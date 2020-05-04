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        Стратегия Домино

        Стратегия для Binarium "Домино"

        Трейдеры брокера Binarium применяют стратегию «Домино» для торговли бинарными опционами на спокойном рынке. Эта система отличается проста в использовании. Поэтому стратегию «Домино» могут применять на практике начинающие трейдеры, не обладающие достаточными знаниями в области технического анализа.

        Также для успешной торговли не будут лишними дополнительные средства, которые можно получить с помощью промокодов для пополнения счета.

        Почему трейдеры брокера Binarium применяют эту стратегию?

        Как было отмечено, популярность системы во многом обусловлена ее простотой. Применяя стратегию для Бинариум, можно добиться высокой результативности в торговле различными активами. Однако важно четко придерживать правил рассматриваемой системы. В этом случае стратегия «Домино» будет стабильно приносить доход. Повышенные интерес к данной стратегии можно объяснить еще и тем, что она более эффективна в том случае, когда рынок не подвержен заметным колебаниям.

        Правила торговли

        Чтобы начать торговать по данной стратегии, нужно выбрать в терминале брокера Binarium свечной график. После этого необходимо выбрать актив с боковым трендом. Цена в данном случае должна двигаться в бок (иметь горизонтальное направление). Торговля в рамках данной стратегии ведется на часовом графике (можно применять и более крупный интервал).

        График Н1 для стратегии Домино

        Принцип торговли по данной стратегии сводится к следующему: открывать сделку на покупку опциона необходимо после того, как на графике выявлено как минимум 8 чередований красных и зеленых свечей. Тип сделки определяется цветом фигур. То есть открывать ордер на покупку Call нужно, если последняя закрывшаяся свеча окрашена в красный, Put – зеленый.

        Опционы Call и Put

        Как видно из приведенного примера, последняя закрывшаяся свеча окрашена в красный. В данном случае нужно открывать покупать опцион Call.

        Торговать в рамках данной стратегии рекомендуется опционами со сроком экспирации в один час. Инвестировать в одну сделку можно не более 5% от депозита.

        ОТКРЫТЬ СЧЕТ В BINARIUM

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Binarium

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        Комментарии

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        CALL
        CALL
        Эта стратегия из разряда 1-2-3, 3 свечи, 5 свечей. Ничего нового)) совет тем, кто будет торговать по ней - используйте по тренду и будет норм
        04 мая 2020
        Ответить
        Карим
        Карим
        8 свечей как по мне очень много, за это время много чего может произойти. уж лучше использовать 3 свечи
        04 мая 2020
        Ответить
        Ксения
        А почему именно 8 вечей используется? я пробовал 5 свечей и получалось тоже хорошо
        04 мая 2020
        Ответить
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