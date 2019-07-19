Новости криптовалюты на сегодня

Тайные заговоры и реальные угрозы за фасадом Биткоина: почему его будущее может оказаться не таким блестящим, как обещают?
Основные причины значительного падения цены Bitcoin и прогноз дальнейшего движения криптовалюты.
Почему и сколько Tesla инвестировала в Bitcoin, и стоит ли ожидать новых крупных инвестиций и роста Биткоина до $100 000?
Кто взломал биржу Livecoin? Почему Bitcoin вырос до $450 000? Почему теперь нельзя вывести деньги с биржи криптовалют и где теперь торговать криптовалютами после взлома Livecoin.
Биткоин падает на $3 000? Стоит ли ожидать нового роста или дальнейшее падение неизбежно?
За последние 24 часа некоторые монеты показали колоссальный рост. Какая криптовалюта является лидером и с чем это связано?
На сколько вырос спрос на фьючесры Биткоина и какие перспективы ожидают первую криптовалюту в будущем.
Почему Биткоин пробил $8 000 и будет ли он расти дальше, или это была просто манипуляция?
Почему и на сколько упали криптовалюты за последние несколько дней. Будет ли рост капитализации рынка?
Близится к завершению 2019 год, но Биткоин становится только сильнее. Какие факты подтверждают дальнейшее развитие первой цифровой монеты мира?
Всего 2% хедж-фондов мира торгуют криптовалютами. Почему же остальные 98% не хотят использовать крипто-активы в своих портфелях? Все дело в регуляции...
Мало кто задумываеся о своем наследстве, особенно если речь о криптовалютах. Стоит ли пренебрегать этим и какие труджности могут ждать людей, которые могут унаследовать Биткоины своих родственников?
Биткоин продолжает свое снижение и понедельник уже ознаменовался падением на 6%. Сколько еще продлится падение и чего ожидать в ближайшее время от первой криптовалюты в мире?
Любым рынком управляет спрос и предложение и на этом строится любая экономика. Но так ли это на рынке Биткоина и криптовалют? Собранные отчеты и данные говорят об обратном...
Хоть большинство государств все еще относится к криптовалютам с опаской и пренебрежением, Украина в ближайшее время хочет внедрить блокчейн технологии во многие сферы деятельности государства.
Обучающие курсы на тему Bitcoin и инвестирование в криптовалюты. Где и как проводят? Есть ли будущее у криптовалют?
Блокчейн технологии и криптовалюты развиваются быстро, но не настолько быстро, как могли бы. Что же мешает этой криптосфере прогрессировать и что нужно для того, чтобы началось массовое криптопринятие?
Причины, почему начал расти Bitcoin в 2019 году, могут быть аналогичны причинам предыдущего стремительного повышения в цене криптовалюты. Однако этот факт – возможность заработка, которой глупо не воспользоваться.
Facebook несколько месяцев назад объявил о выходе своей криптовалюты Libra. Сегодня мы разберемся, что это за валюта и какую пользу она несет для мира криптовалют в целом.
Криптовалюта dash впервые за долгое время достигла рекордных показателей, и прогнозируется ее дальнейший рост.
Рынок криптовалют только начинает свой путь и неспеша просачивается в массы. Новых монет и токенов становится все больше, и также растет количество приверженцев в криптовалютном сообществе. Но к сожалению курс электронных денег пока еще сложно назвать стабильным, и государства не спешат принимать законы по урегулированию данной сферы.
Постоянно ведутся споры и обсуждения того, стоит ли внедрять блокчейн-технологии и криптовалюты в массовое использование. Выпускаются новые отчеты и документы, показывающие, как люди и государства относятся к Биткоину и альткоинам, и рассказывающие о том, стоит ли доверять криптовалютам.
Государства и мировые группы пока еще не пришли к одному единственному мнению на счет принятия или запрета криптовалют. Но это очень горячая тема для обсуждений на различных важных встречах и собраниях. В любом случае уже не осталось такого государства, которое бы не слышало о блокчейне и криптовалютах.
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Свежие новости мира криптовалют
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Вся эта информация позволяет ориентироваться не только долгосрочным инвесторам, а и тем, кто любит получать прибыль намного быстрее, используя, к примеру бинарные опционы.
Чтобы знать, когда и какой актив стоит купить или продать, предварительно нужно провести анализ. Особое внимание у большинства инвесторов занимает конечно же Биткоин, потому что он присутствует на каждой бирже и у каждого брокера. Поэтому имеет смысл как можно чаще читать новости о рынке криптовалют, так как курс того же Биткоина часто может очень меняться. Соответственно, вам нужна подробная информация, которая поможет выбрать между типами сделок и сопоставить риски и реальные шансы получить прибыль.
Новости криптовалют здесь и сейчас
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