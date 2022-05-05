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        Как получать прибыль, торгуя на чистых графиках

        Как читать график бинарных опционов

        Торговля бинарными опционами привлекает многих, и это не удивительно, ведь тут можно получить действительно быструю прибыль за короткий срок. Но почему не у всех получается заработать на бинарных опционах? Ошибка заключается в непонимании сферы данного бизнеса, ведь прежде, чем начинать торговать бинарными опционами, требуется изучить основы, научиться проводить технический анализ, а уже потом заключать сделки. Большая часть трейдеров же делает все наоборот.

        Основы для анализа графиков бинарных опционов

        Из-за того, что новички в трейдинге не умеют «читать» графики, 90% трейдеров, а может даже и больше теряют деньги. Чтобы избегать таких ошибок, всегда нужно понимать, чем вы собираетесь заниматься, и трейдинг не исключение. Изучив основы, вы уже сможете выйти на более продвинутый уровень, что и будет отличать вас от новичка.

        Глядя на ценовой график, многие считают, что невозможно предсказать, куда пойдет цена в определенный момент времени и рынок полон хаотичных движений, но на самом деле это не так. На формирование цен имеет влияние ряд факторов:

        • внутренняя и внешняя экономика стран;
        • политические факторы;
        • форс-мажорные ситуации (землетрясения, наводнения, теракты, войны).

        Но не смотря на вышеперечисленные факторы, двигают цену именно трейдеры, которые и являются главным звеном между ценообразованием. Соотношение продавцов и покупателей формирует стоимость товаров, валютных пар, криптовалют. Действия людей по всему миру цикличны, и большинство трейдеров ведут себя очень похожим образом, подчиняясь таким эмоциям, как страх, жадность и надежда. Поэтому движение цен возможно предсказывать, если разобраться в процессах, влияющих на них.

        Для технического анализа цен активов нужно использовать графики. Есть разные виды, которых более 10, но чаще всего брокеры предлагают следующие:

        • линия;
        • границы;
        • японские свечи;
        • бары.

        Типы графиков

        Анализировать графики есть смысл только на японских свечах или барах. Другие типы графиков подойдут для других типов анализа, которые не имеют широкого распространения. Свечные графики считаются максимально информативными и позволяют анализировать рынок намного проще и быстрее. Да и для новичков свечи более понятны визуально.

        Чтобы начать понимать, что происходит с определенным активом, нужно научится «читать графики». Начать стоит с того, что такое тренд и какие бывают типы трендов.

        Типы трендов

        Если научиться определять, какой сейчас тренд на определенном рынке, то вы получите возможность закрывать больше сделок в плюс. 

        Тренд – это движение цены в определенную сторону на протяжении длительного времени. Существует три типа тренда:

        Войти в сделку в самом начале тренда не так просто, потому что чаще рынок находится во флэте. В такие моменты лучше не совершать сделок, так как риск получить убыток возрастает. Большинство трейдеров «сливают» депозит, потому что пытаются заработать в любой ситуации и в любое время. Но такой подход крайне неправилен. Чтобы уменьшить риски, стоит придерживаться следующих правил:

        Касательно торговых сессий, именно в это время происходят самые крупные и важные торговые операции во всем мире, поэтому не стоит пренебрегать этим фактом. А экономический календарь поможет избежать моментов повышенной волатильности, которая может привести к получению убытков.

        PO

        Восходящий тренд

        На изображении ниже показан восходящий тренд, где цена уверенно повышается на протяжении долгого времени:

        Восходящий тренд

        Конечно, не может быть так, что цена будет расти бесконечно. На рынке всегда присутствуют коррекции и откаты, потому что в какой-то момент определённые трейдеры решают, что пора продавать или закрывать свои открытые позиции. Поэтому, если вы видите такой тип тренда, то можно пробовать искать возможности для открытия опциона Call.

        Нисходящий тренд

        Все тоже самое, что и с восходящим трендом, только наоборот – цена понижается:

        Нисходящий тренд

        Флэт

        Флэт еще называют неопределенностью. Он формируется в том случае, когда и продавцов, и покупателей устраивает стоимость актива. В результате направленного движения в одну сторону нет. Как только цена вырвется из ценового коридора, можно с наибольшей вероятностью утверждать, что начался тренд:

        Боковой тренд

        Во время флэта лучше не совершать сделок, но если в этом есть необходимость, то лучше работать от границ коридора. Не забывайте, что самые большие прибыли делаются во время тренда, поэтому лучше ожидать именно его.

        Развороты

        Стоит немного упомянуть и о разворотах тренда:

        Разворот тренда

        Точных правил, как определить разворот, к сожалению, не существует, поэтому совершение сделок с целью поймать разворот несет большие риски. Но есть несколько примерных правил определения разворота:

        • Пинбар с длинным хвостом в конце движения.
        • Большая свеча в конце движения, после которой может быть несколько маленьких свечей в ту же сторону.
        • Флэт.

        Не забывайте, что это лишь примерные правила, и они не дают гарантии поймать полноценный разворот тренда.

        Гэпы

        На линейном графике гэп не будет заметен, но на барах и свечах его можно увидеть без проблем. Гэп представляет собой разрыв между котировками или пустое пространство:

        Разрыв цены

        Обычно гэпы появляются после выходных на открытии рынков в понедельник. Почти всегда это происходит по причине какого-то фундаментального фактора. Но гэпы могут появляться и в любое другое время, сопровождаясь повышенной волатильность, например на новостях.

        Существует стратегия торговли с помощью гэпов, но новичкам лучше не совершать никаких сделок в это время.

        Повышенная волатильность

        Чаще всего свечи имеют приблизительно одинаковый размер, но, если случаются всплески волатильности, одна свеча может пройти намного больше пунктов за тоже время. Часто можно наблюдать это на новостях.

        В такие моменты лучше подождать и не открывать сделок даже опытным трейдерам, так как новости бывают очень непредсказуемыми.

        Таймфреймы

        При анализе цен важно выбирать правильный таймфрейм. Если вы используете определенную стратегию, то как правило в ней прописаны все нужны тайм фреймы:

        Тайм фреймы

        Если вы любите короткие и быстрые сделки с экспирацией от 1 до 5 минут, то вам подойдет график М1 (1 минута) или М5 (5 минут). Такие таймфреймы подходят для скальпинга бинарных опционов.

        Если же вам нравится более консервативная торговля с экспирацией от 30 минут и выше, тогда выбирайте графики от М30 (30 минут) и выше.

        Заключение

        Любой начинающий трейдер может легко начать «читать» графики бинарных опционов. Возможно, по началу будет сложно понять, где тренд, а где флэт, но со временем и с новым опытом вы научитесь сразу определять без каких-либо вспомогательных инструментов любые типы тренда.

        Для обучения лучше всего использовать демо-счет, так как он спасет вас от лишних потерь и даст те же самые торговые условия. Если в перспективе обучения и тренировок вы сможете закрывать 75% сделок в плюс, можете смело переходить на реальный счет. Для выбора брокера можно использовать наш рейтинг брокеров бинарных опционов.

        Учитесь и тренируйтесь, и вам обязательно улыбнется удача!

        PO

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        Комментарии

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        ЗАНУДА я
        ЗАНУДА я
        Да действительно для толкового трейдера пусть даже и не с огромным опытом график - это как целая картина или книга....
        Владимир, о как красиво описали простую оценку графика))) действительно так получается сколько всего заложено невидимого))) Никогда не думал так глубоко) Просто смотрел на тренд и всё))) Паттерны свечей изучаю тоже в целом конечно интересно.... У вас наверное огромный опыт раз какая любовь глубокая к простому графику торговли???
        10 июня 2024
        Ответить
        Владимир
        Владимир
        Да действительно для толкового трейдера пусть даже и не с огромным опытом график - это как целая картина или книга которую можно читать, колебания движения зависание тенденции это всё так интересно.... А название цифрового актива это вообще сколько даёт всего для того чтобы проанализировать цену не зря же называют валютные пары мажорные, минорные, экзотические... Это очень интересно это очень толково и захватывающе если подходить к этому вовлечённо разумно и профессионально. Супер статья Спасибо огромное!
        10 июня 2024
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Тем кто умеет читать график уже можно переходить к изучению свечных паттернов.
        16 декабря 2022
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        сложно, но можно) с опытом просто начинаешь видеть все что есть на графиках и без всяких рисований)
        Ильяс, согласен, это дело времени)
        16 декабря 2022
        Ответить
        Ильяс
        Ильяс
        сложно, но можно) с опытом просто начинаешь видеть все что есть на графиках и без всяких рисований)
        09 марта 2020
        Ответить
        Роберт
        Иногда у меня получается торговать без нчиего. для себя почерпнул полезное из статьи, спасибо
        25 февраля 2020
        Ответить
        Kesha
        Kesha
        чистые графики, это уже для чистых профи))) надо съесть соаку на трейдинге, чтобы понимать все без инидкаторов и линий, и черчений)
        16 января 2020
        Ответить
        Арсений
        Арсений
        Люблю ваш сайт, потому что не зацикливаетесь на чем-то одном, чистый график тоже имеет право на жизнь и я считаю, что всем надо его понимать, кто собирается торговать не важно где
        23 декабря 2019
        Ответить
        Сухарик
        Сухарик
        Верно подмечено, чистый график полюбому мастхев для всех трейдеров.
        23 декабря 2019
        Ответить
        Кент
        а я пока что новичок в торговле и без индикаторов не могу торговать, хоть и на демо тренируюсь, но буду изучать статью, хочу развиваться разносторонне, спасибо!)
        23 декабря 2019
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