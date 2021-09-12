Бесплатный робот для бинарных опционов PocketOptionRobot

PocketOptionRobot – это по сути набор прибыльных стратегий для автоматической торговли бинарными опционами. Он разработан и доступен исключительно для трейдеров, которые торгуют у брокера PocketOption. Робот абсолютно легальный и разрешен на платформе брокера.

Робот представлен в виде расширения, устанавливаемого в браузер Google Chrome. Данная программа позволяет открывать и закрывать сделки в автоматическом режиме, используя встроенные стратегии как и у любого другого робота. Однако в роботе для бинарных опционов PocketOptionRobot реализован и дополнительный функционал, который позволяет трейдерам добавлять в робота свои собственные стратегии.

Для последнего варианта предусматривается конструктор стратегий, расположенный в разделе «Мои стратегии». Здесь можно выбрать подходящие индикаторы и задать параметры работы торговых инструментов в зависимости условий вашей стратегии. После этого робот начинает действовать, согласно значениям, которые установил пользователь.

Данный продукт можно использовать БЕСПЛАТНО без ограничений, если регистрироваться по ссылкам с нашего сайта, либо же можно так же использовать бесплатно, в течении часа, в случае регистрации по другим ссылкам.

Установка робота для бинарных опционов PocketOptionRobot:

1. Скачать и установить браузер Google Chrome

2. Зарегистрироваться на платформе PocketOption

3. Установить расширение робота в браузер Google Chrome

4. Настроить робота под ваш стиль торговли согласно описанию ниже в статье.

Интерфейс торгового робота PocketOptionRobot

Роботизированная программа для автоматической торговли бинарными опционами для PocketOption отличается интуитивно понятным интерфейсом, разделенном на несколько разделов. Во вкладке «Торговля» представлены два блока:

Базовые стратегии для бинарных опционов. Этот блок включает в себя набор стратегий, которыми могут воспользоваться начинающие или опытные трейдеры. В их основе лежат популярные торговые инструменты. При этом параметры индикаторов, расположенных в данном разделе, менять нельзя. Мои стратегии. Данный блок предназначен для стратегий, созданных пользователями.

Второй вариант подходит для трейдеров, имеющих хороший опыт торговли бинарными опционами. В данном разделе располагаются стратегии, основанные на изменяемых индикаторах. Кроме того, пользователи могут задавать момент для открытия сделки. По сути, второй блок представляет собой конструктор стратегий, при помощи которых можно подобрать оптимальный и удобный вариант для ведения торговли.

Настройки робота

Для настройки индикаторов, на основе которых работает выбранная стратегия, нужно нажать на значок редактирования и задать следующие параметры:

Тип актива. Пользователям доступны все инструменты, которыми торгует брокер. Тип индикатора. Если робот работает на основе базовых стратегий, то пользователь может выбирать только таймфрейм. В остальных случаях разрешено менять параметры всех используемых индикаторов. Режим работы робота. В этом разделе задаются режим торговли (автоматическая либо торговля по сигналам), временной интервал и минимальный процент доходности. Настройки торговли. В этом разделе задаются период экспирации, число совершаемых одновременно сделок, начальную ставку, параметры для стоп-лоссов и тейк-профитов.

При необходимости в разделе с торговыми настройками можно задать параметры Мартингейла. Также здесь пользователь определяет дальнейшие действия робота в случаях, когда снижается уровень доходности актива либо если актив перестает быть доступен для торговли.

После завершения настройки нужно сохранить выбранные параметры и запустить стратегию, нажав на переключатель. Прямоугольное окно после этого подсвечивается, и робот приступает к торговле по установленным значениям.

Запустив программу, можно свернуть ее, не закрывая при этом окно браузера. Торговля в таком случае закончится лишь после достижения установленных пользователем значений либо закрытия Chrome.

Настройка собственной стратегии для торговли бинарными опционами

В блоке с настройками собственных стратегий пользователям необходимо выбрать основной и подтверждающий индикаторы. Далее нужно задать параметры этих инструментов:

Проверять условие. В этом разделе нужно выбрать новый тик либо новый бар. Если установлен второй параметр, то робот будет проверять на соответствие текущие условия заданным в момент появления очередной свечи. При выборе первого — проверка осуществляется постоянно. Тип цены. Этот параметр необходим для расчета индикатора. В данном разделе необходимо задать тип цены: открытия, закрытия, максимум или минимум по одному бару. Большинство трейдеров используют второй параметр. Временной интервал. Таймфрейм можно выставить на значениях 1, 5 и 10 минут. Вид бара, на котором проверяются значения. Если робот анализирует параметры текущего бара, то выставляется «0». Когда используются предыдущие свечи, то выбираются соответственно «-1», «-2» и так далее.

Если при настройках робота возникают вопросы, для их решения рекомендуется обратиться в службу поддержки брокера.

История сделок

В одноименном разделе собрана вся история ранее заключенных роботом сделок. В этом окне представлена следующая информация:

время открытия сделки;

размер инвестиции в сделку;

шаг Мартингейла;

тип используемой стратегии;

текущее состояние.

В отдельном разделе представлена информация об истории сделок, совершенных с использованием метода Мартингейла.

Итог

PocketOptionRobot абсолютно бесплатный и легальный продукт в виде расширения для браузера Google Chrome. Робот позволяет полностью автоматизировать торговлю бинарными опционами на платформе брокера PocketOption. В отличии от других подобных роботов, в робот можно встроить свои стратегии и значительно упростить торговый процесс.

Встроенные в робот стратегии показывают довольно высокую результативность и позволяют грамотно настроить мани менеджмент. Вы сами можете проверить робота бесплатно как на демо счете, так и на реальном просто открыв счет у брокера и скачав расширений для браузера PocketOptionRobot.

Скачать робот PocketOptionRobot в браузер Chrome

Зарегистрироваться в Pocket Option

Установить робота

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