреть, какие есть опционы и по каким инструментам их можно покупать.

Удобная торговая история является очень полезной, когда необходимо собрать статистику по своей торговле и понять, где были совершены ошибки. Это поможет пересмотреть свою торговлю, если она является убыточной. Чтобы статистика торговли была успешной, в момент совершения сделок важно не отклоняться от правил мани-менеджмента и риск-менеджмента.

Также, если вы постоянный пользователь гаджетов, то выбрать брокера бинарных опционов вам может помочь наличие в компании специального приложения для торговли со смартфона или планшета. Хоть такая торговля и не является самой удобной в техническом плане, но зато позволяет отслеживать свои сделки в любом месте, где есть интернет. Также в приложениях от брокеров всегда доступны те же возможности, что и в веб-терминале, и без ПК можно пополнить и вывести средства, проводить анализ, использовать индикаторы или сигналы. Мобильное приложение брокера Pocket Option помимо стандартной торговли позволяет получать бесплатную аналитику, сигналы и стратегии.

Какого брокера выбрать: советы новичкам

Следующие советы и рекомендации будут полезны не только новичкам, а и трейдерам с опытом, так как позволяют более глубоко изучить компанию и выбрать брокера максимально правильно.

Если брокер соответствует всем вышеописанным параметрам, то стоит проверить неявные моменты, на которые мало кто обращает внимание. И обратить внимание стоит на:

котировки;

менеджеров компании;

наличие доверительного управления.

Если брокер бинарных опционов является мошенником, то не обязательно, что он будет не выплачивать прибыль, но он может совершать и другие виды мошенничества, которые все равно заставят многих трейдеров потерять деньги, и одним из таких вариантов может быть «подкрутка» котировок.

Проверить котировки у брокера на самом деле не сложно, но делать это стоит не на демо-счету, а на реальном, и поэтому будет необходимо пополнить его на минимальную сумму. После этого нужно будет сравнить котировки с платформы брокера с любой другой авторитетной платформой. Это может быть платформа TradingView, терминал MetaTrader 4 или живой график для бинарных опционов, на котором можно найти любой торговый актив, существующий в мире. Если котировки будут различаться всего в несколько пунктов, то это вполне допустимо, но если же разница будет наблюдаться более чем в 10 пунктов, то данный брокер с большой вероятностью будет являться мошенником и не стоит выбирать его для торговли.

Менеджера компании могут быть разными, и одни помогают клиентам разобраться в любых вопросах, а другие, наоборот, могут принуждать приобрести какие-то услуги или торговать по сигналам компании. Если звонки будут происходить очень часто (к примеру, каждый день) и менеджер будет предлагать торговать по сигналам или специальной аналитике, то делать выбор в пользу этого брокера не стоит, так как почти всегда в таких случаях деньги клиента будут слиты. И произойти это может как по вине самого клиента, который будет совершать сделки по рекомендациям, так и по вине аналитика, который может торговать за клиента.

Конечно, чтобы проверить, будут ли менеджера постоянно звонить, не стоит пополнять счет на большие суммы, и будет достаточно минимального депозита. Обычно персональный менеджер сразу начинает звонить и для начала просто просит пополнить счет на большую сумму, а уже потом предлагает другие услуги.

Если у выбранного брокера есть доверительное управление (чтобы бывает крайне редко у брокеров бинарных опционов), в которое также менеджера компании постоянно уговаривают инвестировать, обещая большие проценты по прибылям, то им не стоит верить и от этого брокера лучше уйти, так как если крупные компании и станут заниматься доверительным управлением, то не будут уговаривать своих клиентов инвестировать. Чаще всего этим занимаются именно мошенники, которые просто хотят получить деньги клиента, после чего благополучно их «слить».

Итоги: как же найти брокера новичку

В заключение хочется сказать, что новичкам изначально может показаться сложным подход при выборе брокера бинарных опционов, так как роль играют довольно много различных факторов и условий, но на самом деле после торговли у нескольких брокеров даже на демо-счету у вас сложится определенное понимание того, на что стоит обращать внимание.

Также стоит помнить, что не стоит начинать торговлю на реальном счету с больших сумм, так как не известно, что по итогу может произойти, и поэтому лучше начинать с минимального депозита или же вообще разделять свой торговый капитал и открывать счета у нескольких брокеров для подстраховки. Особенно «стороной» стоить обходить брокерские компании, минимальный депозит у которых составляет более $50.

И дополнительным способом, который может подсказать, как выбрать брокера бинарных опционов, может послужить изучение отзывов и комментариев других трейдеров, так как проще учиться на чужих ошибках, а не на своих. А так как в сети есть множество ресурсов и форумов, на которых обсуждается почти каждый существующий брокер бинарных опционов, не составит труда найти какую-либо информацию и решить, стоит ли данная брокерская компания внимания.

ВЫБРАТЬ ЛУЧШЕГО БРОКЕРА

Смотрите также:

На чем зарабатывают брокеры бинарных опционов?

Верификация счёта у брокера

Брокер не выводит деньги?

Как заработать на бинарных опционах