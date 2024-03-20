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        Auto Trend Channels

        Индикатор для бинарных опционов Auto Trend Channels

        Индикатор для бинарных опционов Auto Trend Channels для платформы MetaTrader 4  представляет собой уникальный торговый инструмент, способный автоматически определять трендовые каналы на различных таймфреймах. С его помощью легко определить бычий тренд, обозначенный на графике зелеными линиями, и медвежий – красными.

        Индикатор для бинарных опционов Auto Trend Channels рекомендуется как новичкам, так и опытным трейдерам. Он адаптирован под разные стили торговли, включая скальпинг, дневную торговлю и свинг-трейдинг. Подходит для всех временных интервалов, валютных пар и криптовалют, удобно расположен на графике, а его настройки легко изменить в соответствии с вашими предпочтениями. Не стесняйтесь экспериментировать, подстраивая этот бесплатный инструмент технического анализа под свои индивидуальные нужды.

         Содержание:

        график auto trend channels

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Auto Trend Channels

        Установка индикатора для бинарных опционов Auto Trend Channels

        Индикатор Auto Trend Channels устанавливается стандартно в платформу МетаТгаder 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

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        Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Auto Trend Channels

        Чтобы нарисовать ценовой коридор для каждого таймфрейма, индикатор для бинарных опционов Auto Trend Channels на полном автомате анализирует исторические данные (обычно последние 200 баров) и выделяет за этот период несколько максимумов и минимумов, которые затем становятся основой для нанесения на график его первой версии. Далее, при выходе цен за границы установленного диапазона, угол наклона меняется, сохраняя параллельность линий.

        ценовой коридор в auto trend channels

        Обратите внимание, что рядом с каждым каналом есть маркер, указывающий какому периоду он принадлежит. Если нажать на него – границы продлятся в будущее, демонстрируя возможную динамику цен.

        продление канала в auto trend channels

        Для лучшего визуального восприятия окрас линий меняется в зависимости от направления курсовой динамики. Если тенденция к росту – они зеленеют, если к снижению – краснеют. Кроме того, диапазоны разных временных интервалов имеют свою ширину линий. Чем старше анализируемый период, тем они толще.

        цвет границ канала в auto trend channels

        Если вы только делаете свои первые шаги в торговле бинарными опционами, этот аналитический инструмент поможет избежать сделок против основной тенденции. Он укажет на динамику старших таймфреймов, с помощью которых очень легко ориентироваться. Например, зная, где расположены уровни поддержки и сопротивления разных временных периодов, трейдер будет знать степень значимости каждого из них, и не запутается в определении наиболее перспективного направления торговли.

        тестирование уровня канала в auto trend channels

        Выше приведен пример тестирования на прочность уровня сопротивления дневного диапазона. Учитывая, что на этом временном горизонте, как правило, работают крупные институциональные игроки, граница дневного ценового коридора выступает значимым сопротивлением на пути котировок 5-минутного интервала.

        Как видим, курсу EUR/AUD не удалось с наскока преодолеть этот барьер и котировки валютной пары легли в дрейф прямо под этим сопротивлением. Видя нанесенные на график трендовые линии разных периодов, у трейдера не появится больше вопросов: “Почему флэт возник именно здесь?”, – ответ очевиден.

        Все, что остается – освоить методики анализа ценовых движений внутри подобных каналов  и научиться их использовать на практике. Об этом мы поговорим чуть позже, а пока давайте разбираться с настройками.

        настройки auto trend channels

        Настроек немного и все они разбиты на три блока.

        Channel Settings – основные настройки

        настройки minimum history в auto trend channels

        Параметр “Minimum history for channel formation” отвечает за минимальную глубину истории, по которой отрисовывается Auto Trend Channels. По умолчанию установлено значение 200, но мы рекомендуем его увеличить до 500.

        алгоритм формирования канала в auto trend channels

        “Channel formation algorithm:” – позволяет выбрать один из трех алгоритмов с учетом точности анализа ценовых экстремумов.

        настройка отображения линий в auto trend channels

        “The display of the channel” – выбирает один из вариантов отображения линий.

        Color Options – выбор цветовой схемы

        цветовые темы в auto trend channels

        В этом блоке всего один параметр “Color Scheme” и, как понятно из названия, он отвечает за цветовую схему и толщину линий на графике:

        • Auto – Цвета подбираются автоматически, в зависимости от фона графика
        • Dark – Темная тема
        • Light – Светлая тема

        Algorithm Display – способ отрисовки на графике

        настройка режимов отображения в auto trend channels

        “Drawing channels on chart” позволяет выбирать режимы отображения:

        • Adaptive display algorithm – визуализация только актуальных для выбранного периода каналов. Например, для текущего H1 будут показаны: М30, H1 и все старшие периоды, а для базового М5 – М1, М5 и все старшие.  
        • All channels – отобразятся все каналы для выбранного таймфрейма

        Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Auto Trend Channels

        Индикатор для бинарных опционов Auto Trend Channels можно применять в торговле любыми финансовыми инструментами. Большинство методов на его основе делится на две основные категории:

        1. На отскок от границ
        2. На пробой средней линии

        Торговля на отскок от границ

        Открывая позицию по этой стратегии, трейдер рассчитывает на возврат цены внутрь канала после неудавшейся попытки преодолеть его границу. В этот момент можно открыть сделку с хорошим соотношением доходность/риск, если вы торгуете на Форекс, или с высокой вероятностью закрыть бинарный опцион в деньгах. Рассмотрим на конкретном примере.

        отскок от границ канала в auto trend channels

        На картинке выше обратим внимание на красный ценовой коридор периода М15. Он демонстрирует четкую нисходящую тенденцию. Следовательно, сделки следует искать исключительно на продажу. В этой ситуации трейдеру необходимо дождаться отскока курса EUR/AUD от верхней границы, выступающей в роли сопротивления, и заключить сделку.

        Последовательность действий для покупок Call будет выглядеть так:

        1. Убеждаемся в наличии восходящего тренда – ценовой коридор зеленого цвета
        2. Минимум текущей или предыдущей свечи касается нижней границы
        3. Последний бар закрылся с повышением внутрь
        4. На открытии нового периода покупаем Call

        Для покупок Put действия зеркальны:

        1. Убеждаемся в наличии нисходящего тренда, ценовой коридор красного цвета
        2. Максимум текущей или предыдущей свечи касается верхней границы
        3. Последний бар закрылся с понижением внутрь
        4. На открытии нового периода покупаем Put

        Торговля на пробой средней линии

        Существует еще один способ применения этого индикатора – в торговле на пробой средней линии по направлению доминирующей тенденции. Чтобы открыть сделку по этой стратегии следует дождаться закрытия бара за средней линией в направлении основного тренда. Проще ориентироваться по цвету: если линии индикатора красного цвета – ждем закрытия временного периода за средней линией в направлении нисходящего тренда, если зеленого – дожидаемся его закрытия за средней в направлении роста.

        пробой средней линии в auto trend channels

        Вначале необходимо определиться с направлением торговли. Делаем это в зависимости от цвета ценового коридора: красный – продажи, зеленый – покупки.

        Порядок действий для Call:

        1. Убеждаемся в наличии линий зеленого цвета (тренд вверх)
        2. Минимум текущей свечи ниже средней линии, а цена закрытия выше ее (пересечение снизу вверх)
        3. На открытии нового периода покупаем опцион Call

        Порядок действий для Put:

        1. Убеждаемся в наличии линий красного цвета (тренд вниз)
        2. Максимум текущей свечи выше средней линии, а цена закрытия ниже ее (пересечение сверху вниз)
        3. На открытии нового периода открываем покупаем Put

        Рекомендуемое время экспирации 3-5 баров в зависимости от финансового инструмента. Советуем подбирать продолжительность удержания позиций, исходя из результатов тестирования на истории.

        Открытие опциона Call

        В этом примере канал зеленого цвета и тренд направлен вверх. Минимум предыдущей свечи касается его нижней границы, а следующий бар закрылся с повышением во внутрь. На открытии нового временного интервала покупаем Call.

        сигнал на покупку call опциона

        Открытие опциона Put

        В этом случае канал красного цвета, тренд направлен вниз. Минимум предыдущей свечи касается его верхней границы, а следующий бар закрылся с понижением во внутрь. На открытии нового временного интервала покупаем Put.

        сигнал на покупку put опциона

        Заключение

        Индикатор для бинарных опционов Auto Trend Channels – станет отличным дополнением к вашей коллекции бесплатных торговых инструментов. Он способен вывести вашу торговлю на качественно новый уровень и существенно увеличить шансы на успех. Однако, помните о важности реалистичных ожиданий. Как и любое другое средство технического анализа, он не обещает 100% точности сигналов, особенно в условиях высокой волатильности рынков. Не бойтесь экспериментировать и адаптировать его под свои нужды, создавая на его основе собственные торговые стратегии. При этом помните – каналы, построенные на старших таймфреймах, обычно более надежны, чем их краткосрочные аналоги.

        Старайтесь избегать ценовых консолидаций и флэтовых участков рынка. Начните с демо-счета у проверенного брокера, применяя все правила риск-менеджмента и мани-менеджмента. И только получив положительный результат на виртуальных деньгах, переходите к торгам на реальном счете. Желаем всем удачных торгов! 

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