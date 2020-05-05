Стратегия для Binarium "Поглощение"

Стратегия для брокера Binarium «Поглощение» предполагает работу по графику. Данный метод применяется для поиска момента для входа на рынок на основании сигнала, формирующегося при особой комбинации свечей, когда расстояние от нижней до верхней точки последующей больше, чем у предыдущей. Главная особенность этой стратегии заключается в том, что трейдерам не нужно прибегать к помощи технических инструментов. Сигнал для входа на рынок показывает сам график.

Почему данная стратегия необходима трейдерам?

Стратегия для бинарных опционов «Поглощение», как было отмечено, не предполагает использование индикаторов. Эффективность данного метода обусловлена тем, что, придерживаясь такого подхода, трейдер может находить момент смены направления тренда. Благодаря этому можно находить оптимальные точки для входа на рынок, когда цена достигает минимального (максимального) значения. То есть трейдер с помощью данной стратегии получает высокоэффективный инструмент для извлечения прибыли.

Также для успешной торговли не будут лишними дополнительные средства, которые можно получить с помощью промокодов для пополнения счета.

Правила торговли по данной стратегии для Бинариум

Чтобы начать торговать в рамках стратегии «Поглощение», необходимо в терминале брокера Бинариум выбрать свечной график.

Используя этот метод, открывать сделки можно при условии наличия выраженного тренда. В ином случае на графике невозможно будет найти точный сигнал. Выходить на рынок следует в тот момент, когда сформируется так называемая модель «Поглощение». В этом случае на графике появляется одна крупная и одна небольшая разнонаправленные свечи.

На рисунке показано, что медвежья (красная) свеча как бы поглощает более мелкую бычью (зеленую). В данном случае на графике сформирован сигнал о начале нисходящего тренда, при котором на рынке преобладают продавцы. То есть при появлении такой фигуры необходимо в терминале брокера Binarium выставлять ордер на покупку опциона Put.

Торговать в рамках описываемой стратегии необходимо со сроком экспирации в 15-30 минут, инвестируя в одну сделку не более 2% от депозита.

ОТКРЫТЬ СЧЕТ В BINARIUM

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

Смотрите также:

Партнерская программа брокера бинарных опционов Binarium

Как правильно открыть новый счет в компании Binarium?

Мобильное приложение брокера бинарных опционов Binarium

Какие преимущества дает VIP-счет у брокера Binarium?

Как верифицировать счет в компании Binarium

Binarium это развод?