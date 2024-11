Как AI в криптовалюте превращает рыночный хаос в прибыль

Искусственный интеллект давным-давно вошёл в нашу повседневную жизнь и продолжает активно развиваться. Поисковые сети, социальные сети, онлайн-магазины, научные исследования и разработка лекарств – вот далеко не полный список областей его применения. В последнее время AI активно используется в криптовалюте, обеспечивая наиболее восприимчивых к технологиям пользователей преимуществом на рынке. О том, как применять AI в криптовалюте на практике и извлекать из этого максимальную выгоду, читайте в нашем обзоре.

Содержание:

Заглянем за кулисы AI: как он думает и принимает решения

Прежде чем приступить к изучению работы AI, следует разобраться с самим понятием "искусственный интеллект". Что оно означает и почему так называется? Дело в том, что это название отражает ключевую идею, заложенную в саму технологию: создание интеллектуальных систем, имитирующих работу человеческого мозга.

Если совсем просто и коротко – это набор программ и алгоритмов, способных решать сложные задачи на основе выявленных закономерностей, анализе полученной информации и применении логических рассуждений. Но как именно AI «думает» и принимает решения?

В первую очередь ИИ обучается на большом наборе данных. Например, для того чтобы научиться отличать бабочку от автомобиля, алгоритмам ИИ потребуется изучить от нескольких десятков тысяч до миллиона картинок в зависимости от сложности задачи (размера, цвета, формы самих картинок), качества исходных данных и требуемой точности.

Далее обработанная информация попадает в структуру, получившую название нейронной сети из-за своей схожести с работой человеческого мозга. Она состоит из большого количества взаимосвязанных узлов, или нейронов, эффективно обрабатывающих и передающих друг другу данные. После этого алгоритмам машинного обучения остается найти в них закономерности и сделать на их основе прогноз.

Когда AI сталкивается с новой задачей, он анализирует имеющиеся сведения и ищет информацию, которая имеет наибольшее значение для принятия решения по конкретной проблеме. У каждого нейрона есть весовой коэффициент, определяющий его важность в процессе принятия такого решения и влияющий на то, как информация передается и обрабатывается в нейронной сети. При этом следует иметь в виду, что ИИ, как правило, не дает однозначных ответов, а рассчитывает вероятность того или иного исхода. Например, при распознавании изображения бабочки он может определить, с какой вероятностью это именно бабочка, а не автомобиль.

Как роботы научились торговать криптовалютой лучше людей

Применительно к трейдингу криптовалют потенциал и возможности ИИ практически безграничны. Фактически возможности применения этой технологии ограничены лишь фантазией пользователя и текущим уровнем развития технологий. Современные алгоритмы выполняют бесчисленные вычисления с молниеносной скоростью, что позволяет им точно прогнозировать рыночные тенденции и принимать решения об открытии сделок. Кроме того, ИИ активно используется для оптимизации и разработки торговых стратегий. Среди компонентов, повышающих эффективность торговли криптовалютой с помощью ИИ, можно отметить следующие:

Глубокий и всесторонний анализ исторических данных – вот что делает "искусственный интеллект" с помощью современных алгоритмов машинного обучения. Эти алгоритмы не только обучаются на основе прошлых данных, но и гибко адаптируются к текущей рыночной конъюнктуре. Благодаря такому подходу эти системы могут предоставлять более точные прогнозы в будущем. Избавление от эмоциональных решений, которые зачастую мешают прибыльной торговле. Искоренение страха, жадности, излишней самоуверенности и эмоциональной торговли способствует развитию более дисциплинированного трейдинга, основанного на анализе, а не эмоциях. Мониторинг в реальном времени дает большое преимущество на круглосуточном криптовалютном рынке. Учитывая, что цены могут значительно измениться в любой момент, способность следить за рынком 24/7 становится поистине бесценной.

AI - ваш персональный аналитик данных

Нейросети в действии

Один из самых очевидных способов применения нейросети в криптовалюте – доверить ей поиск новых интересных криптопроектов с целью собрать о них максимальное количество вводных данных, на основе которых уже принимать решение об инвестициях.

Кроме того, нейронные сети очень хороши, если вам необходимо быстро проанализировать содержание длинного White Paper какого-нибудь проекта, чтобы понять, о чём он вообще, что будет делать и как работает. Также их можно использовать для создания “живых” профилей сразу нескольких аккаунтов, с которых можно участвовать во всевозможных активностях проекта и получать за это вознаграждения, или для проверки кода смарт-контрактов на наличие ошибок в баунти-задачах.

Как правило, за такие задачи выплачивается вознаграждение в криптовалюте проекта. Они нацелены на развитие новых блокчейнов и децентрализованных приложений, а сами задания могут быть самыми разнообразными: от создания контента и перевода материалов до привлечения новых пользователей и распространения информации о проекте в интернете.

Применение AI в различных сферах

Несмотря на высокую эффективность работы нейросетей, не нужно думать, что они смогут полностью заменить человека. В зависимости от того, в какой нише криптовалют вы работаете, использование искусственного интеллекта может быть для вас либо очень востребованным, либо абсолютно бесполезным. Ниже представлена диаграмма, на которой перечислены самые популярные сферы применения ИИ с нашей оценкой их использования.

Как видно, нейросети наиболее востребованы в сфере амбассадорских программ и коммуникаций. Амбассадорская программа представляет собой маркетинговый инструмент для продвижения продуктов или услуг того или иного проекта. В качестве амбассадора (представителя) проекта выступает его пользователь, как правило, медийная личность, которая активно участвует в его популяризации.

Не менее активно AI используется в мультиаккаунтинге, создании NFT и исследовательском ресерче – сборе, анализе и интерпретации данных для ответа на конкретный вопрос или решения определенной проблемы.

Гораздо менее активно ИИ применяется в аналитике, баунти программах и продаже токенов новых криптовалют (токенсейлах). При этом в управлении инвестициями, децентрализованных финансах (DeFi), тестовых блокчейнах (тестнетах) и создании нод не используется в принципе.

Как AI упрощает процесс поиска перспективных криптопроектов

Теперь давайте представим, что у нас есть некая сфера или технология, которая нам интересна, и мы хотим собрать о ней первоначальную информацию для понимания, стоит ли в дальнейшем более глубоко ее анализировать. К примеру, мы столкнулись с какой-то абсолютно новой методикой или термином в определенной предметной области. Мы можем попросить нейросеть ChatGPT дать нам разъяснения или привести конкретные примеры применения этой технологии в сфере криптовалют.

Для этого переходим в ChatGPT и отправляем запрос (желательно на английском языке, так как на нем нейросеть работает лучше всего). Допустим, мы хотим выяснить, как работает технология AMM в DEX.

Пишем запрос”Can you explain how the AMM technology works in DEX” и нажимаем “Enter”. Ответ не заставит себя долго ждать.

При необходимости ответ ChatGPT всегда можно перевести на подходящий язык, например, русский.

Из ответа нейросети стало понятно, что автоматизированные маркет-мейкеры (AMM) являются основополагающей технологией децентрализованных бирж (DEX). Они позволяют торговать цифровыми активами без необходимости в традиционной книге ордеров. Далее следует подробное объяснение работы этой технологии. Так всего за пару кликов мы получили всю необходимую информацию.

Скептики возразят, что аналогичный запрос можно было бы задать поисковой системе Google и получить ответ с ссылками на ресурсы с интересующей нас информацией. Однако основное преимущество ChatGPT заключается в возможности задавать контекстные запросы для уточнения сведений, чего нет у поисковика Google.

Например, если нам не понятно, как работает формула, о которой рассказал ChatGPT в предыдущем ответе, мы всегда можем задать уточняющий вопрос: "Приведи пример изменения курса токенов на основе формулы x⋅y=k." После чего получим исчерпывающий ответ.

Таким образом, находясь в поиске интересных проектов, мы всегда сможем узнать, как что-то работает или познакомиться с какой-то обширной темой. Затем, задавая дополнительные вопросы, мы сможем углубиться в детали и провести всесторонний анализ интересующей нас темы. AI – отличный вспомогательный инструмент для поиска необходимой информации.

Что еще умеет ИИ? Неожиданные варианты применения

AI превращает данные в золото

Помимо изучения общих вопросов, с помощью ИИ можно исследовать содержание больших текстов. Например, если нам необходимо понять содержание White Paper интересующего нас проекта и мы не хотим тратить на это свое время, эту задачу можно смело поручить искусственному интеллекту. В этом случае мы напишем ChatGPT запрос такого содержания: “Can you summarize this text (paste text)”. Не забудьте вместо “(paste text)” подставить текст анализируемого документа.

Таким образом, можно превращать тонны текста в небольшие и понятные выжимки, не тратя при этом время на изучение огромных документов, как правило, на английском языке. Конечно, речь не идет о том, что использование ИИ может полностью заменить полноценную аналитику криптопроекта. Безусловно нет. Однако, первоначальный беглый отбор из большого количества перспективных проектов так делать не только можно, но и нужно.

Так, не тратя много времени, можно быстро определить, какие проекты стоит поставить на первое место, какие – на второе, а какие и вовсе не заслуживают вашего внимания. Выгоды очевидны.

Амбассадорские программы

Следующая самая большая категория применения ИИ в криптовалюте – это участие в амбассадорских программах. Оптимизация работы в этой сфере с помощью ИИ – огромный плюс. Участие в таких программах позволяет получать бесплатные монеты проекта, аирдропы, NFT, аллокации в токенсейлы или на покупку NFT со скидкой. Таким образом, амбассадорские программы открывают путь к большинству краткосрочных высокодоходных активностей в криптовалюте.

Как же мы можем улучшить их с помощью искусственного интеллекта? Все дело в том, что задания в амбассадорских программах, как правило, состоят из следующих категорий:

написание и перевод статей проекта

создание графического контента

креативные идеи для работы с комьюнити

шиллинг – распространение информации о проекте в массы

Все перечисленные задачи ИИ отлично решает. Единственная трудность может возникнуть с генерацией качественных картинок, так как для этого может понадобиться умение составлять сложные промт-запросы с учетом конкретного проекта, его логотипа, позиционирования на рынке и так далее.

Заключение

Синтез искусственного интеллекта и криптовалют открывает перед нами безграничные возможности автоматизации торговли, анализа данных и участия в различных блокчейн-проектах, делая этот процесс более простым и доступным для пользователей. По словам Виталика Бутерина, основателя Ethereum: "Искусственный интеллект и блокчейн – это две технологии, которые станут глубоко интегрированы в будущем. AI в криптовалюте будет создавать более сложные и эффективные блокчейн-системы, в то время как сам блокчейн обеспечит децентрализованную инфраструктуру для развития искусственного интеллекта."

Тем не менее, наряду с очевидными преимуществами, появляются и новые вызовы, связанные с безопасностью, регуляторной политикой государств и этикой. Дальнейшее развитие AI в криптовалюте позволит создавать более надежные и прозрачные финансовые системы, а взаимное проникновение искусственного интеллекта и блокчейн-технологий обещает стать одной из самых захватывающих тенденций ближайших нескольких лет.

