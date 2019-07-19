    Регистрация
        Индикатор для бинарных опционов Golden Trend

        Индикатор для бинарных опционов Golden Trend из семейства “стрелочников” обеспечит вас качественными сигналами не только для активного скальпинга на минутном таймфрейме, но и надежными точками входа для продолжительного периода экспирации. Его уникальная способность регулировать частоту сигналов с помощью одного параметра наверняка заинтересует трейдеров, которые не любят долго находиться в ожидании момента заключения сделки. О том, как правильно настроить индикатор Golden Trend для торговли бинарными опционами, читайте в нашем обзоре.

        Содержание:

        график golden trend

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Golden Trend

        Установка индикатора для бинарных опционов Golden Trend

        Индикатор Golden Trend устанавливается в платформу MetaTrader 4 стандартным способом. Для этого добавьте индикатор в корневую папку терминала: откройте в MetaTrader 4 меню “Файл” и выберите “Открыть каталог данных”. В открывшемся окне перейдите в папку "MQL4" → “Indicators” и переместите туда все файлы. Шаблоны устанавливаются аналогично, но их нужно поместить в папку “templates”. Подробнее об установке смотрите в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Golden Trend

        Индикатор Golden Trend для бинарных опционов – интересное решение для прогнозирования трендов. Существует множество подобных инструментов, но Golden Trend выделяется высокой точностью и удобством в реальной торговле. Он формирует торговые сигналы в виде двух стрелок: большой и малой. Каждая из них имеет своё назначение и особенности применения.

        сигналы в golden trend

        По утверждению разработчиков, сигналы большой стрелки индикатора лучше использовать для торговли валютными парами на таймфреймах М5 и М15, а для криптовалют и золота оптимальны М1 или М5. Маленькая стрелка подходит для сделок на таймфреймах М30, H1 и H4. Таким образом, если вы краткосрочный трейдер, ориентируйтесь на сигналы большой стрелки, а для среднесрочной торговли – следите за появлением маленькой стрелки.

        Обычно у стрелочных индикаторов не много настроек, и Golden Trend в этом смысле не исключение.

        настройки в golden trend

        Все настройки индикатора Golden Trend для бинарных опционов делятся на основные и вспомогательные. К основным настройкам относятся параметры периода расчета, отображения уровней тейк-профита для рынка Форекс, а также размеры и цвет стрелок. Остальные настройки касаются дополнительных функций, которые упрощают работу с индикатором, но не влияют на его сигналы.

        количество сигналов в golden trend

        Обратите внимание:чем меньше период расчета индикатора, тем больше сигналов он генерирует. На практике мы пришли к выводу, что лучше всего оставить это значение на уровне 4. Однако, если индикатор на ваших активах показывает мало сделок, вы всегда можете уменьшить его, чтобы их число увеличить.

        Дополнительный интерес представляет информационная панель индикатора, на которой отображаются тикер, спред и направление текущего тренда.

        боковая панель в golden trend

        Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Golden Trend

        Как уже было сказано, индикатор Golden Trend для бинарных опционов – хорошее решение для трейдеров, предпочитающих стратегии следования за трендом. Из его названия ясно, что наилучшие результаты он показывает при торговле золотом. Однако наши многочисленные тесты также подтвердили его эффективность на валютных парах USD/JPY, EUR/AUD и криптовалюте BTC/USD.

        Из двух вариантов использования, описанных в предыдущем разделе, остановимся на торговых сигналах больших стрелок. Поскольку большинство трейдеров бинарных опционов предпочитает короткое время экспирации, эти сигналы наиболее востребованы.

        Если вам пока сложно торговать на младших таймфреймах из-за психологических трудностей или отсутствия дисциплины, рекомендуем изучить эту подборку статей на нашем сайте.

        В качестве дополнительных фильтров тренда можно использовать технические индикаторы, о которых мы подробно рассказывали в статье “Лучшие индикаторы тренда для бинарных опционов”. Однако, по нашему мнению, индикатор Golden Trend не требует дополнительной фильтрации – его сигналы можно использовать сразу после установки.

        Открытие опциона Call

        1. Дожидаемся появления большой зеленой стрелки на таймфрейме M1 для XAUUSD.
        2. На открытии новой свечи покупаем опцион Call.
        сигнал на покупку опциона call
         

        Открытие опциона Put

        1. Дожидаемся появления большой красной стрелки на таймфрейме M1 для XAUUSD.
        2. На открытии новой свечи покупаем опцион Put.
        сигнал на покупку опциона put
         

        Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Советуем подбирать период удержания позиций на основе результатов тестирования на исторических данных.

        Специфика применения индикатора для бинарных опционов Golden Trend

        Индикатор для бинарных опционов Golden Trend хорошо зарекомендовал себя на активах, цены которых предрасположены к продолжительным трендам. К ним относятся валютные пары и индексы, а также золото и криптовалюты. Правильный выбор инструмента и таймфрейма поможет вам избежать большого количества ложных торговых сигналов. Поэтому советуем обратить на это внимание.

        В качестве дополнительного фильтра можно использовать показания встроенной инфопанели. В этом случае открывать опционы Call следует только тогда, когда сообщение на панели подтверждает бычий тренд, и наоборот – опционы Put, если панель указывает на медвежий тренд.

        панель тренда в golden trend

        Если на панели горит надпись “No Trend”, торговать не следует. В таком случае рекомендуется сменить таймфрейм или выбрать другой инструмент для анализа.

        Плюсы индикатора Golden Trend

        К достоинствам этого индикатора относятся точные сигналы на открытие позиций. При этом стрелки не перерисовываются и не исчезают при обновлении исторических данных по анализируемому финансовому инструменту.

        Golden Trend можно использовать как для скальпинга, так и для торговли на часовом таймфрейме с длительным периодом экспирации. Для трейдеров рынка Форекс индикатор указывает семь уровней тейк-профита к каждому торговому сигналу.

        Также предусмотрена настройка предупреждающих сообщений и частоты сделок.

        Минусы индикатора Golden Trend

        К недостаткам индикатора можно отнести снижение количества сделок на слабых рынках без ярко выраженного тренда. Как правило, именно по этой причине возникают ложные сигналы Golden Trend.

        Заключение

        Внешне индикатор для бинарных опционов Golden Trend мало чем отличается от множества своих “стрелочных собратьев”, однако различия всё-таки есть. И главное из них – наличие двух типов сигналов на открытие сделок, что позволяет эффективно использовать индикатор как для активной внутридневной торговли, так и для среднесрочных сделок на старших таймфреймах.

        Дополнительная регулировка частоты сделок предоставляет опытным трейдерам больше возможностей для настройки своих торговых стратегий, в то время как встроенная фильтрация в виде сообщений на инфопанели делает Golden Trend удобным инструментом для торговли бинарными опционами. Откройте демо-счет у надежного брокера и убедитесь в этом сами. Не забывайте о риске и мани-менеджменте. Желаем всем удачной торговли!

        Mister X
        Mister X
        Pro tip: don’t chase every arrow. Wait for the clean momentum and stick to your plan. Consistency beats luck every single time.
        27 октября 2025
        Ответить
        Mister X
        Mister X
        Tested Golden Trend today. Solid entries when the move is already confirmed. I don’t like guessing — this one actually follows the market instead of fighting it.
        27 октября 2025
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Ребят, стратегия реально рабочая. Я сегодня протестировал голден тренд на демке — три сделки подряд в плюс) Только главное не спешить и заходить строго по стрелке + после подтверждения свечой. Я раньше всегда лез на импульсе и терял депозит, а тут прям дисциплину держит ;))
        Руслан, Согласен, многие сливаются именно из-за эмоций. Золотой тренд хорош тем, что даёт понятный вход, когда свечи уже уверенно идут в нужную сторону. Я бы ещё добавил фильтр по уровням поддержки/сопротивления — тогда результат ещё стабильнее будет. Продолжай тест, отпишись потом по статистике)
        27 октября 2025
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Ребят, стратегия реально рабочая. Я сегодня протестировал голден тренд на демке — три сделки подряд в плюс) Только главное не спешить и заходить строго по стрелке + после подтверждения свечой. Я раньше всегда лез на импульсе и терял депозит, а тут прям дисциплину держит ;))
        27 октября 2025
        Ответить
