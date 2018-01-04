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        TMA

        Индикатор TMA для бинарных опционов

        Triangular Moving Average (TMA) - это индикатор каналов, сохраняющий свою актуальность на различных таймфреймах (без перерисовки). Он строится на основании скользящих средних. Индикатор появился сравнительно недавно, поэтому разработчики метатрейдеров пока не включают его в инструментарий. При этом ТМА доступен для бесплатного скачивания.

        Важной особенностью индикаторы от других подобных инструментов заключается в том, что для оценки вероятностей использует дважды сглаженные скользящие средние. За счет этого трейдер сможет точнее определить текущее направление движения тренда. Кроме того, благодаря описанной особенности индикатор менее чутко реагирует на ложные сигналы.

        Индикатор tma

        Из-за высокой популярности ТМА в Сети появилось множество его модификаций. Некоторые из имеющихся версий индикатора позволяют разрабывать новые стратегии работы с бинарными опционами. Среди них следует выделить модификацию RSI TMA Centered Bands. Его особенности будут рассмотрены ниже.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Условия торговли

        RSI TMA Centered Bands – это гибридный инструмент, вобравший в себя характеристики канального ТМА и осциллятора RSI. Новое сочетание получилось удачным, так как позволяет одновременно оценивать:

        • вероятность изменения направления тренда в сторону роста либо падения;
        • степень перекупленности или перепроданности выбранного опциона.

        Индикатор tma для бинарных опционов

        Данный индикатор сигнализирует о скором изменении направления тренда вверх, когда линия осциллятора поднимается над центральной линией ТМА. О вероятном падении стоимости актива сообщается график, на котором RSI описается ниже линии ТМА.

        Кроме того, на перекупленность актива указывает ситуация, когда линия RSI находится над верхней линией индикатора ТМА; перепродан – линия RSI под нижней линией ТМА.

        В рассматриваемой модификации используется осциллятор с малым периодом. По умолчанию показатель равен трем. Поэтому не рекомендуется применять RSI TMA Centered Bands к периоду свыше двух свечей.

        Использование дополнительных фильтров

        RSI TMA Centred Bands включает в себя два фильтра, которые сглаживают сигналы друг друга. Но для проверки получаемых сигналов для бинарных опционов следует использовать дополнительные инструменты. Среди возможных вариантов подобных сочетаний стоит рассмотреть каналы Кельнера.

        Индикатор tma

        Если использовать комбинацию RSI TMA Centred Bands с указанным инструментом, то для покупки Put опциона следует дождаться одновременного появления на графике двух составляющих:

        • линия RSI расположилась над верхней линией ТМА;
        • текущая цена поднялась над верхней полосой канала Кельнера.

        Для покупки Call опциона следует дождаться обратной ситуации:

        • RSI опустился под нижнюю линию ТМА;
        • цена расположилась под нижней полосой канала Кельнера.

        Используя описанное сочетание, следует обращать внимание на разворотные свечные модели. При этом не рекомендуется торговать в периоды высокой волатильности рынка, обусловленной выходом новостей.

        Индикатор ТМА считается в среде трейдеров прибыльным инструментом. Его можно использовать в различных стратегиях. Однако этот индикатор не способен полностью защитить трейдера от убыточных сделок. Поэтому при работе с ТМА необходимо всегда использовать другие инструменты анализа рынка.

        Скачать индикатор RSI-TMA

        Скачать

        Скачать индикатор RSI-TMA-Arrows

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

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        Комментарии

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        Михаил Петров
        Михаил Петров
        Со стрелками намного удобнее использовать индюк
        14 апреля 2020
        Ответить
        Евген
        спасибо за индикаторы!!!
        02 февраля 2020
        Ответить
        Виктор
        со скользящими средними отлично получилось
        16 июня 2018
        Ответить
        Леша
        отличный индикатор, сам таким пользуюсь, хорошо себя показал
        15 мая 2018
        Ответить
        Александр
        Александр
        TMA отличный индикатор, сам по себе дает достаточно много прибыльных сигналов, осталось только подобрать фильтры и все будет айс
        17 февраля 2018
        Ответить
        Хороший индикатор, часто применял его на платформе olymptrade
        09 января 2018
        Ответить
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