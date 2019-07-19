Как купить американские акции и золото на криптобирже 2025

Постоянные экономические кризисы заставляют инвесторов искать надежные способы сохранения капитала. В такие периоды обычно внимание обращают на золото и акции крупнейших компаний. В этом обзоре мы расскажем, как безопасно приобрести американские акции и цифровое золото через криптовалютную биржу.

Содержание:

Золото как инвестиция

Когда мировая экономика переживает потрясения, многие активы быстро обесцениваются. Золото же, наоборот, дорожает и сохраняет свою привлекательность. Именно поэтому его называют «тихой гаванью» – инструментом, который помогает снизить риски и защитить капитал инвесторов.

Для чего покупать золото и в какой форме это лучше сделать?

Золото давно стало средством защиты капитала, особенно в условиях нестабильности экономики, роста инфляции и коррекции фондовых рынков. Сегодня у инвесторов есть несколько способов вложиться в этот металл:

Физическое золото – слитки или монеты, которые придется где-то хранить и страховать; Золотые ETF – более простой и ликвидный вариант, купить и продать их несложно; Цифровое золото – токены на блокчейне, которые подтверждают ваше право собственности на металл.

У каждого варианта есть свои плюсы и минусы: физическое золото требует дополнительных расходов, ETF максимально удобны для торговли, а цифровое золото легко использовать, но оно зависит от технологий и связанных с ними рисков.

XAUt – цифровое золото или обман?

Один из самых известных токенов на золото – Tether Gold (XAUt). За каждым таким токеном стоит одна тройская унция физического металла, который хранится в швейцарском банке. Для инвесторов это удобный способ владеть золотом, не думая о сейфах и страховании. Но есть нюанс: всё держится на доверии к эмитенту. Если компания, выпускающая токен, потеряет репутацию или окажется ненадежной, стоимость актива может рухнуть очень быстро.

Лучший способ купить золото

У каждого способа покупки золота есть свои сильные и слабые стороны. Какой из них выбрать зависит от целей, суммы инвестиций и готовности к рискам самого инвестора.

Способ покупки золота ✔️ Преимущества ❌ Недостатки Физическое золото (слитки, монеты) Прямое владение, защита от инфляции, нет риска контрагента Проблемы с хранением, низкая ликвидность, широкие спреды между ценами покупки и продажи Открытие обезличенного металлического счета (OMC) Удобство, ликвидность, доступность Риск контрагента, нет физического владения, широкие спреды Покупка через ETF Высокая ликвидность, низкие расходы, доступность Нет прямого владения, риск контрагента, скрытые комиссии Покупка на криптобиржах (токенизированное золото) Высокая ликвидность, децентрализация, доступность 24/7 Высокая волатильность, риски взлома биржи или кошелька, недостаточное регулирование

Формат вложений в золото во многом зависит от того, чего вы ждете от этой инвестиции и насколько готовы к дополнительным расходам.

Если нужна простая «подушка безопасности» на случай кризиса, можно взять физическое золото – слитки или монеты. Это самый надежный вариант, но только если у вас есть возможность обеспечить хранение.

Когда золото рассматривается скорее как инструмент для инвестиций, удобнее использовать ETF. Они ликвидные, легко покупаются и продаются, при этом вам не нужно думать о сейфах и страховках.

Есть и промежуточный вариант – обезличенные металлические счета (ОМС). Здесь вы фиксируете стоимость золота, но фактически металл вам не принадлежит. Подойдет тем, кто доверяет банку и не хочет тратить деньги на аренду ячейки.

А если вы уже знакомы с криптовалютами и нормально относитесь к технологическим рискам, можно рассмотреть токенизированное золото. Например, Tether Gold (XAUt) сочетает ценность традиционного металла и удобство цифровых активов.

Токенизированные акции и цифровые активы

Токенизация активов – одна из самых свежих и интересных идей на стыке финансов и блокчейна. По сути, это переход прав собственности на реальные активы в цифровую форму. В результате в сети появляются токены, которые подтверждают вашу долю или право на конкретный объект. Оцифровать можно практически всё: от произведений искусства и золота до недвижимости, акций и облигаций.

Что такое токенизированные акции и как на них заработать?

Токенизированные акции – это цифровые копии обычных ценных бумаг, выпущенные на блокчейне. Один токен равен одной акции реальной компании. Такой формат дает возможность покупать даже доли дорогих компаний вроде Tesla, вложив всего несколько долларов. По сути, это упрощенный способ получить доступ к мировым корпорациям через криптобиржу без открытия брокерского счета. Заработок идет за счет роста цены токена и иногда дивидендов, если эмитент их выплачивает.

Но есть важные нюансы. Владельцы токенизированных акций не получают права голоса на собраниях акционеров. Кроме того, регулирование в разных странах пока неоднозначное, и из-за этого возможны ограничения или даже блокировки. Еще один момент – защита инвесторов. В классической схеме акции покупаются через лицензированного брокера, а здесь все завязано на стабильности криптобиржи. Если платформа окажется ненадежной, пострадает от взлома или закроется, вернуть вложенные деньги будет почти нереально.

Кто выпускает токенизированные акции

Токенизированные акции (xStocks) выпускает швейцарская компания Backed Asset Limited совместно с рядом криптобирж. На момент написания обзора их можно было найти на Kraken, ByBit, Gate и Bitget. Схема выглядит так: реальные акции хранятся у кастодиальных организаций, которые выступают в роли залогодержателей. Под эти бумаги выпускаются токены в сети Solana, и уже они обращаются на рынке.

Помимо токенизированных акций компаний в обращении находятся и фонды. Например, SPYx (SP500 xStock).

Как работает токенизация цифровых активов

Давайте разберемся как именно компания Backed выпускает токенизированные акции. Схема работы достаточно простая:

Покупаются акции американских компаний в Interactive Brokers; Акции передаются в кастодиальное хранилище европейскому депозитарию Clearstream; Выпускаются токены в пропорции 1:1 (1 акция = 1 токен); Токены поступают в обращение на криптобиржах Kraken, ByBit, Gate и Bitget.

Обратите внимание: из-за круглосуточного функционирования криптовалютного рынка, в периоды, когда фондовые рынки закрыты, на графиках токенизированных акций можно видеть колебания цен в очень узком диапазоне.

Риски токенизированных акций

У токенизированных акций, при всех их плюсах, есть и заметные риски:

Юридическая неопределенность – далеко не все страны признают такие активы полноценными ценными бумагами;

– далеко не все страны признают такие активы полноценными ценными бумагами; Зависимость от эмитента – если компания, выпускающая токены, обанкротится, обеспечение под ними исчезнет;

– если компания, выпускающая токены, обанкротится, обеспечение под ними исчезнет; Низкая ликвидность по сравнению с классическими акциями;

по сравнению с классическими акциями; Технологические риски, связанные с работой блокчейна и самой биржи.

Хороший пример – история с Binance Stock Token. В апреле 2021 года Binance запустила этот проект, но уже к октябрю свернула его под давлением регуляторов из Германии и Великобритании. Местные надзорные органы BaFin и FCA обвинили биржу в торговле ценными бумагами без лицензий и нарушении законодательства. В итоге руководство Binance решило, что риски слишком высокие, и переключило внимание на основной бизнес – торговлю криптовалютами.

Топ токенов Tokenized Stock по рыночной капитализации

Хотя токенизированные акции появились уже несколько лет назад, до уровня традиционных фондовых рынков им пока далеко. Главные препятствия – жесткое давление регуляторов и отсутствие единой системы расчетов.

Тем не менее, на рынке вырисовываются заметные тренды. По данным агрегатора Coinmarketcap, больше всего интереса вызывают проекты, где токены обеспечены долями в фондах или акциями известных компаний. В числе лидеров – SP500 ETF, Tesla, Circle, Nasdaq ETF, MicroStrategy и Apple.

Как купить токенизированные акции

Для примера возьмем покупку токенизированных акций на бирже ByBit. После входа в аккаунт нужно открыть вкладку «Рынки», затем выбрать раздел «Спот» и перейти в категорию «xStocks». В списке доступных токенизированных акций выбираете нужный инструмент и нажимаете «Торговля». После этого откроется терминал, где уже можно покупать или продавать выбранный актив.

Будущее цифровых инвестиций

Будущее цифровых инвестиций во многом формируется несколькими важными трендами. Прежде всего это активное развитие блокчейна, внедрение искусственного интеллекта, автоматизация процессов и появление новых моделей владения активами.

Цифровые фонды – активы будущего

Современный финансовый рынок быстро движется к цифровизации. Уже сейчас токенизированные фонды с акциями, облигациями и сырьевыми товарами позволяют формировать инвестиционные портфели всего за несколько кликов. Такой подход делает вложения удобными, прозрачными и доступными практически для всех.

RWA – новый тренд крипторынка

Любой, кто следит за криптовалютами, знает, что токенизация активов – один из главных трендов рынка. Поэтому имеет смысл обращать внимание на компании, активно работающие в этой сфере, чтобы успеть приобрести перспективные токены на раннем этапе. Уже сейчас встречается оцифрованное золото и серебро. Например, у Tether, создателей USDT, есть собственное золото, и каждый токен обеспечен реальными слитками. При этом на рынке прослеживаются две тенденции: с одной стороны – быстрый рост токенизации активов, с другой – длинный список проектов с токенизированными акциями, которые не оправдали ожиданий.

Перспективы токенизированных активов

Будущее токенизированных активов во многом зависит от позиции SEC – Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Возможны несколько сценариев.

В оптимистичном варианте SEC примет понятные правила для выпуска и торговли токенизированными акциями. Это создаст прозрачную и безопасную среду для инвесторов и даст рынку мощный стимул к росту.

В нейтральном сценарии регулирование будет ограниченным или несогласованным. Это замедлит развитие токенизации, но не остановит её полностью.

В негативном случае могут ввести жесткие ограничения или запреты на токенизированные ценные бумаги. Тогда часть проектов уйдет с рынка, а риски для инвесторов значительно возрастут.

Оптимистичный Нейтральный Негативный Регуляторы принимают токенизацию экономики Регуляторы ужесточают проверки Регуляторы обвиняют биржи в незаконной торговле ЦБ xStock становится стандартом xStock остается нишевым продуктом Криптобиржи делистят токены Эмитент Backend получает дополнительные лицензии Блокировка в некоторых странах Backend уходит с рынка или меняет продукт

Итоги: стоит ли инвестировать в цифровые акции и золото?

Появление нового продукта на криптобирже не значит, что его стоит сразу покупать. Пример токена Binance, который сначала запустили, а потом закрыли, хорошо показывает, что многие токенизированные акции могут исчезнуть с рынка. Поэтому на момент написания обзора такие активы, как токенизированные акции и золото, остаются высокорисковыми. Это важно учитывать, особенно если планируются долгосрочные инвестиции.

Поделитесь в комментариях, есть ли у вас опыт с токенизированными активами и каких результатов удалось достичь.

