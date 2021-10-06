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        Awesome Oscillator Divergence

        Индикатор для бинарных опционов Awesome Oscillator Divergence

        Индикатор для бинарных опционов Awesome Oscillator Divergence – это модифицированная версия стандартного индикатора Awesome Oscillator с дополнительными алертами и визуальным сопровождением. Помимо информации, представленной исходным индикатором, версия AODivergence показывает расхождение цен и гистограммы индикатора, и формирует сигналы при возникновении дивергенции.

        Индикатор для бинарных опционов Awesome Oscillator Divergence

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Awesome Oscillator Divergence

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Таймфрейм: рекомендуется H1.
        • Экспирация: 3-5 свечей.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: aodivergence.ex4.
        • Торговые инструменты: валютные пары, акции, криптовалюты, сырьевые товары.
        • Время торговли: круглосуточно.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, Deriv, Binarium.

        Установка индикатора для бинарных опционов Awesome Oscillator Divergence в MT4

        Индикатор устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        Обзор и настройки индикатора Awesome Oscillator Divergence для бинарных опционов

        Как уже упоминалось выше, модифицированная версия индикатора, отличается от классического Awesome Oscillator встроенными сигналами, поэтому, основные принципы работы самого индикатора мы не будем рассматривать.

        Индикатор для бинарных опционов Awesome Oscillator Divergence

        В настройках индикатора представлены следующие параметры:

        1. «fastma» – период быстрой скользящей средней (по умолчанию значение 5).
        2. «slowma» – период медленной скользящей средней (по умолчанию значение 34).
        3. «isshowsignaltype1» – тип и количество сигналов для покупки Call опционов (по умолчанию 1).
        4. «isshowsignaltype1» – тип и количество сигналов для покупки Put опционов (по умолчанию 1).
        5. «divergencebars» – минимальное количество баров, по которым индикатор рассчитывает дивергецнию (по умолчанию 4).
        6. «mode» – режим индикатора (по умолчанию 0).

        Настройка индикатора для бинарных опционов Awesome Oscillator Divergence 

        Уже знакомые всем параметры «fastma» и «slowma» определяют период скользящих средних и внешний вид самой гистограммы. Стандартные параметры на всех платформах MetaTrader 4: "5" для быстрой и "34" для медленной скользящей средней.

        Параметры «isshowsignaltype1», «isshowsignaltype1» отвечают за тип и количество сигналов от индикатора. По умолчанию установлено значение 1. 

        Параметр «divergencebars» – минимальное количество баров по которому индикатор считает дивергенцию. Для всех таймфреймов индикатор считает дивергенцию минимум по четырем барам.

        Параметр «mode» – уникальный параметр новой версии, определяющий режим работы индикатора. Всего в индикаторе доступно три режима:

        1. AODivergence – значение mode 0.
        2. AODivergenceNormilized – значение mode 1.
        3. RSIDivergence – значение mode 2.

        Режимы работы индикатора для бинарных опционов Awesome Oscillator Divergence

        Режим «AODivergence» – базовый режим. Гистограмма идентична классическому Awesome Oscillator с добавленными сигналами в виде стрелок вверх/вниз и дополнительными линиями несоответствия ценового максимума/минима с показниями индикатора.

        Режим «AODivergenceNormilized» – гистограмма идентична режиму «AODivergence», но с увеличенною чувствительностью сигналов.

        В отличии от «AODivergence» и «AODivergenceNormilized», режим «RSIDivergence», отслеживает дивергенцию на основе индикатора RSI. Как видно на картинке выше, в этом режиме, сигналов намного больше.

        Также стоит сказать, что есть более новая версия индикатора дивергенция на основе AO – индикатор Red Wave Oscillator.

        Сигналы и торговля по индикатору Awesome Oscillator Divergence

        Прежде, чем перейти к сигналам индикатора, стоит вернутся к основам технического анализа и вспомнить, – что такое дивергенция, когда она возникает на рынке и как это можно использовать для покупки бинарных опционов.

        Как правило, индикатор движется вместе с ценой: если цена достигает новых максимумов, индикатор тоже устанавливает новый максимум; если цена достигает новых минимумов, индикатор устанавливает новый минимум, соответственно. В случае несоответствия ценового движения с показаниями индикатора возникает так называемая «дивергенция».

        Дивергенция на индикаторе для бинарных опционов Awesome Oscillator Divergence

        Дивергенция позволяет заранее определить потенциальный разворот цены. Она сигнализирует о потенциальном изменении коньюктуры рынка, указывая на возможные замедления моментума, что может привести к развороту рынка в противоположном направлении относительного текущего движения рынка.

        Разворот цены после дивергенции индикатора для бинарных опционов Awesome Oscillator Divergence

        Сигналы и торговля по индикатору Awesome Oscillator Divergence для бинарных опционов

        Дивергенция, определенная на большом таймфрейме, имеет больший шанс срабатывания, поэтому, индикатор AODivergence рекомендуется использовать на временных таймфреймах от H1 и выше.

        Дивергенция обычно происходит перед разворотом цены, поэтому это потенциальная ситуация для покупки опционов Put или Call.

        Дивергенция на графике валютной пары EUR/USD H1

        Сигналы и торговля по индикатору Awesome Oscillator Divergence

        Встроенные сигналы индикатора намного упрощают самостоятельный поиск дивергенций на графике. Для использования индикатора необходимо всего лишь дождаться появления стрелки вверх или вниз.

        Покупка опциона Call происходит в момент появления дивергенции на нисходящем тренде и сигнала вверх:

        Покупка опциона Call на дивергенции индикатора Awesome Oscillator Divergence

        Используя индикатор для поиска точек покупки опциона Put, следует дождаться дивергенции на восходящем тренде и сигнальной стрелки вниз. Покупка опциона происходит на второй свече и закрывается с экспирацией 3 или 5 свечей.

        Покупка опциона Put на дивергенции индикатора Awesome Oscillator Divergence

        Заключение

        Индикатор Awesome Oscillator Divergence – это отличная замена стандартного индикатора Awesome Oscillator. Идея упрощения процесса трейдинга не нова, но с каждым днем, можно увидеть новые разработки для более комфортной работы с рынком. В индикаторе представлено достаточное количество переменных для тестирования его в качестве инструмента работы с бинарными опционами. Поэтому обязательно протестируйте этот индикатор на демо-счету перед торговлей на реальном счету.

        Принцип работы индикатора самодостаточен, но настоятельно рекомендуем применять дополнительные инструменты для фильтрации основных сигналов. Грааля бинарных опционов просто не существует. Именно поэтому стоит обратить особое внимание на правила мани-менеджмента и дополнительные системы для анализа рынка.

         

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        Скачать бесплатно индикатор Awesome Oscillator Divergence

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        PO

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        Комментарии

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        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Обычный макди, только выглядит по другому.
        22 августа 2023
        Ответить
        Микаил
        Подскажите пожалуйста как увеличить количество сигналов индикатора?
        Извините, а для чего увеличивать количество сигналов, если индикатор и так хорошо работает? Как вариант – смотреть на краткосрочные таймфреймы М1, М2, М3, М5. Но я бы порекомендовал в первую очередь задуматься о фильтрах, так как дивергенция не всегда означает разворот цены.
        30 августа 2021
        Ответить
        Фанат
        Фанат
        Интересно, что сейчас автоматизируют работу классических индикаторов, в частности, индикатора AO. Действительно ли дивергенция – это хороший сигнал?
        Дивергенция сильный сигнал, как минимум с экспирацией 1 свечу. Нередко после дивергенции наблюдается разворот даже сильного тренда.
        30 августа 2021
        Ответить
        Leonid
        Leonid
        Подскажите пожалуйста как увеличить количество сигналов индикатора?
        24 августа 2021
        Ответить
        Олег Толмачев
        Интересно, что сейчас автоматизируют работу классических индикаторов, в частности, индикатора AO. Действительно ли дивергенция – это хороший сигнал?
        24 августа 2021
        Ответить
        Ольга
        Ольга
        Изучаю технический анализ уже более года и не думала использовать дивергенцию, но сейчас буду пробовать, спасибо ;)
        24 августа 2021
        Ответить
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