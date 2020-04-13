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        Стратегии для брокера Binarium

        Стратегии для брокера Binarium

        Стратегия Double Momentum
        Стратегия Double Momentum
        21.08.2022

        Стратегия для торговой платформы Binarium использует два индикатора Momentum и измеряет величину изменения цены, благодаря чему дает возможность совершать точные сделки.

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        Стратегия Три свечи
        Стратегия Три свечи
        29.03.2023

        Стратегия для торговой платформы Binarium на основе эффективного свечного паттерна позволяет видеть будущее направление цены в любой фазе рынка.

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        Стратегия Торговля по тренду
        Стратегия Торговля по тренду
        29.03.2023

        Стратегия для торговой платформы Binarium с использованием торговли по тренду позволяет совершать сделки точно в соответствии с движением цены актива.

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        Стратегия Торговля по новостям
        Стратегия Торговля по новостям
        29.03.2023

        Стратегия для торговой платформы Binarium с использованием экономического календаря позволяет совершать сделки на максимальной волатильности после новостей.

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        Стратегия Торговля по ГЭПу
        Стратегия Торговля по ГЭПу
        29.03.2023

        Стратегия для торговой платформы Binarium с применением ГЭПов позволяет видеть возможное направление цены в будущем.

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        Стратегия Торговля на коррекции
        Стратегия Торговля на коррекции
        29.03.2023

        Стратегия для торговой платформы Binarium на основе коррекционных волн, которые позволяют даже новичкам совершать точные сделки на откатах по тренду.

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        Стратегия Торговли золотом на новостях
        Стратегия Торговли золотом на новостях
        29.03.2023

        Стратегия для торговой платформы Binarium и торговли таким активом, как золото. Эта стратегия позволяет проводить фундаментальный анализ и покупать опционы после выхода новостей.

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        Стратегия Торговля внутри ценового канала
        Стратегия Торговля внутри ценового канала
        29.03.2023

        Стратегия для торговой платформы Binarium с использованием ценового канала, который показывает точные уровни цен для покупки опционов.

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        Стратегия Тепловая карта
        Стратегия Тепловая карта
        29.03.2023

        Стратегия для торговой платформы Binarium на основе тепловой карты для валют позволяет воссоздавать точную картину текущей ситуации на рынке.

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        Стратегия Семь свечей
        Стратегия Семь свечей
        29.03.2023

        Стратегия для торговой платформы Binarium с использованием сетапа, состоящего из 8 свечей, позволяет покупать опционы как по тренду, так и против него.

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        Стратегия Разворот тренда
        Стратегия Разворот тренда
        23.09.2022

        Стратегия для торговой платформы Binarium использует популярный и эффективный свечной паттерн, который заранее показывает разворот рынка.

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        Стратегия Поглощение
        Стратегия Поглощение
        29.03.2023

        Стратегия для торговой платформы Binarium без индикаторов, но с использованием свечных формаций, которые  в 75% случаев дают прибыльные сигналы при соблюдении всех правил.

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        Стратегия Линии Фибоначчи
        Стратегия Линии Фибоначчи
        29.03.2023

        Стратегия для торговой платформы Binarium с использованием линий Фибоначчи позволяет строить точные уровни поддержки и сопротивления на разных ценовых уровнях.

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        Стратегия Домино
        Стратегия Домино
        29.03.2023

        Стратегия для торговой платформы Binarium "Домино" не содержит никаких индикаторов и позволяет даже новичкам совершать сделки, используя свечные формации.

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        Стратегия Выбор Трейдера
        Стратегия Выбор Трейдера
        29.03.2023

        Стратегия для торговой платформы Binarium "Выбор Трейдера" использует уникальный инструмент, показывающий соотношение реальных сделок у брокера, что дает подсказку в отношении будущего движения.

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        Стратегия Вилы Эндрюса
        Стратегия Вилы Эндрюса
        29.03.2023

        Стратегия для торговой платформы Binarium с использованием графического инструмента Вилы Эндрюса дают возможность оценить направление актива и определить лучшие точки для входа.

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        Стратегия Буратино
        Стратегия Буратино
        29.03.2023

        Стратегия для торговой платформы Binarium основана на свечном паттерне - Пинбар, что позволяет совершать сделки во время разворота тренда с короткой экспирацией. 

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        Стратегия Awesome Bitcoin
        Стратегия Awesome Bitcoin
        29.03.2023

        Стратегия для торговой платформы Binarium "Awesome Bitcoin" позволяет торговать Биткоином при помощи осцилляторного индикатора Awesome Oscillator.

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        Стратегия Stochastic Oscillator
        Стратегия Stochastic Oscillator
        29.03.2023

        Стратегия для торговой платформы Binarium на основе Стохастического Осциллятора помогает определить скорость рынка и использовать ее для точных сделок.

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        Стратегия Parabolic SAR
        Стратегия Parabolic SAR
        29.03.2023

        Стратегия для торговой платформы Binarium с использованием трендового индикатора Parabolic SAR позволяет открывать сделки с опционами почти в самом начале нового тренда.

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        Стратегия MACD
        Стратегия MACD
        29.03.2023

        Стратегия для торговой платформы Binarium на основе индикатора MACD позволяет определять тренд и совершать сделки на средневолатильных активах.

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        Брокер Binarium с каждым годом развивается все сильнее, продолжая улучшать условия торговли на своей платформе. И за все время существования компания развивала и меняла свой сервис в лучшую сторону. Было создано много опционных стратегий именно для торговой платформы Бинариум, которые можно с легкостью использовать даже без особого опыта в торговле. В данном разделе были собраны лучшие стратегии для бинарных опционов, с помощью которых любой клиент компании сможет совершить сови первые шаги в этой не простой, но очень прибыльной сфере.

        Зачем трейдеры используют стратегии на бинарных опционах?

        Стратегии торгов бинарными опционами позволяют провести углубленный анализ рынка, который дает намного больше преимуществ перед трейдерами без стратегий торговли опционами. А как известно, чем более мощные инструменты используются в торговле, тем более лучшего результат можно достичь.

        Точные стратегии для бинарных опционов, которые доступны всем пользователям нашего сайта, являются простыми и с легкостью подойдут как новичкам, так и опытным трейдерам. Посетив данный раздел, каждый сможет найти бесплатную стратегию под свой стиль и тип торговли.

        Главным плюсом этих простых стратегий для бинарных опционов является то, что их можно использовать на Binarium, не прибегая к таким терминалам, как MetaTrader 4 или MetaTrader 5. Все, что нужно, это иметь торговый счет у брокера, так как все нужные инструменты для совершения финансовых операций находяться в веб-терминале

        Какие стратегии можно найти в данном разделе?

        В разделе присутствуют стратегия бинарных опционов как на 5 минут, так и на 15 минут. Также можно найти минутные стратегии и ночные стратегии для бинарных опционов. Для тех, кто любит среднесрочную торговлю, есть стратегии на час.

        Стратегии торговли по тренду тоже не были обойдены стороной, как и индикаторные стратегии для опционов. Самое главное то, что сколько бы опыта не было у трейдера, использующего эти торговые тактики, понять их совсем не сложно. Несколько дней практики позволяют понять большую часть изложенного тут материала, а если потратить на изучение еще больше времени, можно добиться очень хороших результатов.

        Можно ли не использовать стратегии при торговле у брокера Бинариум?

        Заниматься трейдингом можно и без опционных стратегий на чистом графике, но для этого понадобиться больше опыта, чем есть на начальном этапе изучения торговли. При этом известно множество примеров, когда большие прибыли делались без индикаторов и каких-либо дополнительных инструментов. Поэтому никогда нельзя забывать, что в торговле важнее всего не стратегия, а грамотный подход и трезвый ум.

        Заключение

        В данном разделе можно найти практические любые стратегии, которые помогут начать получать первую прибыль, и что самое главное, первый опыт.

        Однако важно помнить, что прежде, чем приступать к трейдингу на настоящие деньги, стоит протестировать все системы и попрактиковаться с помощью виртуальных денег, так как потерять на рынке намного проще, чем заработать.

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