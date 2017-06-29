    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Новости
        /
        Новые возможности 24Option

        В 24Option появится CFD и Форекс

        24Option форексВ рамках постоянного стремления предоставлять самые современные торговые технологии, 24option запускает обновленную торговую платформу. Новая платформа предоставит вам еще более удобные условия торговли и предложит дополнительные возможности трейдинга, в том числе, возможность торговать CFD / Форекс прямо на платформе!

        Для того, чтобы брокер смог выполнить обновление платформы, сообщаем вам, что на сайте 24option будет проходить плановое техническое обслуживание 02/07/17, когда рынки будут закрыты. В этот день веб-сайт и платформа будут временно недоступны.

        Последствия обновления

        Пожалуйста, обратите внимание: это обновление не будет иметь каких-либо неблагоприятных последствий и никак не повлияет на ваши торговые счета, ваши депозиты, и / или остаток вашего торгового счета. Кроме того, брокер заверяет, что детали вашего торгового счета (то есть открытые и закрытые позиции, баланс, бонусы, торговая история и т.д.) будут благополучно переведены на новую усовершенствованную платформу.

        Присоединяйтесь к 24option, когда рынки снова откроются, и протестируйте новые функции модернизированной платформы. Чтобы получить доступ к CFD и форекс, не забудьте связаться со службой поддержки, чтобы они открыли вам нужную учетную запись.

        Если у вас появятся какие-либо вопросы и / или проблемы, не стесняйтесь связываться со своим менеджером личного счета.

        Присоединяйтесь к 24option!

         

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Наш сайт использует файлы cookie и похожие технологии, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям, предоставляя персонализированную информацию, запоминая предпочтения в области маркетинга и продукции, а также помогая получать получить правильную информацию.
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

        Благодарим Вас за регистрацию на нашем сайте. Теперь вам доступна бесплатная рассылка сигналов, стратегий и индикаторов с нашего сайта, так же вы можете оставить комментарий под любой статьей на нашем сайте

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * Если для регистрации Вы используете почту GMAIL, то письмо скорей всего попадет в спам, проверьте папку спам и нажмите кнопку НЕ спам, что бы получать уведомления в дальнейшем или используйте другую почту для регистрации.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло Вам на другую почту, так же проверьте папку спам или напишите нам в поддержку [email protected]

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

         

        Так же вы можете ознакомиться с нашим FAQ

        Удачной торговли вместе с нами!