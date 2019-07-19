Как криптовалютный кошелек Rabby Wallet стал лучшим в 2026 году

Индустрия децентрализованных финансов постоянно развивается, и для комфортного взаимодействия с ней вам необходим надежный криптовалютный кошелек – ключевой инструмент вашей безопасности. На протяжении последних лет в этой сфере доминировал MetaMask. Однако ему на смену пришел криптокошелек нового поколения, специально созданный для пользователей, которым нужен доступ к большому количеству самых разнообразных блокчейнов. В этом обзоре разберемся, чем Rabby Wallet лучше MetaMask и как его создать.

Содержание:

Что такое Rabby Wallet и почему он лучше MetaMask

Rabby Wallet – это современный децентрализованный некастодиальный криптовалютный кошелек с открытым исходным кодом от команды разработчиков DeBank, создавших популярную платформу для отслеживания криптовалютного портфеля. Кошелек создавался специально для активных пользователей DeFi– финансовых сервисов без участия банков и посредников, работающих на блокчейне и поддерживающих более 100 Ethereum-совместимых сетей.

Главное отличие Rabby Wallet от MetaMask заключается в его большем удобстве и повышенной безопасности в многосетевой среде.

Характеристика Rabby Wallet MetaMask Переключение сетей Автоматическое: кошелек сам определяет, какая сеть требуется dApp, и мгновенно переключается на неё. Ручное: пользователь самостоятельно добавляет и переключает сети (например, с Ethereum на Polygon). Просмотр транзакций (безопасность) Продвинутый режим: показывает ожидаемое изменение баланса до подписания транзакции и выполняет проверку рисков, например предупреждая о подозрительных разрешениях. Базовый режим: предоставляет ограниченную информацию о транзакции, что затрудняет проверку рисков. Поддержка блокчейнов Поддерживает более 100 EVM-сетей с функцией автоматического обнаружения. Для большинства EVM-сетей (кроме основных) требуется ручное добавление. Управление активами Автоматическое обнаружение токенов и NFT благодаря интеграции с DeBank. Единая адресная книга объединяет все адреса. Для большинства пользовательских токенов требуется ручное добавление, а для каждого счета создаются отдельные адресные книги. Пополнение газа (Gas) Встроенная функция Gas Top Up позволяет пополнять токены для оплаты комиссии за газ, используя другие активы. Обычно требуется наличие нативного токена сети. Предназначение Разработан для активных пользователей DeFi, работающих в различных сетях. Изначально создавался как универсальный кошелек для Web3.

Преимущества и ключевые особенности Rabby Wallet

На момент написания обзора Rabby Wallet был единственным кошельком на рынке, в котором одновременно присутствовали три ключевые функции: автоматическое переключение сетей, возможность оплачивать комиссии стейблкоинами в разных блокчейнах и повышенный уровень безопасности. Каждая из этих функций решает проблемы, характерные для других криптовалютных кошельков.

Поддержка множества блокчейнов

Опытные пользователи наверняка не раз сталкивались с проблемой ручного переключения сети. Например, если вы работаете с биржей Uniswap в сети Ethereum и хотите перейти к протоколу Aave, чтобы оформить кредит, MetaMask потребует вручную переключиться на сеть Polygon. При этом легко допустить ошибку, не говоря уже о неудобстве самой операции.

Rabby Wallet полностью устраняет эту проблему: кошелек автоматически определяет нужный блокчейн для каждого dApp и мгновенно переключается на него в фоновом режиме, незаметно для пользователя. Благодаря этому вы сможете быстро и безопасно взаимодействовать более чем со ста Ethereum-совместимыми сетями, не рискуя подписать транзакцию в неверной сети.

Высокий уровень безопасности

С Rabby Wallet безопасность выходит на новый уровень – кошелек защищает пользователя еще до подписания транзакции. Благодаря функции Transaction Pre-Confirmation Rabby моделирует выполнение операции и заранее показывает, как изменится ваш баланс после ее обработки. Дополнительно кошелек своевременно предупреждает о потенциальных угрозах: подозрительных адресах и контрактах, запросах на бесконечное одобрение токенов, попытках фишинга и других рисках.

Удобный интерфейс

У кошелька продуманный многофункциональный интерфейс, с которым удобно работать и приятно взаимодействовать.

В Rabby реализована полноценная интеграция с аппаратными устройствами Ledger и Trezor.

Установка Rabby Wallet и создание кошелька

Кошелек Rabby доступен в нескольких форматах: в виде расширения для браузеров Chrome, Brave и Edge, мобильного приложения для iOS и Android, а также настольных версий для Windows и macOS.

Таким образом, вы сможете пользоваться кошельком с любого устройства и из любого места. После установки приложения вам останется лишь создать новый адрес или войти в уже существующий кошелек.

Если вы решите авторизоваться в существующем кошельке, вы сможете использовать не только сид-фразу или приватный ключ, но и подключить аппаратный кошелек Ledger или любой другой девайс, который поддерживает Rabby Wallet.

Предположим, вам нужно создать новый адрес – нажимаем “Create a new address”. Кошелек откроет окно с предупреждением: Rabby Wallet не хранит вашу парольную фразу, поэтому в случае ее утраты вы потеряете доступ к своим средствам.

Обратите внимание: если вы удалите расширение Rabby Wallet или сам браузер, вы не сможете восстановить доступ к кошельку без сид-фразы. Поэтому крайне важно записать ее и хранить в надежном, недоступном для других месте.

После сохранения сид-фразы придумайте пароль длиной не менее 8 символов и нажмите кнопку “Confirm”.

После создания пароля ваш адрес будет успешно сформирован. При желании вы можете нажать на иконку карандаша и присвоить ему любое удобное имя.

Настройка кошелька

После первой авторизации в кошельке вы можете настроить его внешний вид и выбрать удобный язык интерфейса.

Как добавить новый токен

Чтобы добавить новый токен, нажмите на название своего кошелька, затем откройте раздел “Assets”. После этого выберите нужную сеть, укажите адрес контракта и нажмите “Confirm”.

Как проверить список сайтов и DApp подключенных к Rabby Wallet

Чтобы просмотреть список приложений, подключенных к кошельку, откройте меню “Dapps” на основной панели Rabby Wallet.

По сути, это список сайтов, где можно авторизоваться с помощью вашего кошелька. В этом разделе также можно управлять подключениями: отключать отдельные приложения или все сразу, не посещая сами сайты.

Как пополнить Rabby Wallet

Пополнить криптовалютный кошелек Rabby Wallet очень просто: нажмите кнопку “Receive” и выберите сеть, в которой хотите зачислить средства.

Например, чтобы пополнить кошелек в сети Ethereum, найдите нужную сеть в списке и кликните по её названию. Откроется страница с адресом в виде QR-кода. Отсканируйте код в мобильном приложении биржи, введите сумму и отправьте средства на кошелек. Перед любым переводом обязательно проверяйте, через какую сеть вы осуществляете транзакцию.

Обмен криптовалюты в Rabby Wallet

Обменять криптовалюту в кошельке Rabby Wallet можно несколькими способами: через встроенный интерфейс или с помощью сторонних торговых площадок.

Встроенный обмен (Swap)

Для обмена криптовалют в кошельке предусмотрена функция “Swap”. С её помощью вы можете быстро обменять один токен на другой прямо внутри интерфейса Rabby Wallet, без необходимости переходить на сторонние площадки. При этом важно помнить, что сам кошелек не является биржей, а работает как агрегатор.

Это означает, что при отправке запроса на обмен Rabby автоматически сканирует предложения на множестве децентрализованных бирж, таких как Uniswap, Sushi Swap, 1inch и других, чтобы предложить вам наилучшие цены и минимальное проскальзывание.

Поскольку кошелек Rabby поддерживает множество сетей, вы можете обменивать токены в любой из них. Например, обменять ETH на USDC в сети Ethereum или MATIC на DAI в сети Polygon.

Обмен на сторонних площадках

Безусловно, встроенный обмен очень удобен. Однако бывают ситуации, когда агрегаторы кошелька не могут удовлетворить специфические потребности пользователя. Например, вам нужен новый или нишевый токен, ликвидность которого доступна только на DEX, не включенной в список агрегаторов Rabby, или требуется доступ к особому пулу ликвидности, например Curve или Balancer.

В таких случаях вы можете использовать внешние площадки для кросс-чейн обменов, предоставления ликвидности или работы с уникальными финансовыми продуктами и токенами.

Оплата газа стейблкоинами: как работает Gas Account

Благодаря возможности оплаты газа (комиссии за использование вычислительной мощности блокчейн-сети) стейблкоинами кошелек Rabby решает проблему нулевого баланса, когда у вас нет нативного токена для оплаты сетевых комиссий. Например, вы хотите обменять токен в сети Polygon, но у вас нет MATIC, зато есть много USDC. В этом случае кошелек Rabby позволяет использовать USDC для оплаты комиссии за MATIC.

С этой функцией вам не нужно держать нативные токены в каждой сети: один Gas Account может использоваться для оплаты газа во всех сетях.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, пополните Gas Account и используйте его для любых транзакций. При их подписании можно выбрать оплату газа нативными токенами или балансом Gas Account. Переключаться между этими режимами можно в любое время. При этом Rabby Wallet не взимает дополнительных комиссий: вы платите только за газ вашей транзакции и небольшую сумму за его перевод на ваш адрес.

Пользоваться этим счетом очень просто: вы вносите депозит на свой Gas Account в кошельке, и Rabby автоматически отправляет газ на ваш адрес, когда это необходимо. Всё абсолютно безопасно.

Мосты в Rabby Wallet

Если вам потребуется переместить активы между разными блокчейнами, воспользуйтесь функцией Bridge. В отличие от Swap, предназначенной для обмена токенов внутри одной сети, Bridge выполняет кросс-чейн операции.

Имейте в виду, что кошелек Rabby Wallet не управляет собственным мостом. Вместо этого он действует как агрегатор мостов, используя функционал известных сторонних кросс-чейн протоколов.

Когда вы выбираете токен и две сети (например, хотите отправить USDC из Arbitrum в Optimism), Rabby начинает сканировать несколько ведущих кросс-чейн протоколов и мостов, чтобы выбрать самый оптимальный маршрут. В нашем случае это LI.FI. При этом особенно важно подчеркнуть: перед подписанием перевода Rabby показывает, какие активы и в каком количестве покинут ваш кошелек в исходной сети, что существенно снижает риск взаимодействия с сомнительными протоколами.

Как вывести средства из Rabby Wallet

Вывод средств из кошелька – это, по сути, отправка активов с вашего адреса на другой: например, на адрес централизованной биржи, ваш другой личный кошелек или адрес получателя. Помните, что Rabby – некастодиальный кошелек, а значит, все средства находятся под вашим личным контролем. Поэтому особенно важно внимательно проверять адрес, на который вы собираетесь их отправлять.

Кроме того, на этапе подготовки перевода убедитесь в наличии газа – нативной монеты той сети, в которой планируется осуществить перевод и будет списана комиссия. Например, ETH для Ethereum или MATIC для Polygon. Если у вас нет необходимых монет, воспользуйтесь функцией Gas Account.

После того как вы всё проверили, можно переходить к отправке средств. Для этого откройте меню Send и выберите адрес, сеть, актив и сумму.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Чем Rabby Wallet принципиально отличается от MetaMask?

Главное отличие Rabby от MetaMask в том, что этот кошелек умеет автоматически переключаться на нужный блокчейн при обмене, а также использует симуляцию транзакций, благодаря которой пользователь заранее увидит будущие изменения своего баланса еще до их подписания. Дополнительно кошелек предупреждает о подозрительных контрактах и избыточных разрешениях.

Поддерживает ли Rabby аппаратные кошельки и безопасно ли его использовать?

Да, Rabby Wallet обеспечивает удобную интеграцию с ведущими аппаратными кошельками, такими как Ledger и Trezor. Все закрытые ключи и seed-фраза остаются только у вас. Кошелек повышает уровень безопасности за счет предотвращения мошеннических транзакций и позволяет отзывать разрешения, выданные старым или неиспользуемым смарт-контрактам.

Нужно ли вручную добавлять сеть или токен?

В большинстве случаев ничего добавлять самому не придется, так как кошелек делает это автоматически, поддерживая более 100 Ethereum-совместимых сетей. Исключение составляют новые и узкоспециализированные токены, которые можно добавить вручную, введя адрес их смарт-контрактов в меню управления активами кошелька.

Что такое Gas Account и как он помогает при обмене?

Gas Account – одна из важнейших функций Rabby, устраняющая проблему отсутствия средств на оплату комиссий. Средства на этом аккаунте позволяют использовать токены, которые есть в кошельке, для уплаты необходимых сборов при переводе или обмене.

Можно ли совершать обмен токенов между разными блокчейнами?

Да, в Rabby Wallet есть функция Bridge, которая позволяет перемещать активы между разными сетями. В кошелек встроен функционал сторонних мостов-агрегаторов, благодаря чему удается совершать безопасные обмены между разными блокчейнами по самому быстрому и дешевому маршруту.

Смотрите также: