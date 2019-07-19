    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное

        Все для успешной торговли бинарными опционами

        Пошаговое обучение бинарным опционам
        Пошаговое обучение бинарным опционам
        09.02.2023

        Пошаговый бесплатный курс обучения торговле бинарными опционами для новичков.

        Подробнее...
        Программы и индикаторы
        Программы и индикаторы
        08.01.2024

        Основные программы для работы с бинарными опционами. Лучшие индикаторы для торговли бинарными опционами.

        Подробнее...
        Стратегии торговли опционами
        Стратегии торговли опционами
        08.01.2024

        Список наиболее популярных и прибыльных стратегий для торговли бинарными опционами вы можете найти на этой странице. Стратегии для начинающих и опытных трейдеров.

        Подробнее...
        Рейтинг брокеров бинарных опционов
        Рейтинг брокеров бинарных опционов

        Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов по их надежности, сумме депозита, минимальной ставке, коэффициенту сделок и прочего. 

        Подробнее...
        Полезные статьи о бинарных опционах
        Полезные статьи о бинарных опционах
        24.02.2022

        Полезные статьи для начинающих трейдеров, информация о основных понятиях: виды бинарных опционов, лицензии, верификация пользователя, на чем зарабатывают брокеры. 

        Подробнее...
        Обзоры брокеров
        Обзоры брокеров
        24.02.2022

        Обзор наиболее популярных брокеров бинарных опционов. Вся нужная информация о брокерах, плюсы и минусы платформ, а так же ваши отзывы о работе с брокерами.

        Подробнее...
        Живой график
        Живой график
        08.06.2023

        График реальных цен на активы, еще до того как они успеют отобразится на платформе брокера, с встроенными индикаторами для анализа и прогнозов. 

        Подробнее...
        Обучающие видео
        Обучающие видео
        24.02.2022

        Обучающие видео торговли бинарными опционами. Обзоры основных индикаторов технического анализа, как установить и пользоваться. 

        Подробнее...
        Книги по трейдингу
        Книги по трейдингу
        24.02.2022

        Полезные книги для трейдеров по финансам, секретам успеха великих людей и торговые стратегии.

        Подробнее...
        Калькулятор Мартингейла
        Калькулятор Мартингейла
        12.09.2023

        Онлайн калькулятор для расчета размера ставки, при торговле бинарными опционами по системе Мартингейла.

        Подробнее...
        Калькулятор АнтиМартингейла
        Калькулятор АнтиМартингейла
        02.10.2024

        Онлайн калькулятор АнтиМартингейла включающий в себя целую торговую стратегию заработка на бинарных опционах и управления капиталом. 

        Подробнее...
        Время торговых сессий
        Время торговых сессий
        30.03.2023

        Какие торговые сессии позволяют зарабатывать на бинарных опционах больше всего прибыли и с наибольшей вероятностью?

        Подробнее...
        Экономический календарь
        Экономический календарь
        07.07.2023

        Дата и время выхода финансовых новостей. Наиболее важные финансовые события в мире.

        Подробнее...
        Финансовое TV
        Финансовое TV
        24.02.2022

        Новости форекс рынка, прогнозы и аналитика, экономический календарь и интервью с успешными людьми, а также много другой полезной информации. 

        Подробнее...
        Новости
        Новости

        Свежие, актуальные новости индустрии бинарных опционов. Все о брокерах бинарных опционов. Финансовых регуляторах брокеров.

        Подробнее...
        Форум
        Форум
        24.02.2022

        Обсуждение актуальных тем между новичками и профессионально торгующими трейдерами бинарных опционов. Отзывы о брокерах, обсуждение стратегий и индикаторов, и много другое.

        Подробнее...
        Партнерская программа
        Партнерская программа

        Партнерская программа от WinOptionSignals - это возможность для активных пользователей интернета, получать дополнительный доход в сети без вложений.

        Подробнее...

        PO

        В данном разделе вы найдете наиболее полезные и первоочередные материалы и инструменты для самостоятельной торговли бинарными опционами, которые подойдут как для начинающего, так и для опытного трейдера бинарными опционами. Здесь вы сможете найти всё необходимое для подготовки к началу торгов на рынке бинарных опционов:

        • рейтинг лучших брокеров – который поможет вам выбрать надежного брокера и не попасть в руки к мошенникам, которых в данной индустрии с каждым днем встречается все больше;
        • бесплатные онлайн сигналы для бинарных опционов - отличный способ начать прибыльную торговлю бинарными опционами без вложений
        • обучение торговле бинарными опционами – будет полезно как начинающим так и опытным трейдерам;
        • статьи о рынке бинарных опционов и Форекс- помогут разобраться в основных терминах и подводных камнях которые встречают все трейдеры в процессе своей торговли;
        • финансовое телевидение и новости - дадут приток важной информации на текущий день, ведь быть в курсе всех событий в этой сфере важно, как ни в одной другой;
        • описание и применение основных экономических и лучших технических индикаторов - вы сможете скачать бесплатно наиболее точные и прибыльные индикаторы для бинарных опционов, многие их которых в интернете вам предложат скачать только платно;
        • прибыльные торговые стратегии – собранные в одном место лучшие Форекс стратегии, адаптированные специально для бинарных опционов, помогут вам получить первую прибыль в торговле опционами;
        • обучающее видео – специально для тех, кто не любит много читать и предпочитает видеть все на практике в лучших видео уроках о трейдинге;
        • лучшие книги для трейдеров - которые обязательны к прочтению каждому трейдеру как на рынке форекс, так и бинарных опционов;
        • расписание торговых сессий на рынке Форекс – поможет не упустить моменты повышенной волатильности на рынке.

        Другие полезные материалы для трейдеров бинарными опционами

        Также в этом разделе можно найти подробные обзоры и отзывы о самых популярных брокерах бинарных опционов, с реальными отзывы клиентов, дадут вам возможность оставить свой комментарий о работе с тем или иным брокером.

        И конечно вам будет очень полезен калькулятор для расчета ставок по системе Мартингейла, а так живой график онлайн котировок, почти для всех торговых инструментов. В подразделе "FAQ" можно найти ответы на самые часто задаваемые вопросы касательно торговли по сигналам WinOptionSignals, они несомненно помогут разобраться начинающим трейдерам на старте работы с командой WinOptionSignals.

        Наш сайт использует файлы cookie и похожие технологии, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям, предоставляя персонализированную информацию, запоминая предпочтения в области маркетинга и продукции, а также помогая получать получить правильную информацию.
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

        Благодарим Вас за регистрацию на нашем сайте. Теперь вам доступна бесплатная рассылка сигналов, стратегий и индикаторов с нашего сайта, так же вы можете оставить комментарий под любой статьей на нашем сайте

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * Если для регистрации Вы используете почту GMAIL, то письмо скорей всего попадет в спам, проверьте папку спам и нажмите кнопку НЕ спам, что бы получать уведомления в дальнейшем или используйте другую почту для регистрации.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло Вам на другую почту, так же проверьте папку спам или напишите нам в поддержку [email protected]

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

         

        Так же вы можете ознакомиться с нашим FAQ

        Удачной торговли вместе с нами!