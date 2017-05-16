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        До 10 бесплатных VIP дней за победу в "игре"!

        Игра финмаксВ период с 16.05 по 1.06 у нас на сайте действует ограниченное предложение на акцию от FiNMAX. Пополнив новый счет в этот период, часть бесплатных сигналов превратится в VIP.

        Условия акции

        Так, пополнив счет на сумму:

        ✅ от $100 вы получите бесплатно 6+1VIP день сигналов

        ✅ от $200 вы получите бесплатно 12+2VIP дня сигналов

        ✅ от $500 вы получите бесплатно 25+5VIP дней сигналов

        Но это не все! Самое главное мы предлагаем "сыграть с нами в игру" и сделать свой прогноз по любой валютной паре и если ваш прогноз* оправдается, то кол-во бесплатных VIP дней подписки увеличится в двое!

        *Прогноз должен быть на следующий день, по любой основной валютной паре, со сроком экспирации 30 или 60 минут. Заявки и прогнозы отправляйте на почту [email protected] (Пример: EUR-JPY 18.05 14-30GMT вверх 30минут)

        Спешите получить максимум прибыли!

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