    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Новости
        /
        FinmaxFX - новое направление брокера

        FinmaxFX брокер рынка Forex

        finmaxfx

        Один из самых популярных брокеров бинарных опционов 2017 года, брокер Finmaxbo, более известный как просто Finmax, запустил новую платформу FinmaxFX. Данная платформа предназначена для торговли на рынке Форекс.

        Брокер предлагает спреды от 3х пунктов. Кредитное плечо от 1:25 до 1:300 в зависимости от типа счета. Возможность открытия счета в как в USD,EUR так и в RUB. Торговля ведется как в веб-терминале, так и стандартной программе MetaTrader4.

        Открывать счет в FinmaxFX не рекомендуется

        FinmaxFX в данный момент не является надежным брокером и не рекомендуется для открытия счета и торговли!

                           forex

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Наш сайт использует файлы cookie и похожие технологии, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям, предоставляя персонализированную информацию, запоминая предпочтения в области маркетинга и продукции, а также помогая получать получить правильную информацию.
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

        Благодарим Вас за регистрацию на нашем сайте. Теперь вам доступна бесплатная рассылка сигналов, стратегий и индикаторов с нашего сайта, так же вы можете оставить комментарий под любой статьей на нашем сайте

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * Если для регистрации Вы используете почту GMAIL, то письмо скорей всего попадет в спам, проверьте папку спам и нажмите кнопку НЕ спам, что бы получать уведомления в дальнейшем или используйте другую почту для регистрации.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло Вам на другую почту, так же проверьте папку спам или напишите нам в поддержку [email protected]

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

         

        Так же вы можете ознакомиться с нашим FAQ

        Удачной торговли вместе с нами!