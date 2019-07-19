Стратегия бинарных опционов Boot Guns

Стратегия для бинарных опционов Boot Guns – это продвинутый подход к торговле, основанный на сочетании регрессионного канала, осциллятора Value Chart и мощного статистического анализа. Ключевую роль в этой системе играет основной индикатор, который автоматически собирает и обрабатывает статистику по сигналам, отображая её в виде наглядной таблицы. Это позволяет трейдеру в любой момент видеть, на каких валютных парах и таймфреймах стратегия показывает наилучшие результаты.

В этом обзоре подробно разберём, как с помощью этих инструментов выстроить прибыльную торговлю на бинарных опционах.

Содержание:

Характеристики стратегии для бинарных опционов Boot Guns

Установка стратегии для бинарных опционов Boot Guns

Индикаторы стратегии Boot Guns устанавливаются в MetaTrader 4 стандартным способом. Для начала откройте терминал и в верхнем меню выберите «Файл» → «Открыть каталог данных». В появившемся окне перейдите в папку MQL4 → Indicators и скопируйте туда все файлы индикаторов.

Переместите файл bootguns.dll в папку MQL4 → Libraries. Если в комплекте есть шаблоны, их нужно переместить в папку templates в корневом каталоге терминала.

После этого перезапустите платформу, чтобы новые индикаторы и шаблоны появились в списке. Более подробную инструкцию можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов Boot Guns

Стратегия для бинарных опционов Boot Guns – это не просто набор индикаторов, а полноценное комплексное решение для трейдера. Один из ключевых элементов этой стратегии – информационная панель, расположенная в левом верхнем углу графика.

Она отображает все активные инструменты из списка Market Watch торгового терминала MetaTrader 4, сгруппированные по четырем вкладкам в зависимости от таймфрейма: M1, M5, M15 и M30. Каждая вкладка представляет собой динамический рейтинг результативности торговли по этой стратегии на соответствующем временном интервале – от наиболее до наименее прибыльных активов.

Это простой, но эффективный способ быстро определить, на каком инструменте и таймфрейме стратегия демонстрирует наилучшие результаты прямо сейчас. Всё, что требуется от трейдера – выбрать актив из списка и приступить к торговле.

Обратите внимание: внутренняя статистика рассчитывается на основе количества японских свечей, в течение которых длятся сделки, заданного в параметре экспирации (“Numero de candles”). При изменении этого значения рейтинг активов будет перестраиваться.

Помимо основной информационной панели, в стратегии Boot Guns предусмотрены две вспомогательные: одна отображает статистику торговли, другая – экономический календарь. С помощью этих панелей трейдер сможет учитывать не только внутренние показатели торговой стратегии, но и внешние факторы, оказывающие непосредственное влияние на рынок.

Панель статистики на графике показывает основные параметры стратегии для выбранного таймфрейма: количество прибыльных и убыточных сделок, общее число сигналов и процент успешных входов. Эта информация помогает быстро определить, какие активы и временные интервалы наиболее перспективны для торговли.

Рядом расположена еще одна полезная панель – экономический календарь. Здесь указано, когда и по каким валютам выходят важные новости, а также их уровень значимости. Для удобства используется простая маркировка: одна звезда – малозначимые события, три звезды – действительно важные новости, способные повлиять на рынок.

Следующий элемент стратегии Boot Guns – регрессионный канал, построенный с помощью индикатора Tendencia. Он служит для определения текущего направления рынка и позволяет визуально выделить зоны, где может произойти разворот. Канал отображает границы ценового движения, что помогает трейдеру ориентироваться в структуре рынка и открывать сделки в сторону основного тренда.

Настроек у этого регрессионного канала немного, что делает его удобным и понятным в использовании. Трейдер может выбрать, какие линии отображать на графике, задать их цвет, указать количество баров для расчёта, а также настроить алерты. Они особенно полезны, так как своевременно предупреждают о возможной смене направления тренда и помогают не пропустить точку входа.

Последний компонент стратегии Boot Guns – подвальный осциллятор Value Chart. Его основная задача – подтверждать сигналы, поступающие от основного индикатора BOOT GUNS v8. В его настройках можно задать пороговые уровни, при достижении которых увеличивается вероятность разворота цены.

Хотя в рамках текущего обзора мы не будем использовать этот индикатор, важно понимать: при необходимости он может выступать в роли дополнительного фильтра и существенно повысить точность сигналов вашей стратегии.

Для повышения процента прибыльных сделок, помимо сигналов индикаторов, стоит обращать внимание и на свечные комбинации, о которых мы подробно рассказывали в этой подборке статей:

Правила торговли по Boot Guns

Пользоваться сигналами стратегии для бинарных опционов Boot Guns можно в двух основных режимах:

с учётом наклона регрессионного канала , открывая сделки исключительно по направлению действующего тренда;

открывая сделки исключительно по направлению действующего тренда; либо отрабатывать все сигналы подряд, ориентируясь только на общую статистику результативности.

Оба подхода имеют право на существование и могут быть эффективны при соответствующем стиле торговли. Однако в рамках этого обзора мы сосредоточимся на варианте, предполагающем открытие сделок по направлению регрессионного канала – то есть строго в сторону текущего тренда.

Открытие опциона Call

Убеждаемся в наличии бычьего тренда – регрессионный канал Tendencia зеленого цвета. На текущей свече появилась стрелка вверх. На открытии следующей свечи покупаем опцион Call.

Открытие опциона Put

Убеждаемся в наличии медвежьего тренда – регрессионный канал Tendencia красного цвета. На текущей свече появилась стрелка вниз. На открытии следующей свечи покупаем опцион Put.

Рекомендуем устанавливать время экспирации равным двум свечам. Однако оптимальный период удержания позиций зависит от конкретного актива и должен подбираться вами с учетом результатов тестирования на исторических данных. Такой подход поможет адаптировать стратегию под особенности выбранного инструмента и повысить ее эффективность.

Специфика применения стратегии бинарных опционов Boot Guns

Помимо классического подхода – открытия сделок в направлении текущего тренда на основе показаний регрессионного канала, стратегия Boot Guns предлагает альтернативный, не менее эффективный вариант торговли.

В этом режиме можно не учитывать цвет и наклон канала, а сосредоточиться на данных рейтинга эффективности, отображаемого в информационной панели. Такой подход позволяет трейдеру в любой момент выбрать именно тот актив и таймфрейм, на которых стратегия показывает максимальную результативность.

Этот метод подойдет тем, кто предпочитает опираться на статистику и работать только с наиболее прибыльными сигналами, не отвлекаясь на индикаторы тренда.

Плюсы стратегии Boot Guns

К несомненным плюсам этой торговой стратегии можно отнести наличие рейтинга эффективности торговых сигналов в разрезе валютных пар и таймфреймов. С помощью этого инструмента даже начинающий трейдер сможет быстро отобрать наиболее перспективные активы для торговли. К плюсам также относятся четкие сигналы стратегии. Все что необходимо трейдеру – вовремя на них реагировать.

Минусы стратегии Boot Guns

Из недостатков стратегии отметим возможность использования торговых сигналов только для активов из терминала MetaTrader 4. Поэтому перед торговлей по стратегии бинарных опционов Boot Guns убедитесь, что необходимые активы есть в терминале вашего брокера бинарных опционов.

Заключение

Стратегия для бинарных опционов Boot Guns станет хорошей основой для начинающих трейдеров. Благодаря ее мощным инструментам статистического анализа вы всегда сможете знать какие активы на выбранном вами таймфрейме демонстрируют наилучшие результаты. А регрессионный канал не позволит вам сбиться с пути, и поможет открывать сделки исключительно по тренду, что критически важно для тех, кто делает первые шаги в торговле бинарными опционами.

Перед тем как начать использовать эту систему в торговле реальными деньгами, советуем протестировать ее сигналы на демо-счете у надежного брокера. Это позволит отточить ваши навыки без риска для депозита. Не забывайте также о правилах риск-менеджмента и мани-менеджмента – они играют ключевую роль в формировании стабильной прибыли.

Удачи в торговле!

