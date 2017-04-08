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        Брокер Finmax переместился на новый домен

        Брокер Finmax переместился на новый домен

        Лидер бинарных опционов, брокерская компания Finmax, переехала на новый домен. Заметим, что это самая престижная компания, которая продолжает стремительно развиваться, предоставляя лучшие финансовые инструменты, одним из этапов становления успешности проекта, является переход проекта на новое доменное имя. Такие изменения вступили в силу еще в феврале текущего года, что дает возможность зайти на сайт проекта, как по старому адресу

         

        Причина смены домена

        Пустяк, однако, специалисты компании думают иначе. Как заявил брокер, подобное решение должно повысить уровень сервиса, а вместе с этим престижность. Все изменения в качестве и скорости обслуживания стали доступны с первого дня переезда. Тем не менее, многие не заметили каких-либо изменений в работе сервиса. Платформа работает в штатном режиме и доступна для пользователей.

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