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        Александр Элдер "Трейдинг. Первые шаги"

        Александр Элдер. Трейдинг. Первые шаги

        Александр Элдер. Трейдинг. Первые шагиВ книге предложены четкие советы и ясные примеры из собственной жизни автора. С работой будет полезно ознакомится всем, кто только собирается стать трейдером и торговать на бирже.

        По первому образованию Элдер психолог, поэтому в его книгах уделяется много времени объяснению действия психологических законов в работе трейдера на бирже. Знание психологии торговли помогает понять и другие технические детали профессии: торговля разными инструментами (опционами, валютами и фьючерсами), разнообразные методы анализа финансовых процессов, эффективность используемых в работе приёмов и методов, управление рисками в торговле. Не давая прямых указаний, Элдер рекомендует задуматься над способами, которые помогут именно вам освоится с новой профессией. Также он рассматривает вопросы, над которыми задумывается каждый новичок: что нужно для успешности? Достаточно ли работать только трейдером и всем ли подвластна стихия биржи?

        Александр Элдер "Трейдинг. Первые шаги"

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