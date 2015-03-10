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        Полосы Боллинджера (видео урок)

        Как настроить и использовать полосы Боллинджера

        Полосы Боллинджера (англ. Bollinger Bands) — инструмент технического анализа финансовых рынков, отражающий текущие отклонения цены акции, товара или валюты.

        Индикатор рассчитывается на основе стандартного отклонения от простой скользящей средней. Обычно отображается поверх графика цены. Параметрами для расчета служит тип стандартного отклонения (обычно двойное) и период скользящей средней (зависит от предпочтений трейдера).

        Построение индикатора Bollinger Bands

        Индикатор помогает оценить, как расположены цены относительно нормального торгового диапазона. Линии Боллинджера создают рамку, в пределах которой цены считаются нормальными. Линии Боллинджера строятся в виде верхней и нижней границы вокруг скользящей средней, но ширина полосы не статична, а пропорциональна среднеквадратическому отклонению от скользящей средней за анализируемый период времени.

        PO

        Смотрите так же:

        Графический анализ

        Основные индикаторы для технического анализа

        Индикатор Stochastic

        Японские свечи

        Индикатор RSI

        Индикатор CCI

        Дивергенция

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