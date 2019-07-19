Стратегия бинарных опционов Easy Breakout

Стратегия для бинарных опционов Easy Breakout подойдет трейдерам, которые хотят совместить торговлю опционами и валютными парами на рынке Форекс. В ее основе лежит давно проверенный подход – открытие бинарного опциона при пробое ключевого уровня поддержки или сопротивления. Как правило, за таким пробоем следует мощное однонаправленное движение цены. О том, как использовать это явление для построения прибыльной стратегии, расскажем в этом обзоре.

Характеристики стратегии для бинарных опционов Easy Breakout

Терминал: MetaTrader 4

Таймфрейм: М5

Экспирация: 3 свечи

Типы опционов: Call/Put

Встроенные индикаторы: Easy Breakout_fix.ex4

Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции

Время торговли: 8:00 - 20:00 (GMT+2)

Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Альпари, Binarium

Установка стратегии для бинарных опционов Easy Breakout

Индикаторы стратегии Easy Breakout устанавливаются в MetaTrader 4 стандартным способом. Для начала откройте терминал и в верхнем меню выберите «Файл» → «Открыть каталог данных». В появившемся окне перейдите в папку MQL4 → Indicators и скопируйте туда все файлы индикаторов.

Если в комплекте есть шаблоны, их нужно переместить в папку templates в корневом каталоге терминала.

После этого перезапустите платформу, чтобы новые индикаторы и шаблоны появились в списке. Более подробную инструкцию можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов Easy Breakout

Как следует из названия, стратегия Easy Breakout основана на одной из самых популярных тактик в трейдинге – торговле на пробое ключевых ценовых уровней. Суть подхода прост: сделка открывается в момент, когда цена актива пробивает психологически важный уровень поддержки или сопротивления. В такой ситуации трейдер рассчитывает на продолжение движения в направлении пробоя.

Если цена пробивает уровень сопротивления (на графике он выделен широкой голубой линией), это служит сигналом к открытию опциона Call – о чем сообщает голубая стрелка под свечой. Если же пробит уровень поддержки, над свечой появляется оранжевая стрелка, указывающая на открытие опциона Put.

Дополнительно для трейдеров Форекс стратегия Easy Breakout подсказывает, где следует размещать ордера take-profit для фиксации прибыли и stop-loss для ограничения убытков.

Уровни поддержки и сопротивления строятся автоматически и отображаются на графике. Задача трейдера – своевременно реагировать на торговые сигналы стрелок и открывать сделки в нужном направлении.

У этой стратегии множество настроек. Ключевые из них – параметры сигнальных стрелок, всплывающих уведомлений и уровни фиксации прибыли для трейдеров Форекс.

Таким образом, перед нами – полноценная торговая система для внутридневного трейдинга на основе технического анализа. А если хотите подробнее изучить этот подход, загляните в нашу подборку статей на эту тему:

В ней вы найдете полезные материалы, которые помогут лучше разобраться в технических приемах и прокачать свои навыки.

Правила торговли по Easy Breakout

Правила торговли по системе Easy Breakout предельно просты: дождитесь появления стрелки и откройте позицию после закрытия текущей свечи за уровнем поддержки или сопротивления. Никаких дополнительных фильтров и инструментов применять не требуется.

Открытие опциона Call

Появилась голубая стрелка под свечой. На открытии следующей свечи покупаем Call.

Открытие опциона Put

Появилась оранжевая стрелка над свечой. На открытии следующей свечи покупаем Put.

Рекомендуем устанавливать время экспирации равным трем свечам. Однако оптимальный период удержания позиций зависит от конкретного актива и должен подбираться вами с учетом результатов тестирования на исторических данных. Такой подход поможет адаптировать стратегию под особенности выбранного инструмента и повысить ее эффективность.

Специфика применения стратегии бинарных опционов Easy Breakout

По результатам наших тестов мы пришли к выводу, что стратегия Easy Breakout чаще генерирует торговые сигналы во время флета. Это связано с тем, что именно в фазе консолидации рынок формирует множество уровней, пробой которых служит поводом для открытия сделок по данной системе. Чем дольше актив находится в узком ценовом диапазоне, тем больше формируется уровней поддержки и сопротивления, а значит – больше потенциальных сделок по этой стратегии.

Плюсы стратегии Easy Breakout

К достоинствам Easy Breakout можно отнести простоту и наглядность. Система автоматически наносит на график все значимые уровни в виде цветовых диапазонов, а торговые сигналы отображает стрелками. Еще одно преимущество – всплывающие уведомления, которые можно включить в настройках. Благодаря им трейдер не пропустит сделку и сможет одновременно отслеживать несколько активов.

Минусы стратегии Easy Breakout

К недостаткам стратегии Easy Breakout можно отнести сравнительно редкие сигналы: для формирования значимых ценовых уровней, пробой которых используется системой, требуется время. Чтобы свести этот минус к минимуму, рекомендуется одновременно торговать на нескольких активах.

Заключение

Стратегия для бинарных опционов Easy Breakout особенно эффективно себя проявила при торговле валютными парами. Отсутствие необходимости в дополнительной фильтрации сигналов упрощает работу с этой системой и делает ее доступной даже для новичков.

Тем не менее, перед использованием стратегии в реальной торговле бинарными опционами рекомендуем обязательно протестировать её на демо-счете у надежного брокера. И не забывайте про риск-менеджмент– он по-прежнему остаётся основой стабильного трейдинга. Удачной торговли!

