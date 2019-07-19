Главный секрет торговли долларом США на бинарных опционах

Задумывались ли вы когда-нибудь, что отличает профессионального трейдера от новичка? Нет, это не размер его счета и не количество мониторов. Большинство трейдеров бинарных опционов совершают одну и ту же фатальную ошибку: они пытаются предугадать движение курса доллара по показаниям индикаторов или графических паттернов, забывая, что резервная валюта – это лишь тень более масштабных процессов.

Настоящий «двигатель» доллара находится на долговом рынке, и его главный индикатор – доходность 10-летних казначейских облигаций США (US10Y). В этом обзоре разберем, как движение процентных ставок по гособлигациям влияет на настроения крупных инвесторов и почему понимание этой взаимосвязи дает трейдеру бинарных опционов преимущество, позволяя заранее предвидеть разворот тренда на валютных парах еще до того, как это отобразится на графике в торговом терминале.

Содержание:

Почему технические индикаторы часто врут?

Многие новички в торговле бинарными опционами часто превращают график анализируемого актива в «новогоднюю елку», обвешивая его десятками индикаторов, начиная от популярных RSI и MACD и заканчивая никому не известными «стрелочниками», которые, как показывает практика, в большинстве случаев бесполезны из-за перерисовки сигналов и могут похвастаться лишь «результатами» на истории.

Однако проблема заключается не только в избыточном количестве самих индикаторов, но и в том, что большинство из них являются производными от цены и не способны самостоятельно прогнозировать ее движение. Все, на что способны индикаторы, – это рассчитывать свои значения на основе заложенных в них математических формул, выдавая трейдеру результат с задержкой.

Часто это приводит к тому, что, когда индикатор показывает «перекупленность», цена еще долгое время продолжает расти, поскольку крупные игроки продолжают вливать в рынок деньги, толкая котировки вверх. Поэтому ориентироваться в торговле исключительно на индикаторы не стоит. Помните о том, что все они фиксируют лишь следствие, а не причину движения цен.

В случае с американским долларом причиной изменения его обменного курса по отношению к другим валютам является долговой рынок. Пока ваш любимый технический индикатор «рисует» торговый сигнал, доходность американских облигаций может развернуться, заранее сообщая профессиональным трейдерам о том, что тренд по валютной паре готов к развороту.

Что такое облигации и как они связаны с долларом

Чтобы понять, как устроен доллар, необходимо перестать смотреть на него как на абстрактный символ в терминале вашего брокера. Это такой же полноценный инвестиционный инструмент, как, например, акции. Государственные облигации США – Treasuries – представляют собой долговые обязательства американского правительства. Покупая их, инвестор фактически кредитует экономику Соединенных Штатов под определенный процент, который называется доходностью.

Если доходность десятилетних облигаций растет, это делает их крайне привлекательными для крупных игроков по всему миру. Поскольку приобрести эти долговые бумаги можно только за доллары, инвесторы начинают массово скупать американскую валюту. Резкое увеличение спроса приводит к росту обменного курса доллара США по отношению к другим мировым валютам.

Таким образом, благодаря увеличению доходности облигаций капитал со всего мира перетекает в доллары, и пока доходность US10Y продолжает расти, американская валюта получает мощную фундаментальную поддержку. Для трейдера бинарных опционов это означает, что открывать сделки против такого движения, опираясь исключительно на технический анализ, становится крайне рискованно.

Золотое правило корреляции

На финансовых рынках ничего не происходит просто так. Понимание межрыночных связей позволяет трейдеру видеть общую картину движения капиталов. При этом самая сильная корреляция наблюдается между доходностью десятилетних облигаций США и валютной парой USDJPY.

Поскольку Банк Японии традиционно придерживается политики низких процентных ставок, ужесточение монетарной политики в США создает значительный разрыв в доходности между странами. В результате инвесторы по всему миру начинают активно продавать иену, чтобы купить доллар и вложить его в американские облигации. По этой причине графики US10Y и USDJPY часто движутся практически синхронно. Такая корреляция называется прямой.

Однако существуют и примеры очень сильной обратной корреляции, которую можно наблюдать между US10Y, валютной парой EURUSD и золотом. Поскольку владение драгоценным металлом не приносит дивидендов или процентов, он становится значительно менее привлекательным инструментом для сохранения капитала. Поэтому, когда доходность US10Y растет, инвесторы распродают золото и перекладывают средства в облигации, что приводит к снижению цен на этот драгоценный металл.

Аналогичным образом реагирует и евро: рост курса доллара США на фоне увеличения доходности облигаций создает сильное давление на единую европейскую валюту, толкая ее котировки вниз.

Для трейдера бинарных опционов это правило становится фильтром для принятия решений. Например, если он видит, что на графике EURUSD появился сигнал на повышение (Call), но при этом доходность 10-летних облигаций США продолжает обновлять дневные максимумы, такой сигнал, скорее всего, окажется ложным. Отсюда возникает «золотое правило»: никогда не торгуйте против направления движения доходности облигаций, если ваша валютная пара включает доллар США.

Как использовать US10Y в бинарных опционах

В течение торгового дня наилучшим образом взаимосвязь между инструментами проявляется во время открытия Нью-Йоркской торговой сессии, подробнее о которой вы сможете узнать из статьи «Лучшее время для торговли бинарными опционами». Если в 6:00–7:00 по Нью-Йорку (13:00–14:00 GMT+2) вы видите сделку в сторону движения доходности облигаций, то вероятность ее отработки выше, чем в любое другое время дня. В этом и заключается секрет внутридневной торговли валютными парами, в состав которых входит доллар США.

Как правило, такая возможность заканчивается с открытием американского фондового рынка в 9:00–9:30 по Нью-Йорку (16:00–16:30 GMT+2), поскольку именно в это время инвесторы начинают переключать внимание на акции.

Заключение

Итак, секрет номер один в торговле бинарными опционами по валютным парам с долларом США – обращать внимание на уровень доходности и ее процентное изменение в течение дня. Если доходность 10-летних облигаций США растет перед открытием американской сессии, стоит искать возможности для открытия опционов Call по доллару против других валют. Если же доходность снижается, в ранние часы Нью-Йоркской торговой сессии следует рассматривать открытие опционов Put по доллару.

