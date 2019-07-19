Новости. Бонусы и Промокоды брокеров бинарных опционов и Forex

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Насколько сильно коронавирус и ситуация в Китае повлияла на российские рынки и экономику? Чего стоит бояться?
С российского рынка бинарных опционов уходит очередной топовый брокер. На данный момент Binomo прекращает принимать регистрацию трейдеров на территории РФ.
Центральный Банк и Государственная Дума рассматривают законопроект по градации инвесторов. Если проект вступит в силу, россияне не смогут приобретать и продавать акции крупных зарубежный компаний.
Брокер рынка Forex и бинарных опционов Grand Capital открывает новый проект, посвященный исключительно торговле бинарными опционами
Стало известно что 31 марта популярный брокер Olymp Trade прекращает свою работу на территории Российской Федерация.
Брокер опционов OlympTrade прекращает регистрацию клиентов из России. Что это значит для клиентов и где теперь торговать опционами трейдерам из России?
Один из самых популярных, в прошлом, брокеров бинарных опционов, брокер IqOption окончательно закрывает торговлю на русском рынке.
Один из самых популярных и надежных брокеров бинарными опционами, закрывает платформу торговли опционами.
Новые возможности брокера бинарных опционов Finmax. Возможность торговать на рынке Форекс безопасно и прибыльно.
24 Option обновляет торговую платформу и добавляет новые торговые возможности в том числе CFD/Форекс
Компания Banc De Binary прекращает свою деятельность, аргументируя отсутствием перспектив в нише бинарных опционов.
На днях обсуждался вопрос защиты русских трейдеров, которые торгуют бинарными опционами в иностранных компаниях.
С 2018 года кипрская компания CySEC будет контролировать все финансовые операции инвестиционных фирм.