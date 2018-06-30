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        Индикатор QQE для бинарных опционов

        индикатор qqe для бинарных опционов

        Что лучше, качество сделок или их количество? Зачастую на первое место выходит качество, хотя это является спорным моментом. При этом практика может быть следующей:

        1. Ежедневно по 3–4 ставки с выходом в плюс по каждой.
        2. Результативность не более 60%, но получаемый доход сопоставим с тем, что делается на длинном ходе – много сделок.

        Вне зависимости от выбора конкретной стратегии для бинарных опционов, трейдеры задумываются над тем, какой именно индикатор выбрать применительно к собственному стилю торговли. В этом случае можно посоветовать универсальное решение – индикатор QQE, расшифровываемый как Qualitative Quantitative Estimation.

        Предлагаемый инструмент способен помочь всем в виду того, что он не привязан к какой-то определенной стратегии торгов. Пользователь получает возможность посредством его применения производить анализ рынка с качественных и количественных позиций. Разработчиком индикатора выступил трейдер бинарными опционами, который усовершенствовал и доработал индикатор RSI. Это позволило получить на выходе осциллятор QQE, способный успешно распознавать тренды в краткосрочной перспективе.

        С технической точки зрения QQE – индикатор для бинарных опционов, включающий в себя 2 линии, где одна образует вертикальную шкалу, а другая – гистограмму, цвет которой меняется в зависимости от определенной ситуации. Зеленый и красный цвет характеризует соответственно быстрые и средние линии, где последние определяются как медленные.

        Любой из осцилляторов имеет вертикальную шкалу, служащую отображением возникающего тренда с фиксированием его нарастания и ослабления. При этом гистограмма отвечает за визуализацию этого процесса. Если пробиваются отметки в 10 и -10, желтый цвет гистограммы приобретает оттенки зеленого или красного, что служит сигналом возникновения тренда конкретного вида (восходящий, нисходящий).

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Как работать с QQE

        В случае с бинарными опционами выделяют 2 вида сигналов для бинарных опционов, получаемых от рассматриваемого индикатора:

        1. Сигнал call – в приоритете зеленая линия, занимающая положение над красной. В случае с сигналом put приоритет получает красная линия.

        ндикатор qqe

        1. Зеленая линия преодолевает отметку 10 или -10, что отображается на гистограмме, находящейся справа. Преодоление отметки 10 приводит к появлению сигнала call, а отметки -10 – сигнала put.

        ндикатор qqe без перерисовки

        Новые свечи способствуют формированию индикатором QQE большого числа убедительных сигналов, доступных для применения в отношении бинарных опционов, что делается посредством сложных с позиции математики расчетов. В то же время желательно использовать этот индикатор в связке с торговой стратегией, которую вы применяете. С помощью индикатора QQE надежно фильтруются тренды краткосрочной перспективы, что предполагает следующие советы:

        • откажитесь от разворота ставок вниз при зеленой гистограмме;
        • если гистограмма красная, то исключите разворот вверх.

        QQE распознает возникновение тренда на рынке. Возможность разворота также возникает при пересечении средних.

        Скачать индикатор QQE

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

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        Комментарии

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        Саша
        Не знаю почему все видится cci мне увидился макд вообще
        12 мая 2020
        Ответить
        ТрейдерБО
        ТрейдерБО
        Индикатор напомнил мне cci но тут другой алгоритм
        28 апреля 2020
        Ответить
        Leonid
        Leonid
        Сначала подумал, что это переделанный CCI, но нет, что-то новенькое.
        20 февраля 2020
        Ответить
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