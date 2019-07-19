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        "Богатый папа, бедный папа" Р.Кийосаки

        Книга бизнес мышления "Богатый папа, бедный папа" Р.Кийосаки

        Богатый папа, бедный папа

        Знаете, что читают миллионеры? Какая книга входит в топ бизнес книг? По мнению одной из влиятельнейших финансовых компаний J.P.Morgan – это книга Р. Кийосаки «Бедный папа, богатый папа». Автор рассказывает о двух вариантах развития: путь к стабильному, но невысокому доходу и путь финансового благополучия на долгие годы. Выбор пути очевиден, но для того, чтобы идти по нему, нужно научиться правильно думать. Бизнес книги Р.Кийосаки учат правильному мышлению, дают «удочку для удачной ловли», что намного эффективнее.

        Р.Кийосаки "Богатый папа, бедный папа"

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        PO

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        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Я только начал читать. Посмотрим, себя всегда тяжело перестраивать.
        18 апреля 2024
        Ответить
        Артур
        Артур
        Вот правильно думать это проблема. ((((
        12 апреля 2024
        Ответить
        tirant
        tirant
        Каждый раз прохожу мимо магазина где эта книга стоит в витрине. И Думаю: купить - не купить?
        21 марта 2024
        Ответить
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