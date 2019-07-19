GPT Binary относится к категории сигнальных индикаторов бинарных опционов. Он совмещает показания трех других инструментов технического анализа. Его торговые сигналы заслуживают доверия, хотя и появляются реже, чем у индикаторов, на основе которых он формирует собственные стрелки.

Бесплатный индикатор для бинарных опционов GPT Binary станет хорошим выбором для новичков. В его арсенале имеется панель статистики успешных сделок, что облегчает поиск надежных финансовых инструментов для прибыльной торговли. Мы подробно расскажем, как использовать эту информацию и определить оптимальный таймфрейм в нашем обзоре.

Характеристики индикатора для бинарных опционов GPT Binary

Установка индикатора для бинарных опционов GPT Binary

Индикаторы устанавливаются стандартно в платформу МетаТгаder 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов GPT Binary

GPT Binary – типичный представитель сигнальных стрелочных индикаторов. Его главное отличие от аналогов в том, что все свои показания он формирует на основе информации от других инструментов, лежащих в его основе.

CryptoBinary_Pro V2.1 – один из них. На его основе GPT Binary получает предварительный сигнал об открытии позиции. Про этот индикатор мы писали в статье “Индикатор для бинарных опционов Crypto Binary Pro V2”. Поэтому мы не будем подробно останавливаться на нем здесь, а сконцентрируемся на общем принципе его работы.

Как видим, он довольно точно определяет моменты смены краткосрочных тенденций, своевременно предупреждая о развороте. Однако, у него есть серьезный недостаток - он перерисовывает свои показания в случае обновления предыдущего экстремума.

Тем не менее, индикатор отлично выявляет локальные максимумы и минимумы, оказывающие влияние на движение котировок. Чтобы максимально усилить сильные стороны и смягчить недостатки, индикатор GPT Binary фильтрует информацию, полученную от CryptoBinary_Pro V2.1, с помощью индикаторов K_BetterVolume_Arrow и RSI-BB.

K_BetterVolume_Arrow – стрелочный индикатор, генерирующий сигналы на основании Better Volume 1.4 и поведения цены. Этот инструмент помогает оценить общее настроение рынка и достаточно точно определяет моменты начала ценовых движений.

На скриншоте выше изображена работа K_BetterVolume_Arrow, сигналы которого основаны на показаниях подвального индикатора объемов. Сигнал на продажу (пурпурная стрелка) поступает тогда, когда максимальный корректный объем (диапазон свечи умноженный на тиковый объем) имеет максимальное значение за период, указанный в настройках, и свеча закрылась в своей верхней половине (Close>(High+Low)/2). В тоже время, сигнал на покупку (зеленая стрелка) возникает на баре с максимальным корректным объемом и закрытием в нижней половине своего диапазона (Close<(High+Low)/2).

На заметку: тиковый объем – это количество изменений цены актива на один базовый пункт за определенный промежуток времени.

Последним фильтром, который учитывает GPT Binary при формировании собственных сигналов, выступает RSI-BB. Этот сигнальный индикатор основан на взаимодействии полос Боллинджера и осциллятора RSI. О том, как работает такая связка индикаторов мы подробно рассматривали в статье “Стратегия для Pocket Option “Полосы Боллинджера и RSI”. Поэтому здесь ограничимся лишь примерами сигналов, которые можно получать при помощи этих простых, но в тоже время эффективных инструментов технического анализа.

Как видно на скрине выше, сигналы на продажу поступают в случае закрытия свечи выше верхней границы полос Боллинджера в сочетании с переходом осциллятора RSI в зону перекупленности (выше 70). И наоборот, для покупок необходимо дождаться закрытия свечи ниже полос и перехода индекса относительной силы в зону перепроданности (ниже 30).

Настройки GPT Binary

У основного индикатора, формирующего сигналы на открытие позиций, настройки состоят из нескольких блоков активации индикаторов и модуля статистики.

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов GPT Binary

Индикатор для бинарных опционов GPT Binary состоит из набора инструментов технического анализа, каждый из которых дает довольно неплохие сигналы на открытие позиций, но собранные вместе они способно серьезно повысить процент прибыльных сделок (винрейт). Для подтверждения сигналов GPT Binary более опытные пользователи могут использовать ценовые паттерны, о которых мы подробно рассказывали в этих статьях:

Наши тесты показали, что для максимального винрейта достаточно использовать комбинацию двух инструментов: CryptoBinary_Pro V2.1 и K_BetterVolume_Arrow. Как оказалось, их вполне достаточно для получения точек входа с высокой вероятностью прохождения. Поэтому правила на открытие позиций основаны именно на этой комбинации индикаторов.

Обращаем внимание! Сделки открываем только по стрелкам зеленого и пурпурного цвета, все остальные игнорируем.

Открытие опциона Call

Появилась зеленая стрелка под свечей На открытии новой свечи покупаем Call

Открытие опциона Put

Появилась пурпурная стрелка над свечей На открытии новой свечи покупаем Put

Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения индикатора для бинарных опционов GPT Binary

Особенностью индикатора GPT Binary является возможность сбора статистики результативности его сигналов. Благодаря этому трейдеры могут оценить процент прибыльных сделок, который следует ожидать от комбинации сигналов выбранных индикаторов на конкретном финансовом инструменте и таймфрейме.

Перед использованием советуем провести собственное небольшое исследование с целью нахождения валютной пары с максимальным винрейтом и наиболее удачного таймфрейма.

Как видно на скриншоте выше процент прибыльных сделок на M5 составил 93.8% – немного выше, чем на М1(87.3%). Таким образом, перебирая разные таймфреймы, трейдер сможет подобрать оптимальный для своего инструмента.

Плюсы индикатора GPT Binary

К достоинствам этого индикатора можно отнести возможность отбора наиболее перспективных валютных пар и криптовалют по винрейту, а также наличие алертов. Благодаря последним трейдер не пропустит прибыльную сделку, одновременно торгуя большим количеством инструментов.

Минусы индикатора GPT Binary

К недостаткам относится относительно невысокая частота сигналов, поступающих в течение одного дня с одной валютной пары. Это не удивительно, учитывая количество фильтров, применяемых в этом инструменте, чтобы обеспечить трейдера бинарных опционов только самыми лучшими торговыми сигналами.

Заключение

Индикатор для бинарных опционов GPT Binary представляет действенный инструмент, заслуживающий внимания трейдеров. Обладая статистикой успешных сделок и объединяя данные трех других индикаторов технического анализа, он предоставляет точные и надежные сигналы. Хотя они могут появляться реже, чем у некоторых аналогов, их качество и результативность заслуживают доверия.

Мы подробно рассмотрели принципы работы GPT Binary и его компонентов, таких как CryptoBinary_Pro V2.1 и K_BetterVolume_Arrow, и убедились в их эффективности при анализе рынка бинарных опционов. Рекомендуем провести собственное исследование для определения оптимального времени экспирации и выбора финансовых инструментов с максимальным потенциалом.

Основываясь на полученной информации, трейдеры смогут улучшить собственные торговые стратегии и повысить процент прибыльных сделок. Продолжайте читать наши обзоры, чтобы расширить свои знания о бинарных опционах и техническом анализе. Всем новичкам советуем начать с демо-счета у брокеров с минимальным депозитом, соблюдая правила управления рисками и капиталом. Переходите на торговлю на реальном счете только после достижения стабильных результатов на виртуальных деньгах. Желаем всем попутного тренда!

Скачать индикатор бинарных опционов GPT Binary

